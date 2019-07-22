DHA YURT BÜLTENİ-10

Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

1)KIZ ÇOCUĞU CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu. Akçakoca'da 2 kişinin cesedi bulunurken, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

AKÇAKOCA(Düzce), -

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2)ÇANAKKALE'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botla gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında Midilli Adası'na giderken tespit edilen lastik botta, Afganistan uyruklu 34 kaçak yakaladı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda ise lastik botta 12 Afganistan uyruklu kaçak daha yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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3)DEMİR BAHÇE KAPISININ ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te Hayri Aslan (76), evinin bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Hayri Aslan, evinin bulunduğu bahçeye girmek istediği sırada devrilen sürgülü demir kapının altında kaldı. Eşi Hattuç Aslan ile komşuları hemen sağlık ekibi çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayri Aslan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Hayri Aslan'ın Fotoğrafı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94,3 MB

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4)GAZİANTEP'TE SAHTE ALKOL OPERASYONU

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince, sahte alkol yapmak için kaçak içki aroması ürettiği belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve 304 kilo içki aroması ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde sahte alkol yapmak için kaçak olarak içki aroması üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, üretimin yapıldığı 2 iş yerinin adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 25 litre etil alkol, 5 bin 531 şişe içki aroması, 52 kilo meşe cipsi, 32 kilo anason tohumu, 142 kilo aktif karbon, 23 bin 30 şişe kapağı, 2,30 kilo içki mayası, 500 boş şişe, 75 turnusol kağıdı, 9 hassas terazi, şeker konsantrasyonu ölçen cihaz, 15 bin 938 etiket, 18 PH sıvıölçer, 304 kilo içki aroması, 2 bin cam tüp, sıvı dolum makinesi ve vakum makinesi ele geçirdi. Malzemelere el konurken, iş yerindeki 1 kişi ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Üretimin yapıldığı depo

Alkol şişeleri

Koliler

Aroma yapımında kullanılan malzemeler

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

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5)BAYBURT'TA UNESCO LİSTESİNDEKİ 'DEDE KORKUT' ŞÖLENİ HEYECANI

TÜRK Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri, 4 günden 7 güne çıkarıldı.

Türk Destanı 'Dede Korkut', yapılan girişimler sonucu, geçen yıl, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destanı, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Türk Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünün yanı sıra kentte de sevinçle karşılandı.

Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri hazırlıklarında da sona gelindi. Yarın başlayacak etkinliklerin uzun bir aranın ardından 4 günden 7 güne çıkarıldığı belirtildi. Kentte Masat köyünde yer alan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak olan şölenler, Aydıntepe Yaylası'ndaki konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek. Havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekiplerinin yanı sıra ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de gösterilerini sergileyecek.

'DEDE KORKUT, TÜRK DÜNYASININ ORTAK MİRASIDIR'

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Şölenlerimizin 25'inci yılını kutluyoruz. Uluslararası boyuttaki bu çalışmalar 25 yıldan beri her geçen gün artan bir şevkle yarınlara taşıyacak bir konumdayız. Bayburt Dede Korkut hikayelerinin geçtiği alanlardan biri. Dede Korkut, Türk dünyasının ortak mirasıdır. Dede Korkut bizim için çok önemlidir. Yaptığımız çalışmalarla Dede Korkut, somut olmayan kültürel varlıklara dahil edildi. Biz çok mutluyuz ve şölenler için herkes gibi heyecanlıyız" dedi.

'BAYBURT CAZİBE MERKEZİ OLMAYA ADAY'

Tarihçi Yazar Gültekin Yılmaz da, Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin kente ve ülke adına son derece önemli olduğunu kaydederek, "UNESCO somut olmayan kültür mirası değerleri içerisine Dede Korkut'un alınması Bayburt'umuz ve Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkler dünyada en kalabalık 3'üncü millet. Çin ve Hintlilerden sonra 300 milyona ulaşan bir nüfusa sahibiz. Bayburt'un UNESCO'nun bu kararıyla artık bütün Türklerin cazibe merkezi olmaya aday olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kent sakinlerinden Yılmaz Gökhan, şölenler için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "UNESCO tarafından Dede Korkut'un kültürel miras olarak kabul edilmesi bizleri çok mutlu etmişti. Alınan kararın ardından şölenlerin başlamasını heyecanla bekliyoruz" deyip, herkesi Bayburt'a davet etti.

DEDE KORKUT

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı- efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcı ozandır. Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece 'Korkut', kimi zaman 'Korkut Ata' olarak geçer; Batı Türkçesinde 'Dede Korkut' olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini (kam, baksı) olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü kabul edilir.

Görüntü Dökümü

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Dede Korkut şölenleri arşiv görüntüleri

Dede Korkut türbesi drone detayları

Hükmü Pekmezci konuşma

Gültekin Yılmaz konuşma

Detaylar

Boyut: 705 mb

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

