DHA YURT BÜLTENİ-10

Binali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruz



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın konusunu değerlendirerek, "İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz" dedi. Kiraz toplayan Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Yıldırım, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin, düşmesin. 23 Haziran'da bize lazım" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıdı. Bu kapsamda Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilk olarak Sivas'ı ziyaret etti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kente gelen Binali Yıldırım, Sivas Belediyesi önünde karşılandı. Yıldırım, belediye Başkanlığı makamına geçerek Başkan Hilmi Bilgin ile görüştü. Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında 'Pamuk' adı verilen yavru Kangal köpeği hediye edildi. Yıldırım, biberon ile süt içirdiği yavru köpek ile yakından ilgilendi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Binali Yıldırım, bayramın güzel geçtiğini belirterek, "Bayram, bayram tadında geçiyor. Çok güzel geçiyor. Gördünüz gibi hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, onlarla bayramlaşıyoruz. Bayramın ilk günü bizim adetimizdir, büyükler evde oturur, küçükler onları ziyarete gelir, bayramlaşma yapılır. Hatta arefe günü de mezarlık ziyaretleri yapılıyor. Biz de aynısını yaptık. Eskiden biz giderdik, şimdi bizim gençler yetişti. Onlar bize geliyor. Dün bayramlaşmaları yaptık. Ailenin bütün fertleri ile bayramlaştık. İstanbullularla bayramlaştık. Şimdi de memleketime geldim. Yiğidolar'ın memleketi Sivas'a geldim. Sivas'ta hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Bundan sonra da birkaç ile daha gideceğiz" dedi.

'SİVAS TÜRKİYE'NİN TEMİNATI'

Neden ilk olarak Sivas'ı ziyaret ettiği sorusu üzerine Yıldırım, "Benim için Sivas'ın güzelliği var. Sivas'ın Türkiye için özelliği var. Biliyorsunuz, Osmanlı'dan sonra Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Amasya, Erzurum'dan sonra Sivas'a geldi ve burada 108 gün boyunca nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, planlarını yaptı. ya istiklal ya ölüm kararlılığının verildiği il Sivas'tır. Mandanın asla kabul edilemeyeceğinin bütün dünyaya haykırıldığı yer Sivas'tır. Sivas bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye'nin teminatı bir ilimizdir. Anadolu yaylasının, istiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir. Büyüdüğüm şehir Erzincan topraklarında, ikisi arasında 5 kilometre bir şose var. Dolayısıyla böyle de şahsımla ilgili Sivas'ın bir özelliği var" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN SİVASLI SEÇMENE İHTİYACI VAR'

Sivas'ta yaşayanların iki katından fazla Sivaslının İstanbul'un 39 ilçesinde 961 mahallesinde yaşadığını dikkat çeken Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerimizden bir tanesi Sivas'tır. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde adaylığımda da destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz İstanbul'dan doğal olarak memlekete geldi, Sivas'a geldi. Tatillerini burada geçirdiler, akrabaları ile görüştüler, sıla-i rahim yaptılar. Ancak tatil bitince mutlaka onları İstanbul'a bekliyoruz. Çünkü İstanbul'un Sivas'a, Sivaslılara ihtiyacı var. İstanbul bayramı var. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz."

'CANLI YAYINDA HER ŞEYİ KONUŞURUZ'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın programıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, "Mahir Ünal bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısı ile. Onlar da Sayın Genel Başkana, Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş" dedi. Her şeyi konuşup konuşmayacakları sorusu üzerine de "Biz baştan söyledik. Biz her şeye hazırız., Öncelikli İstanbul, gayet tabi her şeyi konuşuruz. Önemli olan İstanbul ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz, ama gereken her şeyi konuşuruz. Problem yok" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT ETSİN, DÜŞMESİN'

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da kiraz ağacına çıkıp, kiraz toplamasıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" diye konuştu.

Yıldırım daha sonra, belediye binası önünden yürüyerek bayramlaşma programının yapılacağı Buruciye Medresesi'ne geçti. Vatandaşlar bu sırada yoğun ilgi gösterdikleri Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

CHP'li Ağbaba: Ekrem İmamoğlu seçimi alacak



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ne yaparlarsa yapsınlar; 'millet ittifakı'nın adayı, 16 milyon İstanbullunun adayı Ekrem İmamoğlu seçimi alacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden CHP'li Ağbaba, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kurulu başkanlarıyla ilgili kararına ilişkin konuştu. YSK'ya yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, "YSK, 6 Mayıs'ta sandık kurulu başkanlarının memur olmadığı için seçimlerin yenilenmesine yönelik karar verdi. Seçim kurulu başkanları ve ilçe seçim kurullarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu kararla YSK hem kendini inkar etti hem de 1950'den beri oluşturulan seçim kurulu hukukunu inkar etmiş oldu. Aklımızla alay ediyorlar, sabrımızı zorluyorlar. Eğer seçimde hile varsa bu sandık kurulu başkanlarının atanması yanlışsa niye bugün 'doğru' diyorsun, hakkında soruşturma açmıyorsun? Eğer seçim doğru yapılmadıysa niye bu insanlarla 23 Haziran'da seçim yapıyorsun? Ne yaparlarsa yapsınlar; 'millet ittifakı'nın adayı, 16 milyon İstanbullunun adayı Ekrem İmamoğlu seçimi alacak. 31 Mart'ta anasının ak sütü gibi aldığı seçim gibi. Orada tekrar huzurun, kardeşliğin, israfın olmadığı bir memleketi oluşturacağız" diye konuştu.

Finike'de makilik yangını kontrol altında



Antalya'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yuvalı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Finike ve Kumluca orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler 20 arazöz, 5 ilk müdahale aracıyla karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti. Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının söndürülmesi için gece boyunca ekipler çalışmaları sürdürdü.

Yangın, bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.



Tokat'ta bıçaklı kavgada 3 yaralı



Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi 2 kişi polis ile aralarında 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay saat 01.00 sıralarında D-100 karayolunda meydana geldi. Ömer Keskin (26) ve Tamer Keskin (22), Mümin Özlü'nün (22) kullandığı 60 KV 770 plakalı otomobille D-100 karayolunda seyir halindeyken 60 AAY 650 plakalı otomobilde bulunan B.Ö. ve O.Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Araçlarını yolun sağına çeken iki grubun tartışması kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. B.Ö. ve O.Ö., Mümin Özlü, Ömer Keskin ve Tamer Keskini bıçakla yaraladı. Bu sırada rutin devriye görevlerini yerine getiren polis ekipleri iki grubun kavga ettiğini görüp olay yerine gelince B.Ö. ve O.Ö. otomobillerine binip olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra 3 kişiyi ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede 60 KV 770 plakalı aracın ön koltuğunda kurusıkı silaha ait dolu şarjör buldu. Olayın şüphelisi iki kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra D-100 karayolunda aracı tespit eden ekiplerle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Araçla şehir içinde ara sokaklara girip izini kaybettirmek isteyen 2 kişi polis tarafından 1 saat süren takibin ardından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Türkiyem Caddesi'nde çıkmaz sokağa girince yakalandı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Freni boşalan otomobil, bahçeye girdi: 4 yaralı



Zonguldak'ta freni boşalan otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek, 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Ruzgarlımeşe Sokak'ta meydana geldi. Veli Oruç (60) yönetimindeki 67 DF 912 plakalı otomobilin freni, yokuş aşağı inerken boşaldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi. Bahçedeki ağaçlara takılarak duran otomobilin sürücüsü Veli Oruç ile yanındaki İrfan Oruç (63), Olgu Oruç (31) ve 1 yaşındaki Demir D. hafif yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya şahit olan Rafet Şallı, "Freni boşalınca el frenini çekmiş. O da tutmamış. O an bir hızlanma yapmış araç. Bu şekilde bahçeye girmiş. Biz hemen araçtakileri çıkardık. Şoförün kaşında hafif açılma var. Bahçede Allah'tan çoluk çocuk yoktu" dedi.

Veysel Eroğlu: Irak'ın su sorununu çözeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ta pek çok şehir ciddi içme suyu sorunu olduğunu belirterek, Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da protokol bayramlaşma törenine katıldı. Tören sonrasında gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, Irak'taki su sorununun çözümü için uzman ekipler nezaretinde çalıştıklarını söyledi. Irak konusunda 50 kişilik bir ekiple çalıştığını vurgulayan Eroğlu, "Bu grubun altında da 100 kişilik çalışma grubu oluşturduk. Irak tarafına da çalışma grubumuzu bildirdik. Gerçekten Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama yapılıyor. Su tamamen israf ediliyor. Bağdat, Musul ve Basra gibi pek çok şehirde içme suyu meselesi var. Basra için çok güzel bir proje hazırladık. Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" dedi.

'BÜYÜK BİR SEFERBERLİK BAŞLATTIK'

Türkiye'nin kuzeyinde bu yıl yağmura bağlı çok taşkın yaşandığına işaret eden Eroğlu, "Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı Irak bütünüyle sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz. Irak'la ortak çalışıyoruz. Su, arıtma, altyapı ve içme suyu temini, sulama suyu, taşkın koruma, dere ıslahları ve tesisler konusunda çalıştık. Altyapı konusunda TOKİ devreye girecek. Irak'ı yeniden inşa etmek için büyük bir seferberlik başlattık ve güzel olacak. Biz onlardan bir heyet talep ettik. 10 kişilik uzman gönderdiler. Birlikte proje geliştireceğiz" diye konuştu.

Veysel Eroğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise milletin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan yana tercihini kullanacağına inandığını söyledi.

Tunceli AK Parti'de bayramlaşma

Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla partililer bayramlaştı.

Atatürk mahallesinde bulunan Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen bayramlaşmaya katılan partilileri, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek kapıda tek tek karşılayarak tokalaştı. 7 ilçenin kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile birlikte üyelerin katıldığı bayramlaşmada konuşan AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine değinen Tek, şunları söyledi:

"Bayram vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu günde önce vatanımızı korumak için şu an dağ bayır demeden terörle mücadele için operasyonda bulunan Mehmetçiğimizin bayramını kutluyorum. Bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyor, anıları önünde saygı ile eğiliyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin şu anki gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yaşanan usulsüzlükleri hepimiz biliyoruz ve gerçekler gün yüzüne çıktı. YSK kararıyla İstanbul'da seçimler tekrar yenilenecek. İstanbul seçimlerini sadece bir ilin belediye başkanlığı seçimleri gibi görmemek gerekiyor. Kitlesel olarak ağırlığının çok fazla olduğu aşikar ortadadır. Aslında bu seçimi bir ilin belediye başkanlığı seçiminden çıkarıp farklı bir noktaya oturtan bazı kesimler vardır. Bizlerde onlara buyurun siz bu seçimlere bu kadar önem adetmişseniz bu bizim için daha önemlidir deyip İstanbul seçimlerinde ipi göğüsleme adına daha çok çalışarak kazanacağız."

