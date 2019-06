DHA YURT BÜLTENİ-10

Tatilcilerin akın ettiği Şarköy'ün nüfusu 300 bini geçti

Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, bayram talilinde turist akınına uğradı. 30 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 300 bini geçerken, sahiller dolup taştı.

Marmara Denizi kıyısındaki turistik Şarköy ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde turistlerin akınına uğradı. 30 bin nüfuslu ilçeye turist akını nedeniyle nüfus 300 bin kişi aşarken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Mavi Bayraklı plajlar ile sahiller ise turistlerle dolup taştı. Ramazan bayramının ilk gününde ilçeye 70 bin aracın giriş yaptığı belirtilirken, belediyeden yapılan anonslarla turistlerin araçlarıyla ilçe merkezine çıkmamaları ve kaldırımları park etmemeler isterdi.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, ilçenin İstanbul'a yakın olması ve 4 mavi bayraklı plajı ve temiz sahili nedeniyle çok tercih edildiğini söyledi. Şarköy'ün Marmara'nın en temiz denizine sahip olduğunu söyleyen Yıldız, "Şarköy, İstanbul'a yakın olması ve temiz deniziyle tatilcilerin ilk tercihi haline geldi. Ramazan bayramının ilk gününde araç takip cihazlarına göre 70 bin araç ilçeye tatilcileri taşıdı. Trakya'nın mavi bayraklı ender plajına sahip olan ilçede sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmelerine çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadıö dedi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, turist sayısının 300 bini geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllara göre kurak giden havaların bu sene yoğun yağmasından dolayı göletimiz dolu, su sıkıntısı yaşanmıyor. Pazartesi günü iş başı yapacak olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı için 23 Haziran tarihine ertelenmesinden dolayı oy kullanmak için bir çok yazlıkçı misafirlerimiz ilçeden ayrılacağını düşünüyoruz. Oylarını kullanan misafirlerimiz tekrar ilçemize dönüp Ağustos ayının sonuna kadar kalır ve yoğunluk devam eder" diye konuştu.



(Görüntülü) Gittiği çorbacıda taşkınlık yapan alkollü genç, gözaltına alındı

BURSA'da alkol aldıktan sonra gittiği çorbacıda çorbayı beğenmediğini söyleyip taşkınlık yapan Mehdi C. (20), iş yeri çalışanları ve müşterilerle tartıştı. Darbedilen Mehdi C. çağırılan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra çorba içmeye giden arkadaş grubundan Mehdi C. garsonun getirdiği çorbayı beğenmedi. Garsonla tartışan Mehdi C., kendisine tepki gösteren müşterilere küfür ederek saldırdı. Müşteriler ve çalışanlar Mehdi C.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Mehdi C.'yi vatandaşların elinden kurtararak gözaltına aldı.

Mehdi C.'nin emniyetteki ifadesinde, "Lokantaya çorba içmeye gittim, garsonun getirdiği çorbanın tuzu eksik ve soğuktu, değiştirmesini söyledim. Fakat ısrarla değiştirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine çorbanın ücretini ödemeyeceğimi belirttim ve tartışmaya başladık. Sürekli benden para isteyince dayanamayıp küfür ederek saldırdım. Daha sonra lokantada bulunan garsonlar ve müşteriler beni darbetti" dedi.

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da Konyaaltı ve Mermerli plajlarında bayram yoğunluğu yaşandı. Tatile gelen yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı. Plajda güneşlenenlerin yanı sıra, sahilde yürüyüş yapıp, ağaçlık alanlarda dinlenenler de oldu.

Hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulmasıyla Antalya'ya bayram tatiline gelenler, Konyaaltı Mermerli plajlarına yoğun ilgi gösterdi. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, aileleri ve arkadaşlarıyla denize girip keyifli dakikalar geçirdi. Mermerli Plajı işletmecisi Ercan Gedik, 9 günlük bayram tatiline gelen turistler sayesinde plajın hareketli geçtiğini söyledi. Gedik, "Daha çok yerli turist hareketinin çok olduğu bir dönem geçiriyoruz. Yoğun kalabalık var. Bir aksilik olmadığı takdirde sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Alanya'dan ailesiyle tatile gelen Burcu Demir (33), "Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz. 9 günlük bayram tatilini değerlendiriyoruz. Antalya'da güneş, deniz, kum çok güzel. Ailemizle çok iyi bir tatil geçiriyoruz" dedi.

40 yıldır Almanya'da yaşayan Mehmet Tura, yılın iki mevsimi Antalya'ya geldiğini belirterek, "Dünyanın bir çok ülkesini gezdim. Antalya kadar tatlı ve şirin bir şehir yok. Biliyorsunuz sahillerimiz mavi bayraklı. Suyumuz, denizimiz çok temiz ve rahatça denize girebilirsiniz. Antalya dünyanın cenneti. İddia ediyorum, 10 yıl sonra burası Miami'yi geçecek" dedi.

İran'dan tatil için Antalya'ya gelen bir tatilci ise Antalya'nın denizi ve insanını çok beğendiğini belirterek, kentin dünyada tatil yapılabilecek bir yer şehir olduğunu ifade etti.

Rusya'dan tatile gelen İvgenia Trofimova ise denizin maviliği ve güzelliğinin kendilerini büyülediğini, sahillerin ise çocuklar için ideal olduğunu kaydetti. Trofimova, Antalya'daki otellerin yemek ve servislerine de övgü yağdırdı.

Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 7 yaralı

Diyarbakır'da, minibüsün duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yolköprü Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Yahya Kaçar yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı yolcu otobüsüne durakta yolcu aldığı sırada, Hidayet Ceylan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada, iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Beyaz cennete ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, ramazan bayramında ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından olan beyaz cenneti görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Travertenler üzerinde yürüyen ve doğal güzelliğin tadını çıkaran ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Balon turları, paraşüt uçuşları ile ziyaretçilerine eğlenceli aktivite olanakları sunan ve dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de, Hierapolis Antik Kenti ile 1800 yıllık antik tiyatro, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Bazı turistler de yaz kış sıcaklığı 36 derece olan 2 bin 500 yıllık Kleopatra Antik Havuz'una girerek tarihi sütunlar arasında yüzme fırsatı yakaladı.

ZİYARETÇİLER TATİLİN TADINI ÇIKARDI

Pamukkale'ye gelen ziyaretçilerden Didem Susmaz, ramazan bayramı tatilini Pamukkale'de geçireceğini belirtip, "Bayram tatili benim için muhteşem geçiyor. Pamukkale çok güzel bir yer. Travertenlerin üzerinde yürümek harika bir his" diye konuştu. Bayram tatili nedeniyle Hatay'dan Pamukkale'ye gelen Yusuf Çalışkan, beklediğinden daha güzel bir manzarayla karşılaştığını vurgulayıp, "Pamukkale çok nadide bir güzelliğe sahip. Bu doğal oluşumları herkesin görmesi lazım. Büyüleyici bir turizm alanı burası. Buranın da doğasına zarar vermeden korumak gerekiyor" dedi. Denizlili ziyaretçilerden Şerife İlkimen ise, Pamukkale'nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyerek herkesin hayatında en az bir kez bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini belirtti.

