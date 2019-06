DHA YURT BÜLTENİ - 10

Yolcu midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta şehir içi yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Geyras mevkisii, çevre yolu girişinde meydana geldi. Çevre yolundan ana yola çıkmak isteyen Mecit Şahin (40) yönetimindeki 60 H 0079 plakalı şehir içi yolcu midibüsü, Tokat istikametinden Sivas Karayolu üzerinde bulunan Tahtoba köyüne seyir halindeki Adnan Karagöz'ün (53) kullandığı 60 AAT 262 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç içerisindeki Musa Yılmaz (86) ve kızı Nurhan Yılmaz (50) olay yerinde yaşamlarını yitirirken yaralanan araç sürücüsü Adnan Karagöz ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Yolcu bulunmayan midibüste ise yaralanan olmadı. Kazada bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine gitmek için yola çıkan Musa ve Nurhan Yılmaz'ın aldıkları şeker ve sebzeler yola saçıldı. Yaşanan kaza anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaşanan kazadan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek 2 kişinin bayram öncesi yaşamını yitirdiğini söyledi. Emniyet güçleri olarak bayram öncesi tedbirleri aldıklarını belirterek sürücülerin de dikkatli ve güvenli seyahat etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çatışmada 1 teröristin öldürülmesinin ardından yapılan takip sonucu 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Haziran 2019 Pazartesi günü Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış, sağlanan temas sonucu 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Gece boyunca takibe devam edilmiş ve sabah saatlerinde yeniden temas sağlanarak 4 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonda toplam 5 terörist, üzerlerinde bulunan M-16 tüfeği, Kalaşnikof tüfeği, tabanca, 2 el bombası, silahlara ait 189 fişek, 5 M-16 tüfeği şarjörü, Kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Davutoğlu: Yeni hale ihtiyacımız var

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, İslam dünyasının, insanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı olduğunu belirterek, "Temel değerlerimizi yitirmemek için bize çok büyük fedakarlıkla emanet edilen o birikimi, aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepimizi yeni bir vizyon ile birlikte yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum. Bu yeni hal bir milletin, insanlığın geleceğine hitap edebilecek olan yeni bir duruşun eseri olacaktır. Özetle; ya yeni bir hal ya da izmihlal" dedi.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte memleketi Konya'da 'Konya Dostları Platformu' tarafından bir otelde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Ahmet Davutoğlu'na AK Parti eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Kerem Özkul, Mustafa Baloğlu, Ömer Ünal ve Uğur İbrahim Kaleli ile AK Parti Konya eski İl Başkanı Musa Arat eşlik etti.

'FARKLI DÜŞÜNCELERE, SERT ELEŞTİRİLER GÖRÜYORUZ'

Davutoğlu, konuşmasında düşüncelerin özgürce paylaşılmasına vurgu yaptı. Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Zihinlerimizi özgürleştirelim. Çekinmeden, kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden çekinmeden, düşüncelerimizi paylaşalım. Bugünlerde farklı düşünce serdedenlere dönük, çok sert eleştirilerin yapıldığını görüyoruz. Büyük oyunun parçası haline gelindiği iddia ediliyor, ihanetle suçlanıyor. Düşününüz ki Hz. Ömer'e savaş ganimetinin hesabını soran ashabı öven bizler, kendimize dönük en ufak eleştiri olduğunda sorgulamaya başlıyoruz. O sahneyi hatırlayın; Hz. Ömer'e kalkıp bu sorunu soran sahabeye, kimse Sasani ya da Bizans ajanı muamelesi yapmamıştı. Bugünlerde görüşlerimizi açıklıyor, fikirlerimizi paylaşıyorsak, Allah da şahit, millet de niyetimizi bilir ki; sadece bu milletin ve bu mirasın takipçisi olduğumuz için yapıyoruz. Eğer farklı düşünen herkes bu tür suçlamalara muhatap olursa, bir müddet sonra susan bir toplum haline geliriz ve susan bir toplumdan daha tehlikelisi yoktur. Görüşlerini açıkça serdetmekten çekinenler, bir müddet sonra o görüşleri yüreklerinde tuttukça, birbirlerine karşı buğzetmeye başlarlar. Biz güzel hikmetli bir lisan ile birbirimize hitap ederek bugünlerde çok açık bir yüzleşmeyle bir muhasebe yapmak zorundayız. Eğer bir gün gerçekten büyük oyunun kurbanı olacaksak, Allah muhafaza, düşüncelerimizi sakladığımız için oluruz. Düşünen toplumlar hiçbir büyük oyunun kurbanı olmazlar. Düşüncenin yok edildiği, alternatif vizyon üretmenin imkanı kalmadığı toplumlar, bazı senaryoların kurbanı haline dönüşürler."

'MAKAM VE MEVKİLER KİŞİLERİN TATMİN YERİ DEĞİLDİR'

Makam ve mevkilerin kişilerin tatmin yeri olmadığını belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başka ilkeye geldiğimizde; emaneti ehline vermek. Hep zikrederiz; emanet ehline verilmeli. Ama buna ne kadar uyuyoruz. Ehliyet herhangi bir kriter olmaksızın insanların birikimiyle ölçüldüğü zaman değer kazanır. Eğer yakınlarımızı kayırmaya başlamışsak, eğer şu veya bu kişi, şu veya bu sebeple, siyasi görüşüyle, mezhebiyle, bölgesiyle yakın demeye başlamışsak, emaneti ehline veremez hale geliriz. Dini özelliklerimiz ve bu özelliklerden kaynaklanan meziyetlerimiz, Allah'a karşı borç edasıdır. Borç edası herhangi bir şekilde imtiyaz sebebi sayılamaz. Bir makama, bir mevkiye gelişin referansının temel ölçüsü, ehliyet ve liyakat olmadıkça, bir toplumda huzur, güven ve etkin yönetim kurulamaz. Biz bu anlamda önümüzdeki dönemde en temel vasıf olarak ehliyet ve liyakati öne almak durumdayız. Bugünlerde özellikle siyasal ve ekonomik çıkarlar bağlamında, dinimizin kutsal değerlerinin hoyratça kullanılması kim tarafından yapılırsa yapılsın, kim tarafından bu manevi değerler kısır hesaplar için kullanılırsa kullanılsın, biraz önce bahsettiğimiz emanete en büyük ihanet yapılmış olur. Bu değerlere sahip çıkacağız. Bu değerlerin, çıkarlara feda edilmesine asla göz yummayacağız. Makamlar ve mevkiler kişilerin tatmin yerleri değildir. Ehliyet ve liyakat kurallarının işlemesi gereken emanetlerdir."

'YENİ HAL'

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, İslam dünyasının, insanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı olduğunu belirtti. Herkesi ihtiyaç olduğuna vurgu yaptığı yeni hale davet eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin, İslam dünyasının, insanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı var. Bizim şu anda sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil, yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça ve o duruşla, o hal ile hallenmedikçe, bize geçmiş nesillerden intikal edilen emaneti, gelecek nesile hakkıyla devredemeyiz. Peki nasıl bir hal? Öyle bir hal ki, kibrin yerini tevazunun, öfkenin yerini muhabbetin, nefret söyleminin yerini Hz. Mevlana'nın 'Biz bu topraklara muhabbet tohumları ekmek için geldik' dediği muhabbet söyleminin, akraba kayırmacılığın yerini ehliyet ve liyakatin, her gün değişen tavır tutum ve davranışların yerini ilkeli tutarlılığın, çifte standardın yerini temel değerlerin, takiyenin yerini şeffaflığın aldığı yeni bir hale ihtiyacımız var. Bu yeni bir hali, bir davranış, bir duruş olarak ortaya koymadıkça, sadece kazandıklarımız olan özgürlükleri değil, o özgürlüklerin özünü teşkil eden temel değerlerimizi de yitiririz. Temel değerlerimizi yitirmemek için bize çok büyük fedakarlıkla emanet edilen o birikimi, aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepimizi yeni bir vizyon ile birlikte yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum. Bu yeni hal bir milletin, insanlığın geleceğine hitap edebilecek olan yeni bir duruşun eseri olacaktır. Özetle; ya yeni bir hal ya da izmihlal."

Davutoğlu, bu konuşmasının ardından salondaki davetliler tarafından alkışlandı. Ahmet Davutoğlu, iftar programı sonrası gazetecilerin sorularını da cevapladı. 'Yeni halden kastınız, yeni bir parti mi?' sorusu üzerine Davutoğlu, "Yeni halden kastettiğim, aslında çok ciddi ahlaki erozyonun yaşandığı bir dönemde, değerlerimizin ciddi şekilde sarsıldığı dönemde, hepimizin bir anlamda bu değerlere ihya edecek şekilde yeni bir davranış, bir duruş içine girmesidir. Bunun kültürel boyutu var, zihni boyutu var, ekonomik, siyasi boyutu var. Hepimizin böyle bir muhasebeyle yeni bir hal ile hallenmemiz lazım" dedi.

Davutoğlu, "Daha önce samimi bir şekilde kanaatlerimi manifesto ile açıkladım. Bunları geleceğe dönük bir beklenti için yapmadım. Bir devlet adamı olarak, bir ilim adamı, bir vatandaş olarak ülkede gördüğüm aksaklıklarla ilgili kanaat beyan etmek benim için sadece hak değil, büyük bir vecibe. Gördüğüm eksiklikleri ve doğruları her halde ifade etmeye devam edeceğim. Yargı reformuyla ilgili son derece güzel bir çerçeve çizildi. Bunların hayata geçmesi çok önemli Bizim olumlu adımları teşvik etmemiz lazım. Olumsuz gördüğümüz hususlarda da düşüncelerimizi açık bir şekilde ifade etmemiz lazım. Aslında hepimizin üzerine düşen bir görev bu. Yaptığım da bu" diye konuştu.

'Yeni bir parti kurulacağı iddia ediliyor, parti çalışmaları var mı, ne aşamada?' şeklindeki soruya Ahmet Davutoğlu, "Her iftara, her konuşmaya bir anlam yükleniyor. Ben Konya'da hemşehrilerimin davetinde samimi olarak kanaatlerimi ifade ediyorum" yanıtını verdi.

Meclis eski Başkanı Bülent Arınç ve eski bakanlara yeni görevler verilmesiyle ilgili soru üzerine Davutoğlu, "Ben bu meseleyi bir mevki ve makam meselesi olarak değerlendirmedim. O arkadaşlarımız da mutlaka değerlendirmiyordur. Ben kanaatlerimi kamu önünde ifade ediyorum. Bu istişarelerin kamu önünde yapılması en doğru olanıdır. Herkes fikrini ifade eder. İfade kanalları bulur. Ben de onu yapmaya gayret ediyorum" dedi.

Bodrum'da tekne turlarına ilgi az

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatiline gelenlerin çoğunun tercih ettiği günübirlik gezi ve mavi tur tekneleri, bayramı deniz üzerinde geçirmek isteyenlere alternatif tatil imkanı sunuluyor.

Bodrum Limanı, Kumbahçe Halikarnas İskelesi ve Gümbet İskelesi'nden günübirlik mavi yolcuğa çıkan tekneler Karada, Poyraz Limanı, Meteor Çukuru, Orak Adası, Tavşan Burnu, Adaboğazı, Akvaryum, Haremtan gibi Bodrum'un el değmemiş koylarını dolaşıyor. Konaklamalı çıkan lüks gulet ve motoryatlar ise Gökova ve Yunan adalarına seferler düzenliyor. Günübirlik tekne turu fiyatları kişi başı 60 ile 150 lira arasında değişiyor. Lüks guletler ve motoryatlarla yapılan konaklamalı turların fiyatları ise günlük 500 Euro ile 7 bin Euro arasında müşteri buluyor ve ortalama 10-12 kişi tatil yapabiliyor. Tatilcilere, bazı teknelerde çeşitli eğlence programları da düzenleniyor. Cennet koyları gezenler, gönüllerince eğleniyor. Bodrum Limanı'nda günübirlik tur satışı yapan Bekir Gülbahçe, tatilin başladığı günden bugüne yoğunluğun yaşanmadığını belirterek, turlar hakkında şöyle dedi:

"İki farklı konseptte turlarımız var. Teknelerimiz gittikleri koylarda yarım saat ile 45 dakika arasında molalar veriyor. Sabah 10.00 ile 11.30 arasında tekneler doldukça denize açılıyor. 17.30 -18.00 civarında tekneler geri dönüyor. Bunun ücreti kişi başı 75 lira ve öğle yemeği dahil. Diğerinde ise son tekne 10.00'da yola çıkıyor. Orak Adası, Pabuç Burnu, Kızılburun şeklinde 3 koy geziyor. Orak Adası'nda 2.5 saat, diğer koylarda 1'er saat mola veriyor. Bu tekne de 18.00 civarı geri dönüyor. Bu turumuzda da öğle yemeği ve akşam beş çayımız mevcut. Bunun ücreti de kişi başı 80 lira. İlk turumuza en az bir gün öncesinden bilet almak gerekiyor. Bayram dolayısıyla şu ana kadar pek talep olmadı ancak bayramın birinci günü itibariyle talebin artmasını bekliyoruz."

Gürbulak'ta 15 kilometre TIR kuyruğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı. Günlerdir sınırda bekleyen sürücüler bayram öncesi sorunlarının çözülmesini istedi.

Doğubayazıt'a 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran ve diğer ülkelere geçmek için bekleyen TIR konvoyunun uzunluğu 15 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının giderek arttığı bölgede günlerdir araçları içerisinde İran tarafına geçmeyi bekleyen TIR sürücüleri, mağdur olduklarını söyledi. Sürücülerden Mehmet Andiç, "4 günden beri kuyruktayız. Ramazan sebebiyle iftarımızı yol kenarında açıyoruz. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Ailemizle bayram hayali kurarkan bayramı kuyrukta kutlayacağız" dedi. Kuyruğun her geçen gün biraz daha uzadığını söyleyen sürücü Hakan Eren de, yetkililerden sorunlarına çare bulunmasını istedi.

Şehit eşinin mezarına, 'bayram şekeri' bıraktı

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. En çok ziyaret edilen yer ise şehitlik oldu. Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) eşi Özge Peker, yanında getirdiği bayram şekerlerini kabrine bıraktı.

Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki şehitliklerde bayram arifesi nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit yakınları şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döktü. Şehit aileleri mezarların başında uzun süre oturarak duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarının kabrini ziyarete gelenler de şehitliği ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

'BAYRAMDA EN ÇOK ŞEKER YERDİ'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevliyken 2018 yılında Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker'in (25) eşi Özge Peker de eşini mezarı başında andı. Eşinin mezarının başında uzun süre oturan Peker daha sonra yanında getirdiği şekerleri kabrinin üzerine bıraktı. Peker, "Bayramda en çok şeker yerdi. En çok sevdiği şey şekerdi. Onun için bıraktım" dedi. Şehidin annesi Meral Peker ise oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Anne Peker, "Senin yerin orası değil yavrum. Yaktın beni yavrum" diye feryat etti.

İL PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki protokol üyeleri de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu. Vali Ayhan daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitlik ziyaretine, Vali Ayhan'ın yanı sıra, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, bazı protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

