Dha yurt bülteni - 10

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı (4)

YARALI ÖĞRENCİLERDEN AYŞE KURTARILAMADI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan lise öğrencilerinden Ayşe Korkut (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

HABAR: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),

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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan otomobil sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-400 karayolu Denizkızı kavşağında meydana geldi. Anamur istikametinden Alanya'ya seyir halindeki Abdullah Şirin'in kullandığı 07 UK 900 plakalı kamyonetle, Ahmet K.'nın kullandığı 07 AEF 292 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyonet refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet K. hafif yaralanırken, aynı araçta bulunan Fevzi Sönmez ve Nuri Yılmaz ile kamyonet sürücüsü Abdullah Şirin ve yanında yolcu olarak bulunan adı açıklanmayan eşi yaralandı.

İddiaya göre otomobil sürücüsü Ahmet K., kazanın ardından yaralı şekilde olay yerini terk etti. Çevredeki vatandaşların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine iki ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Fevzi Oğuz ve Nuri Yılmaz'ın tedavileri devam ederken, Abdullah Şirin ve eşinin ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu belirtildi.

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazadan sonra olay yerini yaralı şekilde terk ettiği öne sürülen otomobil sürücüsü Ahmet K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Ambulanslara yaralıların alınması

Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

Ambulansın gidişi

Araçların çekiciyle kaldırılması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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17 yaşındaki öğrenci, 'yan bakma' nedeniyle aynı yaştaki öğrenciyi bıçakladı

Konya'da 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırmaya giden T.Ü. (17), okul bahçesinde aynı yaştaki F.K.'yi, 'neden yan baktın' diyerek göğsünden bıçakladı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Kayıt yaptırmaya gelen T.Ü., okul bahçesinde karşılaştığı kendisi gibi kayıt yaptırmaya gelen F.K.'ye, iddiaya göre, "Neden yan baktın" dedi. İki öğrenci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. T.Ü., kavga sırasında F.K.'ye bıçakla saldırıp, göğsünden bıçakladı. Yaralı F.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ü. de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüpheliden detay

Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde özellikle tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. 30 metre çapında 5 metre derinliğinde oluşan obruğun bir hafta önce sürülen tarlada olduğunu hatırlatan Reşadiye Mahallesi muhtarı Mustafa Yapar, "Çiftçiler, çözüm istiyorlar. Tarlalarını ekemiyorlar. Çiftçiler korkuyor"dedi.

Karapınar'da yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar, ilçe sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor. İlçe de en son Reşadiye Mahallesi Küçük Karakuyu mevkiinde 30 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk oluştu. Çobanlar tarafından fark edilen ve birkaç gün önce oluştuğu üzerinde durulan obruğun olduğu tarlanın bir hafta önce traktörle sürüldüğü ve çalışma sırasında oluşması halinde can kaybının olabileceği belirtildi.

'ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM İSTİYOR'

Obruğun oluştuğu Reşadiye Mahallesi muhtarı Mustafa Yapar, son dönemde artan obruk sayılarının çiftçileri tedirgin ettiğini söyledi. Çiftçilerin obruklar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Yapar, "Sürekli obruk oluştuğu için çiftçilerimiz kaygılı ve tedirgin. Çiftçilerimiz bu konuda yetkililerden bilgi istiyor. Yetkililer inşallah bu konuda bize yardımcı olur. Obruklar, suların çekildiğinden olduğunu duyuyoruz. Bu konuda bilinçlendirilmek istiyoruz. Son obruk Karakuyu da oluştu. Bazı köylerimizde de sürekli oluyor. Biz bu konuda hiçbir bilgi alamıyoruzö diye konuştu.

Çiftçilerin korkudan tarlalarını ekemediklerini ifade eden muhtar Mustafa Yapar, şunları söyledi:

"Çiftçiler, çözüm istiyorlar. Tarlalarını ekemiyorlar. Çiftçiler korkuyor. Bölge halkı olarak bir proje istiyoruz. Bize bir proje sunsunlar ki biz de ona göre bir yol izleyelim. Gece toprağa basarken korkan çiftçilerimiz var. Koyun otlatan çobanlarımız korkuyor. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında obruklar sıklıkla oluşuyor. Bu dönemde su kuyuları çok çalıştığı için de yeraltı su seviyesi çok düşüyor.ö

Görüntü Dökümü

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Drone ile obruktan detay

Obruk ve çevresinden detay

Muhtar röp.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA-DHA

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Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen domatesin tarlada kilosu 50 kuruşa düştü. Üreticiler ihracat ile birlikte ürün fiyatlarının artması için yetkililerden destek bekliyor.

Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Genel Sekreter Aydın Çiftçi ile birlikte, Tapureli ve Hüsametli mahallelerinde domates üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret ederek, sorunları dinledi. İlçenin yüksek kesimlerindeki 43 bin 500 dekar alanda yaş meyve-sebze üretimi yapıldığını dile getiren Şahin, üretimin yüzde 80'ini domatesin oluşturduğunu söyledi. Yılda ortalama 250 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini, ancak içinde bulunulan dönemde ihracatın az olması sebebi ile çiftçilerin sorun yaşadığını belirten Şahin, "İç piyasaya gönderilen kırmızı domatesin kilosu 50 kuruşa kadar düştü. İhracatlık pembe domateslerin kilosu 1.20 liraya kadar geriledi. Çiftçilerimiz dünya standartlarında, ilaç ve gübre kalıntısı olmayan domates yetiştiriyor. Bu kaliteli domatesleri almaya bütün tüccarlarımızı bekliyoruz" dedi.

