Dha Yurt Bülteni -10

KIRKLARELİ'de yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip, bağımsız olarak girdiği seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Kesimoğlu'na, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'un İlçe Seçim Kurulu'na itirazının ardından eski partisinden destek geldi. CHP'li ilçe ve belde başkanlarının ziyaret ettiği Kesimoğlu, "İtirazlar var, olabilir, herkesin hakkıdır. Yargıya güveniyoruz, yargıya inanıyoruz. Yargımızın bağımsız olduğunu biliyoruz" dedi.



Kırklareli'de partisinin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde aday göstermediği Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'den istifa ederek bağımsız aday oldu. Pazar günü yapılan seçimlerde Kesimoğlu, 17 bin 176 oy olarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kırklareli'de Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ise 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu.



Kırklareli'de Kesimoğlu'na istifa ettiği partisi CHP'den destek geldi. CHP'li, Babaeski ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Lüleburgaz ilçesi Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ahmetbey Belde Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, İnece Belde Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, İğneada Belde Belediye Başkanı Tahir Işık ile partililer, Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti.



'YARGIYA İNANIYORUZ'



Kesimoğlu, da belediye binası önünde toplanan kalabalığa makam odası penceresinden seslenerek, teşekkür edip, kesin sonuçların yarın açıklanacağını söyledi. Kesimoğlu, şöyle konuştu: "Sevgili arkadaşlarım, hepinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Bu başarıyı birlikte elde ettik, emeklerimizin elbette ki arkasındayız. Hukuki süreç devam ediyor. İtirazlar var, olabilir, herkesin hakkıdır. Yargıya güveniyoruz, yargıya inanıyoruz. Yargımızın bağımsız olduğunu biliyoruz. Bu süreç içerisinde de bugün en geç yarın saat 15.00'te sonucu açıklayacaklar. Ağırbaşlı şekilde ve sükunet içerisinde bu süreci bekleyeceğiz. Şimdi sizin burada beklemenize gerek yok. Zaten avukat arkadaşlarımız burada, milletvekili arkadaşlarımız geliyorlar. Onlar biraz sonra adliyeye geçecekler. Süreci oradan da takip edecekler. Herhangi endişeye mahal yok. Ben hiçbirinizin emeğini zayi ettirmem."



İNCE, DE DESTEK VERDİ



CHP'li Muharrem İnce de attığı tweetlerle Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek verdi. İnce, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:



"Kırklareli'nde belediye başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, CHP'liliği tartışma konusu dahi edilemez. Nitekim belediye meclisi seçimlerinde kendisine karşı yürütülen kara propagandaya rağmen CHP listesini destekleyerek bir kez daha göstermiştir. Seçim Kurulu toplantı halinde iken iktidar bloku tarafı ve Kırklareli AKP Milletvekili il seçim kurulunu baskı altına almakta, tüm oyların yeniden sayılacağı açıklamasını yapmaktadır. Kırklareli'nde halkın iradesi Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak tecelli etmiştir ve bu irade baskıyla değiştirilemez. Cumhuriyetten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana herkesi ve özel olarak da Kırklarelili CHP'liler bu konuda tavır almalı, halkın iradesine sahip çıkmalıdır. Şu anda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için gösterilen dayanışma ve direnişin bir örneği de Kırklareli halkının tercihi, iradesi için gösterilmelidir. Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırklareli halkı yalnız bırakılmamalıdır."



2)BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS, MAZBATASINI ALDI



BODRUM Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Aras, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Aras, mazbatasını almak için bugün, Bodrum Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na geldi. CHP'den seçilen belediye meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, partililer ve vatandaşlar da Aras'a eşlik etti. Ahmet Aras, adliyeye geldiğinde vatandaşlar ve partililerle selamlaştı. Başkan Aras daha sonra, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gül Karaşahin'den aldı.



Açıklama yapan Aras, mazbatasını aldığında çok duygulandığını belirterek, ilçedeki herkesin başkanı olacağını vurguladı. Turizm için gelecek 2 ayda yoğun çalışma yapacaklarını belirten Aras, "Önümüzdeki 5 yılı planlıyoruz. Bodrum'da yerli yabancı, ırk, dil, din ayrımı olmayacak. Tüm dünyadan misafirlerimiz geliyor. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bodrum eskiden olduğu gibi bir dünya kenti olacak, bir kültür sanat ve hoşgörü kenti olacak. Bunu da bütün Türkiye'ye ve dünyaya buradan ilan etmek istiyorum" dedi.



GÖREVİ YARIN DEVRALACAK



Başkan Aras'ın yarın da belediyeye giderek görev devralacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Aras, İlçe Seçim Kurulu'na mazbatalarını almaya gelen AK Partili belediye meclis üyeleriyle karşılaştı. Aras, AK Partili meclis üyeleriyle selamlaşarak, başarılar diledi ve "Tüm arkadaşlarımızla dayanışma içinde çalışacağımızı biliyorum. Amacımız hep birlikte Bodrum'a hizmet etmek" dedi.



