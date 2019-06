DHA YURT BÜLTENİ - 10

Petrol arama gemisi Yavuz, Akdeniz'e demirledi

Fatih gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz açıklarına demirledi. Yavuz'un Doğu Akdeniz'de temmuz ayı başında arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Türkiye'nin 2'nci açık deniz petrol platformu olan 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişlikteki 'Yavuz' sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e geldi. Antalya Konyaaltı ilçesi açıklarında Konyaaltı Plajı'na yakın bir noktada demirleyen gemi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bazı tur teknelerinin geminin yakınından geçtiği gözlendi. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin, sondaj kulesinin yüksekliği ise yaklaşık 103 metre.

Dünyada az sayıda bulunan 6'ncı nesil sondaj gemisi Yavuz, KKTC'den alınan ruhsatlı sahalarda temmuz ayında sondaja başlayacak.

İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı. Bölgede çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; M-16 piyade tüfeği, tabanca, el bombası ile 150 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.

Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Çanakkale Köprüsü yükseliyor, Lapseki'ye talep artıyor

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 1 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Çanakkale Köprüsü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını söyledi.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2017'de attı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları yaklaşık 1 ay önce batırıldı. Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki'ye ilgisini artırıyor.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ TEMSİL EDİYOR

Köprü ayaklarının yüksekliğinin 318 metre olacağını, bunun da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil ettiğini anlatan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ayakların en üstünde Seyit Onbaşı'mızın Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlığını anlatan anıtı olacak. 318 metre yüksekliğindeki ayaklar 18 Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Hem denizdeki hem de karadaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 18 Mart'ta hep birlikte 318 metre yüksekliğindeki köprü ayaklarını görmüş olacağız" dedi.

KÖPRÜ AYAKLARI GÖRÜNDÜ, TALEP ARTTI

Başkan Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilçenin ön plana çıkmaya başladığını söyledi. Lapseki'nin, köprü inşaatının başlamasıyla ivme kazandığını belirten Yılmaz, "1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte burada çok büyük bir değişim yaşanıyor. Köprünün ayakları görmeye başladığımız için her geçen gün biraz daha talepler artıyor. Köprünün, hem bölge ekonomisine hem de Lapseki ekonomisine çok büyük katkısı var. Bugün otel yapmak isteyenler, yat limanıyla ilgili çalışma yapmak isteyenler, farklı yatırımlar yapmak isteyenler bize gelmeye başladı. Bu talepler bundan sonra daha da artacak ve bununla beraber de elbette Lapseki daha da büyüyecek" diye konuştu.

'ZENGİN OLDUK'

Lapseki'deki gayrimenkullerin değerinin, 1'ken 10 olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Emlak piyasası biraz durmuştu. Köprünün ayaklarının görünmesiyle birlikte tekrar hareketlenme başladı. Elbette ki insanların evleri, arazileri, arsaları çok değerlendi. Ben zaman zaman 'Biz zengin olduk' diyorum. Allah razı olsun, bu köprüyü buraya düşürenlerden. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Yani yıllardır sadece biz hayal ederdik, konuşurduk, herkes konuşurdu. Ama bugün bunun gerçek olması bizleri çok sevindirdi. Burada saatlerce vapur sırası bekleyen, zamanını harcayan insanlar vardı. Bunların memnuniyetleri çok önemli. Bayramda insanlar köprü inşaatını gördükçe özellikle bize memnuniyetlerini belirttiler. İnsanlar, 'Köprü ne zaman bitecek, bittiğinde rahat edeceğiz' şeklinde beklenti içindeler. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında hep birlikte köprüden yürüyerek geçeceğiz ve açılışını yapacağız."

ALTYAPI TAMAM

İlçenin altyapı ihtiyaçlarını 5 yıllık sürede tamamladıklarını anlatan Başkan Yılmaz, "Zor işlerini bitirdik. Suyunu, kanalizasyonunu, doğal gazını ve diğer işlerini tamamladık. Şimdi daha çok sosyal amaçlı, insanların ihtiyacı olan projeler hazırladık. Bu projeler ile birlikte hem Lapseki'ye gelecek olanların hem de burada yaşayanların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Lapseki'yi daha da büyütebilmek için özel sektörümüzle beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, kamu sektörüyle beraber, yerel yönetimimizle beraber çalışıyoruz. Lapseki'yi inşallah çok daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Serik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde 250 taksici, otellerin özel şirketlerden araç kiralayıp korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle kontak kapattı. Eylem nedeniyle taksileri kullanamayan turistler şaşkınlık yaşadı.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde görev yapan Kadriye Taksi Kooperatifi'ne bağlı 250 taksici, otellerdeki araç kiralama şirketlerinin korsan taşımacılık yaptığını öne sürerek eylem kararı aldı. Bu sabah Kadriye Mahallesi'nde otellerin yoğunlukla bulunduğu taksi durağı önünde bir araya gelen taksici esnafına Kadriyeli minibüsçüler de destek verdi. Kontak kapatan taksiciler eylemlerinin gün boyu süreceğini belirtti. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

VIP ARAÇLAR GERİ DÖNDÜRÜLDÜ

Otellerden çıkıp taksi duraklarında bekleyen turistler ise ne olduğunu anlamaya çalıştı. Taksiciler otellere girmek isteyen VIP araçların geçişine izin vermezken, araçlarını otellerin önündeki yolun her iki yanına park ederek, uzun kuyruk oluşturdu.

'BU İŞTEN VAZGEÇMİYORLAR'

Kadriye Taksi Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık, "Biz rent a carcılara karşı değiliz. Ama korsan taşımacılığa karşıyız. Bazı oteller özel araçlar tahsis ederek, taşımacılık yapıyor. Otel yetkililerini defalarca uyarmamıza rağmen, bundan vazgeçmiyorlar. Biz kimsenin işine karışmayız. Ama ekmeğimizi de kimseye yedirmeyiz. Yıllardır bu sorun devam ediyor ama bir türlü çözülmüyor" dedi.

Gemlik Körfezi hayat buluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesi ile yaklaşık 150 nüfusa hizmet verebilecek Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyük bütçeli olmasına rağmen altyapı yatırımlarının pek görülmediğini belirtip, Kurşunlu, Küçükkumla, Mudanya ve Gemlik Atıksu Arıtma Tesisleri için 200 milyon TL'lik yatırım yapıldığını hatırlattı.

Bursa'nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yer altına milyonlarca liralık yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Kurşunlu, Küçükkumla, Akçalar ve Nilüfer Atıksu Arıtma Tesisleri'nin ardından yaklaşık 51 milyon TL'ye mal olan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisini de törenle hizmete açtı. Gemlik, Umurbey ve Cihatlı yerleşimlerinden kaynaklanan atık sular mevcut ön arıtma tesisinden 6 kilometrelik terfi hattı ile tesise ulaşacak. Burada Avrupa Birliği standartlarında arıtılarak dezenfekte edilen atık su, 1640 metre açıkta ve 40 metre derinlikte Gemlik Körfezi'ne bırakılacak. Gemlik Körfezi'ne hayat verecek yatırım halkalarından biri olan ve günlük 19 bin metreküp arıtma kapasitesiyle yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verecek tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Kaymakamı Kemal İnan da katıldı.

SAĞLIKLI GELECEK PLANLAMASI

Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınma ve altyapıya kadar onlarca projeye imza atıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm bu çalışmaların ana ekseninde şehrin yaşam kalitesini yükseltme hedefi olduğunu söyledi. Özellikle altyapı çalışmalarının büyük bütçeler içermesine rağmen gözle görülmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "100- 200 bin liralık bir çocuk parkı yaparsınız müthiş ses getirir. Ama 51 milyona arıtma yaparsınız kimse konuşmaz. Önemli olan bir şeylerin konuşulmasından ziyade şehir adına doğru ve sağlıklı şekilde planlama yapmak. Her yıl 40 - 50 bin büyüyen Bursa'mızın 3 milyon nüfusu aştığını düşünürsek, mevcut durumu sağlıklı kotarmaktan ziyade geleceği sağlıklı planlamak için özellikle içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisi ve çevre ile ilgili sağlıklı adımlar atmamız gerekliö dedi.

'GEMLİK BURSA'NIN İNCİSİ'

Kurşunlu, Küçükkumla, Mudanya ve yeni hizmete açılan Gemlik Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte sadece bu 4 kalemin yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Gemlik gibi Körfez'in en güzel ilçelerinden biri, Bursa'nın incisi mesafesindeki ilçemizin bu manada hem derelerinin hem de denizinin pırıl pırıl olması en büyük temennimiz. Bu bağlamda sahilde de güzel düzenlemeler yaptık. Gemlik'e ne yapılsa azdır. Karsak deresi ve diğer derelerin temizliği noktasında da çalışıyoruz. Ancak Karsak Deresi ile ilgili Orhangazi ayağında özel sektörden kaynaklanan sıkıntılar var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapılması gerekli. Bununla ilgili adımlarımızın olduğunu da ifade ediyorum. Gemlik için özel gayretimiz olacakö diye konuştu.

Başkan Aktaş, çevre konusunun sadece belediye, kaymakamlık ve kurumların sorumluluğunda olmadığını toplumun tüm kesimlerine önemli görev düştüğünü de sözlerine ekledi.

AMATÖR BALIKÇILARA MÜJDE

Bursa Milletvekili Zafer Işık da emsal körfezlerle kıyaslandığında çok kirli olmayan Gemlik Körgezi'nin bu arıtma tesisi ile çok daha temiz hale geleceğini hatırlatarak, tesisi ilçeye kazandıran Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti. Bölgedeki amatör balıkçıları yakından ilgilendiren bazı temaslarda bulunduğunu da hatırlatan Işık, "Su Ürünleri Genel Müdürümüzle görüşerek, İl Tarım Müdürümüzü de bilgilendirerek körfeze kıyısı olan su ürünleri kooperatiflerini bir araya getirdik. Körfezimizin yarısı endüstriyel balıkçılığa kapalı. Eylül ayında bu süre sona edecek. Bu süreyi tekrar uzatmak istiyoruz, su ürünleri kooperatifleri de aynı görüşte. Sınırımızı da Mudanya ve Armutlu sınırlarından çizgi çekiyoruz. Hem süreyi hem de sınırı uzatıyoruz. Körfezimizde amatör balıkçılık, insan gücüyle yapılan balıkçılık devam edecek. Amatör balıkçıların günlük tutacakları miktarla ilgili kiloya sınır getirilecek. Yapılacak denetimlerle körfezimiz amatör balıkçılığın merkezi olacak. İdare uygun gördüğünde kısım kısım endüstriyel balıkçılığa açılacak. Büyük gırgırların körfezi taramalarına müsaade etmeme adına bu adımı attık. Eylül ayı itibariyle tamamını kapatacağızö dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da hizmete açılan tesisle ilgili Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, "Deniz şehri olma özelliğini hızlıca yitirmiş olan bu şehrin bir kere daha Marmara'nın incisi olarak evrilmesini sağlayacak çok önemli bir iş. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve devamını bekliyoruz. Karsak deresinin durumunun düzeltilmesi noktasında atılacak her adımın da Gemlikler tarafından memnuniyetle karşılanacağını hatırlatmak istiyorumö dedi.

Konuşmaların ardından Gemlik Körfezi'ne hayat verecek arıtma tesisi, kurdele kesilerek hizmete açtı. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra tesisi gezdi.

Etobur foka simit ikramı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Etobur bir canlı olan foka simit atılması dikkat çekti.

Bodrum'un Bitez Koyu'nda bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, bir Akdeniz foku, bir sitenin iskelesinin yanına geldi. Etrafına aldırış etmeyen fok, bir süre dinlendi. Foku gören vatandaşlardan birinin, etobur olan, balıklar, ahtapot ve ıstakoz gibi canlılarla beslenen foka simit atması şaşırttı. Simiti koklayan fok, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) yetkilileri, bu fokun daha önce yine Bitez'de görüldüğünü, dinlenmek için bölgeyi tercih ettiği belirtti.

Aç kalan su yılanları, balıkçıların kabusu oldu

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Canbalı Deresi'nde aç kalan yılanlar oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı. Canbalı Deresi'nde balık avına çıkan amatör balıkçıların kabusu haline gelen su yılanları, oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı. Hobi olarak kıyı balıkçılığı yapan bazı vatandaşlar, bugüne kadar daha önce hiç bu tür yılan istilası ile karşılaşmadıklarını dile getirdiler.

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde bulunan Canbalı Deresinde, aç kalan su yılanları, amatör balıkçılıkla uğraşan balıkçılara zor anlar yaşattı. Oltalarını suya atan balıkçılar balık takılan kancaların yılanla birlikte geldiğini, balık sepetine de yılanların girerek saldırdığını söyledi. Olta balıkçıları, "Dere kenarlarına gelen su yılanları o kadar çok ki ne keyif yapabiliyoruz ne de balık tutabiliyoruz. Çimenlere oturmaktan bile çekiniyoruz. Yılanlar ya tuttuğumuz balıklara geliyor ya da kıyıya aldığımız balıklara saldırıyorlar. Aynı sokaktaki kediler gibi olmuşlar. Biz oltaya balık vurmasını beklerken, onlar yakınlarımıza gelerek hareketlerimizi takip ediyorlar" ifadelerini kullandılar.

