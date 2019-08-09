DHA YURT BÜLTENİ-10

BURSA'DA ORMAN YANGINI (1)

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bolgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye çağırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BURSA

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Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da (2)

'GEREKLİ ADIMLAR HIZLICA ATILMAZSA HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZ ZATEN HAZIR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 110 büyükelçinin katılımıyla Samsun'daki bir otelde düzenlenen 11'inci Büyükelçiler Konferansı programına katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, karşılıklı vizelerin kaldırılması için çalıştıklarını belirterek, "1 Eylül'den itibaren inşallah kardeş Azerbaycan'da biz yıllar önce kardeşlerimize vizeyi kaldırmıştık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldıracak. Avrupa Birliği ile de vize serbestliğine geçebilmek için 72 kriter vardı, 66'sını gerçekleştirdik. 6 tane kriter için cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi. Adalet Bakanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı'mız yasal düzenlemeler Meclis'imize de burada görev düşüyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı'nda ikinci açılım olarak 'Dijital diplomasi' dediklerini söyleyerek, "Dijital diplomasinin içinde dijital ticaret de var. Dijital savaşlardan tutun da toplumu ilgilendiren her şey var. Bugün bakıyoruz, dijital diplomasiye kafa yoran, inceleyen ve dijital gelişmelerin inovasyonların diplomasiye etkilerini yakından takip eden ülkeler var. Biz bunun gerisinde kalamayız" diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir bölgede olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standardı görüyoruz. Ama biz terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. Aynı şekilde şöyle etrafımıza baktığımız zaman Karabağ problemi hemen yanı başımızda, Gürcistan'daki itilaflar. Hemen biraz daha batıya doğru gittiğimiz zaman Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimler ve Kırım'ın durumu. Hepsinin bir risk potansiyeli var. Ara ara bölgede gerginliği artırıyor, ara ara böyle bir püskürme oluyor, volkanik dağlar gibi. Bunların elbette çözümü çok kolay değil, biz elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Ama diğer taraftan güneyimize gittiğimiz zaman sıcak çatışmalar var. Irak'ta şimdi seçimden sonra düzeliyor. Yine Suriye'de bir taraftan terörle mücadele. Dün de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Mümbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir. O nedenle gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada gereğini yapacağız. ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz, ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, tüm bunların sahada ve masada güçlü diplomasiyi gerektirdiğini ifade ederek, "Yani o yüzden 11'inci Büyükelçiler Konferansı'mız teması da sahada ve masada güçlü diplomasidir. Artık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz. Masada kazandıklarımı da aynı şekilde sahada kaybetmek yok. Birbirini destekleyecek. İşte bu uyum içerisinde sahadaki aktörlerle diplomasi dahil, masadaki aktörlerin uyumuyla çok şükür ve gücümüzle, artık Türkiye sahada ve masada güçlü bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun kanuşması

-Programdan detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Bakan Turhan: Rize- Artvin Havalimanı gelecek yıl açılıyor (2)

SALARHA TÜNELİ'Nİ İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize'de deniz dolgusu üzerine yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemelerin ardından Salarha Tünel'i inşaat çalışmalarını da inceledi.

Tünel çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını ve gelecek yıl hizmete açmayı planladıklarını belirten Bakan Turhan, "Salarha Tüneli'nin Rize'miz için çok büyük bir önemi var. Rize ilimiz Karadeniz sahilinde deniz ile dağ arasında çok dar bir alandan rahat bir şehirleşme, yapılaşma imkanını zorlayan bir şehrimiz. Biz Rize şehrimize yeni bir gelişim alanı oluşturmak için arazi şartları, topografik ve jeolojik şartları şehirleşme için daha uygun olan bu vadiyi Rize şehir merkezi ile birleştirip, Rize'mize yeni bir gelişme alanı kazandırmak amacı ile bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Rize'nin yeni gelişim alanları bu vadide oluşacak ve yeniden çağdaş şehircilik planlarına uygun bir şekilde imar planları yapılarak daha yaşam kalitesi, çevre şartları uygun bir şehirleşme fırsatını yakalamış olacağız. Bu projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonlarına doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Şu anda bu tünelimizin kazı çalışmaları yaklaşık olarak yüzde 80 mertebesinde tamamlandı. Sonraki süreçte tünelin mevcut ulaşım aksları ile entegrasyonunun bağlantısını sağlayacak kavşakları ve bu tünelin betonlama işlemlerini ile elektromekanik işlemlerini tesis edip hizmete açmış olacağız. Rize'mize ve milletimize hayırlı olsun. Bu vesile ile bütün İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Turhan incelemeler

Bakan Turhan açıklamalar

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA

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Kırmızı ışıkta geçenler drone ile yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince, Kurban Bayramı için alınan önlemler kapsamında drone ile kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen sürücülere ileride bekleyen trafik polislerince 235 TL para cezası kesilip ehliyetine 20 ceza puanı işlendi.

İl Bölge Trafik Müdürlüğü, Kurban Bayramı önlemleri kapsamında sahadaki personel sayısını artırıp trafiğin yoğun olduğu yerlerde kırmızı ışık, hız ihlali gibi denetimlerini artırdı. Ekipler, bu denetimlerden birini Kahramanmaraş- Gaziantep yolunun Kapıçam mevkisinde drone ile gerçekleştirdi.

Kavşakta havalanan drone, kımızı ışıkta geçen araçları tek tek kaydetti. Ekipler de ışık ihlali yapan araçların plakalarını ileride bekleyen arkadaşlarına bildirdi. Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine 235 TL para cezası kesilip, ehliyetine de 20 ceza puanı işlendi. Bazı sürücüler ışık ihlali yapmadıklarında ısrar etmesi üzerine ise görüntüler izletildi.

Ekipleri kırmızı ışık denetimi dışında İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Kemerin ses getirsin' kampanyası hakkında sürücüler ve araçlardaki çocukları da bilgilendirdi. Denetimler hakkında bilgi veren Bölge Trafik Müdürü Mehmet Çimen, sürücüleri yolculuk sırasında tüm trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. İnsanların sevdiklerine huzur ve güven içinde ulaşmalarını sağlamak adına bayram tatili süresince 24 saat görev başında olacaklarını belirten Çimen, "Ekiplerimizin sayısını bayram süresince takviyelerle beraber yüzde 100 artırmış bulunmaktayız. Bu ekiplerimiz sivil ve resmi olarak havadan drone diye tabir edilen insansız hava aracı 24 saat denetim yapmaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Droneun havalanması

Polisin araçları durdurması

Sürücülere ışık ihalelinin söylenmesi

Ceza yapılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 529 MB

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Cankurtaranlar, kurban bayramı tatili için uyarıyor

MERSİN'de yaz aylarında sıkça meydana gelen boğulma olaylarına karşı sahilde görev yapan cankurtaranlar Kurban Bayramı tatilinde, sahilleri dolduracak vatandaşları boğulma tehlikelerine karşı uyardı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerden Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen Kızkalesi sahilinde cankurtaranlık yapan Ahmet Selim Kurt, boğulma tehlikelerine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cankurtaran Kurt, Kızkalesi'nde yapılan uyarılar ve alınan tedbirler çerçevesinde çok fazla boğulma tehlikesi olmadığını belirterek, "Daha çok, su yutarak, güneş çarpmaları ve tansiyon düşmeleri veya hastalıklara bağlı olaylar oluyor. Günde en fazla bir veya iki kere böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Biz de müdahalemizi yapıyoruz. Boğulma tehlikelerinde cankurtaranın önce emin olması lazım. Çünkü eğer emin olmadığı bir şeyle karşılaşırsa başka bir vatandaş boğulduğunda ona müdahale edemeyebilir. Kendi alanında ise öncelikle olaydan emin olması gerekiyor. Emin olduktan sonra da suya girmesi gerekiyor ve ilk müdahaleyi suda ikinci müdahaleyi de sahilde yapması gerekir" dedi.

Boğulma durumunu oluşturan nedenlere değinen Kurt, şunları söyledi:

"Kişilerin yanına aldığı ekipmanlara, can simidine, kolluğa çok fazla güvenmesidir. 2'ncisi ise güneşte çok fazla durması sonucu güneş çarpması yaşanması sonucu olmasıdır. 3'ncüsü panik atak olan bir insanın boyundan fazla bir yere girdiğinde panik halinde boğulmasıdır. Dördüncüsü de denizin girdaplarından veya dalga boylarından doğan boğulmadır. Bu nedenle cankurtaran olmayan sahillerde vatandaşlara büyük sorumluluk düşüyor. Boğulma tehlikesi geçiren bireyin yapması gereken kesinlikle heyecanlanmamaktır. Çünkü heyecanlandığında bilmelidir ki kendini daha çok batıracak. Ellerini hiçbir şekilde yukarı kaldırmaması gerekiyor. Başını hafif geriye, ayaklarını da biraz çapraz olacak şekilde kendini geriye doğru yavaş yavaş getirmesi gerekiyor."

Sahillerdeki cankurtaran kulelerinde bulunun ancak vatandaşların çoğunun dikkatinden kaçan bayrakların taşıdığı hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırmızı ve sarı gördüğünüz bayrak varsa eğer, orada cankurtaran vardır. Cankurtaranın ilk işi o bayrağı çekmektir. Cankurtaranın son işi de o bayrağın yerine kırmızı bayrağı dikmektir. Kırmızı bayrak denize girmenin yasak olduğunu belirtir. Sarı bayrak ise denize girilmesinin tavsiye edilmediği, orada cankurtaranın olmadığını belirtir."

Şakalaşmak için yüzme bilmeyen çocuklarını denize atan vatandaşların boğulma tehlikelerine zemin hazırladığını dikkat çeken Kurt, "Yüzme bilmeyen çocukları kesinlikle zorla suya sokması gerek. Can simidi ile Kızkalesi'ne doğru gitmeye çalışıyorlar. Onun haricinde suda deve güreşi yapıyorlar. Bunları yapmamaları gerekiyor. Normal bir şekilde zaten suyun başı da aynı tadı verecek, sonu da aynı tadı verecek. O yüzden çok ileri gitmelerine gerek yok. Tek amaçları yüzmek olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cankurtaran denize girerken

-Cankurtaran denizden çıkarken

-Denizden çevreyi kontrol ederken

-Dürbünle bakarken

-Sahilden ve denizden görüntü

-Denize girenler

-Kızkalesi'nin görüntüsü

-Cankurtan Ahmet Selim Kurt ile röp

(BOYUT: 502 MB) (SÜRE: 4,28 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN;

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Yayla yolları asfaltlanıyor

MERSİN'in Anamur ilçesinde Abanoz ve Halkalı yaylalarının ara sokakları, belediye ekiplerince asfaltlandı.

Yardımcısı Ahmet Çetin ve AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz ile birlikte çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Abanoz ve Halkalı Yaylası olmak üzere iki yere asfalt dökmekteyiz. Bunun 4 kilometresini Abanoz'a, 2 kilometresini Halkalı'ya döktük. Bayram öncesi o bölgedeki vatandaşımızı tozdan topraktan kurtaracağız" dedi.

Kılınç, herkesin Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Görüntü Dökümü

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Çalışmalardan genel ve detaylar

Başkan Kılınç ile röportaj

Asfaltlanan bölgenin görüntüsü

SÜRE: 02'51" BOYUT: 167 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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Hatay Valisi Doğan'ın acı günü

HATAY Valisi Rahmi Doğan'ın vefat eden babası Kaya Doğan (89) Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Sivas'ta yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Kaya Doğan evinde vefat etti. Baba Doğan için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Rahmi Doğan ve ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Savunma Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazına katılanlar

-Namazın kılınması

-Cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Bodrum'da protokolün de katılımıyla koylar temizlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında, hükümlüler için imzalanan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' adı altında imzalanan protokol kapsamında Gümbet Koyu'nda çevre temizliği yapıldı. Temizliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan da katıldı.

Bodrum'da geçen hafta başlatılan 'Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe' projesi kapsamında, Adaboğazı, Değirmenler Mevkisi, Ali Kelle Ormanı-Kabakum bölgelerindeki temizlik çalışmalarının ardından bugün de Gümbet Koyu'nda çevre temizliği yapıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü bulunan hükümlüler ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri görevlilerinin, Gümbet Koyu içindeki arıtma bölgesinden başlattığı kıyı temizliğine Bodrum protokolü de katıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili TCSG 302 Komutanı Yüzbaşı Utku Meral, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez eldiven takıp, Gümbet Belediye Kafeteryası önünden başlayarak sahil boyunca çöpleri topladı. Yerli ve yabancı turistlerin şaşkın bakışları altında, sahile ve yeşil alana atılan sigara izmaritleri, pet şişeler, naylon poşetler, cam atıklar ve daha birçok katı atık etkinliğe katılan protokol üyeleri, hükümlüler ve belediye temizlik görevlileri tarafından toplanarak poşetlendi.

Kıyı temizliği sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, "Belediye iş birliğinde, farkındalık yaratmak için yapılan bu projenin çok güzel olumlu katkıları oldu. Yapılacak bu tür benzer programlarla Bodrum'a katkı sağlamayı düşünüyoruz" dedi. Çevre temizliği etkinliğinin farkındalık yaratmak için gerçekleştirildiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, "Temiz bir Bodrum için el ele verdik.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığımız ile imzaladığımız protokol kapsamında bir süredir devam eden proje sayesinde birçok bölgede çalışmalar yaptık. Hükümlülerimiz de bu projede bize çok ciddi fayda sağlıyor. Bu proje aynı zamanda, onların sosyalleşmesini, normal hayata ve iş hayatına alışmalarının önünü de açıyor. Bodrum'a çok yakışan bir proje ve biz buna katkımızı arttırarak devam edeceğiz. Gümbet'in bu bölgesini pırıl pırıl ettik. Bundan sonra vatandaşlarımızdan dileğimiz kirletmemeleri" diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmaları sonunda sadece kıyıdan 2 bin 430 kilogram çöp toplandı. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, Gümbet Koyu'nun farklı noktalarına, üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Temizlik çalışmasındang görüntü

-Toplanan çöplerden görüntü

Haber: BODRUM (Muğla),

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Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor



SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öpüp, selam veriyor. Cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi görüyor.

12 Eylül 1980 darbesinde Samsun'da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Bayram K. ilerleyen yıllarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayram K.'ye şizofreni teşhisi konuldu. Hayatının geri kalanını Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde geçiren Bayram K., her sabah erken saatlerde bakım merkezinin dış duvarına çizilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öperek, selam duruyor. Bakım merkezindeki görevlinin cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Bayram K.'nın Atatürk resmini öpmesi ve selam durması

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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