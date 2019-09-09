Dha yurt bülteni - 10

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (2)

DESTEK SÜRÜYOR

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yaşadıkları şehirlerden gelenler de destek vermeye başladı. Trabzon'dan bir arkadaşıyla ailelere destek vermek için gelen Taylan Çebi, annelerin sesine kulak tıkayamayacaklarını belirterek, "Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi kalktık geldik. Çok duygulandım. Biz analarımızın yanındayız. Annelerim çocukları gelene kadar buradayız. Televizyonlardan gördük. Bizim de annelerimiz var. Annelerimiz televizyon başında gördüklerinde "Bu çocuklar acaba açlar mı? Acaba susuzlar mı? Yaralılar mı? Bir sıkıntısı mı var? Ben annemi böyle görünce rahatsız oldum. Kalktım geldim" dedi.

'ÇOCUĞUMU DİŞİ AĞRISIYLA ALIP GÖTÜRDÜLER'

14 yaşında götürülen oğlu Yakup Edizer için oturma eylemi başlatan Saliha Edizer ise şunları söyledi:

"Çocuğumun dişi ağırıyordu. O diş ağrısıyla alıp götürdüler. İçim gidiyor. Ne olursun gönderin. Allah'ını seven herkes gelsin. Ne olursunuz. Bütün annelerin gözyaşı iniyor aşağı. Bütün sanatçılardan da destek bekliyoruz. Benim evladım yok canım yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor."

Haber: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,

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Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılış

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, dün ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek için girdiği derede boğulan, İspanya'nın Barcelona kentindeki futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil Hamza Avil'in (13) eğitim gördüğü Vatan Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim dönemi hüzünlü başladı.

Silopi Belediyespor'un 13-14 yaş kategorilerinde yer alıp, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Hamza Avil, dün ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada serinlemek için girdiği derede boğuldu. Avil'in cenazesi dün gece saatlerinde toprağa verildi. Vatan Ortaokulu'nun 8'inci sınıfında okul arkadaşları tarafından Hamza Avil'in oturduğu sıra Türk bayrağı ve karanfillerle süslendi. Sınıfta gözyaşlarına hakim olamayan öğrenciler, Avil'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Sınıf arkadaşı Harun Tayşun, Hamza Avil'i hiç unutmayacaklarını belirterek, "Hamza arkadaşımız çok iyi biriydi. Çok cana yakın, çok sevecen birisiydi. Onun gibi birisi bir daha bu sınıfa gelmez. Bu sınıfa bir şey olsa yardım etmeye çalışırdı. Onu çok severdik. Hepimiz onu çok severdik. Bu sınıfın en iyi sporcularından, futbolcularından biriydiö dedi.

'SINIF BAŞKANIYDI'

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Çobaoğlu ise Hamza'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Hamza'nın ölümüne hala inanabilmiş değiliz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Sınıfın başkanıydı, enerjisi, neşesiydi. Bu sınıfta bizim için çok şey ifade ediyordu. Gönül ister ki bugün onunla burada eğitim öğretime başlayalım. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Bundan sonra elimizden gelen tek şey onu sürekli hatırlamak, düşünmek ve anmak olacak. Eminim ki birçok arkadaşı onun için çok iyi şeyler düşünüyordur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Okuldan detay

Sınıftan detay

Gözyaşı döken öğrenciler

Sıraya bırakılan karanfil ve bayrak

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 219 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Demir yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Arifiye D-650 Karayolu Eskişehir yönü bağlantı kavşağında meydana geldi. Nedret Mutlu (44) yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıktıktan sonra, savrulup, devrildi. Eskişehir yönü ulaşıma kapanırken, hafif yaralanan sürücü, cevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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Yoldan görüntüler

Araçtan görüntüler

Sürücüden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA,

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Adıyaman'da 153 bin 552 öğrenci ders başı yaptı

Adıyaman il genelinde İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde 153 bin 552 öğrenci ders başı yaptı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Özel İdare İlkokulunda tören düzenlendi.Törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Mehmet Cüneyt Ancın, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Aykut Pekmez, Özel İdare İlkokuluna gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet edip kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Vali Aykut Pekmez "Bugün ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de okullarımızın 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününe başladık. Bugünde özellikle birinci sınıf çocuklarımız ile beraber olmak istedik. Adıyaman genelinde 153 bin 552 öğrencimiz 3 aylık yaz tatili sonrası bugün ders başı yapıyor. Devlet ve hükümet olarak eğitime çok büyük önem veriyoruz. Ülkemizin yarınlarını ve geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için son yıllarda eğitime önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarla okullarımız hem fiziki şartlar açısından hem de teknolojik imkanlar açısından önemli imkanlara kavuşturuldu. Görüldüğü gibi yıllardır çocuklarımızın kitaplarını devletimiz dağıtıyor. Birçok öğrencimizi de taşımalı sistemle daha iyi okullara taşıyoruz. Buradaki amacımız bütün çocuklarımıza, gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesinin yanında biz çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki değerlerimize sahip çıkan, ülkesini, vatanını seven, gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak yetişmesini de arzuluyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında güvenlik açısından bütün önlemlerimizi aldık, okul çevrelerinde denetimlerimizi de yapıyoruz. Bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize kazasız, belasız, bir eğitim ve öğretim yılı diliyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorumödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman il özel idare okulu

-Öğrencilerin valiyi karşılaması

-Protokolün sınıfları gezmesi

-Protokolün öğrencilere hediye dağıtması

-Vali Aykut Pekmez'in röportajı

-Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün konuşması

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 460 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

