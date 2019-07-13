DHA YURT BÜLTENİ-10

Cinayete çift silahla gitmiş



Konya'da, eski eşi Güllü K.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi (47) av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan, eski kayınvalidesi Sevim K.'yi evinde öldürdükten sonra intihar eden İrfan Taşkafa'nın, olayı gerçekleştirdiğinde yanında bir de tabanca taşıdığı belirlendi. Taşkafa'nın elinde ve belinde silahla Mehmet K.'nin iş yerine giderken kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cihanbeyli ilçesinde oturan, 2 çocuk babası İrfan Taşkafa, 11 Temmuz günü kiraladığı araçla şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü K.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet K.'nin iş yerine gitti. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan Taşkafa, av tüfeğiyle Mehmet K.'ye ateş etti. Karnından vurulan Mehmet K. ağır yaralanırken, İrfan Taşkafa kaçtı. Mehmet K., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İrfan Taşkafa, daha sonra eski kayınvalidesi Sevim K.'nin İnsuyu Mahallesi'ndeki evine gitti. Taşkafa, Sevim K.'yi (70) de aynı silahla iki el ateş ederek sırtından vurup, öldürdü.

Güvenlik güçleri, Taşkafa'nın yakalanması için çalışma başlattı. İrfan Taşkafa'nın kiraladığı aracın, uydu takibiyle Pınarbaşı Mahallesi'nde park halinde olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçta Taşkafa'nın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede İrfan Taşkafa'nın yine aynı silahla başına ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.

Tedavisi süren Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ÇİFT SİLAHLA GİTMİŞ

İrfan Taşkafa'nın eski eşi Güllü K.'nin sevgilisi Mehmet K.'nin iş yerine elinde otomatik tüfekle giderken güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden elindeki tüfekle yürüyen Taşkafa, Mehmek K.'yi yaralayıp kaçarken, belinde de tabanca olduğu belirlendi. O sırada sokakta bulunan bir kişi elinde silahla koşan İrfan Taşkafa'yı görünce bir anda irkildiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerasında İrfan Taşkafa'nın silahla yürümesi

-Sokaktan geçen bir kişinin silanmı İrfan Taşkafayı görüp irkilmesi

-İrfan Taşkafanın belinde de bir tabancanın görünmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,DHA)

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Çanakkale'de 73 kaçak yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Büyükhusun köyü Tekaç mevkii ve Kösedere köyü İncirli mevkiindeki sahillerde kaçakların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Büyükhusun köyünde 45, Kösedere köyünde ise 28 olmak üzere toplam Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.

Sahillerdeki ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışırken yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Bin yıllık 'Yahyalı halısı', yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bin yıllık geleneğin ürünü olan kök boyalı 'Yahyalı halısı' teknolojinin beraberinde getirdiği makine halıları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Kirazı, elması ve şelaleleri ile ünlü Yahyalı ilçesinin bin yıllık kültür ürünlerinden olan kök boyalı 'Yahyalı halısı' tezgahlarda üretim olmaması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İlçede halı kültürünü 37 yıldır yaşatan evli 3 çocuk babası Aziz Özülkü (53), halı kültürünün önemine değinerek, "Yahyalı'da el sanatları dediğimiz zaman bilinen kilim ve halılar bin yıllık kültüre sahiptir. Yahyalı halıları Orta Asya'dan göçle birlikte anasından kızına miras olan bir kültürdür. Anadolu'nun birçok bölgesinde halı dokunuyor. Yahyalı halısında Toros dağlarında otlatılan koyunların yünleri alınır. Bu yünler bölgenin kadınları tarafından öncelikle temizlik olmak sureti ile başlanır. Halı oluncaya kadar bütün aşamalar elde yapılır. Yahyalı halıları yüzde 100 yündür" dedi.

Yahyalı halıların kullandıkça parladığı ve maddi değerinin arttığına dikkat çeken Özülkü, "Yahyalı halılarının yünlerinin kalitesi doğal kök boya ile birleşince ortaya eşsiz kalitede bir halı ortaya çıkar. Halılarımız mazimizden kalan miras ürünüdür. Yahyalı halıların hepsinde insanların yaşanmışlıkları, hüzünleri, sevinçleri ve özlemleri halıya işlenmiştir. Makine halıları ile Yahyalı halılarının kıyaslamak mümkün değildir. Yahyalı halıları içerisinde bulunan mineraller halı üstüne düşen güve şeklindeki canlıların evrimi tamamlayarak kelebek olmasını sağlar. Bu da halının mineral ve enerji bakımından nasıl besleyici ve sağlıklı ürün olduğunu gösterir" diye konuştu.

Bin yıllık geleneğin ürünü olan organik Yahyalı halıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Aziz Özülkü, "Yahyalı halısı Türkiye'de üretilen el halılarının en ünlüleri arasındadır. Halıcılık ilçe ekonomisinde en önemli unsurlardan birisi olmasına rağmen ekonomik krizlerin devam etmesi, ham madde ve isçilik maliyetlerinin artması, makine halılarının çoğalması ve el halılarından ucuz olması üretimde hızlı bir düşüşe neden oldu. Geçmişte her evde en az 1 olan halı tezgahı sayısında yüzde 75 oranında azalma oldu. Bu nedenle de Yahyalı halıları yok tehlikesi yaşıyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kök boyalı Yahyalı halılarından genel ve detay görüntü

- İşletmeci Aziz Özülkü'nün Yahyalı halılarını sergilemesi

- Aziz Özülkü ile röportaj

- Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN- KAYSERİ- DHA

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30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Balıkesir'in Havran ilçesinde 30 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin (58), zamanla ekmek satışını pazar ve marketlere de yaydı. Şu an 3 fırın sahibi olan Şahin, 3 ilçeye ekmek satışı yapıyor.

Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşımı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin'in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi. Bazı komşularının ekmek yapmak yerine kendisinden almak istediğini söyleyen Şahin, "Eşim çiftçiydi, ben de böyle bir ek gelir olabilir düşüncesiyle komşularıma satışa başladım. İlerleyen zamanlarda çoğu insan ekmeğini benden almaya başladı. Gelen misafirler, komşularımın arkadaşlarının talebiyle satışlar arttı ve zamanla çevre köylerine yayıldı" dedi.

30 yıl önce evinde ekmek yaparak satan, yaklaşık 20 yıl önce de dönemin Kalabak köyünden ayrılarak, eşi Ramazan Şahin ile Havran ilçe merkezinde açtığı fırın ile üretime başlayan Nursel Şahin, burada köylü pazarında ekmek satmaya devam ettiklerini söyledi. Şu an 3 fırın işleten Şahin, ekşi mayalı ekmeğin pazarda büyük rağbet gördüğünü, Havran'daki bakkallardan da talep geldiğini ve toplu ekmek vermeye bu şekilde başladıklarını söyleyen Şahin, şunları söyledi:

"Havran'dan; Edremit, Burhaniye pazarlarına satışa çıkan köylülerde ekmek alıp satmaya başladı. Sonrasında oradaki pazaryerleri, bakkal ve marketlere de girmiş olduk. Eşim 8 yıl önce vefat etti. 2 çocuğum ile devam ettik. Ekmekleri yetiştirememeye başlayınca yanımızda insan çalıştırmaya başladık. Şu an yanımızda çalışan 3 kişi daha oldu. Ekşi mayalı ekmekleri, odun ateşinde pişirdiğimiz 3 fırından çıkarıyoruz. Ekmeklerimiz de katkı malzemesi yok. Talep çok ama kaliteyi bozmadan yettiği yere kadar dağıtıyoruz. İşimden memnunum."

8 senedir Havran'dan kalabak köy ekmeği aldığını söyleyen Mahir Bayri, "Bu ekmek 15 gün duruyor. Çarşı ekmeği 3 gün sonra küfleniyor Onun için 8 senedir Havran pazarına geldiğimde bu ekmekten alıyorum. Her hafta geldiğimde 15-20 tane ekmek alıp köyüme götürüyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekmek yapımı detay görüntü

-Hamur hazırlanmasından detay görüntü

-Ekmekler detay görüntü

-Nursel Şahin ile röp

-Mahir Bayri ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/HAVRAN(Balıeksir),



