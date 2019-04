Dha Yurt Bülteni -10

Kuzey bebek yaşama tutunmak için kalp bekliyorİzmir'de yaşayan Ramazan ve Dilşen Çil çiftinin 14 aylık oğulları Kuzey, dünyada 300 bin doğumda bir görülen, nadir kalp hastalığı Alcapa sendromuyla mücadele ediyor.

İzmir'de yaşayan Ramazan ve Dilşen Çil çiftinin 14 aylık oğulları Kuzey, dünyada 300 bin doğumda bir görülen, nadir kalp hastalığı Alcapa sendromuyla mücadele ediyor. Makineye bağlı olan Kuzey, yaşama tutunmak için kalp nakli olmayı bekliyor.



Bankacı çift Dilşen Çil (36) ve Ramazan Çil (38), 1 Şubat 2018 tarihinde dünyaya gelen oğulları Kuzey'i, yaklaşık üç hafta önce, soğuk algınlığı şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan tetkiklerde, her sağlıklı bebek gibi doğan Kuzey'de, nadir görülen bir kalp hastalığı olan Alcapa sendromu olduğu belirlendi. Minik Kuzey'in yaşaması için kalp nakline ihtiyacınun bulunduğu anlaşıldı.



Kuzey'in normal gelişim gösteren bir çocuk olduğunu anlatan baba Ramazan Çil, 20 Mart'ta soğuk algınlığının başladığını söyledi. Hastalığın uzun sürmesi ve ateşinin çıkması üzerine akciğer filmi çekildiğini dile getiren Çil, "Akciğer filminde kalbinin büyük olduğu ve yüzde 20 performansla çalıştığı fark edildi. Alcapa sendromu denilen ve nadir görülen bir hastalıkla tanıştık. Kalbe bağlı olması gereken 4 damardan birisi akciğere bağlıymış. Kalp temiz kanla besleneceğine kirli kanla besleniyor. Bu da kalp yetmezliğine sebep oluyor. 27 Mart'ta bir operasyon yapıldı ve damar doğru yere yerleştirildi. Bizim umudumuz kalbin kendi kendine çalışmasıydı. Ama bir makineye bağlanmak zorunda kaldı. Kalp kası çalışmadığı için o performansı sağlayan bir makineye bağlı yaşıyor" dedi.



"BİZ KALBİMİZİ ARIYORUZ"



Kuzey'in cihaz sayesinde hayatta kaldığını belirten anne Dilşen Çil ise, kalbin bunu ne kadar süre kaldırabileceğini bilmediklerini ifade etti. Kuzey'in nakil listesine alındığını ve uygun organ beklediklerini anlatan Çil, "Kuzey bizim ilk ve tek çocuğumuz. Çok sağlıklı bir bebekti. Ailede kalp hastalığı yok. Ama şu an ona bir kalp arıyoruz" diye konuştu. Kuzey'in 10 kilo ve 80 santim olduğunu belirten Çil, bir yetişkine ait kalbin uyumlu olmadığını dile getirerek şunları söyledi:



"Kuzey acilden kalp nakli sırasına girdi. Küçük bir yürek, henüz 14 aylık. Çok zamanı yok direnmek için. Bizim sadece bizim kadar yürekli bir aileye ihtiyacımız var organ bağışı için. Biz kalbimizi arıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kuzey her an ölebilir. Makineye bağlı olduğu için kan dışarı çıkıyor, geri geliyor. Pıhtılaşma, beyin kanaması ve daha büyük riskler var. Güzel bir hayat var, onun yaşamasını istiyoruz. Bir bebek başka bir bebeğin şansı olabilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz."



Oynadığı salıncağın altında kalan minik Merve kurtarılamadı



Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salınacağın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, yaşamını yitirdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Obagöl mevkisindeki restoran bahçesinde meydana geldi. Restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden baba Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde Merve Ela Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga konuldu. Merve Ela Yılmaz'ın cenazesinin Yalova'da toprağa verileceği belirtildi.



MERVE'NİN SIRASINA KARANFİL BIRAKTILAR



Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Merve Ela Yılmaz'ın (5) anasınıfındaki sırasına karanfiller bırakıldı.



Obagöl mevkiindeki restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, restoranın bahçesinde oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden baba Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, yaşamını yitirdi. Hastane bahçesinde Merve Ela Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'da gönderildi.



MERVE'NİN I KARANFİLLERLE SÜSLENDİ



Diğer yandan Merve Ela Yılmaz'ın eğitim gördüğü Oba Hacı Kadiroğlu Anaokulu'ndaki sırası, arkadaşları tarafından karanfillerle süslendi.



Cep telefonu beklediği kutudan su ve çay tohumu çıktı (ÖZEL)



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde oturan Şeyhmus Çayhan'ın, cep telefonuna gelen 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu PTT'ye teslim edildi' mesajının ardından 99 lira ödeyerek teslim aldığı kutudan, su ve bitkisel çay tohumu çıktı. Çayhan, kendisinin mağdur olduğunu ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık mesajlarına karşı dikkatli olmasını istedi.



Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde oturan Bağkur emeklisi Şeyhmus Çayhan'ın cep telefonuna, 'Kazanmış olduğunuz cep telefonu, Suriçi PTT'ye teslim edildi. 99 TL ödeyerek teslim alabilirsiniz' mesajı geldi. Mesajı gönderen numarayı arayan Çayhan'ın konuştuğu kişi, çekilişle kendisine cep telefonu hediye edildiğini, kargoyu alması gerektiğini, aksi takdirde icraya verileceği, 500 TL ve avukat masrafını ödemek zorunda kalacağı söylendi. Bunun üzerine Sur ilçesinde bulunan PTT şubesine giden Çayhan, 99 TL ödeyerek kargoyu teslim aldı. Paketi açtığında telefon yerine üzerine bir şişe su ve bitkisel tohum gören Çayhan, dolandırıldığını anladı. Aynı numarayı tekrar arayan Çayhan'a cevap verilmedi.



'KİMSE İNANMASIN'



Mağdur olduğunu anlatan Çayhan, insanların bu gibi olaylar karşısında dikkatli olmasını isteyerek, şunları söyledi:



"Bundan bir hafta önce bana bir mesaj geldi. 'Puanlarından dolayı telefon kazanmışsın, postaneye göndereceğiz' yazıyordu. Numarayı aradım. Dediler ki telefonu göndermişiz. 'Almazsan seni icraya veriyoruz. 500 TL ve avukat parası da sana eklenecek' dediler. Bir hafta sonra gittim, aldım. 99 TL ödedim. Aldım, getirdim, kahveye arkadaşların önünde açtım. İçinden telefon yerine su ile bitkisel çay tohumu çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Şimdi de arıyorum, telefonumu açmıyorlar. Başka vatandaşlar kandırılmasın. Dolandırıcıları görün işte, kimse inanmasın."



Alanya'da denizde hortum oluştu



Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.



Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde saat 10.30'da denizde aynı anda iki hortum oluştu. Denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan hortumlar, karaya doğru ilerledi. Sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen iki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.



Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası kutlandı



Kilis'te, 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.



Kentte düzenlenen kutlamalar kapsamında polisler ilk olarak Şehitliği ziyaret etti, şehitler için dua etti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalarda ise Emniyet Müdürü Günter Şenses tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra kurulan polis stantları Kilis Valisi Recep Soytürk ile vatandaşlar tarafından gezildi.



Emniyet Müdüründen törende babasına sürpriz



Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, emekli polis babasını arayarak, gününü kutladı.



Valilik önünde düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, STK temsilcileri ile polis ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtına çelek konulmasının ardından konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, polisler olarak halkın huzur ve güveni için canları pahasına görev yaptıklarını ifade etti.



Halkla birlikte el ele vererek huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Alper, konuşmasının ardından emekli polis memuru olan babası Servet Alper'i telefonla arayarak polis haftasını kutladı.



Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

