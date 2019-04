Dha Yurt Bülteni -10

1)TUNCELİ'DE, MAÇOĞLU MAZBATASINI YARIN ALACAK



Tunceli'de, belediye başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda, güvenlik ve kurumdaki personel yetersizliği gerekçesiyle mazbatasının verilmediğini belirterek basın açıklaması yaptı. Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun mazbatasının hazırlanarak yarın kendisine verileceği bildirildi.



30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'nı kazanıp, Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde Tunceli'den aday oldu. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,77 oy oranıyla kazanan Maçoğlu, belediye başkanı seçildi. Dün Ovacık Belediyesi'ni halefine devreden Maçoğlu, bugün bir grup partiliyle birlikte mazbatasını almak için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Ancak Maçoğlu mazbatasını alamadı.



Maçoğlu, güvenlik gerekçesi ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndaki personel yetersizliği nedeniyle mazbatanın bugün değil, yarın kendisine verileceğinin söylendiğini belirterek, "Dün yapmış olduğumuz görüşmede İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın bize vermiş olduğu tarih ve saate uyarak bugün saat 09.30- 10.00 arası mazbatayı alabileceğimiz söylendi. Bugün belirtilen saatte İlçe Seçim Kurulu'na gittiğimizde önce çalışanların yanına gittim, konuştum. Oradakiler 'Seçim Kurulu Başkanımız bize talimat verirse, mazbatayı size verebiliriz' dediler. Daha sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile görüşme yaptık. Seçim Kurulu Başkanı'nın bize yaptığı açıklama aynen şöyle; birincisi bir güvenlik nedeninden kaynaklı, ikincisi de personel eksikliğinden kaynaklı mazbatanın bugün veremeyeceğini, yarın sabah 09.30'da ancak verebileceğini söyledi. Bu ikinci bir erteleme oldu. Dün ve bugünkü erteleme" dedi.



'GÖREVİ İHMAL'



Devletin seçim sürecine yönelik hazırlık yaptığını ve kentte herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını kaydeden Maçoğlu, Seçim Kurulu'ndaki personel yetersizliği gerekçesinin görevi ihmal etme suçu olduğunu söyledi. Suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Maçoğlu, şöyle konuştu:



"YSK Başkanı'nın yaptığı açıklamada Salı günü saat 15.00'e kadar herhangi bir itiraz yoksa mazbataların verilmesi yönünde açıklaması var. Hepimiz takip ediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde itirazların olmadığı illerde seçilen başkanlar mazbatalarını alıp göreve başladı. Sizler de biliyorsunuz ki seçimlerden sonra 5 günlük süre dolunca Belediye Meclisi'nin toplanması zorunlu. Yasalar bunu gösteriyor. Yarın seçimin 5'inci günü ve bizim Belediye Meclis toplantısı yapmamız gerekiyor. Zaten devlet seçim sürecinden bugüne kadar kendisini hazırlayıp, her türlü güvenlik tedbirini aldı. Bugün baktığımızda güvenlik sorununun olmadığını görüyoruz. Bugün bu, görevi ihmaldir, görevi ihmal etme suçudur. Merkez ilçenin görevi ihmal ile ilgili yasal ve hukuksal bir durum söz konusu ise yasalar çerçevesinde suç duyurusunda bulunacağımız da burada belirtmek isterim."



SEÇİM KURULUNDAN AÇIKLAMA



Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın verileceğini belirterek, şöyle dedi:



"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 05.04. 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



2)BODRUM'DA AHMET ARAS GÖREVİ KOCADON'DAN DEVRALDI



MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Aras, selefi Mehmet Kocadon'dan görevi devraldı.



Yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Aras, dün (çarşamba), mazbatasını aldı. Bugün ise görevi devralmak için belediyeye geldi. Daha önce belediyeye gelen Ahmet Aras, kurum bahçesinde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eski başkan Mehmet Kocadon'u karşıladı. Belediye çalışanları, partililer ve vatandaşlar devir teslim törenine ilgi gösterdi. Kaymakam Yılmaz, Ahmet Aras ile tanışıklığının 20 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Kocadon başkanımızın ilçemize güzel hizmetleri oldu. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Ahmet Aras ile 20 yıl önce Sivas'ın Zara ilçesinde birlikte çalıştık. Kendisi Askerlik Şubesi başkanıydı. Böyle bir arkadaşımızın bu göreve gelmesi, birlikte çalışacak olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor. Bodrum Belediye Başkanlığı zor bir görev. İnşallah aklımızın erdiği, gücümüzün yettiğince ona destek olacağız. Amacımız Bodrum'u daha güzel, daha yaşanılır hale getirmek. Başarılar diliyorum. İlçemiz, ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Bodrum halkına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Kocadon ise, "Bodrum'umuz örnek bir yerdir. 2009 yılında Bodrum Belediyesi'ni böyle bir güzellikle teslim aldım. Bugün de aynı şekilde teslim etmenin mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşıyorum" dedi. Kocadon, "Değerli Başkanımın bütün Bodrum'u kucaklamasını, ayrım yapmadan iyi ilişkiler içinde olmasını temenni ediyorum. Biz buradayız. Her zaman Ahmet kardeşimin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Mehmet Kocadon'un 20 yıl boyunca Bodrum'a değer kattığını belirten Ahmet Aras ise "Bodrum'da hiç kimseyi ötekileştirmeyen, dostluğun ve güvenli bir yaşamın teminatı olan Sayın Mehmet Kocadon'a teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Aras, daha sonra selefi Kocadon'a çiçek takdim etti. Başkan Aras ve beraberindekiler, ardından başkanlık makamına geçti. Burada Mehmet Kocadon, Başkan Aras'a Türk bayrağı rozeti takarak, belediye mührünü teslim etti. Bu sırada Aras'ın yanına giden yaşlı bir vatandaş bir şeyler anlattı. Tam toplu fotoğraf çekimi yapılacağı sırada gerçekleşen bu duruma bazı partililer, tepki gösterdi. Başkan Aras, tepki gösterilmemesini istedi. Vatandaş, Ahmet Aras'a bir şeyler söyledikten sonra bir de başkanla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bu kişi, kendisine tepki gösterenlere "Cesur olun cesur" diyerek makamdan ayrıldı.



3)23 NİSAN'DA POZ VERDİĞİ KOLTUĞA, 32 YIL SONRA BAŞKAN SEÇİLEREK OTURDU



Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Celal Alper İbaş (42), 1987'de ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oturduğu belediye başkanlığı koltuğuna, bu kez 32 yıl sonra CHP'den belediye başkanı seçilerek geçti. Mazbatasını alıp, Avanos Belediye Başkanlığı görevine başlayan İbaş'a, ziyaretine gelen anne- babası, 10 yaşında, başkanlık koltuğunda otururken, çekilen fotoğrafını hediye etti.



Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul öğrencisiyken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna oturdu. Yıllar sonra siyasete giren İbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı oldu. İbaş, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde belediye başkanı seçildi.



İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Celal Alper İbaş, CHP'li eski Belediye Başkanı İsmet İnce'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan İbaş, "Görevi CHP'li belediye başkanından devraldığım için mutluyum. Şehrimiz için çalışacağız. Parti rozetimizi çıkardık. Herkese eşit davranacağız. Benden önceki belediye başkanımızın yarım bıraktığı bütün projeleri tamamlayacağız" dedi.



ANNESİNDEN SÜRPRİZ HEDİYE



Avanos Belediye Başkanlığı'na seçilen Celal Alper İbaş'a, ilk ziyareti, annesi Ayşe ve babası Ali İbaş gerçekleştirdi. Ayşe İbaş, oğluna, 1987 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunda çekilen fotoğrafını hediye etti. Dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını görünce duygulanan Başkan İbaş, "O yıllarda 1 günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştum. Bana, o dönem öğretmenim, 'Belediye başkanı koltuğuna mı yoksa kaymakam koltuğuna mı oturmak istersin?' diye sormuştu. Ben de 'Belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum' demiştim. Kısmet bugüneymiş. 32 yıl önce 1 günlüğüne oturduğum koltuğa, inşallah 5 yıl süre boyunca oturacağım" diye konuştu.



4)MARMARİS'İN CHP'Lİ YENİ BELEDİYE BAŞKANI OKTAY GÖREVİNE BAŞLADI



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimde belediye başkanı seçilen CHP'li Mehmet Oktay, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine başladı.



Marmaris'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerinde, 212 sandıkta 68 bin 515 seçmenden 56 bin 151'i oy kullandı. Oyların 54 bin 751'i geçerli sayıldı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mehmet Oktay, oyların yüzde 44.68'i olan 24 bin 464'ünü alarak belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Serkan Yazıcı 19 bin 44, DSP adayı Muhammet Ali Acar ise 10 bin 803 oy alabildi.



Seçimden zaferle ayrılan Mehmet Oktay, mazbatasını bugün Marmaris Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na beraberindeki partililerle ve belediye meclis üşyeleri ile giderek aldı. Oktay, ardından araç konvoyu eşliğinde Belediye'ye geçti. Burada yolu trafiğe kapatan yaklaşık 2 bin kişi, Oktay'ı konfeti ve çiçeklerle karşıladı. Hizmet binasındaki merdivenlere dizilen belediye personeli, CHP'li başkan Oktay'ı elini sıkarak kutladı. Başkanlık katına çıkan Oktay, burada bulunan iki kapının sökülmesi talimatını verdi.



Makam koltuğuna alkışlar eşliğinde oturan Mehmet Oktay, "Yeni döneme resmi olarak başlamış bulunuyoruz. Seçim kampanyamız boyunca titizlik ve ısrarla üstünde durduğumuz husus, 'Biz iyi olanı daha iyi yapmak için göreve talip olduk. Hataları iyileştirmeye ve düzeltmeye geldik.' Önümüzdeki 5 yıl içinde Marmaris Belediyesi'nde hiç kimsenin ayrıştırma, ötekileştirme ve kutuplaştırma lüksü olmayacaktır. Bu konuda herkesin huzurunda söz veriyorum. Genciz, dinamiğiz ve güçlüyüz. Gücümüzün esas kaynağı biraz önce binamızın önünde karşılayan sizlersiniz. Biz gücümüzü halktan ve Marmaris yaşayanlarından alıyoruz. Her zaman sizlere en iyi en sağlıklı ve en güzel hizmetleri sunmak için bu görevde bulunacağız. Hiç kimse ve hiçbir kurumla kavgaya girmeden görevimizi yapacağız. Tabii ki görüş ayrılığı olacaktır. Bu görüş ayrılığını Marmaris'imize zarar vermeden ve genele yaymadan çözeceğiz. Hiç kimsenin bizim eşit ve adaletli yönetim tavrımızdan şüphesi olmasın. Sıkıntısı olan gelsin kapım herkese açıktır" dedi.



Açıklamasının ardından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tebrikleri kabul etti, ardından meclis üyeleri ile toplantı yaptı.



Marmaris Belediyesi eski Başkanı Muhammet Ali Acar, yeni başkan Mehmet Oktay'ın görevi devraldığı törene katılmadı.



5)İTFAİYE ERLİĞİNDEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA



İZMİR'in Foça ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li Fatih Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca görev yaptı. Foça'da itfaiye eri iken yüzlerce kişiyi alevlerden kurtaran, Gürbüz, şimdi de belediye başkanı aynı insanlara izlmet götürecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 yıl boyunca itfaiye eri olarak Foça ilçesinde görev yapan Fatih Gürbüz, bir çok insanın hayatını kurtardı. İtfaiye eri olarak çalışırken sayısız hayata dokunan Fatih Gürbüz, yerel seçimde Foça Belediye Başkanı oldu. Belediye bünyesinde işe başlamadan önce taksicilik, esnaflık, pazarcılık, özel güvenlik gibi bir çok alanda çalıştığını söyleyen Gürbüz, profesyonel olarak futbolla uğraştığını da anlattı. İtfaiye olimpiyat takımıyla St. Petersburgh'ta yarıştığını söyleyen Gürbüz, 2004 yılından itibaren CHP'de siyaset yapmaya başladığını kaydetti. Evli ve bir çocuk babası olan Gürbüz, "CHP'nin gençlik kollarında siyasete başladım. Ana kademede ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Çıkmadık ağaç, asmadık afiş bırakmadık" dedi. Görevi boyunca bir çok insanın hayatını kurtardığını vurgulayan Gürbüz, şimdi de belediye başkanı olarak halkın hayatına dokunacağını ifade etti. Gürbüz, "İnsanların zor anlarında hep yanında olduk. Bundan sonra da bir belediye başkanı olarak halkımın yanında olacağım. Adaletli, hakkaniyetli, hoşgörülü, göz göze bakan, vatandaşların sorunlarını kendi sorunu gibi gören bir belediye başkanı olacağım. İstedikleri zaman bana ulaşabilecekler. Kapımız herkese açık" dedi.



6)KOİF 2019 FİRMALARLA İŞ ARAYANLARI BULUŞTURDU



KOCAELİ İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri(KOİF-2019), firmalarla iş arayanları bir araya getirdi.



İzmit'te bulunan İnterteks Fuar Alanı'nda 4-6 Mart arasında açık kalacak olan KOİF 2019 fuarında, personel arayan yaklaşık 200 firmanın insan kaynakları departmanları stant açtı. İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarının karşılanması, iş arayanların iş ihtiyaçlarının karşılanması, üniversite öğrencilerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarılması, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmalarının sağlanması ve öğrencilerin çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinmeleri gibi amaçlarla başlatılan KOİF 2019, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İŞKUR birlikteliği ile hayata geçirildi. KOİF 2019'un açılış törenine İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.



KOİF 2019'un açılış töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İstihdam meselesi tüm devletlerin dün de, bugün de, yarın da önemli bir meselesi olmaya devam edecektir. İşsizlikle mücadele ve istihdamı arttırmak için tüm ülkeler en ciddi politikalarını oluşturmak adına tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu yönüyle baktığımız zaman Türkiye'nin istihdam kurumu olarak İŞKUR, 1986 yılından bu yana tüm ülkemizde bu görevi yerine getirmeye çalışan ama Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarının zaman zaman görevlerini ve misyonlarını yerine getirmekte zorluk çektiği, hatta kurumların varlıklarının tartışıldığı, 'Kapatalım gitsin' gibi çözümlerin sunulduğu süreçleri yaşadık. 2002 yılında Türkiye genelinde sadece 1 il içerisinde 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum, kapatılması yönünde yaklaşımların bulunduğu bir ortamda, o günün Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kuruma olan inancıyla kurumun güçlendirilmesi ve sorumluluğunu yerine getirebilecek yeni bir yapıya kavuşturulması talimatını vermiştir" dedi.



İŞKUR sayesinde 1 milyondan fazla kişinin iş bulduğuna dikkat çeken Genel Müdür Uzunkaya, "Bu yapılanma sonucunda 2017 yılına gelindiğinde, malum Türkiye'nin zor süreçlerinin ardından milletçe, hep birlikte, işverenler ile karar aldık. 1.5 milyonluk yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Bu istihdam seferberliği rakamlarının gerçekleştirilmesi gerçekten güçtü. 'Bu olabilir mi?' tartışmalarının yapıldığı, birilerinin de 'Asla olmasın' temennilerinde bulunduğu bir süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticaret ve sanayi odalarımız, illerde valilerimizin koordinesinde ciddi bir seferberlik halinde İŞKUR il müdürlüklerimizin tüm personelleriyle sahada bu sürecin takipçisi olmaları suretiyle 1.5 milyonluk bir istihdam gerçekleştirdik. İŞKUR, 24 bin 482 kişiden 1 milyon 57 bin 249 kişinin işe girmesine aracılık yapan bir kurum haline geldi. 2018 yılında Cumhurbaşkanımız 2017 yılının başarısını tebrik ederek milletimizin önüne yeni bir hedef koydu. Artı 2 istihdam politikasıyla yola çıktı. Elbette zirveye çıkmak, zirvede kalmak çok zordu. Yeni bir yaklaşım ile 2018 yılında bu defa 1 milyon 247 bin 188 kişinin işe girmesine, istihdamına aracılık yapan bir kurum. Yani 24 bin 482 kişiyi bir yılda tüm Türkiye istihdam ederken, sadece Kocaeli ilimiz geçen yıl 59 bin 811 kişinin istihdamını gerçekleştirdi. Yani Türkiye'nin 1 yılda yaptığının 2 katından fazlasını 2018 yılında Kocaelili işverenlerimiz gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.



