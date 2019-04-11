Dha Yurt Bülteni -10

TEM Otoyolu
'nda zincirleme kaza, yol ulaşıma kapandı (1) Sakarya
'nın Arifiye
ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, TEM Otoyolu İstanbul
istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışırken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Adapazarı
gişelerinden D-100 Karayolu
'na yönlendirildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, -
================= Siirt
Belediye Başkanı seçilen HDP
'li Işık, mazbatasını aldı
Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde HDP'den belediye başkanı seçilen Helen Berivan Işık, mazbatasını alıp, görevine başladı.
HDP'nin Siirt'te belediye başkan adayı
gösterdiği Helen Berivan Işık, oyların yüzde 48,36'sı olan 33 bin 227 kişinin oyunu alarak seçimi kazandı. Işık, bugün beraberindeki HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş
, Sıdık Taş
, İl Başkanı Serdar Batur ve partililer ile birlikte İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Helen Berivan Işık, belediye giderek, devir teslim törenine katılacak.
Görüntü Dökümü:
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- Siirt Adliyesi
- HDP'lilerin Adliye'ye gelişi
HDP'lilerin adliyeden çıkışı
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Yücel
DURAK/SİİRT,
===================== Kayseri
FETÖ operasyonunda 6 eski polis tutuklandı
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri, Ankara
, Erzincan
, Niğde
, Sivas
, Gaziantep
, Kırıkkale ve Malatya
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla meslekten ihraç 13 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı dün akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları
-Genel detay
Süre: 1.53 Boyut: 228 MB
Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,
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Denize atlayan genç kız kurtarıldı İzmir
'in Konak
ilçesinde, ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki E.Ş., denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Kurtarılan genç kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay bugün sabah saatlerinde, Gündoğdu Meydanı
yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Ş., Birinci Kordon'daki banklarda otururken, kendisini bir anda denize bıraktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan genç kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Vatandaşların E.Ş.'nin yardımına koşması
Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü
Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,