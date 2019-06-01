DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ağrı'da güvenlik duvarı işçilerinin minibüsü geçerken patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye- İran sınırında devam eden 144 kilometrelik güvenlik duvarı inşaatında çalışan işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.

Olay, saat 07.45 sıralarında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'na yakın mesafedeki Türkiye-İran sınırında meydana geldi. İran ve Türkiye arasındaki 144 kilometrelik sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki seyyar blokların yerleştirilme çalışmaları için gelen işçileri taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın etkisiyle 8 işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Şemsettin Çermik doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 7 işçinin ise tedavisi sürüyor. Güvenlik güçleri patlamanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneye getirilen yaralılar

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Hastane önünde zırhlı polis araçlarının beklemesi

SÜRE: 01.11 BOYUT: 132 MB

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT, (Ağrı),

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Çanakkale'de bayram yoğunluğu başladı

Çanakkale'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde öğle saatleri itibariyle feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.

Gestaş firması alınan tedbrler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapıyor. Buna rağmen 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde özellikle boğazın Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde öğle saatlerinde yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki yaklaşık 2'şer kilometre araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğa İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor. Jandarma ve polis ekipleri de feribot yoğunluğu olan bölgelerde trafiği düzenlemek için görev yapıyor.

Bu yıl alınan tedbirler kapsamında trafiğin sıkışıp, kilitlendiği Kilitbahir feribot iskelesine yakın noktadaki Ağadere mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturularak soruna çözüm üretildi. Eceabat istikametinden Kilitbahir feribotuna gelen araçlar bu alanda depolanarak, böylece Kilitbahir-Eceabat arasındaki karayolunda yaşanan yoğunluğun önüne geçilmiş oldu.

Görüntü Dökümü

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-Feribot iskelesindeki yoğunluktan görüntü.

-Araç kuyruklarından görüntü.

-Ağadere depolama alanından görüntü.

-Araçlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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BUDO'da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul'dan Bursa'ya gelen vatandaşlar, feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Hem bayram ziyareti hem de tatil için İstanbul'dan Bursa'ya gelen vatandaşlar, karayolu trafiğine takılmamak için deniz otobüslerine yöneldi. 9 günlük tatilin başlamasını fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul'dan Bursa'ya yapılan bir çok feribot seferinde biletler tükenirken Bursa'dan İstanbul'a yapılan seferlere ise vatandaşlar rahatlıkla bilet bulabiliyor. Feribotlarda oluşan yoğunluğunun bayram tatili boyunca sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-BUDO'dan inen vatandaşların DRONE görüntüsü

-İskeleden çıkan vatandaşlar

Süre: 1.34 Boyut: 177

Haber: Merve Kızılkaya/ Kamera: Merve Kızılkaya/BURSA,

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Denizli'de LGS heyecanı

Denizli'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi.

Bu yıl ortaöğretim kurumlarına giriş için LGS kapsamında Denizli'de 43 okulda 12 bin 600 öğrenci sınava girdi. Sabah 09.00'da sınava girecekleri okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, görevli öğretmenler tarafından sınıflara alındı. 09.30'da başlayan sınav öncesi, okul bahçesinde bekleyen aileler dışarı çıkarıldı. Öğrenciler salonlarda sınav heyecanı yaşarken, aileleri dışarıda çocuklarını bekledi. Sınav saatini şaşıran ya da kimliklerini unutanlar da oldu. Kimliği evde unutan bir öğrenci, ailesinin tekrar eve gidip, kimliği getirmesiyle son dakikada sınava girebildi. Birçok öğrenciler, son dakikada koşarak sınava yetişebildi. Saat 09.45'e kadar geç kalan öğrenciler, sınıflara alındı.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerden ve ailelerinden görüntü

Öğrencilerin sınıflara alınmasından görüntü

Ailelerin dışarı çıkarılmasından görüntü

Sınava geç kalan öğrencilerin koşmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Salihli kirazı fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinin coğrafi işaretli ürünü kirazın hasadı başladı. Başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen ürünün kalitesine göre 15 - 18 lira arasında alıcı bulması, üreticiyi memnun etti.

Salihli'nin başta Allahdiyen olmak üzere Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer mahallelerinde yetişen iriliği, farklı aroması, lezzeti ve dayanıklılığıyla ihracatçıların gözdesi olan dünyaca ünlü Salihli kirazında hasat dönemi başladı. 11 yıl önce Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret olarak tescillenen ve tamamına yakını başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen Salihli kirazında kilogram fiyatı ise 18 liraya kadar çıktı. Üreticinin, fiyatlardan memnun olduğu belirtildi. Kirazın tamamına yakınının ihraç edildiğini söyleyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Tescilli kirazımızın en çok ihraç edildiği ülkelerin başında Rusya, Almanya, İngiltere, Singapur, Malezya, Japonya geliyor. Geçen yıla kadar kilogramı 5-6 lira olan kirazın fiyatı bu yıl, 15-18 lira arasında değişiyor. Bu fiyattan üreticimiz çok memnun. Tescilli kirazımızın en önemli özelliği aroması, rengi ve büyüklüğü. Dayanıklı olmasından dolayı tüm Uzakdoğu ülkelerine kadar rahatlıkla gönderiliyor. Tarım Bakanlığımız prim ve desteklemelerle çiftçimizin yanında olmaya çalışıyor. Biz de üreticilerimiz adına tescilli kiraza destek istiyoruz" diye konuştu.

'BU YIL HAK ETTİĞİ FİYATA ULAŞTI'

Allahdiyen Mahallesi'nde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Hüseyin Önal, "14 yıldır Salihli kirazı, umduğu fiyatı bulamadı. Ancak bu yıl fiyatlar çok iyi durumda. Yıllardır 5- 6 liraya sattığımız kirazın fiyatı şuan, 15 ile 18 lira arasında alıcı buluyor. Bunun devamını diliyorum. İnşallah bu fiyatlar sayesinde bizler de üretici olarak feraha kavuşacağız. Biz 11 ay kiraz ile uğraşıp, 1 ay hasat yapıyoruz. Kiraz para etse de etmese de bu ürünü yetiştiriyoruz. Çünkü çiftçinin kirazdan başka geliri yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kiraz hasadından görüntü

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın konuşması

Üretici Hüseyin Önal'ın konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Eski tarım aletlerinin maketini yapıyor

Bayburt'ta yaşayan Hasan Erkovan (70), gençlik yıllarında çiftçilik yaptığı dönemde kullandığı tarım aletlerini gelecek kuşaklara aktarmak için, aletlerin yaptığı maketlerini evinde sergilemeye başladı. Evini müzeye çeviren Erkovan, eski tarım aletlerini gelecek nesillere tanıtmayı hedefliyor.

Aydıntepe ilçesi Çiğdemlik köyünde yaşayan Hasan Erkovan, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için, maketini yaptığı tarım aletlerini müze haline getirdiği evinde sergiliyor. İnşaat işçisi olarak 1973'te gittiği Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen emekli Hasan Erkovan, makineli tarım öncesinde kullanılan kağnı, saban, kotan ve gem gibi eşyaların maketlerini hazırlıyor. Erkovan'ın ahşaptan yaptığı minyatür araç gereçler, aslını aratmıyor. Değirmen ve saman makinesinin minyatürleri de benzerlikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Hasan Erkovan ziyarete gelenlere istemeleri halinde ücretsiz olarak minyatürlerini hediye ediyor.

'GENÇLERİMİZ ESKİ TARIM ALETLERİNİ GÖRSÜN'

Gençlerin eski tarım aletlerini mutlaka görmesi gerektiğini söyleyen Hasan Erkovan, "Gençliğimde kullandığım eski tarım aletlerini hatırlatmak için bu yola başvurdum ve maketlerini yaptım. Bu evin içerisinde benim yaptığım eski değirmen, yayık, çeten, kanı arabası gibi birçok şey var. Yaşadığım, kullandığım ne varsa yaşatmaya çalıştım. Sapandan başlayarak bugüne kadar geldik. Bilen yok bu tarım aletlerini, biz bunları hep yaşadık. Bunları yapan büyüklerimiz de gitti. Çoğu kimse bilmiyor bunu. Buraya gençlerimiz gelsin, eski tarım aletlerini görsün. Herhangi bir ticari kaygım yok, isteyen çok oluyor ben de elimden geldiği kadar hediye diyorumö dedi.

Adem Şen de, müzeyi ziyarete gelerek eskileri yad ettiklerini söyledi. Şen, "Geldik, gezdik, gördük güzel yerler. Eskiyi yad ettik. Eski tarım aletleri çok ilgimi çekti. Eskilerde yaşayan insanların çektikleri zorlukları burada görüyoruz. Burayı herkesin gelip görmesini isterimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Minyatür tarım aletlerinden görüntüler

Röp

Detaylar

BOYUT: 479 MB

Haber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE, (Bayburt),

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Afyonkarahisar'da LGS heyecanı

Afyonkarahisar'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) dolayısıyla il genelinde 506 salonda 9 bin 342 öğrenci sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de heyecanla onları bekledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da LGS heyecanı yaşandı. İki oturum halinde yapılan sınavlarda öğrenciler başarılı olabilmek için ter dökerken, aileleri de dışarıda onları bekledi. Sınavın ilk oturumu sabah 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Hamidiye Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler istedikleri liseye gidebilmek için soruları cevaplarken aileleri de dışarıda onlar için dua etti. Bazı aileler ise sınav öncesi günün anısına çocukları ile birlikte özçekim yaptı.

Polis ekipleri sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala koşarak okul binasına geldi. İl merkezinde 235 salonda 4 bin 235 öğrenci sınava girerken, ilçelerle birlikte toplam 9 bin 342 öğrenci sınavda doğru yanıtları verebilmek için çalıştı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da sınava giren çocuklarını okul bahçesinde bekledi.

Sınavın yapılacağı salonlarda görevli öğretmenler öğrencilere salonlara kadar eşlik ederken, dışarıda bekleyen aileler de sık sık sessiz olmaları konusunda okul yöneticileri tarafından uyarıldı. Sınava giren öğrencilerin stresli olduğu gözlenirken, aileler ise çocuklarını motive etmek için çabaladı. Sınavın tamamlanmasının ardından salonlardan çıkan öğrencileri ilk aileleri tebrik etti. Kimi öğrenciler soruların kolay, kimi ise zor olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Sınavın yapılacağı okul bahçesinden detay

Çocukları ile aileler fotoğraf çekinirken

Okul binasından detay

Ailelerden detay

Aileler çocukları için dua ederken detay

Öğrenciler salona girerken detay

Görevli polis ekiplerinden detay

Genel detaylar

Milletvekilli Yurdunuseven'den detay

Bazı çocuklar sınava yetişmeye çalışırken

Milletvekili Köksal'dan detay

Öğrenciler sınavdan çıkarken detay

Öğrencilerle röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Jeotermal kokusuna karşı lavanta dikildi

Aydın'da hayata geçirilen 'Lavanta Kokulu Efeler' projesiyle, 13 dönümlük araziye 10 bin lavanta fidanı dikildi. Böylece özellikle sabahları oluşan jeotermal enerji kaynaklı kötü kokunun önüne geçileceği öne sürüldü.

'Lavanta Kokulu Efeler Projesi' için Işıklı Mahallesi'ndeki 13 dönümlük arazi seçildi. Efeler Belediye Baykanı CHP'li Fatih Atay ve Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup, bu arazide 10 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu. Başkan Atay, özellikle sabahları jeotermal enerjiden kaynaklı çürük yumurta benzeri kokunun hakim olduğu Efeler'in havasını değiştirecek olmanın yanı sıra üreticilere de alternatif gelir sağlamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bir yıl sonra hasat edilecek lavantaların yağından krem ve sabun gibi kozmetik ürünlerin üretilmesi için sanayileşme aşamasına da geçileceğini söyleyen Atay, bu işin kadın ve gençlere istihdam olanağı sağlayacağına dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Lavanta fidesi dikiminden görüntü

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)

UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER

Eskişehir-Ankara karayolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi eroinle ilgili olarak gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Hafif ticari aracın tabanına gizledikleri uyuşturucu maddelerin narkotik detektör köpeği tarafından fark edilmemesi için şüphelilerin paketlerin arasında baharat döktükleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerden birinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Van'ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan Hüsamettin Gölci, 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Eyüp Ensar Gölci'ne proje ödevinde yardımcı olarak mini Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yaptı. Oğlunun polis araçlarına olan ilgisinden esinlenen Gölci, megafon, su sıkma, siren, ön küreme, barikat küreme, ön cam siperliği gibi tüm detayları bir araya getirerek mini TOMA'yı tasarladı.

Van'da ortaokul öğrencisi Eyüp Ensar Gölci, öğretmenin verdiği proje ödevi için oto sanayi sitesinde torna atölyesi bulunan babası Hüsamettin Gölci ile çalışmaya başladı. Baba Gölci oğlunun polis araçlarına ilgisi nedeniyle mini TOMA yapmaya karar verdi. Yaklaşık bir hafta kendi atölyesinde oğluyla birlikte sıkı bir şekilde çalışan Hüsamettin Gölci, megafon, su sıkma, siren, ön küreme, barikat küreme, ön cam siperliği gibi tüm detayları bir araya getirerek mini TOMA yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 liraya mal olan mini TOMA, görenlerin beğenisini topladı.

Baba Gölci, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptığını belirterek, "Oğlumun proje ödevi için oğlumun en çok ilgi duyduğu TOMA'dan esinlenerek böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir haftanın sonunda oğlumla birlikte bu aracı yapıp teslim ettik. Bir TOMA'da olması gereken her şey bu mini TOMA'da da mevcut. Megafon ses sistemi, su atma, küreme, ön cam siperliği, siren gibi detaylar bu araçta da bulunuyor. Yaklaşık 20-25 kilo bir ağırlığa sahip ve aküyle çalışıyor. Kablolu kumanda sistemi bulunuyor" dedi. Eyüp Ensar Gölci ise polis araçlarına ilgi duyduğunu belirterek, "Bu aracı babamla birlikte yaptık. Bir hafta çok uğraştık, bütün özellikleriyle bir mini TOMA yaptık. Bu proje ödevi için öğretmenlerimden tam not aldım, çok mutluyum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ödev olarak yapılan TOMA'dan detaylar

-Küreme ve ön cam siperliği hareket ettirilmesi

-TOMA'nın su atması

-Hüsamettin Gölci ve oğlu Eyüp Ensar Gölci'nin yaptığı TOMA'yı test etmesi

-TOMA'dan hareket halinde detaylar

-Hüsamettin Gölci ile röportaj

-TOMA'dan megafon ses sistemi ile anons ve siren detaylar

-Eyüp Ensar Gölci ile röportaj

-TOMA'dan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 3 DAKİKA 26 SANİYE

BOYUT: 663 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

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Kayseri'de LGS heyecanı

Kayseri'de, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecan yaşadı.

LGS'ye Kayseri'de 21 bin 16 öğrenci girdi. 09.30'da başlayan ve iki oturum şeklinde yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler, heyecanla sınav merkezlerine koştu. Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde hazır bekledi. Kapıların açılmasıyla öğrenciler, tek tek üstleri aranarak sınıflara alındı. Öğrenciler, sınavın başlamasıyla sınıflarda ter dökerken, aileleri bahçede heyecan yaşadı. Veliler, okulun çevresinde çocukarı için Kuran-ı Kerim okuyup, dua eti.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan detaylar

-Öğrencilerden detay

-Veliler ile röportaj

-Diğer Detaylar

Süre: 3.00 Boyut: 352 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