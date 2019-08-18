DHA YURT BÜLTENİ -10

Karabağlar'da orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangını helikopterle havadan inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanları incelerken,

Yangından görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN/İZMİR, -

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Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (3)

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan ve 1 çocuk babası Aytaç Balı'nın (29) hayatını kaybettiği, döner bıçağı, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun ellerinde döner bıçağı ve sopalarla kavga ettiği daha sonra koşarak kaçmaları yer aldı.

Öte yandan, gözaltında bulunan Mustafa S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Görüntü dökümü;

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kavga anı görüntüleri

Süre: 18 saniye, Boyut: 4 MB

Haber: Semih ŞAHİN, Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluk

Çanakkale feribot iskelesinde Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan yoğunluk, bugün de devam etti. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilcilerin araçları, Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruğun oluşmasına neden oldu.

Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin dönüş yoğunluğu bugün de devam etti. 4 günlük bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirerek, Kuzey Ege sahilleri ile Bozcaada'da gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere gidebilmek için Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluğa neden oldu. Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne gitmek isteyen sürücülerin araçları zaman zaman uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımı, toplam 17 feribot ile sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale feribot iskelesinden genel ve detay görüntüler.

-Feribot iskelesinde bekleyen araç kuyruklarından genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Orhan Çalışır (27), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, dün Erzincan- Erzurum karayolu Mercan Beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Gedikci'nin (26) kullandığı 61 TY 262 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan uzman çavuş Orhan Çalışır (27) ile Ümit Çetin (16) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mevlüt Gedikci ise yaralandı. Çalışır'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak memleketi Kayseri'ye getirildi. Çalışır için öğle namazı sonrası Hunat camiinde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında, Orhan Çalışır'ın kardeşi Fikret Çalışır ağabeyinin üniformasını giyerek, resmini öptü, gözyaşlarını tutamadı. Törene, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Hüseyin Bekmezci, Çalışır'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çalışır, Kocasinan ilçesi Gömeç mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Bu arada Çalışır'ın bir yıldır nişanlı olduğu ve Eylül ayında düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından genel görüntü

-Hayatını kaybeden askerin kardeşinden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze namazının ardından tabutun askerler tarafından cenaze arabasına konulması

-Diğer görüntüler

Süre: 5.09 saniye Boyut: 576 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Samed Aydın SUN)

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Torbalı Bardacık İnciri Festivali'nde üretici ikinci bayramı yaşadı

İzmir'in Torbalı ilçesinin kırsal mahallesi Çapak'ta yetişen bardacık cinsi incirin tanıtılması amacıyla 2'nci Bardacık İnciri Festivali düzenlendi. Festival sayesinde hem üreticinin yüzü güldü, hem de köyün tanıtımına önemli bir katkı sağlandı.

Torbalı Belediyesi Çapak'ta yetişen bardacık incirinin tanıtımını arttırmak için festival düzenledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Bardacık İnciri Festivali'nde ziyaretçiler üreticilerin tezgahlarından alışveriş yaparken çocuklar festival alanını deve sırtında gezdi. Davul zurna ekiplerinin de bulunduğu festivalde renkli görüntüler oluştu. Hem ilçeye has bardacık incirinin tanıtılması hem de kır turizminin canlanması amacıyla düzenlenen festivalin ilçeye ve Çapak'a değer kattığını anlatan Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Mithat Tekin, böyle festivallerde üreticilerin uygun fiyattan satış yaparak gelir elde ettiğini söyledi. 25 Ağustos'ta da Karakızlar Mahallesi'nde Börülce Festivali düzenleyeceklerini belirten Tekin, "Torbalımızın ve köylerin tanıtımını arttırmak istiyoruz. Etkinliğe gayet güzel bir ilgi var. Sıcak olmasına rağmen katılımdan memnunuz. Çevre yerlerden belediye olarak ücretsiz servis koyduk. Gün boyu misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi. İncir üretimi için sıcak havanın gerekli olduğuna dikkat çeken Tekin, Çapak Mahallesi'nin de uygun iklim koşullarına sahip olduğunun altını çizdi. Konserler, halk oyunu gösterileri, komedi performansları ve renkli etkinliklerin de gün boyu sürdüğü festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Nur Ertürk ve Bahar Şahin ile birlikte Komedi Dans üçlüsü de sahne aldı.

'SON YILLARDA HERKES BU İŞE YÖNELDİ. ÇÜNKÜ KAZANIYORUZ'

Çapak'ta yaklaşık 5 yıldır incir üreten Osman Tuna, Bardacık Festivali'nde stant açarak ürünlerini sergiledi. Üretimi zahmetli olsa da geçimlerini incirden sağladıklarını ifade eden Tuna, "Saat 04.00'te kalkıp tarlaya gidiyoruz. Ürünlerimiz tamamen hormonsuzdur. Ürünü sulaması, bakması biraz zahmetli. Erkan saatte kalkıp topluyoruz ama geçimimizi bundan sağlıyoruz. Toptancıya 7 liradan veriyoruz tezgahta ise 10 lira kilosu" dedi. İncir üretiminin Çapak'ta yıldan yıla arttığını kaydeden 22 yıllık üretici Yusuf Cin de "İkinci bayramımızı yapıyoruz. Bundan sonra daha da güzel olacak. Köyümüzün ve incirimizin tanıtımı çok güzel. Son yıllarda herkes bu işe yöneldi. Çünkü kazanıyoruz. Tarladan toptancıya veriyoruz. İncirlerimiz Çeşme'ye, Karşıyaka'ya gidiyor. Reklamın ve tanıtımın olmasıyla tüketim de arttı" diye konuştu. Festivale köpeğiyle birlikte gelip alışveriş yapan Rukiye Özgüler ise, "Bu festivale Karşıyaka'dan geldim. Çünkü buranın incirleri çok güzel. Doğal ve sağlıklı ürünler olduğu için afiyetle tüketiyoruz" dedi. Doğma büyüme Çapaklı olduğunu anlatan Aliye Cin de şunları söyledi:

"20 senedir üretim yapıyoruz.Birkaç senedir festival sayesinde işlerimiz daha iyi oldu. Fiyatlar da bizi memnun ediyor. Bahçemizden topluyoruz. Çeşme'den gelen tüccarlar kasalarla alıyor. Büyükbaş hayvanlarımız ve zeytinlerimiz var. 3 çocuğum var. Geçimimizi böyle sağlıyoruz."

KADINLAR EV YAPIMI ÜRÜNLER SATTI

Torbalı Bardacık Festivali'nde incir tezgahlarının yanısıra doğal ev yapımı ürünler da satışa sunuldu. Özellikle kadın üreticiler kendilerinin hazırladığı turşu, salça, ekmek, erişte gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festival sayesinde gelir elde ettiklerini söyleyen Nafiye Tulum "Biz Çapaklıyız. Bardacık Festivali'nde ev yapımı tarhana, bulgur, salça satıyorum. Eriştemiz de var. Bu festival köyümüze gelir getirdi. İlgi iyi, Allah bereket versin" dedi. Yıllar geçse de köyünü bırakmayan kadınlardan Şükran Bayraktar, iki oğluyla birlikte açtığı tezgahında satış yaptı. Bayraktar şöyle konuştu:

"Ben aslen Çapaklıyım. Gaziemir'e gelin gittim ama köyümü bırakmadım. Annemler halen burada oturuyor. Turşu, incir, turşu suyu üretip satıyorum. Tamamen organik üretiyorum. Önce aile içinde tüketiyorduk ama şimdi satış yapmaya başladım. İlk kez burada satıyorum. Daha sonra Gaziemir festival alanında ve Kadifekale'de satış yapacağım. İki oğlum da yanımda. Birlikte evimize gelir getiriyoruz. "

Görüntü Dökümü

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-Köy meydanından ve tezgahlardan genel görüntü,

-İncir kasalarından görüntü,

-Deveyle gezenler ve davul zurna ekibinden görüntü,

-Üreticilerle röp,

-Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Mithat Tekin.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sofralık üzüm hasadına başlandı. Bu yıl 50 bin dekar arazinden 43 bin ton rekolte beklenen üzüm fiyatının beklentinin altında kalması ise üreticisini üzdü.

İlçede yoğun olarak Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri olmak üzere 15 mahallede 50 bin dekar alanda yetiştirilen Kardinal, Hatun Parmağı, Antep Karası ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı. Bu yıl yağışların beklenilenin üzerinde olması nedeniyle bağlarda oluşan hastalıklarla mücadele üreticiye ek yük getirirken yine geçen yıla oranla rekoltede de düşüşü yaşandı. Geçen yıl 50 bin ton olan rekoltenin bu yıl 43 bin ton civarında olması bekleniyor. Toplanan sofralık üzümün kilosunun 1,50 ile 1,75 TL'den satılması üreticiyi üzdü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse rekoltenin düşük olması ve fiyatların beklenenin altında olması nedeniyle üreticinin zorlandığını ifade ederek, "İlçemizin üzüm ambarı olarak adlandırdığımız Altınüzüm, Boğaziçi, Sulumağa, Yeşilyurt olmak üzere 50 bin dekarda üzüm üretimi yapılıyor. Zorlu şartlarda yetişen emek isteyen üzümde girdi maliyetleri yüksek. Hava şartlarına bağlı olarak bu yıl, aşırı yağışların olması hastalığın çoğalmasına sebep oldu. Çiftçi hastalıkla mücadele ederken daha fazla maliyet ile karşı karşıya kalmıştır. Emek isteyen bir ürünü yetiştirdikten sonra ne yazık ki çiftçi beklediği fiyatı alamıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzüm 1 TL ile 1 TL 20 kuruşa gidiyor. Bu yılda bu kadar sıkıntılara rağmen 1 TL 50 kuruş ile 1 TL 70 kuruş arasında alıcı bulmaktadır. Bu fiyatlar beklentimizin çok altında. Üzüm iç piyasanın yanında teşvik ve desteklemelerle yurt dışına ihracatının sağlanması gerekmektedir. Üzüm bağlarında özlediğimiz üretim şekli bağların telli sisteme alınmasıdır. Telli sisteme geçilmesi ile hastalıktan uzak kalite ile birlikte verim artışı sağlanacaktır, bakanlıkta konu ile ilgili destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Altınüzüm Mahallesi

Üzüm hasadı yapılırken

Üzüm kasaları taşınırken

Üreticiler ile röp

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ile röp

Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 519 MB

