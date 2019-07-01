DHA YURT BÜLTENİ - 10

Antalya'da orman yangını (1)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlıkta yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter ve 12 arazöz ile yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, arazözler, iş makineleri ve orman işçileriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik yoğun çabanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Helikopterler bölgeye yakın noktadaki Köprüçayı Irmağı'ndan aldıkları suyu alevlere atarak söndürmeye çalıştı. Bölgede oturan ve seracılık yapan vatandaşlar da yangının evlerine sıçramaması için ekiplere destek verdi. Makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu ormandaki yangın, yerleşim yerleri ve seralara sıçramadan söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, içerisinde zeytin ve meyve ağaçlarının da bulunduğu 6-7 hektarlık bir arazinin yangından etkilendiğini belirterek, "Kontrol altında alındı. Ancak bölgede rüzgar etkisini sürdürüyor. Yangının tekrar alevlenmemesi için ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Helikopterlerin müdahalesi

Arazöz ve iş makineleri detay

Orman işçilerinin söndürme çalışmaları

Vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermesi

Detaylar

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı

Malatya'da, otomobil ile çarpışan özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak, durdu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Yıldırım yönetimindeki 44 H 0036 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet Karaaslan'ın kullandığı 44 PH 173 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yıldırım'ın kontrolünden çıkan otobüs, otomobili sürükledikten sonra caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak durdu. Kazada sürücüler Süleyman Yıldırım ve Mehmet Karaaslan ile 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Çarpan otobüs

Hurdaya dönen otomobil

Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

Otobüs ve otomobilin içinden detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

Çakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı'na ve Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, Boğaz'da su gösterisi gerçekleştirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kabotaj'ın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Gümüş, "20 Nisan 1926 tarihinde TBMM'de kabul edilen kabotaj kanunuyla Türklere ait olmayan gemilerin, Türk sahillerinde yük ve yolcu taşımacılığının önüne geçilmiştir. Bu nedenle Kabotaj Bayramı'mızı bütün halkımızla daha büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Deniz bereket ve refah demektir. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak denizcilikle ile ilgili birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri ise Türk bayraklı gemilerin yurt dışında tutulmalarının azaltılmasına yönelik kararlılıkla yürütülen çalışmalardır. Bunun sonucunda 2009 yılında beyaz listeye geçilmiştir. Bu başarı sayesinde Türk Deniz Ticaret Filosu'nun uluslararası alanda itibarı artarak daha avantajlı konuma gelinmiştir. Şuanda filoda 13 bin 746 adet Türk bayraklı gemi bulunmaktadırö dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki törene geçilirken katılımcılar 'Alınteri-8' isimli feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal ile Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu katıldı.

Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından, Yat Limanı'nda da sualtı temizliği yapıldı. Deniz içerisinden çok sayıda atık madde çıkartıldı.

Görüntü Dökümü

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Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden genel detay görüntüler.

Çanakkle Liman Başkanı İsmail Gümüş'ün konuşması.

Deniz üzerindeki törenden genel detay görüntü.

Denize çelenklerin atılması ve su gösterisinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Düğünde damadı bunaltan 'şaka'

Bursa'nın İznik ilçesinde Hatice Kıray (23) ile Ali Çakın'ın (24) düğününe, damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar damga vurdu.

Gelin alma merasimi öncesi Ali Çakın'a şalvar giydirip başına türban bağlayan arkadaşları, bununla da yetinmeyip taze damadı el arabasına bindirerek sokak sokak gezdirdi. Damadı el arabasında oturmuş halde gören ilçe sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amatör futbolcu olan Ali Çakın'ın kıyafetlerini yırtan arkadaşları, daha sonra damada hortumla su sıkıp araba fırçası ile yıkadı. Şalvar giydirilip, başına tülbent bağlanan, ayrıca ağda yapılarak tüyleri alınan damat Çakın'a makyaj yapmayı da ihmal etmeyen arkadaşları son olarak damada 'Evlilik Kuralları'nı okuttu.

Eşine yönelik, 'Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum' yazılı metni okuyan damat Ali Çakın, zorlansa da arkadaşlarının yaptığı şakaları gülümseyerek karşıladı.

Daha sonra damat ve arkadaşları hep birlikte hamama gitti.

Görüntü Dökümü

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-Ruj sürülmesi

-Fırça ile yıkanması

-Balta ile odun kırması

-Detaylar

Süre: 1.42 dakika, Boyut: 224 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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Yavru kırlangıçları iş yerinde besliyor

Rize'de yıkımı gerçekleştirilen binadaki kırlangıç yuvasını korumaya alan esnaf Muhammet Kurt (39), 3 yavru kırlangıça cımbızla kıyma yediriyor, şırınga ile su içirerek besliyor.

Atatürk Caddesinde iş yeri bulunan Muhammet Kurt, bitişiğinde yıkımı gerçekleştirilen binanın gövdesinde kırlangıç yuvalarını fark etti. Yuvayı alarak kendi iş yerinin önüne koyan Kurt, yavruların annelerinin gelmesini bekledi. Ancak, yavruların anneleri ortaya çıkmadı. Yavru kırlangıçları iş yerine getiren Kurt, kuşlara cımbızla kıyma yediriyor, şırınga ile su içirerek besliyor.

Kırlangıç yavrularının annelerine ulaşamadığını anlatan Muhammet Kurt, "İnternetten kırlangıçların beslenmesini araştırdım. Etçil hayvanlar olduğunu, annenin sinek ve böcekle yavruları beslediğini öğrendim. Sabah dükkana geldik 'sinek avalayalım' dedik. Sonra esnaf arkadaşlar bizimle 'iş yok sinek avlıyorlar' demesinler diye kasaptan kıyma aldık onu yediriyorum. Ara sıra su ve kuş maması veriyorumö dedi.

15 gündür kuşlarla beraber işyerinde çalıştıklarını söyleyen Kurt "Çalışma ortamımızda devamlı beraberiz. Sabah 8, akşam 8 buradayız. Onlar masamızın bir kenarında biz işimizi yapıyoruz. Zaten 10 dakikada bir acıkıyorlar, bize kendilerini hatırlatıyorlar, yediriyoruz, seviyoruz. Tekrar işimize dönüyoruz. İşimizde neşe kattılar. Benim de 3 tane evladım var, bunlarda evladım gibi oldu. 30 güne kadar kanatlanıp uçarlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kutudaki kırlangıç yavruları

-Muhammet Kurt'un işyerinden detaylar

-Yavruların kıyma ile beslenmesi

-Kırlangıçlara su veirlmesi

-Muhammet Kurt Röportaj

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ/ RİZE,

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Özgünaydın, memleketinde kitaplarını imzaladı

Erzincanlı fotoğraf sanatçısı ve yazar Lütfi Özgünaydın, bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde imza günü düzenledi. Özgünaydın, kitapseverler ile buluştuğu etkinlikte okuyucuları ile sohbet etti.

Yarım asırdır Türkiye'nin dört bir yanında fotoğraflar çeken, yurt içi ve yurt dışında onlarca sergi açan Erzincanlı fotoğraf ustası Lütfi Özgünaydın son yıllarda kaleme aldığı kitaplarını Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde okuyucuları ile buluşturdu. 20 kitabı bulunan Özgünaydın festival kapsamında Kemaliye Cumhuriyet Meydanı'nda imza günü düzenledi. Büyük ilgi gören etkinlikte usta fotoğrafçı, fotoğrafı çektirdi, kitap imzaladı.

Ömrünün son yıllarını kültür ve edebiyata adadığını ifade eden Lütfi Özgünaydın, Erzincan'ı ve Kemaliye'yi tanıtmak turizme kazandırmak için birçok etkinlikte görev aldığını ve almaya da devam edeceğini söyledi. Kemaliye'nin bir edebi eserinin olması için çok uğraştığını ifade eden Özgünaydın, "Fotoğrafla anlatamadıklarımı edebiyat alanında anlatmaya çalıştım, 5 öykü kitabının ardından şimdi de bir romana başladım. Dönüş Zamanı, Sevda Zamanı ve Eğin Üçlemesini tamamlamayı hedefliyorum. Kemaliye köklü bir ilçe, müthiş bir kültür derinliği var, Bu derinliğin ve geçmiş yaşamların romanlarda yer almasını istiyorum. Toplumların gelişmesi için, kültürün, sanatın ve bilimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yeni kitaplar yazmaya devam edeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Özgünaydın'nın kitaplarını imzalaması

-Ziyaretçiler ile sohbeti

-Özgünaydın'ın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



