Dha Yurt Bülteni - 10

Cezaevi firarisini, arkasında saf tutan polis müdürü tanıdı Amasya'da, cezaevi firarisi Atilla K.(38), cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı.

Cezaevi firarisini, arkasında saf tutan polis müdürü tanıdı



Amasya'da, cezaevi firarisi Atilla K.(38), cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin, dün cuma namazı kılmak için 55 Evler Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Camii'ne gitti. Müdür Şahin, arkasında saf tuttuğu kişinin, 14 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan ve yarı açık cezaevinden firar eden Atilla K. olduğunu fark etti. Camideki polis memurlarını uyardı. Bunun üzerine cami çıkışında önlem alan polisler, Atilla K.'yı yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K., tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



---------



Şüphelinin camide namz kılarken fotosu



Şüphelinin emniyetten çıkarılması



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI-AMASYA,



===================================



Boş arazide çok sayıda mühimmat bulundu



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, boş arazideki poşetlerde mühimmat bulundu.



Dicle Mahallesi'ndeki boş arazide koyun otlatan çobanlar, yerdeki bazı poşetlerin içerisinde uzun namlulu tüfeklere ait fişekler görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede poşetlerde uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda fişek, tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları bulunduğunu saptadı. Ekipler, arazide başka mühimmat olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Polis mühimmatlara el koyup, araziye kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için araştırma başlattı.



Görüntü Dökümü



---------



-Polis ekipleri



-Bulunan mühimmat



-Yapılan inceleme



-Görgü tanığı konuşma



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



========================



Devrilen traktörün altında kalarak öldü



Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki İsmail Aydın yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörünün kasasına kaya parçaları yükleyen İsmail Aydın, toprak yolda yokuştan çıkarken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Geriye kayan, ardından önü havaya kalkan traktör, devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-----------



Olay yerinden görüntü



Aydın'ın yakınlarının sinir krizi geçirmesi



Aydın'ın cesedinin kaldırılması



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),



===================================



Beyaz Rusların Gelibolu gurbeti



Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye gelerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yerleşen yaklaşık 30 bin Beyaz Rus'un 1 yıl süren zorunlu gurbet yaşamı, 100 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Türk-Rus dostluğunun temelinin 100 yıl önce Gelibolu'da atıldığını belirten Prof. Dr. Vedat Çalışkan, "Beyaz Ruslar Gelibolu'ya geldiklerinde her şeylerini kaybetmişlerdi. Fakat bu moral bozukluğundan sıyrılarak, Gelibolu'da Rusya ideallerini yeniden oluşturdular. Gelibolu'da yeniden doğdular. Gelibolu, onlar için manevi dirilişin simgesi bir mekan oldu. Bu nedenle kendilerine 'Gelibolulular' adını verdilerö dedi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İbrahimov, Bolşevik devriminin ardından Türkiye'ye gelip Gelibolu'ya yerleşen Beyaz Rusların buradaki yaşamlarını araştırmak amacıyla 2005 yılında çalışma başlattı. Aynı zamanda ÇOMÜ Türkiye- Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdürü olan Prof. Dr. Vedat Çalışkan ile Prof. Dr. Aydın İbrahimov, 14 yıl boyunca Beyaz Rusların izlerini sürdü. İki öğretim üyesi, bunun için Gelibolu'da saha çalışmaları yaptı. Köylerde o döneme ait bilgilere sahip yaşlı insanlarla mülakatlar gerçekleştirdi. Resmi belgelere ve fotoğraf arşivlerine ulaştı. Ortaya, Beyaz Rusların o dönemki yaşamlarına dair zorlukları ve renkli yaşamlarını gösteren ilginç sonuçlar çıktı.



'BÜYÜK BİR İNSANİ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ'



TURUSIA Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından çıkan iç savaşı kaybeden Beyaz Ordu'nun 1'inci Kolordusu'ndan 25 bin 868 asker ile aile fertlerinin 22 Kasım 1920 tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine geldiklerini söyledi. Beyaz Rusların, Gelibolu'da 16 Temmuz 1921 tarihinde bir anıt yaptıklarını ifade eden Çalışkan, araştırmaları sonucunda, Gelibolu'da geçmişte yaşananların Türkiye ve Rusya'nın ortak kültürel mirası olduğunu ve bunun iki ülke arasındaki dostluğa büyük katkı sunduğunu belirtti.



Yaklaşık 30 bin Beyaz Rus'un gemilerle Gelibolu'ya geldiklerinde, ilçenin savaşlar ve depremler nedeniyle harap bir durumda olduğunu anlatan Çalışkan, "Gelenlerin üçte biri şehir içine, kalanları ise şehre 8 kilometre mesafede kurulan kampta, çadırlara yerleştirildi. Türkler, Rusların çocuklarıyla ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Evlerinin odalarını açtılar. Türk müftü de Rusların camilere ve mevlevihaneye yerleştirilmesine yardımcı oldu. O günler Türkler için de zor günlerdi. İki ulus, ülkeleriyle ilgili derin acılar yaşıyordu. Buna karşın Türkler ve Ruslar günümüz dünyasının ders alacağı nitelikte büyük bir insani dayanışma örneği sergilediler. Ruslar, Türklerden gördüğü iyiliği ve Türkiye'deki kardeşlerini hiçbir zaman unutmadıö dedi.



