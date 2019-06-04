DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yücel, memleketi Adana'da toprağa verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Yücel'in cenazesi Elazığ'da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel'in cenazesi Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit cenazesinin mezarlığa gelişi

Şehit yakınlarının cenaze namazanın olacağı yere gelmesi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in gelişi

Şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi

Şehidin cenaze namazının kılınması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanıı Erdoğan'ın taziye mesajını dile getirmesi

Şehit cenazesinin defin için götürülmesi

SÜRE: 03'16" BOYUT: 362 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,

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AK Partili Ünal: CHP ile ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkması yönünde CHP ile temas kurulacağını belirterek, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta partisinin ve valiliğin bayramlaşma programlarına katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç ve Habibe Öçal'ın da eşlik ettiği Ünal, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katıldı.

Partililerle bayramlaşdıktan sonra da Trabzon Caddesi'ne geçerek Kahramanmaraş Valiliği'nce düzenlenen halkla bayramlaşma törenine katıldı. Vali Vahdettin Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Ünal, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ENGİN ALTAY'LA GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkıp çıkmayacakları konusunda yöneltilen soruya Ünal, "CHP ile bir temasımız oldu. Sayın Engin Altay'la bir görüşmemiz oldu. Sayın Engin Altay, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını ve dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade ettik. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.

'GENERALLERİMİZE DÖNÜK KULLANILAN BU İFADELER KABUL EDİLEMEZ'

Mahir Ünal, bir televizyon kanalının hbare müdürünün generaller için kullandığı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bir televizyon programında kullanılan bu ifadeler, kahraman ordumuza karşı, askerlerimize karşı kullanılan bu ifadeler hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmiş kahraman ordumuza, şu anda Pençe Harekatı'nı gerçekleştiren askerlerimize, generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hem parti sözcümüz tarafından hem de Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır ve bu konuda da gerekli hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahir Ünal'ın partide bayramlaşması

Valilikte yapılan bayramlaşma

Ünal'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 527 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (2)

BAKAN SOYLU: 'TURUNCU' KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Organerel Arif Çetin ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'ndaki Tuzluca üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Bakan Soylu, telefonla aradığı bir askerin babasının da bayramını kutlayıp, görüştü. Soylu, 30 Nisan'da Siirt'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, terörle mücadeleye vurgu yaparak teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceğini kaydetti. Bakan Soylu, şöyle dedi:

"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir. Teker teker gerekliliği yerine gelmektedir. Allah yardımcımız olsun."

Bu arada Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin de 'Terörden Arananlar Listesi'nde yine 600 bin lira ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Cemal' kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),(DHA

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Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede

Antalya'da boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde iki katlı müstakil evde oturan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü dün saat 14.00 sıralarında konuşmak için eve çağırdı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Süleyman Ü., polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Ü., adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin, 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna "Ben bir şey yapmadım, ben vurdum" diye yanıt verdi.

Diğer yandan Dilek Ü.'nün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Dün ameliyatla vücudundaki saçmalar çıkarılan Dilek Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin asayişten çıkarılması

-Polislerle ekip arabasına yürümesi

-Şüphelinin 'Ben kimseye bir şey yapmadım' diye konuşması

-Ekip arabasının hareket etmesi

-Asayiş dış plan

'193 MB// 1 DK 46 SN'

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs günü Mimar Sinan Mahallesi'nde park halinde olan motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlattı.

Motosikletin önünde durduğu binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin E.G., H.D. ve M.A.Y. olduğunu belirledi. Polis, kimliğini saptadığı şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Motosikletien çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Bursa Cezaevi, fabrika gibi

Bursa H Tipi Cezaevi'nde son üç yıl içerisinde hükümlü ve tutukluların çalıştığı atölyelerde yapılan üretimler karşılığında 12 milyon lira kazanç elde edilirken, yaklaşık 700 kişiye meslek kazandırıldı.

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde farklı iş kollarında kurulan atölyelerden son 3 yılda toplam 375 hükümlü ve tutuklu faydalandı. Atölyelerde sigortalı çalışan hükümlüler, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyor hem meslek ediniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

RESMİ VE ÖZEL KURUMLARDAN SİPARİŞ ALINIYOR

Cezaevinde hükümlü ve tutuklular tarafından, BUH-CE markasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 300 bin takım forma, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 100 bin işçi elbisesi ve 50 bin bornoz, havlu, Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı'na geçen yıl 240 bin askeri elbise, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü ile tüm hastanelerin personel kıyafetleri yapıldı. Bursa Nilüfer Belediyesi Çocuk şenliklerine ise 26 bin tişört dikildi. Bazı ürünler, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu'na bağlı Türkiye genelinde faaliyet gösteren mağazalara da gönderildi.

12 MİLYON LİRA KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Cezaevi içindeki satış mağazasında cezaevi bünyesindeki atölyelerde ve başka cezaevlerindeki iş yurtlarında üretilen ürünler satışa sunuluyor. Reyonda, bornoz 110 lira, el havlusu 16 lira, banyo havlusu 28 lira, nevresim takımı tek 100, çift 120 lira, kravat 15 lira, baston 85 lira, tespih 50-100 liraya satılıyor. Ayrıca reyonda hükümlü ve mahkumlar tarafından yapılan gemi maketleri de büyük ilgi görüyor. Son üç yıl içerisinde toplam 375 kişinin çalıştığı işyurdu atölyelerinde, yapılan üretimler karşılığında 12 milyon kazanç elde edilirken, yaklaşık 700 kişiye meslek kazandırıldı. Cezaevindeki ekmek fırınında ise kamu ve özel kurumlardan gelen taleplere göre unlu mamüllerin üretim yapılıyor.

'MESLEK SAHİBİ OLDUK'

Marangoz atölyesinde ise okul ve kreş dolapları, vestiyer, yüklük, banyo ve mutfak dolapları gibi isteğe göre çeşitli ürünler üretiliyor. Cezaevinde kalan hükümlü G.A., "Asgari ücretle geçinen 5 çocuklu bir ailenen çocuğuyum. Kötü alışkanlıklarım benim kaderimi belirledi. Sağolsun öğretmenlerim, müdürlerim birçok yönden kendimi geliştirmemi sağladılar. Önce liseyi bitirdim, şuan üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum. Ayrıca tekstil atölyesinde çalışıyorum. Allah bu yolda bana yardımcı olanlardan razı olsunö dedi.

Cezaevine girmeden sigorta acentesinde, lojistik, pazarcılık, zeytincilik gibi işlerde çalıştığını belirten S.E. ise, işlediği suçtan dolayı müebbet hapis cezası aldığını söyleyerek, "Cezaevine girince 9 yıl boyunca hiç çalışmadım. Son 1 yıldır tekstil atölyesinde nevresim, havlu ve hurç üretiminde çalışıyorumö dedi. 38 yaşında olduğunu ve iki çocuğunun bulunduğunu belirten İ.Ü. ise, "Dışarıda avukat katibiydim. Şu anda çay ocağında çalışıyorum. Üniversite kaydımı dondurdum. İnşallah çıkınca devam edeceğimö diye konuştu. İşlediği suçtan dolayı 24 yıl hapis cezası aldığını belirten E.A. da, "Dışarıda inşaat işlerinde çalışıyordum. Kışın da tekstil işi yaptım. Şimdi cezaevinde 11 aydır usta makineci olarak çalışıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mahkumların çalışmasından detaylar

-Fırında ekmek pişirilmesinden detaylar

-Nöbet tutan asker detayları

-Genel detaylar

Süre: 04.26 Boyut: 495 MB

Haber: Halil ÖZÇOBAN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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(ÖZEL) - Malatya'da profesörün kundaklanan odası onarıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli Beyin Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın hasta yakını tarafından kundaklanarak, yakılan odası onarıldı.

Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'ndeki odası, 11 Mayıs günü, hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede büyürken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Önal'ın odası ile aynı koridorda bulunan 12 odada hasar oluştu. Yakalanan Uğur Keskin sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yapılan hasar tespitinin tamamlanmasının ardından klinik ve Prof. Dr. Önal'ın odası onarılıp, yeniden hizmete açıldı.

90 BİN LİRA HASAR OLUŞTU

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, onarımın tamamlandığını belirterek, "İki hafta içerisinde yanan odalar tamir edildi, eski haline getirildi. Etkilenen odaların tümü temizlendi ve boyandı, kullanıma hazır hale getirilmiş oldu. 12 günde bitirdiğimiz çalışmada 90 bin lira masrafımız oldu" dedi.

ÖNAL: SAĞLIKTA ŞİDDET TERÖR NOKTASINA GELDİ

Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise hastanelere savaşta bile saldırılmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sağlıkta şiddet değil, bu sağlıkta terör noktasına gelmiş bir şey. Ondan dolayı bir daha olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda ise mutlaka ve mutlaka acil önlemler alınması gerekir. Çünkü bu sağlıkta şiddet hizmet verecek hekimlerin motivasyonunu kırmakta, hatta dediğimiz gibi; can güvenliği söz konusu olunca bu insanlar istedikleri gibi görevlerini yapamamaktadırlar. Bu bakımdan sağlıkta şiddet yasasının biran önce içi dolu olarak, kapsamlı olarak hekim, hemşire sağlık personeline destek personeliyle birlikte hepsini kapsayacak şekilde çıkması lazım."

Önal, kundaklama olayının ardından görevine devam ettiğini ve aradan geçen sürede 20 civarında ameliyat gerçekleştirdiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın anı

İtfaiyenin müdahalesi

Söndürülmesi

Onarılan koridor

Önal'ın odası

kapılardan görüntü

- Selami Çağatay Önal röp.

Başhekim Ali Beytur röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 590 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Iğdır'da iki kez bayram namazı kılındı

Iğdır merkezdeki Hacı Hüseyin Çağlar Camiinde cemaat yoğunluğu sebebiyle iki kez bayram namazı kılındı.

Iğdır'da binlerce vatandaş 05.16'da kılınacak Ramazan bayramı namazı icin camilere akın etti. Merkezdeki Cumhuriyet Mahallesindeki 500 kişi kapasiteli Hacı Hüseyin Çağlar Camisi dolunca bazı vatandaşlar yer olmadığı için bayram namazı kılamadı. Cami imamı Hüseyin Yeşil, dışarda kalan 20 kişi için ikinci kez bayram namazı kıldırdı. Vatandaşlar, bayram namazı için geldikleri camide yer olmadığı için hocadan ikinci kez namaz kıldırmasını istediklerini söyledi.

Cami imamı Hüseyin Yeşil ise bayram namazı vaktinin güneş doğup bir süre yükseldikten sonra başladığını belirterek, ikinci kez namaz kılmanın tuhaf olmadığını söyledi. Yeşil, "Vatandaşlar ikinci bayram namazı kılacaklar. Bunun tuhaf tarafı yok. İkinci defa bayram namazı kılınabilir. Namazın zamanı güneş doğup yükseldikten sonra başlar, öğle namazı vaktine kadar devam eder. İki defa namaz kılmak ilk değil. Bir kaç yıldır biz iki ya da üç kez namaz kılıyoruz. Geç kalanlar var, yer bulamayanrlar var onun için ikinci kez namaz kılıyoruz. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin" dedi.

Hacı Hüseyin Çağlar Camiinde namaz kılan vatandaşlar, daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

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-Namaz için camiye gelen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp

-Cami imamı Hüseyin Yeşil'in konuşması

-Bayram namazı kılınması

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR

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Datçalı çocuklar Palyaço Zeytin ile eğlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, bayram eğlencesi için gerçekleştirilen 'Palyaço Zeytin' şovunda, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Datça Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar için arife gününden itibaren eğlence programı düzenlendi. Meydanda kurulan sahneye çıkan 29 yaşındaki Umut Altınordu, 'Palyaço Zeytin' şovuyla, sadece çocukları değil, çocukluk yıllarını hatırlayan büyüklere de gösteri sundu. Altınordu, palyaçoluk dışında jonglörlük ve sihirbazlık numaralarıyla da ilgi topladı. Şov iki bölümden oluştu. Programının ilk bölümünde minik izleyicilerle sohbet eden Palyaço Zeytin, adeta onları şova hazırladı. İkinci bölüme, oyunlarında kullandığı eşyaların bulunduğu sihirli bavuluyla çıkan Palyaço Zeytin, gösterilerine kimi zaman izleyicilerin de katılmasını sağladı. Özellikle uzaktan fırlatılan bir lobutu havada yakalayarak elindeki diğer iki lobutla birlikte havada çeviren Palyaço Zeytin, bol bol alkış topladı.

Görüntü Dökümü

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Palyaço Zeytin şov öncesi minik izleyicilerle sohbet ederken

Palyaço Zeytin'in gösterilerinden görüntü

Palyaço Zeytin ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

