DHA YURT BÜLTENİ-10

THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı

Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı. Trabzon Havalimanı'nda su takı ile karşılanan uçak, aprona yanaştı. Bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait uçaklar havalimanından havalandı. Türk Yıldızları, THY'nin Maçka uçağının üzerinden iki kez alçak uçuşla geçiş yaptı.

THY, filosuna kattığı 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın ismi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Sosyal medya kullanıcıları Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' adının verilmesini istemişti. THY de kamuoyunun talebi üzerine uçağa 'Maçka' adını verdi. 'Maçka' uçağı Dreamliner, şehit Eren Bülbül anısına ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan 300 yolcusuyla havalanan TK-4900 sefer sayılı uçak, saat 11.55'te Trabzon Havalimanı'na indi.

TÜRK YILDIZLARI SELAMLADI

Trabzon Havalimanı'nda su takı ile karşılanan uçak, aprona yanaştı. Bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait uçaklar havalimanından havalandı. Türk Yıldızları, THY'nin Maçka uçağının üzerinden iki kez alçak uçuşla geçiş yaptı. 'Maçka' uçağının kapılarının açılması ile yolcular inişlerini gerçekleştirdi. Yolcular arasında AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Heyeti ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile davetliler katıldı. Yolcular, indikleri uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi, selfie yaptı.

Maçka Belediye Koray Koçhan, önemli bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Maçka halkı adına uçakta olmak büyük bir mutluluk verici. Bu durum tarihe geçecek ilk uçuşlardan biri oldu. Özellikle milliyetçiliği ile de vatan sevgisi ile ve cesareti ile Türkiye'ye örnek olmuş Eren'imizi de buradan rahmet ve minnet ile anıyoruz. Türkiye'ye örnek olan bir insan olması ile de gurur ve mutluluk duyduk. Sosyal medyanın gücü de bu. 4-5 saatte uçağın adı Maçka oldu. Maçka belediye başkanı olarak büyük bir gurur ve onur duyduk" dedi.

DREAMLINER FİLOSU GENİŞLEYECEK

Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz'da THY'nin uçuş ağına katılacak Bali'nin başkenti Denpasar'a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B 787-9 Dreamliner'ın uçacağı destinasyonları arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. THY'nin filosuna bu yıl 6 adet daha 787-9 Dreamliner katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçağın inişi

Uçağın su takı ile karşılanması

Türk Yıldızlarının alçak uçuş yapması

Uçatna inenler

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Mehmet Can PEÇE TRABZON-DHA

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Çanakkale'de 52 kaçak göçmen yakalandı

çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 52 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale (Assos) köyündeki Yeşil Liman mevkiine düzenlediği operasyonda, zeytinlik alanda gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmeni yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Boşanamayan kadından adliye önünde eylem



Adana'da, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Cerrah K.'den (51) mahkemelerin ret kararları yüzünden boşanamayan Meryem K. (45), elinde taşıdığı 'Boşanmak istiyorum' yazılı dövizle Adana Adliyesi önünde eylem yaptı.

İlk eşinden 22 yaşında çocuğu bulunan Meryem K., 2001 yılında Cerrah K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Cerrah K., iddiaya göre, evliliklerinin ilk yılında Meryem K.'ye sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Şiddete dayanamayan kadın, 2012'de eşi hakkında boşanma davası açtı; ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak, davayı geri çekti. Devam ede süreçte eşi tarafından merdivenden atılarak, darbedildiğini öne süren Meryem K., 2013'te tekrar boşanma davası açtı. Adana Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi'nce Meryem K.'nin boşanma talebine ilişkin ret kararı verildi. Bu sırada eşini tehdit ettiği iddia edilen Cerrah K. hakkında, mahkemece uzaklaştırma kararı verildi. 'Darp' ve 'tehdit' suçlamalarını kabul etmeyip, boşanmak istemeyen eşinden ayrılmakta ısrarcı olan Meryem K., karara itiraz ederek, davayı üst mahkemeye taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de geçen yılın Mart ayında, 'Davacı davalının bir kusurunu ispat edemediği, ilk derece mahkemenin tespiti de bu doğrultuda olduğundan davanın reddi doğmuştur' kararıyla davayı reddetti. Hukuk mücadelesini Yargıtay'a götüren Meryem K.'nin beklediği karar yine çıkmadı. Kararını geçen hafta açıklayan Yargıtay, temyiz başvurusunu reddedip, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi'nin ret kararını onadı.

'PANİK BUTONLARIYLA DOLAŞIYORUM'

Meryem K., elinde taşıdığı 'Boşanmak istiyorum' yazılı dövizle Adana Adliyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası'nın önüne geldi. Çevik kuvvet polisleri de çevrede önlem aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Meryem K., 2012 yılında eşi hakkında açtığı boşanma davasını tehditler nedeniyle geri çektiğini söyledi. Eşiyle zorla barıştığını; ancak şiddetin daha da artması nedeniyle 2013'te tekrar dava açtığını kaydeden Meryem K., bu nedenle mahkemelerin boşanma kararı vermediğini belirtti.

Eşi tarafından çocuklarının kaçırılmasıyla tehdit edildiğini öne süren Meryem K., "Mahkeme masrafları yüzünden cebimde 5 kuruş para kalmadı. Boşanmak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 17 sene şiddet gördüm. Hakimler beni boşamadılar. Neymiş? Affetmişim. Ben tehditle döndüm eşimin yanına. Son 5 yıldır koruma kararı var. Panik butonlarıyla dolaşıyorum. Adliyede taşkınlık çıktı; eşimin yüzüne çanta fırlattım, diye 3 bin TL ceza yazdılar. Beni döverken karnımda 4,5 aylık çocuğumun bile ölümüne sebep oldu. 17 sene beni ailemle görüştürmedi. Evlere temizliğe gidiyorum, parayı davalara harcıyorum. Adamın korkusundan dışarı çıkıp, çalışamıyorum bile. Kendisi imam nikahıyla başkasıyla evlenmiş ama benim yakamı bırakmıyor. Boşanmadığım sürece bu adamdan kurtulamıyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi tehdit ediyor" diye konuştu.

Meryem K., boşanana kadar adliye önünde eylemlerini sürdüreceğini söyledi.



Görüntü Dökümü

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Elinde 'Boşanmak istiyorum' yazılı pankart ile adliye önünde bekleyen kadın

Kadının konuşması

Pankarttan detay

Polis araçları ve polis ekiplerinden görüntüler

Adliye tabelası

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne kamp kurdular

Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen 50 dağcı ve doğasever, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü'ne çıkıp, 2 günlük kamp kurdu. Doğaseverler, el değmemiş doğasıyla turistlerin büyük ilgisini çeken Krater Gölü'nde Kano ve rafting gösterisi yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli kuş türlerine de ev sahipli yapıyor. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla turistlerin ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, kendisine hayran bırakıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında, 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut, bu kez Hakkari'de faaliyet gösteren CİSAD öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan 50'ye yakın dağcı ve doğaseveri ağırladı. Krater Gölü'nde iki günlük kamp kuran dağcı ve doğaseverler, gece yaktıkları ateşin etrafında şarkılar söyleyip halay çekti, gölde kano ve rafting gösterisi yaptı. Krater Gölü'ne gelen doğaseverler, böyle bir etkinliğe öncülük eden CİSAD'a teşekkür etti.

CİSAD Korucu üyesi Emin Noyan, CİSAD olarak Hakkari bölgesinin yanı sıra görülmesi gereken başka kentlere de etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Düzenlediğimiz bu etkinliğimize Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 50 dağcı ve doğasever katıldı. Burada iki gün kamp kurup, çeşitli etkinlikler yaptık. Krater Gölü'nde kano ve rafting gösterisi yapan doğaseverler, macera ve adrenalin dolu 2 gün geçirdi. Burası harika bir yer. Kurduğumuz kulüp sadece Hakkari'ye bağlı kalmayarak, Türkiye'nin birçok ilinde de etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız, insanları doğayla bütünleştirmek ve doğa ile iç içe olmalarını sağlamak. Bu ayın sonunda Cilo Sat Gölleri'nde düzenleyeceğimiz 2. Doğa Sporları festivaline herkesi davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nemrut Kraten Gölü'nde çadır kuran dağcı ve doğaseveler

-Gece yakılan ateşin etrafında saz çalış şarkı söyleyen doğaseverler

-Krater gölünde kano ve rafting gösterisi yapan dağcı ve doğaseverler

-Doğaseverlerin gösterilerinden detaylar

-Kano'da şarkı söylerlerken

Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Kaza yapan araçları fotoğraflama yarışı

Bolu'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar cep telefonu ile görüntü almak için birbiriyle yarıştı, polis vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eren Varan(18) yönetimindeki 54 KG 355 plakalı otomobil ile 14 NC 510 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Eren Varan'ın kullandığı araç 06 NDT 11 plakalı TIR'ın dorse kısmına çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın olduğu yerin kentin işlek noktalarından biri olması nedeniyle çok sayıda vatandaş kaza yerine geldi. Meraklı kalabalık kaza yapan araçları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Polisin defalarca uyarması sonucu vatandaşlar uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-Telefonla çeken vatandaşlar

-Polisin vatandaşları uzaklaştırması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Eskişehir'de motosikletli ambulanslar göreve başladı

Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlarda daha hızlı müdahale sağlamak amacıyla ileri sürüş eğitimi almış 8 kişilik ekip, özel donanımlı motosikletli ambulanslarla göreve başladı. Haziran ayında 124 vakaya müdahale eden motosikletli ambulansların vakaya ulaşması süresi ise 10 dakikanın altında düştü.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 8 kişilik 2 motosikletli ambulans ekibi ileri sürüş eğitimlerini tamamlayıp hizmete başladı. Özel donanımlı ekipler, geçen Haziran ayında 124 vakaya müdahale ederken, vakaya ulaşma süresi kısa sürede 10 dakikanın altına düştü. Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, kentte 32 istasyon ve 55 ambulansla hizmet verdiklerini söyledi. Eskişehir'de İsmet İnönü, Hamamyolu ve 2 Eylül Caddesi gibi trafiğe kapalı alanlarda daha etkin ilk müdahale için 2 motosikletli ambulansı kullandıklarını ifade eden Bilge, "İki tane de motosikletli istasyonumuz oldu. Bunlar eksiden 8 saat çalışırken şimdi 7 gün 16 saat olarak çalışacaklar. Trafik yoğunluğu olan yerlerde vakalara daha hızlı olarak müdahale etmemizi sağlıyorlar. Ayrıca bu istasyonlarda ayrıca kadın sürücülerimizde var" dedi.

Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise motosikletli ekiplerin geçen Haziran ayında 124 vakaya müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir Motosiklet Ambulans Servisi Haziran ayında 124 vakaya müdahale etti. 10 dakikalık altında ulaşım oranı yüzde 98'in üzerindedir. Şu anda trafiğe kapalı ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda motosiklet ambulansımız hizmet veriyor. Bu ambulanslarımızda normal kara ambulanslarımızda bulunan tüm donanımlar var. 8 kişilik profesyonel ve ileri sürüş eğitimi alan bir ekiple hizmet veriyoruz. Motosikletlerimizde bir sağlık personeli ve 1 doktor yer alıyor. Arkadaşlarımız mesleklerinde son derece yetkin"

Görüntü Dökümü:

-Motosikletli ambulans ekibi

-Motordan detay

-Sağlık Müdürü Bilge ile röp.

-Veli Pala ile röp.

-Ambulans ekibi

-Ambulans ve donanımı

-Motosikletli ekibin göreve çıkması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