3)ERGANİ'DE BAŞKAN SEÇİLEN HDP'Lİ KAYA GÖREVE BAŞLADI



Diyarbakır Ergani ilçesinde belediye başkanlığına seçilen HDP'li Ahmet Kaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı. Ergani Belediye Başkanlığı'na yüzde 55,85 oy oranıyla seçilen HDP'nin adayı Ahmet Kaya, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Kaya, ardından geçtiği belediyede, DBP'den başkan olan Ramazan Kartalmış'tan görevi devraldı. Devir telim töreninde konuşan Başkan Kaya, alınan sonuçtan mutluluk duyduklarını söyledi. Kaya, seçim süresince ve seçim günü hiçbir olayın yaşanmamasından dolayı Ergani halkına teşekkür ederek, "Biz asıl mazbatamızı halkımızdan aldık. 31 Mart saat 16.00 itibariyle halkımız bu mazbatayı yine bize verdi. Bundan sonra en büyük uğraşımız halkımıza hizmet etmek olacak. Bizi bu konuma layık gören hiç kimse mahcup olmayacak. Ergani, hak ettiği hizmeti fazlasıyla alacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız" dedi.



Haber: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), -



=================================================



4)KAYSERİ'DE 3 AYDA 245 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Kayseri'de polis ekipleri, son 3 ayda yaptıkları operasyonlarda, ruhsatsız 245 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda il genelinde düzenlenen operasyonlarda, 367 bin 375 kişi sorgulanırken, 150 bin 406 araç kontrol edildi. Araması bulunan bin 859 kişi yakalanırken, bunlardan 563'ü tutuklandı. Evlerde yapılan aramalarda, 64 tabanca, 60 av tüfeği, 121 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 850 adet fişek ile 95 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonlarda, 20 çalıntı araç, 7 motosiklet ile hacizli ve yakalaması bulunan 373 araç bulundu.



5)ALF İLE YAPILAN ARAMADA, ARAÇLARDA 15 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde uyuşturucu alışverişi gerçekleştirmek isteyen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 15 kilogram esrar ele geçirildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen narkotik timleri, satış işleminin, Diyarbakır ve Adıyaman'dan gelecek olan 2 otomobildeki şüpheliler arasında, ilçe girişinde gerçekleşeceğini tespit etti. İlçe girişinde tertibat alan polis, belirlenen noktaya gelen 2 otomobilden inen 3 kişinin valiz ve çanta değişimi yaptığı sırada operasyonu başlattı. Şüpheliler Musa Ç.(27), Hayrettin A. (24) ve Mahmut Ç. (27) suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.



Narkotik köpeği Alf'in katılımıyla yapılan aramada 2 araçta 15 kilo 150 gram esrar ve 80 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette sorguya alındı.



6)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI



Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit ettiği 5 ardese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu baskınında C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 340 gram metamfetamin, satışa hazr halde esrar, bir miktar ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz ele geçirldi. uyuşturucu ve para ele geçirildi.



Gözaltına aınan C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli emniyettek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



7)KINALI KUZU OY VEREN SAHİBİNİN PEŞİNDEN AYRILMADI



ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 31 Mart seçimleri için oy kullanmaya giden Mehmet Ellidirhem'in (62) 2 aylık kuzusu peşinden ayrılmadı. Mehmet Ellidirhem oy kullanırken kabinde duran, başı boş halde yanında dolaşan kuzunun cep telefonuyla görüntülenen halleri gülümsetti.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı vatandaşlar oy kullanmaya giderken yaptıklarıyla ilgi odağı olurken, Yalvaç'ta da benzer bir görüntü ortaya çıktı. Kızılca Mahallesi'nde oturan ve hırdavat işiyle uğraşan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Mehmet Ellidirhem Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi 1034 numaralı sandıktaki oy kullanacağı yere annesi Ayten Ellidirhem (82) ile birlikte gelirken, 2 aylık kuzusu da peşlerinden ayrılmadı. Mehmet Ellidirhem ve annesi kabine oy kullanmaya girdiğinde ve çıkıp zarfı sandığı attığında kuzu da onlarla birlikte hareket etti.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI



Sevimli kuzunun sahibinin yanından ayrılmaması oy kullanmaya gelen diğer vatandaşları ve sandık görevlilerini güldürürken, görevliler de "Kuzu da imza atmazsa kabul etmem" diye espri yaptı. Kuzunun Mehmet Ellidirhem oy kullanırken yanından ayrılmadığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



'OY VERME KABİNİNE DE BİZİMLE GİRDİ'



Annesi Ayten Ellidirhem ile oyunu kullanmak üzere evinden çıktığını söyleyen Mehmet Ellidirhem, "Aşağıya indiğimde kuzu sesimi duyunca başladı bağırmaya. Dayanamadım dışarı çıkardım, hemen arabaya bindi ve benimle okula kadar gitti. Oy verme kabinine de bizimle girdi. O esnada birisi video çekmiş" dedi.



'EVE GİRER KANEPEYE OTURUR'



Kuzuyu bir çobandan satın aldığını anlatan Mehmet Ellidirhem, "Kuzunun ilk sahibi olan çobanın küçük oğlu bunu evcilleştirmiş. Çocuk gibi önümüzde, arkamızda dolaşır, merdivenleri çıkar ve eve girer girmez hemen gider kanepeye yatar. Çarşıda, pazarda benimle birlikte gezer. O da aileden biri oldu" diye konuştu.Kendileriyle ortak bir yaşam süren kuzuyu tüm ailenin çok sevdiğini aktaran Mehmet Ellidirhem, erkek kuzuya isim vermediklerini 'Gel oğlum' diyerek çağırmanın yeterli olduğunu söyledi.



8)İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDETE KARŞI ACİL ÖNLEM TALEBİ



İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 kişilik bir grubun doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ü darp etmesi İzmir Sağlık Platformu bileşenleri tarafından protesto edildi. Çevre illerden de gelen çok sayıda sağlık çalışanının bir araya geldiği protestoda, acil önlemlerin alınmaması durumunda süresiz iş bırakma eylemine gidileceği bildirildi.



Olay geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı. Olayın ardından, doktor Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ



İzmir Sağlık Platformu bileşenleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etmek için bugün bir basın açıklaması yaptı. İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası İzmir Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi ve Demokratik Sağlık Sen İzmir şubesi üyelerinin bir araya geldiği açıklamada sıklıkla "Sağlıkta şiddete son" sloganları atıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne siyah çelenk bırakan grup, 'Sağlıkta şiddete artık yeter', 'Sıra bize gelmeden şiddete son verelim', 'Şiddet varsa biz yokuz' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına açıklamayı yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Pehlivan bugün iş bıraktıklarını söyleyerek bu duruma sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Sağlıkta şiddeti bitirmek adına birlik olarak hareket edeceklerini anlatan Pehlivan Bornova'da yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: "İzmir'de bir meslektaşımız ASM'ye gelmeyen bir hastanın, eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darp edildi. Üstelik ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta doktoru darp etmek için yanına 10 kişiyi daha alarak gelmişti. Üstelik muayene olmak için şifa bulmak için gelmesi gereken yere sopaları ile gelmişti. Üstelik kendisine şifa vermek üzere yemin etmiş meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp etti. 11 kişi devletin onayıyla devlet adına çalışan meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. Sebep hastanın kendisinin gelmemesi, sonuç ilaç yazdırmak için gelmeyen kişinin yanında 10 kişiyi de alarak planlı şiddet için ASM'ye gelmesi. Bu saydıklarımızın hepsinde işini özveri ile, kanunlara ve kaidelere uygun yapan görevi başında meslektaşlarımız ve bunu hiçe sayan kanun tanımaz ve kanunlara aykırı talepte bulunan sözde hastalar var."



SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTENDİ



Sağlık çalışanları olarak bir yemin ettiklerini belirten Pehlivan, bu yeminde etik, şifa vermek ve hasta hekim arası güvene dayalı muayene bulunduğunu söyleyerek, bunun içinde hastanın her istediğini yerine getirme olmadığına dikkat çekti. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının artık görevi başında şiddete maruz kaldığını dile getiren Pehlivan, etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi.



ÇOK SAYIDA İLDEN KATILIMCI



Daha sonra konuşan İZAHED Başkanı Dr. Birol Kocaman ise saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirdi. Kocaman, getirilen çözüm önerilerinin yetersiz kaldığını öne sürerek birinci basamak sağlık hizmetlerinde şiddetin önlenmesini istedi. Kendilerine destek vermek için Manisa, Çanakkale, Aydın ve Afyon gibi illerden çok sayıda sağlık çalışanının geldiğini anlatan Kocaman, acil önlemlerin alınmaması durumunda sadece bugün değil süresiz iş bırakma eylemlerine gideceklerini açıkladı.



'OLAY DAHA KÖTÜ SONLANABİLİRDİ'



Açıklamaya eşi Özge Yoğurtçuoğlu ile birlikte katılan Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu da İzmir'e kendisine destek vermek için gelen herkese teşekkür etti. Erzurum'dan gelen sağlık çalışanlarının dahi olduğunu belirten Yoğurtçuoğlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "O gün yaşadığım tatsız olay 16.00 sıralarında gerçekleşti. Doktor hanımın eşi olmasaydı ya da esnaf yardım etmeseydi hepsi beni darp edecekti. Beni korumaya çalışan hemşireler ya da doktorlar zarar görecekti. Olay daha kötü sonlanabilirdi. Hepsine müteşekkirim. Şiddet olayları o kadar çok arttı ki benimki bardağı taşıran son damla oldu. Umarım son olsun. Benimki son olsun. Şüphelilerin tekrar gözaltına alındığını biliyorum. Süreci takip edeceğiz."



