DHA YURT BÜLTENİ - 10

Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürüne soruşturma

Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y.'nin talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

İznik'te 2015 yılında Üyecek mevkiinde bulunan eski devlet hastanesi, 2015 yılında İstanbul Kapı mevkiinde bulunan yeni binasına taşındı. İçindeki eşyalar ile birlikte yeni binaya taşınan İznik Devlet Hastanesi'nde 3 göz bölümden oluşan 1,5 tonluk çelik morg, ortadan kayboldu. İddiaya göre, Devlet Hastanesi'nde görevli bir temizlik işçisi, Başhekim Dilek Doğan Baş'a hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başhekim, teknik servis görevlilerinin ifadesini aldı. Görevliler ifadelerinde, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Y.'nin kendilerine 'morgu sat' talimatı verdiğini ve bu talimat üzerine kendilerinin de morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

Başhekim Uzm. Dr. Dilek Doğan Baş, Ömer Y. hakkında idari soruşturma başlatırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü konuyu incelemeye aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 1 aylık soruşturma sonunda Ömer Y.'ye idari cezai işlem uygularken, Sağlık Bakanlığı'nın olayla ilgili kararı bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-İznik Devlet Hastanesi ARŞİV görüntüsü

OLAYA İLİŞKİN AKTÜEL GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -

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Muhtarın minibüsü, öğrencilerin gözü önünde taranmış

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, dün 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı minibüsün, Kırmataş İlkokulu'ndan evlerine gitmek için çıkan öğrencilerin gözü önünde tarandığı ortaya çıktı. Silahlı saldırının ardından oluşturulan özel ekip, 1 şüpheliyi yakalarken, muhtar Hasan (34) ile babası Piresin Bıkmış'ın (57) cenazeleri toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Hazro'ya bağlı Kırmataş Mahallesi'ndeki ilkokulun önünde meydana geldi. Meşebağları Mahallesi'nin muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı 21 BP 956 plakalı minibüs, tabanca ve uzun namlulu silahlarla tarandı. Öğrencilerin okuldan çıkışı sırasında meydana gelen saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış hayatını kaybederken, eşi Emine Bıkmış ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Mahalledeki çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden Kerim İ., yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan güvenlik korucusu da olan muhtar Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarınca teslim alındı. Baba- oğulun cenazeleri, Meşebağları Mahallesi'nde toprağa verildi. Saldırıdan yaralı kurtulan muhtarın eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış'ın tedavilerinin de hastanede sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Olay yeri incelemenin çalışması

Zırhlı araçlar

Saldırıda taranan araç

Numaratörler

Hazro Devlet Hastanesi önü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 289 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Suriyelilerin sınırda bayram izdihamı

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyelilerin ülkelerine gitmek için akın ettiği sınır kapısında izdiham oluştu.

Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile Suriye'ye gitmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Sınır kapısında yoğunluk oluşunca polis demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman oluşan ve bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği izdiham, görevliler tarafından güçlükle sona erdirildi. Öte yandan geçişlerin başladığı 11 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak Suriye'ye gidenlerin sayısının 13 bine ulaştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Yaşanan izdiham

Kalabalılardan görüntü

Beraberinde götürdükleri eşyalar

- zor durumda olan çocuklar

Sıra için koşanlar

Yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 435MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Niğde'de 39 Kıbrıs Gazisine madalya verildi

Niğde'de 39 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve Kıbrıs gazileri katıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin şanlı tarihin kahramanlıklarla dolu sayfalarından birisi olan Kıbrıs Barış harekatının canlı tanıkları olduğunu söyledi. Şimşek şunları dedi:

"Bilindiği üzere bundan yaklaşık 45 yıl önce yavru vatanımız Kıbrıs'ta soydaşlarımız, büyük bir saldırı, zulme ve haksızlığa maruz kalmışlardı. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Fakat Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatında da büyük bir zafere imza atarak; soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. İşte bugün burada bu zaferde büyük bir payı olan, canı pahasına yavru vatanımızın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarının birer nişanesi olarak bu madalyaları takdim ediyorumö.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek tarafından 39 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması

-Vali Yılmaz Şimşek tarafından madalyaları verilmesi

-Detay görüntüler

Süre: 01'20" Boyut: 84 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Çanakkale'de 78 Afgan kaçak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 78 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında lastik botta bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. 'TCSG 16' Bot Komutanlığı'nca bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 32 kaçak yakalandı.

Aynı saatlerde 'TCSG 61 Bot' Komutanlığınca Kadırga Burnu açıklarından düzenlenen bir başka operasyonda ise, Afganistan uyruklu 46 kaçak yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 78 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Tarihi Havadan Külliyesi, yüzyıllardır ayakta

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Havadan Külliyesi asırlara meydan okuyor.

İlçede Havadan Mahallesi'nde bulunan tarihi Havadan Külliyesi'nin içinde Şeyh Hacı İbrahim Efendi'nin 8 köşeli üstü kubbeli türbesi, eyvanlı girişi, avlu, mescit ve mutfak bulunuyor. Araştırmacı Yazar Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar, tarihi külliye ile ilgili şu bilgileri verdi: "Havadan Külliyesi Osmanlı arşivlerinde Şeyh İbrahim veya halkın dilinde 'Erikli Baba' adıyla anılır. Erikli Baba'nın hayatı hakkında pek bilgi mevcut değildir. Edindiğimiz bilgilere göre Şeyh İbrahim, bir aşiret reisi ve din adamıdır. Bu, Türklerde genel bir yapıdır. Bir yere giderken mutlaka bir bey ve din adamı olur. Biri idari yönden diğeri ise manevi yönden değerlendirir. Bu külliyenin üzerinde bir hayli çalışmalar oldu. Ne zaman yapıldığı tahmin edilemiyor. Çok uzak bir köye nasıl böyle bir yatırımın yapıldığını çok düşündük. Sonunda Şıhlı Medresesi ile buradaki külliyeyi bir araya getirince buraların yerleşim alanları olduğunu tespit ettik." Külliye içine yıllar geçtikçe eklemeler yapıldığını ifade eden Özdamarlar, "Havadan Külliyesi'nin içinde yemekhane, ibadethane, yatakhane ve zikirhane bölümleri daha sonra eklemeler yapılarak bugünlere geldiği kanaatindeyiz. Ben bu külliyeye gittiğim zaman defineciler tarafından tahrip edildiğini görmüştüm. Sonra restore edildi. Moğollar döneminde baskıdan kaçan insanlar bu külliyeye gelmişler. Moğol baskısından dolayı külliyeye sığınmışlardır. Çok tenha bir köy olduğu için tercih edildiğini düşünüyoruz. Restore oldu ve burası aşiret çocuklarının eğitimi için kullanılmıştır. Havadan bizim dünden bugüne gelen hatıralarımızdır. Benim ve tarihçilerin araştırmalarına göre 1350'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Külliyeden genel görüntü

-Külliyenin içinden görüntü

-Özdamarlar ile röportaj

-Genel detay

Süre: 5.12-798 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Kırklareli'de 31 kaçak yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 34 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kofçaz ilçesinin Ahlatla köyünde 2 Afganistan, Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde 8 Fas, merkez Çağlayık köyünde 9 Afganistan, 8 Pakistan ve Demirköy ilçesinin Yeşilce köyünde 4 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak yakalandı. Kaçaklar, ifadeleri alındıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ-