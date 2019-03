Dha Yurt Bülteni -10

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKırklareli'de başına tuğla vurularak metruk binada öldürülmüş halde bulunan Zeynep Esin'in kaybolmadan önce dün saat 12.14'de mahalle bakkalından alış veriş yapmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında(2)



SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kırklareli'de başına tuğla vurularak metruk binada öldürülmüş halde bulunan Zeynep Esin'in kaybolmadan önce dün saat 12.14'de mahalle bakkalından alış veriş yapmasının görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle bakkalı Tanju Demirci, Zeynep'in dün iki kez bakkala geldiğini ve şeker aldığını belirterek, "Kendisine bir şeyler aldı yiyecek aldı. O saatten sonra da ortada görünmedi. Kayıp olduğunu öğrenince onu aramaya başladık. Bakkala geldiğinde çok neşeliydi. Çok sevimli bir kızdı, kimseye de saygısızlığı yoktu" dedi,



Görüntü Dökümü



-------------



Zeynep'in bakkala gelmesi



Bakkaldan alış veriş yapması



Zeynep'in parasını vermesi



Bakkal Tanju Demirci ile röp.



Detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,



====================



Türkiye, sandık başına gidiyor



Türkiye'de 56 milyon 911 bin 967 seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlerde, 'Cumhur İttifakı' adı altında AK Parti ve MHP 51 ilde, CHP ve İYİ Parti de 'Millet İttifakı' çatısı altında yine 51 ilde seçime girecek. Büyük Birlik Partisi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyecek. 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar 5 yıl görev yapacak 1389 belediye başkanını belirleyecek.



Türkiye, bu pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri heyecanı yaşayacak. Seçmen, kurulacak 194 bin 390 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 23 Mart tarihinde güncellenen seçmen listesine göre 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanabilecek.



1 MİLYON 156 BİN KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK



Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi, ilk kez oy kullanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, seçimlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 53 bin 99 Suriyeli de sandık başına gidebilecek.



DOĞUDA 1 SAAT ÖNCE BAŞLAYIP, 1 SAAT ÖNCE BİTECEK



Oy verme işlemi Tükiye'nin doğusundaki illerde saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sona erecek. Bu iller şöyle:



"Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis."



Diğer illerde ise oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de bitecek.



EN FAZLA SEÇMEN İSTANBUL, EN AZ BAYBURT'TA



Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, seçmenin yüzde 50,7'si kadın, yüzde 49,3'ü ise erkek. En fazla seçmen, 10 milyon 560 bin 963 ile İstanbul, en az seçmen ise 58 bin 562 ile Bayburt'ta bulunuyor.



ÇANKAYA'NIN SEÇMEN SAYISI, 7'Sİ BÜYÜKŞEHİR, 58 İLDEN FAZLA



Seçmen sayısının en fazla olduğu ilçe ise 680 bin 254 ile Ankara'nın Çankaya ilçesi. Çankaya'daki seçmen sayısı, 'büyükşehir' statüsündeki Erzurum (498 bin 253), Eskişehir (651 bin 356), Malatya (561 bin 708), Mardin (484 bin 284), Ordu (581 bin 352), Trabzon (594 bin 589) ve Van'ın (652 bin 878) da aralarında bulunduğu 58 ilin seçmen sayısından fazla.



SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 12 partinin adayları ve bağımsız adaylar yarışacak. Seçimlere katılan partiler; AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Vatan Partisi (VP).



81 İL, 922 iLÇE, 386 BELDEDE 8 BİN 270 ADAY



Pazar günü 30 büyükşehirde 316 aday büyükşehir belediye başkanı, diğer 51 il ve 922 ilçe ve 386 beldede ise 7 bin 954 aday ise belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Seçimler sonunda 30'u büyükşehir belediyesinde olmak üzere, toplam 1389 aday, 5 yıllığına başkan seçilecek.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR İÇİN 24 BAĞIMSIZ ADAY



Yerel seçimlere 8 bin 270 adaydan 630'u, bağımsız olarak girecek. Bu adaylardan 71'i büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı en çok bağımsız aday sayısıyla dikkat çekti. İstanbul'da 24, Ankara ve Diyarbakır'da 5, İzmir'de ise bağımsız 4 aday büyükşehir belediye başkanlığına talip.



CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI MİLLET İTTİFAKI



Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bir döneme girdi. Parlamenter sistemden partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte, başbakanlık makamı kalktı. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50+1 oy alınması şartı, seçimlerde de neredeyse ittifakları mecburi hale getirdi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakınlaşan AK Parti ve MHP, hem 16 Nisan referandumunda hem de 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde 'Cumhur İttifakı'nda buluşan iki parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de ittifak kararı aldı.



CUMHUR İTTİFAKI'NDA 30'U BÜYÜKŞEHİR, 51 İLDE İTTİFAK



İttifak kapsamında AK Parti, Adana, Manisa ve Mersin'de MHP adaylarını, MHP ise diğer 27 büyükşehirde AK Parti adaylarını destekleyecek.



İki parti, büyükşehirler dışında 21 ilde daha ittifak yapacak. MHP; Rize, Ağrı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Ardahan ve Yalova'da AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. AK Parti ise Iğdır, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarına destek verecek.



CHP VE İYİ PARTİ DE 51 İLDE İTTİFAK YAPACAK



Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaran CHP ve İYİ Parti de yerel seçimler için 'Millet İttifakı' çatısı altında bir araya geldi. Buna göre iki parti, 30 büyükşehrin 24'ünde ittifaka gidecek. Kurulduktan sonra ilk kez yerel seçimlere katılacak olan İYİ Parti; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Ordu, Tekirdağ'da CHP adaylarını destekleyecek.



CHP ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adaylarına destek verecek.



İki parti, Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da ise kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. Mersin'de İYİ Parti aday çıkaramadığı için Demokrat Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz'ı destekleyecek. Diyarbakır'da İYİ Parti aday çıkarmazken, bu ilde ittifaka yönelik de bir açıklama yapılmadı. Şanlıurfa'da ise her iki parti, büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermedi.



CHP ve İYİ Parti, 24 büyükşehrin dışında, 27 ilde daha ittifak yapacak. Buna göre; 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti adayları desteklenecek. CHP; Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterdi.



BBP CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde, büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.



HDP'DEN, MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK SİNYALİ



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Biz 'Kürdistan'da kazanacağız. Batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" şeklindeki tepki toplayan ve tartışmalara neden olan açıklamasıyla batı illerinde 'Millet İttifakı'nı destekleyeceklerinin sinyalini verdi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 17 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayan HDP'nin Eş Genel Başkanı Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" sözleriyle de CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'na destek vereceklerini bir kez daha ima etti.



HDP, ŞANLIURFA'DA SP LEHİNE ADAYLARINI GERİ ÇEKTİ



Şanlıurfa'da HDP, Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye belediye başkan adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çekti. HDP, büyükşehir ve bu 3 ilçede SP adaylarını destekleyecek.



İYİ PARTİ IĞDIR'DA MHP, AHLAT'TA AK PARTİ ADAYINA DESTEK VERECEK



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vereceklerini belirtti. Akşener, "Iğdır sınır şehrimiz. Ahlat, Osmanlı Devleti'nden itibaren sembolik değeri çok yüksek bir ilçemiz. Biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum; oturun, anlaşın tek adaya düşürün. Bizim Iğdır'da 5 bin 500'e yakın oyumuz var. Ahlat'ta MHP'den belediye başkanı seçilmiş daha sonra AK Parti'ye geçmiş Mümtaz Bey var. Orada da 745 oyumuz, aday çıkarmıyoruz ve Mümtaz Bey'in seçilmesine katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Iğdır'da Cumhur İttifakı kapsamında aday çıkarmayan AK Parti, MHP'nin adayı İsa Yaşar Tezel'i destekleyecek.



17 VEKİL, BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 17 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak. Seçimlerde AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili aday oldu.



AK Parti'de, TBMM Başkanlığı görevini bırakan Binali Yıldırım, İstanbul; Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara; Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da Aydın'dan aday oldu.



CHP'de ise Milletvekili Tanju Özcan seçim bölgesi Bolu; Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit; Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi; Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu'da belediye başkanlığı için aday oldu.



HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır; Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Kars; Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Bingöl; İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Kocaeli; Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Van ve Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığına aday oldu. İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir'den; İsmail Koncuk ise Adana'dan aday oldu.



MHP'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti.



İLK VE TEK KOMÜNİST BAŞKAN, TUNCELİ ADAYI



2014'te yapılan yerel seçimlerde Tunceli Ovacık'ta oyların yüzde 36,1'ini alarak Türkiye'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bu kez Tunceli Belediye Başkanlığı için aday oldu. Bölgede üretilen organik nohut, fasulye ve balı Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayan, elde edilen gelirle öğrencilere burs verip, belediyenin gelir gider tablosunu belediye binasına asan Fatih Mehmet Maçoğlu için 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenin tutumu merak konusu oldu.



MERSİN'DE ADAYLIK SÜRECİ TARTIŞMALI GEÇTİ



Adaylık sürecinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, evrakı, İl Seçim Kurulu Başkanlığına başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilince, İYİ Parti'den aday olamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu Demokrat Parti (DP) tarafından Pınar İvenç'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çekildi, yerine Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Ancak Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi. İtirazları değerlendiren İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın aday olamayacağını kararlaştırdı. 31 Mart yerel seçimi için DP'nin adayının, Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacağı açıklandı. İYİ Parti de seçimde Yılmaz'ı destekleyeceğini açıkladı.



Mersin'de Cumhur İttifakı MHP'nin adayı Hamit Tuna'yı desteklerken, CHP ise kendi adayını çıkardı.



KAYYUM ATANAN BELEDİYELER



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde belediye başkanlıklarına kayyum atanan yerleşim yerlerinde de seçmen sandık başına gidecek. Çözüm sürecinin fiilen bitmesinin ardından, terör örgütü PKK'nın artan saldırılarına paralel olarak Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediye başkanlarının yönettiği birçok il ve ilçede sözde özyönetim ilan edilmişti. Bu süreçte güvenlik güçlerinin, hendek ve barikatların kaldırılması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlediği operasyonların ardından DBP'li belediye başkanları 'terör' soruşturmaları kapsamına ya görevden alınmış ya da tutuklanmıştı. DBP'li 3 büyükşehir belediyesi, 10 il, 73 ilçe ve 11 belde olmak üzere toplam 94 belediyeye kayyum atandı.



Bu süreçten sonra güvenlik güçlerinin etkin ve başarılı operasyonlarıyla bölgede terör bitme noktasına geldi. Daha önceki yöneticilerinin terör örgütü PKK'ya para aktardığı belirtilen belediyeler, kayyumlar yönetiminde birçok yatırım yaptı. Teröristlerin baskısından kurtulan vatandaşlar, terör tehlikesi nedeniyle yasaklı olan bölgelere gitme imkanı buldu, sosyal hayata daha fazla katılım sağladı.



CHP'Lİ KÜSKÜNLER



31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık sürecinde CHP'den aday gösterilmeyen bazı isimler, Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti'nin yolunu tuttu. İstanbul Şişli'de adaylık bekleyen Mustafa Sarıgül ile Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip DSP'ye geçerek aday oldu. Eski bir CHP'li olan Celal Doğan da üç dönem belediye başkanlığı yaptığı Gaziantep'te Millet İttifakı tarafından aday gösterilmeyince, DSP'den seçime girme kararı aldı.



CHP'nin güçlü olduğu Ege'de istifalar da peş peşe geldi. İzmir'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve Kiraz'da CHP'nin tek aday adayı Salim Özkarakaş ve Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar, yerel seçimlerde DSP'den aday oldu.



Aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı gösterilen, ancak ilçede Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayında karar kılınınca adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar da Demokrat Parti'ye geçti.



Antalya'nın Aksu ilçesinden adaylık bekleyen İsa Yıldırım, Kemer'de Necati Topaloğlu ve Konyaaltı ilçesinden Buket Dağlı da aday olamayınca CHP'den istifa ederek DSP'den aday oldu.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da aynı nedenle CHP'den istifa edip, yola bağımsız olarak devam etme kararı aldı.



BÜYÜKŞEHİRLERDE 36 KADIN ADAY



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlıkları için yarışacak 316 adaydan 36'sı kadın. Kadın adaylar arasında Meclis'te grubu bulunan partilerden HDP'nin 3, CHP ve AK Parti'nin ise 1'er adayı bulunuyor. AK Parti'de Fatma Şahin, Gaziantep; CHP'den Özlem Çerçioğlu, Aydın; HDP'den ise Şerife Yıldırım, Denizli; Züleyha Gülüm, Kocaeli; Bedia Özgökçe Ertan, Van'da büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarışacak. MHP ve İYİ Parti'nin ise kadın büyükşehir belediye başkan adayı yok.



İL VE İLÇELERDE KADIN ADAY ORANI YÜZDE 8,1



Yerel seçimlerde 316'sı büyükşehir, 6 bin 276'sı il ve ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 6 bin 592 adayın yüzde 8,1'i, yani 536'sı kadın adaylardan oluşuyor.



HDP'NİN KADIN ADAY ORANI YÜZDE 24,65



Meclis'te grubu bulunan 5 partiden il ve ilçe belediyeleri için en fazla kadın aday gösteren parti, 41 adayla HDP oldu. CHP 36 kadın aday çıkarırken, AK Parti'de bu sayı 20, İYİ Parti'de 19, MHP'de ise 18 olarak gerçekleşti.



İl ve ilçelerde toplam 191 başkan adayı çıkaran HDP'nin kadın aday oranı yüzde 24,65 oldu. 19'u büyükşehir, toplam 680 adayla il ve ilçelerde yarışa giren CHP'de ise kadınların aday oranı 5,29 olarak gerçekleşti. Büyükşehir, il ve ilçelerde 907 adayı bulunan AK Parti'de bu oran 2,20, 482 aday çıkaran MHP'de 3,73, 460 adayla seçime giren İYİ Parti'de ise 4,13 oldu.



İSTANBUL,



=====================



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye sözü dinlenen ülke haline geldi



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile kahvaltılı toplantıda esnaflar ile bir araya geldi. Oda başkanı Abdullah Baş ve yönetimi tarafından karşılanan Şentop, Türkiye'ye karşı döviz üzerinden karşı gelişmeler yaşandığını söyledi, Şentop, "Son birkaç gündür Türkiye'de yeni gelişen dövizle ilgili durum var. Ne oldu, ne var? Hadise baktığımıza göre tek bir olay var. 31 Mart'ta yapılacak seçimden başka bir şey yok. Bu yapılan manipülasyonların seçime yönelik bir sonuç ortaya çıkartması, seçimi etkilemeye yönelik bir işlev olduğu konusunda bütün milletimiz hem fikir. Herkes bunu biliyor" dedi.



Şentop, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıl içerisinde önemli mesafeler aldı. 17 yıl öncesine göre ekonomik olarak güçlü bir ülke haline geldik. Aynı şekilde siyasi istikrarı Türkiye'nin çok önemli. 1990'lı yılları hatırlayanlar vardır. 6 ay 1 ile 1,5 yıl süren hükümetlerle Türkiye idare ediliyordu. Son 17 yıldır Türkiye'de bir istikrar var ve bu istikrarı garanti altına alacak bir anayasa değişikliği yaptık. Yeni düzenleme ile Türkiye'de yapılacak olan seçimler sonrasında mutlaka bir hükümet ortaya çıkıyor. Seçim yapıyoruz, seçim akşamı Türkiye'yi kimin yöneteceği belli. Bunu neden yaptık istikrar olsun diye siyasi istikrar. Herşeyin temeli bu siyasi istikrardır. Bütün bunlar uluslararası itibar sağlıyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü dinlenen, kararı merak edilen bir ülke haline geldi.Türkiye'nin 20 sene, 30 sene öncesinin bakış açılarıyla değil bugün yaşadığımız dünyanın dinamikleriyle bu dünyadaki güç dengeleri ile bunların arka planlarını bilerek politika üretmek lazım. 30 sene öncesinin parametreleri ile bilgileriyle dünyayı değerlendirmeye çalışanlar var. Böyle olmaz farklı bir dünya düzenine gidiyoruz. Şu anda bir düzensizlik var ama yeni bir dünya düzeninin kurulması yönünde Bir gidişat var bir yürüyüş var. Burada Türkiye'nin güçlü olması lazım, itibarlı olması lazım, isabetli kararlar veriyor olması lazım.



Şentop'a Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Baş tarafından günün anısına tarihi otomobil maketi hediye edildi.



Görüntü Dökümü



--------------



-TBMM Başkanı Şentop'un gelişi



-Karşılanması



Şentop'un konuşması



-Masalardan görüntü



-Genel ve detaylar



Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),



===================



Çavuşoğlu: S-400 anlaşmasına bağlıyız (3)



LAVROV: S-400 TEDARİKİ ÇALIŞMALARINI MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Lavrov, "Türk akımı olsun, nükleer santral olsun, bütün bu projeler, bizim belirlediğimiz takvim kapsamında devam ediyor. Zamanında devreye alınacaktır. Askeri, savunma iş birliği konularını toplantıda ele aldık. S-400 savunma sistemlerinin tedariki konusunda çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.



Ülkesinden Türkiye'ye giden Rus turist sayısında yüzde 25 artış olduğunu kaydeden Lavrov, vatandaşlarının güvenliğini sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Vizelerin kaldırılmasına yönelik de değerlendirmede bulunan Lavrov, "Hususi, görev pasaport sahibi ve profesyonel sürücülere vize muafiyeti üzerine çalışıyoruz. Türkiye'ye gelen veya yaşayan vatandaşlarımıza ibadet imkanı sağlayan Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.



'SURİYE'DE ANAYASA KOMİSYONU KURULMASINI HIZLANDIRDIK'



Toplantıda, öncelikli konular arasında Suriye olduğunu belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) kararı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesinden yana olduklarını vurgulayarak, "Astana formatı kapsamında Türkiye, Rusya, İran aktif olarak çalışıyoruz. Astana çözüme katkı sağlıyor. Bu formata engel olmak isteyenler de var ama Suriye'de Anayasa Komisyonu kurulması çalışmalarını hızlandırdık. BM, Suriye hükümeti ve muhalefetle iş birliği içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Anayasa Komisyonu kurulmuş olması Cenevre sürecinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Mültecilerin barış içinde ülkelerine dönebilmesi önemli. Beşeri ortamın iyileştirilmesi önem arz ediyor. Askerden arındırılmış bölge çalışmaları devam ediyor. Suriye arazisinde terörizmin ortadan kaldırılması için müşterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



'GOLAN TEPELERİ' AÇIKLAMASI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER İLKESİ İHLAL EDİLİYOR



ABD'nin Golan Tepeleri kararını da değerlendiren Lavrov, "Bu adım İsrail'deki seçimler kapsamında değerlendiriliyor ama bunun başka bir boyutu var. Öyle hissediyorum ki bu bilinçli olarak 'Ben her şeyi yaparım' gösterisidir. Bu gösteri, ültimatom ve tehditle yapılan şey. Bu bir nevi ABD'nin dış politikada uyguladığı yeni bir aracı. Bu tür ilişkiler uluslararası hukuka aykırı. Burada düşünülebilen uluslararası ilişkiler ilkesi ihlal edilmekte ve çiğnenmektedir. Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu çözüm sürecinin Golan Tepeleri kararına aykırı bir davranıştır" diye konuştu.



'ARAPLARIN YAŞADIKLARI TOPRAKLARA DÖNMELERİ GEREK'



ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik de açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Biz Türk meslektaşlarımızla bu konuyu ele alıyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili ortak yaklaşımımız var. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve Türkiye'nin de güvenliğini göz önünde bulundurarak yapmamız gerekir. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırdan bahsediyoruz. Komşulardan birinin burada devre dışı bırakılması mümkün değil. Adana Sözleşmesi güzel bir altyapı oluşturdu. Fırat'ın doğusunda olup bitenlerle ilgili ABD çekildiğini söyledi ama henüz çekilmedi. Orada oluşmuş durumu, ABD'nin girmesinden önceki duruma döndürmek gerekir. Arapların yaşadıkları topraklara dönmeleri gerekmektedir" dedi.



CANLI YAYINLANDI



Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



======================



Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada şoföre, 15 bin lira ceza



Burdur'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Ramazan Altınsoy hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşması, Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy katılmadı.



Mahkemede son sözleri sorulan baba Ömer Çakal, kızının, Burdur'a okumak için geldiğini belirterek, "Ehliyeti yetersiz sanığın, kullandığı kamyonla kızımı kasten öldürdüğünü düşünüyorum. Korna çalsaydı kızım şu anda hayattaydı. Ocağımızı söndürdüler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu devirde böyle ölümler olmasın" dedi.



Anne Teslime Çakal da gözyaşlarını tutamayarak, "Gizem bizim ilk göz ağrımızdı. Bu adam göz göre göre kızımı öldürdü. Kızım tam hayallerine kavuşacakken, hayalleri karartıldı. Hayatımızı kararttılar. Onların da hayatı kararsın. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy'u 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın cezasını 2 yıl 1 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan olmak üzere 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bu bedeli 24 eşit taksitte ödemesine ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verdi.



'SANIK BİR GÜN BİLE CEZAEVİNDE YATMADI'



Duruşma sonrasında açıklama yapan Teslime Çakal, "Kızımı öldürdüler. Adam bir gün bile yatmadı. Ben kızımı gözümden sakınarak büyüttüm. 15 bin lira ceza verdiler. 15 bin lira kızımın gözyaşlarına değmez. Bu nasıl hak, nasıl hukuk" diye gözyaşı döktü.



Gözyaşlarını tutumayan Ömer Çakal da "Bu kızın adaleti 15 bin liramı. 15 bin lira ile mi adalet veriliyor? Kızımı öldürenler olaydan bir gün sonra işlerine güçlerine devam etti. Kızım kara toprağın altına girdi" diye konuştu.



KARANFİL BIRAKTILAR



Ömer ve Teslime Çakal çifti daha sonra kazanın meydana geldiği Halk Pazarı Caddesi'ne giderek kızının can verdiği yere karanfil bıraktı.



Görüntü Dökümü



-------------



-Adliye dış görünüş



-Ailenin adliyeden çıkışı



-anne ve babanın ağlaması



-Karanfil bırakmaları



*****ARŞİV***



Olay gününe ait görüntüler



Haber- Kemera: Mesut MADAN/ANTALYA-DHA)



====================



Evde uyuşturucu yetiştirmek için sera kurdu



Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirmek için evin bir odasını seraya dönüştüren Kemal G., jandarma baskınıyla yakalandı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir su sporları işletmesinde çalışan Kemal G.'nin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve bunları turizm sezonundan yerli ve yabancı turistlere satacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, yeterince delil topladıktan sonra Kemal G.'nin evine baskın düzenledi.



Yapılan aramada, evin bir odasına özel ısıtıcılar, ısı ayarlama cihazı, havalandırma sistemi, güneş etkisi veren ışık tesisatı, tohumlanmayı sağlayan rüzgar pervaneleri ve nem ayarlayıcılardan oluşan sistem yapıldığı tespit edildi. Odada çok sayıda gübre, ilaç, skunk tohumu, özel filizlenme ilaçları ve toprak da ele geçirildi. Evin diğer bölümlerinde yapılan aramada ise 6 kap içerisinde satışa hazır vaziyette 780 gram skunk maddesi ve 15 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan Kemal G., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



----------



Evdeki uyuşturucu laboratuarı (cep telefonu görüntüsü)



Şüphelinin adliyeye getirilmesi



Manavgat adliyesinden görüntü



01: 21 - 150 MB



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -



====================



Babasının eve kilitlediği genç kız itfaiye merdiveni ile balkondan alındı



Düzce'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleri genç kızı itfaiye merdiveni ile balkondan alarak polis merkezine götürdü.



