DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Çavuşoğlu'dan memleketinde yayla turu



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'da, köpek ve kuzu sevip, mantar topladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Alanya'ya gelip, Söbüçimen Yaylası'na çıktı. Bakan Çavuşoğlu, sırt kısmında 'Türkiye' yazılı eşofman takımıyla yaylada çoban köpeği ile kuzuları sevip, doğal kaynaktan akan sudan içti. Yaylanın tepelerinde mantar da toplayan Çavuşoğlu, zehirli mantarlara karşı uyarıda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yayla ziyaretini, çektiği kısa videoyla sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından yayınladı. Çavuşoğlu, yaylada, adaçayı ve kekik de toplayıp, karın erimediği mağarada kar keserek, yedi.

Yayla geleneğini ailece sürdürdüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında her yaz ailesiyle birlikte yaylaya çıktığını anlattı. Çocukluk ve gençlik yıllarında, Söbüçimen Yaylası'na atlar ve develer ile geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Doğal çayırlarla kaplı bir yayla burası. Bizim çocukluğumuzda böyle evler, elektrikler, telefon yoktu. Taştan örülü evlerimiz vardı. Kar çok yağdığı için bu evler yıkılırdı. Yaylaya göçtüğümüzde bu evleri hep yeniden yapardık. Çocukluğumda hatırlıyorum; buraya develerle atlarla gelirdik, 4 gün sürerdi. Şimdi araçlarla 2,5 saat sürüyor. Bu geleneği hala aile olarak sürdürdüğümüz için mutluyum. Keçilerimiz, koyunlarımız hala var. Gelecek nesillerimiz de devam ettirecektir" diye konuştu.

İnegöl'de otomobiller çarpıştı; 13 yaşındaki Saliha yaralandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada, 13 yaşındaki Saliha Kayış yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan ve Şeyh Şamil caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bahar Ünsal (29) yönetimindeki 16 F 1481 plakalı otomobil ile Osman Kayış (42) yönetimindeki 41 AT 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan her iki araç refüje çıkarak durabildi. Kazada, 41 AT 966 plakalı otomobilde bulunan Saliha Kayış yaralandı.

Kayış, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı



Denizli'de halkla ilişkiler uzmanı Sena Öner (29), 18 yıl önce sokakta bulup, sahiplendiği kedisi için 18'inci yaş günü partisi düzenledi. 'Jale' ismini verdiği kedisi için yaş pasta ile kedi şekli verilmiş kurabiyeler yaptıran Öner, arkadaşlarıyla birlikte kedisinin doğum gününü kutladı.

Halkla İlişkiler uzmanı olan Sena Öner, 18 yıl önce Çaybaşı Mahallesi'nde bir sokak arasında yeni doğmuş, annesini kaybetmiş, gözleri dahi açılmamış, ön bacağı kırık kedi yavrusu buldu. Öner, bulduğu yaralı kediyi yanına alıp veterinere götürdü. Kedinin tedavisini yaptıran Öner, daha sonra sahiplenip evinde bakmaya başladı. 'Jale' ismini verdiği kedisine 18 yıl boyunca gözü gibi bakan Öner, kedisi için doğum günü partisi düzenledi. Normalde 16 yıla kadar yaşayan ancak iyi bakıldığı için 18 yaşına giren Kedi Jale için Öner ve arkadaşları, seferber oldu. Öner, kedisinin doğum günü partisi için yaş pasta, kedi şekilli kurabiyeler, kedinin fotoğraflarının yer aldığı albümler hazırladı. Evde düzenlenen doğum günü partisine Öner'in çok sayıda arkadaşı da katıldı. Yanlarında hediye olarak kedi maması getirdi. Kedi Jale'nin doğum günü, 'Mutlu yıllar Jale' şarkısı eşliğinde pastanın kesilmesiyle kutlandı.

Üzerine fiyonklu bir kıyafet giydirilen Kedi Jale partide herkesin ilgi odağı oldu. Sena Öner, kedisi 'Jale'nin ailenin bir ferdi olduğunu belirterek, "Sokakta bulduğumda yeni doğmuş, gözleri bile daha açılmamıştı. Bir bacağı kırıktı. Şimdi ise 18'inci yaş gününü kutluyoruz. Onu çok seviyoruz. Ailecek ona çok bağlıyız. Jale'yi sevgimizle büyüttük. Partideki bütün hazırlıklar Jale içindi. Arkadaşlarım kedimin doğum günü için kedi maması almışlar. Mamaları sokaktaki kedilere dağıtacağım. Kedimiz bütün bunların ne olduğunu anlamıyor, bizim amacımız kendi aramızda da eğlenmekti. Petshoplardan hayvan alınmasına karşıyım. Bazı aileler çocuklarının hevesleri için oralardan hayvan alıyorlar daha sonra sokağa terk ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen sokaktaki hayvanları sahiplensin. Onlar da can taşıyor. Dünya onlarla çok güzel" dedi.

Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı



Mersin'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne, 4 yavru köpeğin su kanalına düştüğü ihbarı geldi. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine ulaştı. Üzeri açık su kanalına düşen yavru köpeklerin bulunup, kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kanalın derinleştiği ve yüksekliği 4 metreyi aşan noktada 4 yavru köpeği tespit etti. Su kanalına inerek, ilk kontrolü burada yapan veteriner, yavrularda kırık olmadığını; ancak 24 saati aşkın süredir çukurda olduklarını belirledi. Yavru köpekler, çukurdan çıkarılıp, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

4 gün evinde mahsur kalan dedeye yardım eli



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşhane'de görev yapan ve her gün evlere yemek dağıtan personellerin dikkati sayesinde 78 yaşındaki Mustafa Sarıtaş'ın hayatı kurtuldu.

2012 yılında eşini kaybeden ve yaklaşık bir yıldır da yürüme zorluğu çeken Mustafa Sarıtaş, merkez Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşayan Mustafa Sarıtaş, Büyükşehir Belediyesi Aşhane personelinin dikkati sayesinde hayatı kurtuldu. Sarıtaş'ın kapısına bıraktıkları yemeğin alınmadığını gören aşhane personelleri, bir terslik olduğunun farkında vardı. Sarıtaş'ın komşusu Hatice Dinar'dan yedek anahtarı alan personeller, Sarıtaş'ı yatak odasında yarı baygın bir vaziyette buldu. Susuz ve bitkin kalan Mustafa Sarıtaş, su içtikten sonra ambulans ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu olan Mustafa Sarıtaş, evinde her gün yemeğini getiren personelin yolunu gözlüyor.

Gençliğinin geçtiği, çocuklarının büyüdüğü ve eşi ile binlerce anısının olduğu evi bırakıp gitmek istemeyen Mustafa Sarıtaş'ı evlatları yanlarında kalmaya ikna edemiyor. Mustafa Sarıtaş da kendi evinde daha mutlu ve huzurlu olduğunu söylüyor. Bu yüzden de farklı bir şehre gitmek istemeyen Mustafa Sarıtaş evinde yalnız yaşıyor. 2 oğlu ve 1 kızı bulunan Mustafa Sarıtaş'ın bir oğlu Almanya'da, bir diğeri Malatya'da ve kızı ise Ankara'da yaşıyor.

Yaşadığı talihsiz olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan Sarıtaş, "Arkadaşlar yemeğimi getirirler. Pencereye gelir seslenirler, 'Amca yemeğini getirdim' diye. Bazen kapıya asarlar, bazen içeriye getirirler. Cuma günü ben çamaşır yıkamaya kalktım. Çamaşırı yıkadım, makineyi kapatayım derken ayağım dolaştı oraya düştüm. Telefon falan elimden uzağa gitti. 4 gün orada bağırdım durdum. Sağ olsun yemeği yine Cüneyt getirdiğinde, komşumu aramış. Hatice Hanım demiş ki ben de anahtar var. Bunlar anahtarı vermişler ve Cüneyt de kapıyı açıp girmiş" dedi.

Mustafa Sarıtaş'ın kızı Yasemin Yılmaz, yaşanan olayı anlatıp, apar topar Ankara'dan Mersin'e geldiğini söyledi. Babasına sarılıp öpen Yılmaz, "Ben Ankara'da oturuyorum. Bu olaylar keşke babamın başına gelmeseydi. Ama Allah Büyükşehir Belediyesi'nden, yemek getirip götüren herkesten razı olsun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Başına böyle şeyler gelmese iyiydi ama geldi, düşmüş. Yaşlılık işte" diye konuştu.