Domatesin mevcut fiyatlar üzerinden satılması halinde çiftçinin zarar edeceğini kaydeden Şahin, "Gübre, ilaç, işçilik gibi masrafları da eklersek, çiftçi bu fiyattan domateslerini sattığı takdirde masrafı bırakın büyük bir borç batağına girecektir. İnşallah yetkililer bu sesimizi duyar ve domates ihracatını artırılır" diye konuştu.

5 dönümlük arazisinde domates üretimi yapan Alim Yıldız ise, "Borçlarımız giderek artmaya başladı. Çiftçi artık bir şey kazanmıyor. Ekmek kapımız olan üretim artık borç bırakıyor. Yetkililerimizden ihracat ve fiyat konusunda destek bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Domatesin hasat edilmesi

Tarlanın genel görüntüsü

Ürünün kasalara konulması

Şahin ve Yıldız ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı

Bursa'daki İznik Gölü'ndeki balık kıtlığı nedeniyle balıkçılar, oturma eylemi yaptı. Göl kenarında oturan balıkçılar, kimi meslektaşlarının av yasağı süresince kaçak avlandığını ve bu sürede serbest olan gümüş balığı avı adı altında farklı balıklar avladığını söyledi.

İznik Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında 'Av Yasağı' süresince kaçak av yapan bazı balıkçılar yüzünden, gölde balığın kalmadığını öne sürdü. Yetkililerden İznik Gölü'nün korunmasını ve yasak boyunca kaçak avın önüne geçilmesini isteyen balıkçılar, göl kenarında oturma eylemi yaptı. Sabahın erken saatlerinde balık avına çıkmayan balıkçılar, göl kenarında oturup, balık kıtlığına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karabacak, "Burada balıkçılar olarak oturma eylemindeyiz. Av yasağı süresince gölde sadece 'Gümüş balığı' yakalamak serbest, ancak gümüş balığı avlamaya çıkan bazı balıkçılar, diğer tür balıkları da avlıyor. Aynı şekilde av yasağı süresince balıklar, kıyılara yumurtluyor. Ama atılan yumurtalar talan ediliyor. Eskiden gölden 2 bin ton rekolte balık avlanıyordu. Şu an 50-100 tona düştü. İznik Gölü, balık konusunda dünyaya nam salmıştı. Ama 2 sene içinde göl neredeyse kaderine terkedilecek" dedi.

Mağdur olduklarını söyleyen balıkçı Fatih Karabacak ise, "Eskiden kasa kasa yakaladığımız balıkları, firmalara satardık. Ama şu an cebimizde neredeyse para yok. Biz av yasağı boyunca, bu gölün korunmasını, avın yasaklanmasını istiyoruz. Av yasağı boyunca sadece gümüş balığı yakalamak serbest. Ama biz gümüş balığı avınında yasak olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Balıkçılar, oturma eyleminin ardından göl kıyısından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçılardan görüntüler

-Oturma eyleminden deteaylar

-Gölden detaylar

-Balıkçılardan açıklama

-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış halde bulundu

Batman'da, iki gündür kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'in (48), yol kenarında pikap aracı bulundu. Yapılan incelemede araçta 2 kurşun izi olduğu belirlendi.

Oto galerici 5 çocuk babası Mehmet Salih Tünçer, Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıktı ve bir daha dönmedi. Tünçer'e ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tünçer'i bulmak için kent genelinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarında bir ize rastlanamazken, sabah saatlerinde bir çoban, Batman Çayı kenarında terk edilmiş pikap araç olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma 13 KE 182 plakalı pikabın, kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'e ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan incelemede ayrı yerde 2 kurşun izine rastlandı.

Görüntü Dökümü

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-Batman çayı kenarında toplanan akrabaların görünütüsü

-Kalabalıktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri

Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı virajları' olarak bilinen D-915 yolunda, ralli sporcularının gösterisi nefes kesti. Şampiyon ralli otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov'un 'meydan okuma' adlı yarış ve gösterisine ilişkin kayda alınan görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D-915 numaralı yol, şampiyon ralli otomobil pilotu Yağız Avcı ile Team Kamaz Master Pilotu Dmitry Sotnıkov'un 'meydan okuma' adlı yarış ve gösterine sahne oldu. Ralli pilotları, Rus askerleri tarafından 1916 yılında yaptığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahtaki virajlarda hünerlerini sergiledi. Pilotların, tek manevrada dönülmeyen virajlarda gösterdiği performans, yürekleri ağza getirdi. 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinde bulunan, 13 kilometrelik uzunluğu ve 29 keskin virajlı yol, ralli pilotlarının birbirlerine meydan okuduğu bu anları özel olarak kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırarken, ralli pilotlarına zor anlar yaşadığı virajlardaki tek manevrayla nefes kesen dönüşleri de izleyenlerden tam not aldı.

DEREBAŞI VİRAJLARI

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D-915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5-6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

Görüntü Dökümü

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-Derebaşı virajları arşiv drone detayları

-Nefes kesen gösteri videosu

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/ TRABZON-DHA

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