Düzce Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde babasının kendisini eve kilitlediğini iddia ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıkarak bir süre durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bahar Ş. itfaiye merdiveni ile aşağı indirilerek Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



---------



Polis ekiplerinin itfaiye aracıyla kızın bulunduğu balkona çıkma görüntüsü



Genç kızın indirilme görüntüsü



Genç kızın polis aracına bindirilme görüntüsü



İtfaiye Müdürünün anonsu



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



=====================



Duyarlı şoförden alkışlanacak hareket



İzmir'de, belediye otobüsü şoförünün görme engelli bir vatandaşı yolun karşısına geçirerek gideceği yere kadar eşlik etmesi herkesin takdirini topladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, otobüsteki yolcular da şoförü alkışladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi ESHOT'a ait 249 hat numaralı Evka 4 - Kemer seferine yapan otobüsteki görme engelli yolcu durakta indi. Bu sırada otobüs şoförü Metin Eseryel, görme engelli vatandaşın koluna girerek onu yolun karşısına geçirdi. Gideceği yere kadar eşlik eden Eseryel, daha sonra otobüsüne dönerek seferine devam etti. Otobüsteki yolcula rda Eseryel'i alkışlayarak takdir etti. Bu görüntüler ise sosyal medyada paylaşılırken, şoförün duyarlılığına destek mesajları yağdı.



Görüntü Dökümü



---------



O anların görüntüsü



Haber: Mehmet CANDAN –Kamera: İZMİR,



===================



Kan bağışında Türkiye rekoru Salihli'de



MANİSA'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, daha önce 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru 1477 üniteyle kırıldı. Türkiye genelindeki milli eğitim müdürlükleri kapsamında toplanan en yüksek kan bağış miktarına, Salihli'de ulaşılmış oldu.



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi'nin organizasyonunda ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle, 'Manisa Sana Kanım Feda' Projesi kapsamında Salihli'de dün (perşembe) kan bağışı etkinliği yapıldı. Salihli'deki tüm okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler etkinliğe destek verdi. Salihli'de kurulan 9 farklı noktadaki kan toplama merkezlerinden gün boyu 1851 kişiden 1477 ünite kan toplandı. Ülke genelinde milli eğitim müdürlüklerinin düzenlediği etkinlikler dikkate alındığında, 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru, 1477 üniteyle Salihli'ye geçmiş oldu.



Açıklama yapan Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Eskişehir'in rekorunu geride bıraktıklarını belirterek, şunlanı söyledi:



"Aslında kan vermenin ötesinde bir ilçede nasıl birlik, beraberlik halinde bir organizasyon yapılır, bunu da görmüş olduk. Öğretmeninden öğrencisine kadar çok güzel bir çalışma oldu. Kızılay Kan Merkezimiz o kadar güzel organize oldu ki İzmir'in yanı sıra Antalya ve Gaziantep'ten de personel getirerek Salihli'de 9 noktada kan alma merkezi oluşturuldu."



Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Doktor İsmet Nardal ise, "Salihli'de bu rekoru kırmak için müthiş bir organizasyona imza atılmış. Öyle ki veliler, öğrenciler anne ve babalarını kan bağışı yapmaları için 9 farklı noktada kurduğumuz alanlara getirmişler. Organizasyon sonunda da rekor düzeyde bir bağış gerçekleşmiştir. Çok mutluyuz" dedi.



Öğrenci velisi Cennet Koparan, "Öğrencilerimiz bu rekoru kırabilmek için gerçekten çok fazla çaba sarf ettiler. Sokak sokak esnafı geziler, herkesi ikna etmeye çalıştılar. Bu çalışmalarının meyvesini de aldılar. İsteriz ki Türkiye'nin her yerinde böyle rekorlar kırılsın" dedi. Bir diğer öğrenci velisi Yasemin Doğan ise, "Kan bağışıyla ilgili olarak gerek öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz büyük bir özveri gösterdi. Bu rekorun kırılabilmesi için uzun bir süre ciddi bir organizasyon yapıldı. Bu rekorun kırılmasından dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kan bağışına katılan vatandaşlar hem kan vermenin mutluluğunu hem de Türkiye rekorunun Salihli'nin eline geçmesini mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



Kan bağışından görüntü



Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'ın konuşması



Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürü Doktor İsmet Nardal'ın konuşması



Bağışçıların konuşması



Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi

Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı

Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı

Balıkesir'den Geldi, Çocukluk Arkadaşını Öldürdü