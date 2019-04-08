Dha Yurt Bülteni-10

1)SAFRANBOLU'NUN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI MAZBATASINI ALDIKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse, mazbatasını aldı.

1)SAFRANBOLU'NUN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI MAZBATASINI ALDI



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse, mazbatasını aldı.



Safranbolu Belediye Başkanlığını kazanan Elif Köse, adliye önünde 'En büyük başkan bizim başkan', 'Elif başkan' sloganları ve alkışlarla karşılandı. Köse, Safranbolu CHP Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen'e sarılıp ağladı. Köse, Safranbolu İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Bayrak'tan mazbatasını aldı. Bayrak, "İşçilerin haklarını koruyan bir başkan olun inşallah. Davalarla işçilerimizi mağdur etmeyelim." dedi. Adliye çıkışında kendisini bekleyenlere mazbatasını havaya kaldırarak gösteren Köse, duygulandı. Köse daha sonra kendisini bekleyenlerle birlikte görev yapacağı belediyeye kadar yürüdü. Belediye önünde düzenlenen törende Köse, annesi Hafize Köse'ye sarılırken bir kez daha duygulandı. Halk oyunları gösterisinin ardından kürsüye gelen Köse, "Hesaplarımızı, bütün meclis kararlarımızı sizlerin ulaşabileceği şekilde her zaman yayınlayacağız. Şeffaf belediyecilik mutlaka olmazsa olmazımız olacak. Çiçek yerine lütfen Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapınız. Bize bağış makbuzunuzu getiriniz. Bu çok daha önemli. Bizim kaybedecek hiçbir günümüz yok. Anlayışınıza sığınarak ziyaretlerimizi kısıtlı zamanlar içinde yapmayı planlıyoruz. Çünkü bizim çalışmamız lazım. Çok zaman kaybettik. Fikirlerinizi, projelerinizi bizlere iletmekte geri durmayın, bundan çekinmeyin. Bizim için değerlisiniz, önemlisiniz." diye konuştu.



Yapılan duanın ardından belediyenin merdivenlerinden güller altında yürüyen Köse, makamına geçti. Köse, makam koltuğuna otururken bir tarafında babası Remzi bir tarafında ise annesi Hafize Köse yer aldı. Köse, "Çok onurlu ve gururluyum. Safranbolu'da tarih yazdık. Bu tarihi yazan ben olduğum için ayrıca gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Annem ve babam burada. beni yetiştirdikleri için, bugünlere kadar emek verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduğumu düşünürseniz yaptığımız işin Safranbolu adına ne kadar önemli ve gurur verici olduğunu takdir edersiniz." dedi.



'Görevi kimden alacaksınız?' sorusu üzerine Köse, "Görevi kendi kendime aldım. Biliyorsunuz Safranbolu 2 yıldır kayyumla yönetiliyordu. Artık Fatih Ürkmezer, sadece kaymakam olarak görevine devam edecek. Seçilmiş birisi değildi. O yüzden de görev teslimini uygun bulmadı. Bu kararını saygıyla karşılıyorum. Bir sorun yok ortada. O da haklı. Bu, maalesef Safranbolu'yu bu duruma getirenlerin ayıbıdır. Ben, seçilmiş bir belediye başkanından görevi almayı isterdim. Ama bu nasip olmadı. Ama çok daha güzellikler nasip oldu bize. O yüzden onu bununla gölgelemek istemiyorum" diye cevapladı.



Köse, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.



Görüntü Dökümü:



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-Elif Köse'nin adliye önünde sloganlarla, alkışlarla karşılanması



-Elif Köse'nin CHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Handan Göçmen'e sarılıp ağlaması



-Elif köse'nin mazbatasını alması



-Yürüyüş



-Belediye önünde düzenlenen törende Elif Köse'nin annesine sarılması ve duygulanması



-Halkoyunları gösterisi



-Elif Köse'nin konuşması



-Dua edilmesi



-Elif Köse güller altında merdiven basamaklarını yürüyerek makamına geçmesi



-Elif Köse'nin makam koltuğuna oturması ve açıklama yapması



Süre: (07.50) Boyutu: (869 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),



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2)ZONGULDAK'TA SİS ETKİLİ OLDU



ZONGULDAK'ta etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezini beyaz bulutla kaplanmasına neden oldu. Zonguldak 'kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda da araçlar güçlükle ilerledi. Balıkçı teknelerinin denize açılamamasına neden olan sis, yağlı boya tablolarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.



Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı



Görüntü Dökümü:



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-Havadan sis görüntü



-Yerden sis görüntü



(6: 31) Boyut: (730 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, -



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3)DERS ÖNCESİ 'ZUMBA' DANSI İLE EĞLENİYORLAR



ÇORUM'da, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, dersten önce eğitmen eşliğinde 'zumba' dansı yapıyor. Öğrencilerin motivasyonunun artırılması için hayata geçirilen uygulamada renkli görüntüler ortaya çıkıyor.



Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda öğrencilerin derslere motivasyonunun artırılması için ilginç bir uygulama başlatıldı. Okulda 1'inci sınıf öğrencileri için 'zumba' eğitimi veriliyor. Öğrenciler, sınıflara girmeden önce eğitmen Ebru Hüsna Demir eşliğinde dans ediyor. Öğrenciler keyifli anlar yaşarken renkli görüntüler ortaya çıkıyor.



Bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Tahir Demir, "Etkinlikte asıl amacımız öğrencilerimize yönelik bir ortak kültür oluşturmaktır. Birbirlerini destekleyici, birbirlerini tamamlayıcı çalışmalar yapmak için bu faaliyetleri yapıyoruz. Diğer okullarımızda bu faaliyetlerimizi devam ettireceğizö dedi.



Okul Müdürü Hayrullah Layık ise öğrencilerin sabah derse başlarken daha motive ve zinde olduklarını söyleyerek "Öğrencileri hem akademik olarak hem sosyal, sportif ve sanatsal olarak zinde geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde dans etmeleri



-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Tahir Demir, röp.



-Okul Müdürü Hayrullah Layık röp.



-Detaylar



(SÜRE: 4. Dk ) (BOYUT646 )



Haber-Kamera: Serkan Barış-/ÇORUM,



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4)POLİS METRUK BİNALARDA ARAMA YAPTI



DÜZCE'de polis madde bağımlılarına yönelik metruk binalarda arama yaptı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri metruk binalarda yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bilgisi, hem de madde bağımlılarına yönelik arama yaptı. Yıkılmak üzere olan ve tehlike oluşturan binaları gezen polis ekipleri, binaların madde bağımlıları tarafından kullanıldığını belirledi. Polis, metruk binaların yıkılması için üst kurumlara yazı göndermek için rapor tuttu.



Görüntü Dökümü



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Polis ekipleri metruk binaları kontrol ederken görüntü



Polis ekiplerinin madde bağımlılarının artıklarını kontrol ederken görüntüsü ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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