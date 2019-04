Dha Yurt Bülteni -10

Diyarbakır'da, HDP'li 3 vekile terör soruşturmasıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, terör örgütü PKK'yı öven sözde marşın okunması ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması ile ilgili 3 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, terör örgütü PKK'yı öven sözde marşın okunması ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması ile ilgili 3 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.



HDP İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ve aynı zamanda milletvekili olan Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen'in de katıldığı toplantıda, terör örgütü PKK ile teröristleri öven sözde marş okunup, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda, ayrıca PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar da atıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı, Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında, 'terör' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık kaynakları, konunun tümüyle incelemeye alındığını belirtti.



33 bin nüfuslu ilçedeki ilk kadın muhtar



Ankara'nın 33 bin nüfuslu Şereflikoçhisar ilçesinde Kahibe Güçlü (42), yerel seçimde oturduğu mahallede 5 erkek rakibini geride bırakarak ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi. Güçlü, "Şereflikoçhisar'ımızın ilk kadın muhtarı olarak onur duyuyorum" dedi.



Şereflikoçhisar'da mağazada çalışan evli ve 1 çocuk annesi Kahibe Güçlü, oturduğu Ekici Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. Güçlü, geçen pazar günü yapılan seçimde 5 erkek rakibini geride bırakarak 702 oyla muhtar seçildi. Şereflikoçhisar Belediyesi yetkilelileri, daha önce de kadın muhtar adaylarının olduğunu; ancak Kahibe Güçlü'nü 33 bin nüfuslu ilçede seçilen ilk kadın muhtar olduğunu söyledi.



'MAHALLEM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'



İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başlayan Kahibe Güçlü, 22 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyerek, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, çıkmış olduğum muhtarlık yolumda beni yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Devlet, kamu ve kuruluş imkanlarından yararlanarak mahallem için elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. Şereflikoçhisar'ımızın ilk kadın muhtarı olarak onur duyuyorum" diye konuştu.



Bakan Gül, Yargıtay Başkanı Cirit ve TBB Başkanı Feyzioğlu Sivas'ta



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama programlarına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a geldi.



5 Nisan Avukat Günü kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'a geldi. Avukatlar Günü nedeniyle ilk olarak kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa, ayrıca, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir ile çok sayıda avukat katıldı.



YARGITAY BAŞKANI CİRİT: BERABER OLDUĞUMUZ ZAMAN AŞAMAYACAĞIMIZ SORUN YOKTUR



Burada açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sivas'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sivas'ın tarih boyunca önemli bir yer olduğunu söyleyen Cirit, "Yiğitler diyarı ve milli mücadelenin önemli kilometre taşlarından olan Sivasımız da Avukatlar Gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu topraklar ve bu coğrafya önemli bir coğrafya. Onun için geçmişte şehitler verdiğimiz gibi günümüzde de şehitler veriyoruz. Bütün müstevliler Anadolumuzu bölmek ve parçalamak için ülkemiz üzerine saldırdıklarında işte burada bir meşale yandı. Sivas'tan bu kongre merkezinden Sivas Kongresi toplandı. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi atlatabildi. Bu milletin bir ve beraber olduğu müddetçe aşamayacağı bir sorun yoktur. Biz birbirimize sarıldığımız sürece bu millette tarihin ilk döneminde büyük devletler kurdu, orta döneminde büyük devletler kurdu, bugün de büyük olma şuur ve bilincine ulaştı. İnşallah biz bir ve beraber olduğumuz zaman, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ama biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız sorun yoktur. Yargı sistemimizin en önemli güvencelerinden birisi olan avukatların, adaletin gerçekleştirilmesinde taşıdıkları sorumluluk bilincinin bundan sonra da devam edeceğine ilişkin sarsılmaz inancımla 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun" dedi.



BAKAN GÜL: VİZYONUMUZ GÜVEN VEREN VE ERİŞİLEBİLİR BİR ADALET



Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, avukatlık mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Avukatlar, adaletin bekçisi ve emekçisidir. Adil yargılama hakkının önemli bir güvencesidir. Savcı, avukat ve hakim iddia, savunma ve karar makamları bu faaliyetin bütünlüğünü oluşturur. İşte bugün burada çok güzel bir tabloyu Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde yaşıyoruz. Yargının bu üç kurucu unsuru eşit derecede önemli ve değerlidir, biri bir diğerinin önüne geçemez. Üçü de kurucu unsurdur, biz bu üç kurucu unsuru korumamız ve değerli olarak görmemiz gerekmektedir. Bağımsız savunma olmadan yargı bağımsızlığını elbette sağlayamayız. Avukatlar olmadan hakları etkin biçimde koruyamayız. Avukatlar toplumun ve bireyin haklarını koruyan, adalet tasavvurunu yaşatan kamusal aktörlerdir. Bugün avukat sayısı yüz binin üzerindedir. Hukuk fakültesi ve hukuk öğrenimi gören kişi sayısındaki artışlar, fırsatlar kadar bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin farkındayız. Sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi, niceliğin nitelikle desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Tek başına sayısal büyüklüklere değil, vatandaş memnuniyetine, hukuk hizmetlerinin kaliteli sunumuna, meslek itibarının artırılmasına önem veriyoruz. Bu çerçevede temel vizyonumuz güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemidir. Yeni bir kanunla mesleğe girişten avukatların sosyal ve ekonomik haklarına kadar bir dizi konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda sayın başkanımızın yeşil pasaport ve KDV ile ilgili hususlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ve talebi tüm avukatlarımızın talebini iletmiş olacağım" diye konuştu.



FEYZİOĞLU: KDV İNDİRİMİNE ACİLEN İHTİYAÇ VAR



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise böyle bir yargı buluşmasının ilk defa yapıldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve demokrasinin bugüne gelmesinin en önemli temellerini atan büyük önderimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlamamız lazım ve onunla birlikte Cumhuriyeti kuran tüm kahramanları şehitlerimizi gazilerimizi anmak lazım. Hiçbir devlet kurulduktan ve bağımsızlığını sağladıktan sonra herhalde bir 100 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar birliğini korumak adına bu kadar şehit vermek zorunda kalmamıştır. Biz şehitlerimizin kanlarıyla kurulduk, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla ayakta duruyoruz dimdik. Bunun ruhu işte tam da buradan geliyor" dedi.



Bakan Gül'den müjdeler beklediklerini belirten Feyzioğlu, "Ben biliyorum ama müjdeyi vermek sayın bakanımıza ait. Yargının kurucu unsuruysak ki öyleyiz biz de, yargının diğer iki kurucu unsuru gibi semboliktir ama önemlidir yeşil pasaport istiyoruz. Avukatlık hizmeti başta olmak üzere çok önemli bir KDV indirimine acilen ihtiyaç vardır. Vatandaş açısından ihtiyaç vardır. Avukata yönelik her hak ihlali biliniz ki 82 milyona yönelik hak ihlalidir. Bu düşüncelerle ve umutla mücadeleye, hukukun üstünlüğü mücadelesine kararlılıkla devam edeceğimize söz vererek 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutluyorum. El birliği ile kavga etmeden, görüşerek, konuşarak, farklı fikirleri yan yana getirip hep birlikte bu milletin ortak aklını oluşturarak başaracağız. Ülkemiz için, milletimiz için, evlatlarımız için başaracağız ama illa ki başaracağız." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve protokol üyeleri Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde fotoğraf çektirdikten sonra havayolu ile kentten ayrıldılar.



Marmaris'te başkan dedektörleri kaldırttı, makam kapısını açtı



Muğla'nın Marmaris ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Mehmet Oktay'ın ilk icraatı, belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, makam odasının bulunduğu kattaki kapıları tamamen açtırmak oldu. Oktay, "Halk ile aramızda kimse olmayacak" dedi.



Marmaris'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde, 69 bin 515 seçmenden 56 bin 151'i toplam 212 sandıkta oy kullandı. 54 bin 751 oy geçerli sayıldı. Oyların 24 bin 464'ünü alan CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı seçildi. Dün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Oktay'ın ilk icraatı belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, 3'üncü kattaki makam kısmında bulunan sekreterlik, özel kalem de dahil kapılarını sonuna kadar açtırmak oldu. Tebrik ziyaretine gelen vatandaşlar Başkan Oktay'a hiçbir engel olmadan ulaşabildi. Kaldırılan dedektörler belediyenin araç parkına götürülürken, tebrik ziyaretlerinin azalmasının ardından tüm birimlerin de kapılarının söküleceği öğrenildi.



Başkan Mehmet Oktay, "İki aylık seçim kampanyamız süresince ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın ilk isteği belediyedeki kapıların kaldırılması oldu. Bizler de halkımıza verdiğimiz, 'halk ile aramızda kimse olmayacak' sözünü yerine getirdik. Her şeyimizle şeffafız. İyi, kaliteli ve sağlıklı hizmet üretmek için buradayız. Halkımız, 'acaba gelip başkanla görüşebilir miyim?' endişesi olmadan istedikleri gibi makamıma geleceklerdir. Halkımızla aramızdaki tüm kapıları kaldırdık" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı tebrik için gelenler de uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.



Kızının gözü önünde öldürülen Emine Yıldız toprağa verildi



Kahramanmaraş'ta eşinin eniştesi Ali Karapınar tarafından, 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülen Emine Yıldız (45), kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Metin Yıldız, cenaze sırasında eşinin tabutunu ağlayarak taşıdı.



Çarşamba günü Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ali Karapınar bilinmeyen nedenle müstakil evin ikinci katında oturan Emine Yıldız'a, küçük kızı yanındayken av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin ölümüne tanıklık eden kızı şoka girdi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ali Karapınar, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Emine Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Emine Yıldız için cuma namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenaze namazı ardından Metin Yıldız eşinin tabutunu ağlayarak cenaze aracına taşıdı.



Emine Yıldız, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, mazbatasını aldı



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den ikinci kez Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş mazbatasını aldı.



Hatay Adliyesi'nde düzenlenen törende seçimlerden galibiyetle çıkan CHP'li Savaş'a mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Gazi Çağ verdi. Mazbata töreni sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savaş, Hatay halkına teşekkür etti.



Mazbatayı tüm Hatay halkı adına aldığını belirten Savaş, "Bu bizim Antakya Belediye başkanlığı ile birlikte 3'üncü dönemimiz olacak" dedi. Hatay'ın kırsal bölgesinde kalkınmayı hedeflediklerini kaydeden Savaş, "Hatay'ın kırsal bölgesinin kalkınmasına yönelik projelerimiz var. Bu EXPO veya gastronominin içinde olanların büyük bir kısmı ve Hatay'da artık huzur, hizmet dışında ekonomi konuşulacağı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Yerelden kalkınmaya inanıyoruz. Hatay halkını geleceğe taşırken, biraz da müreffeh bir şehir olması yönünde şekil verme işlerinde belediye olarak önderlik yapmak istiyoruz" diye konuştu.



DOĞRUNUN TECELLİ ETMESİNDEN YANAYIZ



Türkiye'de sandıkların yeniden sayıldığı bölgelerle ilgili de bir değerlendirmede buluna Savaş, "Hatay'da olduğu gibi tüm şehirlerde demokrasinin tecelli etmesinden yanayız. En yakın zamanda bu bölgelerde de ülkenin geleceği ve demokrasi adına doğruların bir an önce tecelli etmesinden yanayız. Bunu ümit ediyoruz" dedi.



Otomobilden 2 dakikada ses sitemlerini çaldılar



Kütahya'da gece yarısı park halindeki 7 ayrı otomobilden, teyp, hoparlör ve ses tesisatı çaldığı güvenlik kameralarından tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 8 yıllık kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkarken, bir aracı 2 dakika içerisinde açıp ses sistemi ve teyp çaldıkları görüldü.



Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir gecede meydana gelen 7 ayrı otodan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Lala Hüseyin Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde 7 ayrı otomobilden teyp, hoparlör ve flaş bellek çalındığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Araçlarda parmak izi incelemesi ve olay yerlerinden güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis hırsızlık şüphelilerinin Orhan Gezgin (20) ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Efer Çınar Karakiraz (21) olduğunu tespit etti. İki şüpheli polis ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



HIRSIZLIK 2 DAKİKA SÜRÜYOR



Şüphelilerle ilgili yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, park halindeki otomobillerin kilitlerini açarak, bagaj ve içindeki teyp, ses sistemlerini çalmalarının 2 dakika sürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Mardin'de balon turizmi başladı



Mardin'de balon turizmi, düzenlenen törenle başladı. Sıcak hava balonlarının hizmete girmesiyle Mardin'de turist sayısının 5 milyona çıkarılması amaçlanıyor.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Mardin'de sıcak hava balonları hizmete girdi. Kapadokya ve Pamukkale'den sonra Mardin'de başlayan balon turizmi için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Sıcak hava balonlarına Mardinliler ve kentte bulunan turistler yoğun ilgi gösterdi. Uçuşa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 5 milyon turist hedefi için çalıştıklarını söyledi. Yaman, "Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Valilik olarak kentte balon turizmine izinleri verdik. Bugün startını verdiğimiz uçan balonla da Mardin'i farklı etkinliklerle tanıtmış olacağız. Sloganımız 'Yükseliyoruz Mardin'. Bu, bütün rakamlarımızı yükseltecek bir çalışma. Gelen turist, kazancı, yatırımı ve istihdamı artıracak" dedi.



Kentte gelen turistlerin bu aktiviteden faydalanmalarını isteyen Yaman, huzurun devamı için her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.



Sıcak hava balonu hizmeti veren firmanın yetkilisi Ömer Kafkas ise uçuşların hava koşullarının elverdiği sürece yapılacağını kaydederek, "Bizim için çok heyecanlı bir an. Genelde sabah erken saatlerde gerçekleşiyor. Saat sıkıntısı yok. 20 kişi havalanabilir. Bölgede güvenlik algısının güzel olması 3 milyon turizm rakamını yakalattı, hedef 5 milyon. Bunun için önemli bir ivme sağlayacak" diye konuştu.



YOĞUN İLGİ



Mardinliler, tarihi evlerinin ve iş yerlerinin teraslarından balonları ilgiyle izledi. İş yerinin terasından balon uçuşunu izleyen Hakan Kumaç, yeni hizmetin Mardin'in tarihi ve mimari güzelliğine bir güzellik daha kattığını söyledi. İstanbul'dan Mardin'i gezmeye gelen Mehtap Durmaz da gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını ve kentteki ilk balon uçuşuna tanıklık etmenin kendisini sevindirdiğini söyledi. Abdurrahman Ektik de balon turizmi ile artık Mardin'e gelecek turist sayısında büyük artış olacağına inandığını kaydetti.



Elbeyli'de, 'okuma' etkinliği



KİLİS'in Elbeyli İlçesinde '7'den 70'e Elbeyli Okuyor' projesi kapmasında etkinlik düzenlendi.



Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman tarafından başlatılan proje kapmasında Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında; Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar aynı anda kitap okudu.



Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, herkesin okuması ve eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla projeyi başlattıklarını belirterek, "Proje ile Elbeyli ilçemizde tüm sınıflarımızda okuma saatleri düzenliyoruz. Tüm esnaflarımıza okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kahvehanelerde okuma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Onlara kitapçıkları alacağız. Kitapları alacağız. Önemli olan çocuklarımızın okuması için aile bireylerinin onlara rol model olan annenin, babanın, ağabeylerinin ablalarının ve öğretmenin okumasıdır. Bu yüzden projemize sadece çocuklarımızı katmak 7'den 70'e diyerek tüm aile bireylerini kattıkö dedi.