'BEYAZ RUSLAR, GELİBOLU'DA YENİDEN DOĞDU'



Beyaz Rusların, burada Türklerden büyük destek gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Vedat Çalışkan, bu nedenle günümüzde Türkiye ve Rusya toplumları arasında mevcut kültürel diyalogun köklerinden birinin de Gelibolu'nun tarihi içine uzandığını söyledi. Çalışkan, Beyaz Rusların Gelibolu'da kültürel bakımdan adeta küçük bir Rusya kurduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Günlük yaşam, büyük ölçüde zorluklarla geçti. Gelibolu'ya geldiklerinde bu insanlar her şeylerini kaybetmişlerdi. Bu aynı zamanda maddi ve manevi açıdan büyük bir yoksulluk demekti. Fakat bu moral bozukluğunda süratle sıyrıldılar. Günlük hayatı yaşanılır kılmanın yollarını aradılar. Açlık ve yerleşim sorunlarının çözümünden hemen sonra uğradıkları moral bozukluğundan kurtulmaya başladılar. Gelibolu'da Rusya düşüncesi yeniden oluştu. Ruslar, Gelibolu'da evleri tamir etti. Su şebekesini onardı. Fırın, lokanta ve kafeteryalar açtı. Kendi yöntemleriyle tarım yaptı. Evlerin duvarlarına vatan hasretini temsil eden semboller ve resimler çizdi. Ruslar, Gelibolu'da sanata, kültüre, spora önem verdi. Çeşitli kurslar açtılar. Bunların içinde Türkçe kursları da vardı. Spor okulları kurdular. Ruslar burada hayatı çok zenginleştirdiler. Bir yıl içerisinde sayısız tiyatro gösterisi sundular ve bando, mızıka takımları konserler verdi. Gelibolu, unutulmayacak bir yıl geçirdi. Rusların Gelibolu'da kaldığı süre içerisinde 100 kadar bebek dünyaya geldi. Bunun yanı sıra 49 Rus kadın Gelibolu'da evlilik yaptı. 10 Türk kadını da Rus subayların eşi oldu. Bugünkü mevlevihane, o dönem Kornilov Okulu öğrencilerini yerleştiği bir yurt oldu. Bugün Altıyol Caddesi üzerinde ayakta olan ahşap yapı, o günlerde Vrangel kreşi ve lise olarak kullanılmıştı. Beyaz Rusların varlığıyla birlikte Gelibolu'da çok özel kültürel bir mekan oluşmuştu. Ancak Rusların Gelibolu'dan tamamen ayrılmasıyla tüm etkiler ve izler yok oldu. Şu anda Beyaz Ruslardan günümüze ulaşan tek iz ise, Fransız Mezarlığı içinde defnedilmiş olan General Federof'un çocuğuna ait mezardır. Burada yaşayanlar ayrıldıktan sonra Gelibolu'yu hiçbir zaman unutmadılar. Gelibolu'da yeniden doğdular. Yani onlar için manevi dirilişin simgesi bir mekan oldu Gelibolu. Kendilerine bu nedenle 'Gelibolulu' adını verdiler. Gelibolu geçmişleri ile her zaman gurur duymayı sürdürdüler. Gelibolu'da yaşananları her zaman leke sürülemeyecek şerefli bir hatıra olarak andılar.ö



'GELİBOLU TÜRK-RUS BULUŞMASININ YERİ OLMALI'



Prof. Dr. Aydın İbrahimov ise, Gelibolu'da iki farklı toplumun birbirleriyle buluştuğunu belirterek, "Burada Türk toplumunun oldukça toleranslı ve çok kültürlü özelliklere sahip olmasını görüyoruz. Bu buluşmada Türkler ve Ruslar arasında hiç ihtilaf çıkmadı. Örneğin soğuk bir havada Rus askerleri tatbikattan dönerken bir camiye davet edilirler. Kendilerine çay kahve ikram edilir. İçeride ibadet yapılmaktadır. Rus subayı şöyle der: 'Türkler o kadar içten ibadet yapıyordu ki, ben askerlerimin İslamiyet'e geçiş yapmalarından korktum.' Gelibolu, Türk-Rus buluşmasının yeni yeri olmalıdır. Bu bir fırsattır. Umarım Gelibolu, iki toplumun bir arada, barış içerisinde bulunmasının simgesi olurö dedi.



RUS ANITI YILLAR SONRA YENİDEN YAPILDI



Beyaz Ruslar, Gelibolu'dan ayrılırken geride bir mezarlık ve anıt bıraktı. 16 Temmuz 1921 tarihinde yapılan Rus Anıtı, zaman içinde depremler nedeniyle yıkıldı. İki ülke Dışişleri Bakanlığı konuyu görüşerek, anıtın yeniden yapımına karar verdi. Yeniden yapılan Rus Anıtı 17 Mayıs 2008 tarihinde açıldı. Beyaz Rusları anmak için anıtta her yıl Kasım ve Mayıs aylarında anma töreni düzenleniyor. Önümüzdeki yıl, Beyaz Rusların Gelibolu'ya gelişinin 100'üncü yıldönümü olması nedeniyle üst düzey katılımlı ve kapsamlı etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.



'BEYAZ RUS' İSMİ



Bolşevik Devrimi'ni gerçekleştirenlere 'Kızıllar' deniyordu. Daha sonra bu 'Kızılordu' adını aldı. Bolşevik Devrimi'ne isyan çağrısı yapan güçlere ise, başlangıçta 'Gönüllü Ordusu' deniyordu. Zamanla 'Beyaz Ordu' ve 'Beyazlar' adını aldı. Bu, milliyeti ifade eden bir terim değil, siyasi bir tabir. Çünkü Beyaz Ordu içinde; Ruslar, Ukraynalılar, Gürcüler, Don Kazakları, Kalmuklar, Çerkezler, Türkmenler, Ermeniler, Gürcüler, Rumlar ve Museviler de yer alıyordu. Bu güçlere zamanla 'Beyaz Ruslar' denmiştir



Görüntü Dökümü



--------



-Gelibolu'daki Rus anıtından drone ile genel ve detay görüntü.



-Gelibolu'daki Beyaz Rusların 100 yıl önceki yaşamlarını anlatan fotoğraflardan genel ve detay görüntü.



-Prof. Dr. Vedat Çalışkan'ın Beyaz Rusların yaşamlarını fotoğraflarla ve ilçedeki yapıtlarla anlatmasından görüntü.



-Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Prof. Dr. Aydın İbrahimov'un Rus Anıtındaki incelemelerinden görüntü.



-Gelibolu ilçe merkezindeki Beyaz Rusların kullandığı yapılar ile Beyaz Rus mezarından görüntü.



-Prof. Dr. Vedat Çalışkan ile röp.



-Prof. Dr. Aydın İbrahimov ile röp.



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU(Çanakkale),



===================================



Sevgililer, yaşlı kadının kolye ve küpesini gasp etti



Antalya'da, takibe aldıkları Seval Y.'nin (74) boynundan altın kolye ve küpelerini gasp eden Ramazan B.(22) ile kız arkadaşı Gamze M. S.(37) polis ekiplerince yakalandı. Çiftin, daha önce de zincir marketten hırsızlık yaptığı, kasiyer A. E.'ye bıçak çektikleri ortaya çıktı.



Polisi alarma geçiren olay, 2 Nisan Salı günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan B. ve kız arkadaşı Gamze M.S., Namık Kemal Bulvarı'ndan bindikleri halk otobüsündeki Seval Y.'yi takibe aldı. Seval Y.'nin yanına oturan Gamze M.S., selam verip bir süre sohbet etti, hangi durakta ineceği öğrendi. İkili, otobüsten inen Seval Y.'yi oturduğu apartmanın girişine kadar takip etti.



KOLYESİNİ VE KÜPELERİNİ GASP ETTİLER



Apartmana giren Seval Y.'ye bir anda saldıran Ramazan B., kadının boynundaki altın kolyeyi zincirini kopartarak gasp etti. Ramazan B., kendisine müdahale etmek isteyen kadına şiddete uygulayarak kulağındaki altın küpeleri de zorla çıkartıp aldı. Ramazan B. ile Gamze M.S. daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.



Seval Y.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Seval Y.'nin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin Ramazan B. ve Gamze M.S. olduğunu tespit etti. Polis, yerini belirlediği şüphelileri yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan B. ve Gamze M.S'nin daha önce Yeşildere Mahallesi'ndeki zincir marketin şubesinden hırsızlık yaptığı, kendilerini fark eden kasiyer A.E.'ye bıçak çekip tehdit ettiği ortaya çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------



-Asayiş dış plan görüntü



-Zanlıların asayişten çıkarılışı



-Zanlıların araçla götürülmesi



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



===================================



Kemalpaşa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün (cuma) saat 21.30 sıralarında, Çambel Mevkii'nde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu yönüne gelen Musa İğde, yönetimindeki 16 BBF 51 plakalı otomobille, önünde giden İbrahim Özgü'nün kullandığı 48 VM 632 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özgü'nün kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek, Ahmet Dilek'in kullandığı 34 KV 3475 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İbrahim Özgü'nün otomobilinde bulunan eşi Sezer Özgü öldü, 3 sürücü ile Ahmet Dilek'in aracındaki Ayşe Dilek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Özgü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Özgü çiftinin bir yakınlarının düğün törenine gittiği öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



--------------



Kaza yerinden görüntü



Haber- Kamera: Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir),



===================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçeli Roman Neustadter, Medipol Başakşehir ile Anlaştı

Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu