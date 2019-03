Dha Yurt Bülteni -10

BAKAN AKAR, ŞANLIURFA'DA MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI MILLI Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve...

BAKAN AKAR, ŞANLIURFA'DA MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI







MILLI Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını yaptı.



Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Havalimanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve kentteki askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bakan Akar ve kuvvet komutanları burada Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın sevk ve idaresinin yapılacağını İleri Müşterek Harekat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, Türkiye'nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkat çekerek, "40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.



TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün sözde elebaşlarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı'na ilişkin de konuşan Akar,"Bugün sabah 4'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun ister Doğu'da, Güneydoğu'da isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde bu devam edecek" şeklinde konuştu.



Suriye'nin Menbiç kentinde de müttefiklerin verdikleri sözleri yerine getirmesini beklediklerini anlatan Bakan Akar, şöyle dedi:



"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat'ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse. Daha önceki operasyonlar birer örnek. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım."



TSK'nın tek hedefinin teröristler olduğunu Kürtler ile kardeş olunduğun mesajını veren Hulusi Akar, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım" dedi.



Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını da ifade eden Akar, "Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz. Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege'de, Doğu Akdeniz'de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" diye konuştu.



Suriye'nin İdlib kentinde de Soçi mutabakatı ile olası bir felaketin önlendiğini hatırlatan Akar, "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruzö dedi.



Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum (2)



ETY MAĞDURLARINA: İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle buluştuğu toplantıdaki konuşmasını tamamlayıp salondan ayrılırken, EYT mağdurları seslenerek destek istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, yasa tekliflerinin kabul edilmediğini belirterek, "Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biliyorum. İYİ Parti ile ortak bir teklif de verdik. Ama MHP ve AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlardan bir kişi bile olsa gidip AK Parti'ye ya da MHP'ye oy veriyorsa iki elim iki yakanızda olacaktır" dedi.



BÜYÜKERŞEN İLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ



Otelden ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Yılmaz Büyükerşen ve partililerle birlikte Ulus Meydanı'na geçti. Burada makam aracından inen Kılıçdaroğlu'nu çocuklar ellerinde çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt ile birlikte bir süre caddede yürüyerek halkı selamladıktan sonra kentten ayrıldı.



========================



YÜKSEKOVA'DA KÖYE ÇIĞ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar gördü.



İlçede 4 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne ve köyün yoluna sabaha karşı çığ düştü. Sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermeye çıkan köylüler, çığ düştüğünü fark edince durumu, İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Karla mücadele ekipleri, hem köye hem köyün yoluna düşen karları temizlemek için çalışma başlattı. Çığ nedeniyle can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar aldı. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.



HUSUMETLİ OLDUKLARI KİŞİNİN DÜKKANINA SOPA VE DÖNER BIÇAKLARIYLA SALDIRDILAR



Bursa'da 2 şüpheli, aralarında iddiaya göre kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin dükkanını bastı. Şüpheliler, ellerindeki döner bıçakları ve sopalarda dükkanı savaş alanına çevirdi. Bu anlar, güvenlik kameraların an be an yansıdı.



Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.V. ile K.K., kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan O.Y.'nin dükkanını bastı. A.V., ile K.K.'nın ellerinde döner bıçağı ve sopaları fark eden iş yeri sahibi O.Y., hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopa ve döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Dükkan sahibi O.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçağı ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.



GÖLBAŞI'NDA DİREĞE ÇARPIP DEVRİLEN ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Bağlarbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Tırpan (41) yönetimindeki 27 DN 156 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Ular (13), Cennet Ular (44) ve Bedriye Tırpan (42) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



YANGINI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2'si yatağa bağımlı 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.



Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yükselince çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere iki taraftan müdahale etti. Apartmanda 2'si kadın 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 2'sinin de yatağa bağımlı olduğu öğrenildi. 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın çıkan binanın karşısındaki AVM'ye gelenler ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi, telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yangında çatı bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



(ÖZEL) - HUYSUZLANAN AT, BİNİCİSİNİ SIRTINDAN ATTI



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca'nın kortej yürüyüşünün önünde giden atlardan biri, huysuzlanarak binicisini sırtından attı. Bu anlar, cep telefonuyla kaydedildi.



Millet İttifakı İYİ Parti Göksun Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, ilçede miting düzenledi. Partililer miting alanına mehter takımı eşliğinde giderken, kortejin önündeki üç attan biri, yüksek ses nedeniyle huysuzlanıp şaha kalktı. Yan tarafta bulunan bir kişi, atın darbelerinden kurtulurken, ismi öğrenilemeyen binici atı kontrol etmekte zorlandı. Huysuzluğu yaklaşık 2 dakika süren at, biniciyi sırtından attı. Önce binici ardından at beton zemine düştü.



Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, binicinin sağlık durumunun iyi oluğu belirtildi.



