Dha Yurt Bülteni-10

1)OTOMOBİL ÇARPAN İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİZMİR'in Konak ilçesinde, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 44 yaşındaki işçi Mehmet Olçun, memleketi...

1)OTOMOBİL ÇARPAN İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



İZMİR'in Konak ilçesinde, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyarken bir otomobilin çarpıp kaçması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 44 yaşındaki işçi Mehmet Olçun, memleketi Manisa'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Dün (Cumartesi) saat 04.30 sıralarında, Konak'tan Balçova yönüne giden 35 GE 3081 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Buvarı'nda yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan taşeron firma çalışanı Mehmet Olçun'a çarptı. Evli ve 4 çocuk babası Olçun, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Olçun, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak Belediyesi'ne hizmet veren taşeron şirketteki işine bir hafta önce başladığı öğrenilen Olçun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olduğunu sanılan ve olay yerinden yürüyerek ayrılan şüpheli E.K., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polis, içinde 6 kişi bulunan aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerden A.A., aracı kendisinin kullandığını itiraf edince gözaltına alındı. Ailesi İzmir'de yaşayan Olçun için bugün öğlen memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Olçun'un yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Olçun'un cenazesi Sancaklı İğdecik Mahallesi Mezarığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



-Öleh mehmet Olçun'un fotoğrafı



-Cenaze namazının kılınmasından görüntü



-Cenazenin omuzlarda taşınmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



=================================================



2)EVİ YANAN ANNE, AĞLAYAN KIZINI TESELLİ ETTİ



ANTALYA'da, apartmanın ikinci katında çıkan yangın sonrasında eşyaların yandığını ağlayarak anlatan Nihal T.'yi (17), annesi Elif T., "Gittiyse gitsin. Sana bir şey olmasın. Ev senden değerli mi kızım?" diyerek teselli etti. Öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3742 Sokak üzerindeki apartmanın ikinci katında, Elif T. ile kızı Nihal T.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, çelik kapıyı balyozla kırıp, yanan eve müdahale etti. Mutfak ve yatak odasındaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının diğer odalara sıçramasını önledi.Polisin haber vermesi üzerine gelen Nihal T., evlerinin yanmış halini görünce gözyaşına boğuldu. Nihal T., annesi Elif T.'nin sabah erken saatlerde işe, kendisinin de ders çalışmak için arkadaşının evine gittiğini anlattı. Bir süre sonra gelen Elif T. ise kızına moral vermeye çalıştı. "Evden çıkarken elektrik kesikti. Anne her şey gitti" diyerek ağlamayı sürdüren Nihal T.'ye sarılan Elif T., "Gittiyse gitsin. Sana bir şey olmasın. Ev senden değerli mi kızım?" diyerek teselli etti.



Bu arada, üçüncü katta oturan ve dumandan etkilenen bir ailenin 3 çocuğu ise itfaiyenin balkona uzattığı merdivenin sepetine alınarak kurtarıldı.



Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecek.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



Pencereden çıkan duman görüntüsü



İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü



İtfaiye ekibi üst katta kalan çocukları sepetli araçla aşağı indirmesi



Yanan binada soğutma çalışması yapılması



Detaylar



364 MB/// 03.01



HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



==================================================



3)DÜNYACA ÜNLÜ AKBÜK KOYU'NDA AĞAÇ KATLİAMI



MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçları kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, koydaki ağaçların kesildiğini fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ağaçların kesilmesi doğa dostlarının da tepkilerine neden oldu. Çevredeki vatandaşlardan Öner Atlaş, "Yazıklar olsun. Cennetimiz Akbük'te bir taç gibi kıyıyı süsleyen, halkın gölgesinde oturup serinlediği güzelim ağaçları katledilmiş. Her kim ne amaçla yaptı anlamak mümkün değil. Bunlar insan olamaz. Esefle kınıyorum. Çok üzgünüm" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



-Kesilen ağaçların görüntüsü



-Jandarma ekiplerinin inceleme yapması



(Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



============================================



4)VOSVOSLAR, OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN ŞEHİR TURU ATTI



Bursa'da otizm farkındalık günü kapsamında vosvoslar şehir turu attı. Otizm farkındalığı yaratmak için kaputlara pankart asan vosvos tutkunlarına, trafikteki diğer araçlar korna çalarak eşlik etti. Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bursa Otizm Derneği ile Vos Garage 16 grubu bir araya geldi. Vosvos araçları sahipleri, bir günlerini otizmli çocuklara ayırdı. Beşevler Meydanı'nda toplanan vosvos tutkunları ile otizmli çocuklar ve aileleri, burada bir süre birlikte vakit geçirdi. Daha sonra vosvoslara binen otizmli çocuklar ve aileleri, konvoy eşiliğinde şehir turu atarak otizm farkındalığına dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Benim de 20 yaşında bir otizmli oğlum var. Onlarla Bursa'da güzel etkinliklere imza atıyoruz. Çalışmalarımızda ağırlıklı olarak otizm farkındalığı için adımlar atıyoruz. Nisan ayı otizm ayı olduğu için bu ay çalışmalarımız bir hayli artış gösterdi. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimizi Vos Garage 16 ekibi ile gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan çocukların toplumdaki yerlerini bulmasıdır. Ne kadar insan duyarsa, toplumda o kadar rahat ederiz" dedi.



'ETKİNLİĞE GELENEKSEL HALA GETİRMEK İSİYORUZ'



Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerinde ellerinden geldiğince yer almaya çalıştıklarını belirten Vos Garage 16 Kulüp Yöneticisi Gürol Kuzman, "Bursa Otizm Derneği ile beraber geçen sene başlatmış olduğumuz bu kampanyayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bugün Beşevler'den başlayıp Heykel'e kadar gideceğiz. Daha sonra tekrardan bu alanda buluşacağız. Burada ikramlarımız ve etkinliğimiz devam edecek" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Vosvoslardan DRONE görüntüleri



-Araçların hazırlanması



-Otizmli çocukların araçlara binişi



-Konvoydan detaylar



-Otizm Derneği Başkanı ile röportaj



Vos Garage 16 Kulüp Yöneticisi ile röportaj



Süre: 4.00 Boyut: 448 MB



Haber: Muammer İRTEM- Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



============================================



5)İZMİRLİ KİTABA KOŞTU



BİRÇOK yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bu yıl 24'üncü kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. İzmirliler, tatil günü pazarı kitapla geçirdi. En çok tercih edilen kitaplar ise bilim kurgu ve romanlar oldu. İzmir Kitap Fuarı, 456 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla dün (cumartesi) açıldı. Kültürpark'taki fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Pazar tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce kişi adeta kitaba koştu. Ziyaretçi akınına uğrayan fuarda 'İğne atsan yere düşmez' kalabalıklar oluştu. Kimi çocuk kitapları bakmaya, kimi kütüphanesindeki eksik kitabı bulmaya, kimileri de hayran olduğu yazarları görmeye geldi. Bu yıl İzmir Kitap Fuarı'nda en çok tercih edilen kitaplar ise bilim kurgu ve roman türleri oldu.



'KİTAPÇILARDA BULAMADIKLARI KİTAPLARI BULUYORLAR'



İzmir Kitap Fuarı'nda görev yapan yayınevi yetkilisi Erkan Akpınar, "Yaklaşık 10 yıldır İzmir Kitap Fuarı'na katılıyoruz. İzmir'de fuarın yerleşik bir ziyaretçi potantisiyeli var. Bu yıl da aynı şekilde başladık. İlk gün bizim için oldukça yoğun geçti. Çeşitli yazarlarımızın imza etkinlikleri vardı. Fuar sürecinin tamamının iyi geçeceğine inanıyorum. Ziyaretçiler genel olarak Türkçe romanlara ilgi gösteriyor. Aynı zamanda kitaplar fuara özel indirimlerle satışa sunuluyor. Ancak okur, indirimden çok çeşitliliği sebebiyle kitap fuarlarını tercih ediyor. Kitapçılarda bulamadıkları birçok kitabı fuarda bulabiliyorlar" dedi.







'ÇEŞİT ÇOK, FİYAT UYGUN'



Fuara 6 yaşındaki oğlu ile birlikte gelen Derya Çeliker, "Bugün fuara oğluma çocuk kitabı bakmak için geldik. Birçok farklı çeşit var, genel olarak fuarları takip etmeye çalışıyoruz. Fuar pazar gününü değerlendirmek için güzel bir aktivite de oldu aynı zamanda" dedi. Kütüphanesindeki eksikleri tamamlamak için fuara gelen Esra Akça, "Bugün özellikle aradığım yazarı Sümeyye Koç olan 'Hercai' isimli kitabı almak için fuara geldim. Oldukça sürükleyici bir kitap. Fiyatlar çok uygun aradığım kitabı 25 TL'ye buldum" diye konuştu. Sabahın erken saatlerinde fuarı ziyaret eden Dilara Nurtürk, "Ben Stefan Zweig'in kitaplarını alabilmek için fuara geldim. Kitapları yüzde 25 indirimli satın aldım. Fuar oldukça güzel geçiyor" diye konuştu. Fuar gezisinin oldukça güzel geçtiğini belirten Gamze Sofracı, "Fuara her sene geliyoruz. Fiyatlar da oldukça indirimli. Ben şiir kitaplarından hoşlanıyorum, oğlum ise çizgi romanları seviyor. 5'inci sınıf öğrencisi oğlum için bugün Örümcek Adam'ın çizgi romanlarından satın aldık" dedi. Fuarı ziyaret eden Recep Üsta ise, "Bugün fuardan özel bir ilgim olduğu için tarihle ilgili kitaplar satın aldım. Aynı zamanda dünya klasiklerini de fuardan takip ederek alıyorum. Bugün fırsat bulup geldim. Çok çeşit olduğu için fuara geliyoruz. Erken saatlerde gelmemize rağmen fuar bugün çok kalabalıktı" dedi. Öte yandan fuar alanında düzenlenen imza etkinliklerinde sevdikleri yazarlarla bir araya gelmek isteyen ziyaretçiler de uzun kuyruklar oluşturdu.



İzmir Kitap Fuarı, 13 Nisan'a kadar gezilebilecek.



Görüntü Dökümü



---------------------------:



-Fuar alanından genel detay görüntüler



-Vatandaşlarla röp.



-Stant görevlileri ile röp.



Haber : Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



================================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gişelere Tersten Giren Otomobille Kafa Kafaya Gelen Aracın Sürücüsü, Faciayı Önledi

Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü

Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442

AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak