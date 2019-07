DHA YURT BÜLTENİ-10

1)VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 14 ÖLÜ, 28 YARALI

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 14 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı saptandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşayın minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

2)VAN GÖLÜ'NE SU ALTI ZENGİNLİKLERİ İÇİN DALIYORLAR

VAN Gölü'nde keşfedilen mikrobiyalitler, batık şehir, Rus şilebi keşiflerini yapan ekipte de yer alıp gölün sırlarını aralayan dalış eğitmeni Serkan Ök, gönüllü olarak verdiği eğitimlerle dalgıç sayısını arttırmayı hedefliyor. Ök, yurt içinden ve yurt dışından gelen deneyimli dalgıçlara da rehberlik yapıyor. Göle dalış yapan dalgıçlar ise gizemli su altı zenginliklerini görme ve kayıt altına alma şansı da buluyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nün sırları, gün yüzüne çıkıyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarla dünyanın bilinen en büyük mikrobiyalitlerin keşfedildiği Van Gölü'nde keşifleri yapan ekipte yer alan dalgıç Serkan Ök, yeni dalgıçların yetişmesi için eğitim verip deneyimle dalgıçlarla rehberlik yapıyor. Göle dalmak için sadece Van'dan değil, yurt içinden ve yurt dışından da talep oldukça fazla.

HER DALIŞIMIZ BİR SIR

2007 yılında dalışa başladığını belirten Serkan Ök, "Van Gölü'nde yapılan keşifleri görüntüleyen ve bunu dünyaya duyuran Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Murat Kulakaç ile tanıştım. Van Gölü'nde güzel keşifler yaptık. Bu keşiflerin ardından hocalarımın da önerisiyle eğitmen oldum. Hem yurt içinde, hem yurt dışından gelenlere burada rehberlik de yapıyorum. Van Gölü'nün keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen sırları var. Van Gölü'ne her dalışımız bir sır. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Keşfettiğimiz şeyleri paylaştıkça da mutlu oluyoruz. Biz paylaştıkça da buraya ilgi her geçen gün artıyor. Bizim de amacımız Van Gölü'nün gizemli dünyasını dünyaya açmak" dedi.

DALGIÇLAR ÇEVRECİ OLUYOR

Dalgıçların aynı zamanda çevreci olduklarını belirten Serkan Ök, "Bir dalgıç, sadece sualtını görme becerisine sahip insan değildir. Verdiğimiz eğitimlerle çevreye daha duyarlı insanlar olmalarını da sağlıyoruz. Soluduğumuz oksijenin yüzde 70'ini üreten okyanuslar, denizler ve göllere olan hassasiyetleri artırıyor. Bir yıldız dalıcı, artık çevreci ve sualtı yaşamına inanılmaz duyarlı, meraklı ve keşfetmeyi seven insanlar oluyorlar. Tatillerini bile ayarlarken dalabilecekleri yerleri belirleyerek gidiyorlar. Van Gölü de yaklaşık 1700 metre yükseklikte bir irtifa dalış noktası. Dalışta bu ayrı bir kategori ve uzmanlık isteyen bir nokta" diye konuştu.

Van Gölü'ne Giresun'dan gelen Fikret Cangüç, daha önce birçok yerde dalış yaptıklarını belirterek, "Fakat Van Gölü'nün yeraltı zenginliklerini çok merak ettiğimiz için ekip olarak gelmek istedik. Burada daha önce keşfedilen yerleri görmek istiyoruz. Özellikle mikrobiyalitleri duyduk ve merak ediyoruz onun için geldik" ifadelerini kullandı.

3)BURSA'DA 2 BİN ADET YEŞİL REÇETELİ İLAÇLA YAKALANDI

Bursa'da narkotik polisler, uyuşturucu ticereti yaptığını tespit ettikleri şüpheliden 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirldi. Şüpheli H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, H.H.(32)'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldı. Şüpheli H.H., bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 2 bin 270 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Ekipleri ilaçlara el koyarkan şüpheli H.H., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

