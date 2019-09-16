Dha yurt bülteni - 10

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (2)

KÖPEĞİ TAŞLAYAN ADAM KONUŞTU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eline taş alarak yerde yatan köpeğe taş atıp kendisini uyaran gençlerle tartışan Ömer Kılıç (71), gençlerle köpeği tavukların üzerine saldıkları için tartıştığını söyledi. Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki evinin altında kümes olduğunu söyleyen Ömer Kılıç, "Dün 5 çocuk buraya gelip köpeği getirdi. Ben de çocuklara köpeği kümese bırakmamalarını söyledim. Bunlar gülüp benimle alay ettiler. Ben yapmayın dedikçe yapmaya devam ettiler. Tavuklarımın her biri başka yere kaçtı. Köpek onları kovalıyordu ve en son tavukların nereye kaçtığını bile göremedim. Ben bu çocukların yanına gelip tokat atmaya çalıştım ama elim değmedi. O beni itekledi ve ameliyatlı olduğum için yere düştüm. Kalkıp etrafa baktığımda tavuğun birine köpek yine saldırdı. Ben bir taş attım köpeğe ama taş köpeğe değmedi. Tekrar geri geldi köpek, olay bu kadar.ö dedi.

Çocukları daha önce uyardığını ifade eden Ömer Kılıç, şöyle konuştu:

"O çocuk babasını çağırdı. Sonra 10 kişi geldiler. 'Sen nasıl çocuklara hakaret edersin' diye söylediler. Ben kimseye hakaret etmedim. Köpek seviyor olabilirler ama köpek başı boş olmaz. Köpek benim tavuklarıma niye zarar versin ki? Ameliyatlıyım yaşlıyım, 3-5 tavuğa bakıyorum. Senin benim tavuklarıma zarar vermeye ne hakkın var? Her gün uyardım onları. Şu anda da 2 tavuğum kayıp. Bir tavuğum da yaralı zaten." diye konuştu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Ömer Kılıç ve videoyu çektiği iddia edilen M.A.(17) ile arkadaşı B.Ç.(17) polis ekiplerince evlerinden alınıp önce Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Yarımca Polis Merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Ömer Kılıç ile röp

-Tavuklarıyla görüntüsü

-Kümesin önünden görüntüler

-Ömer Kılıç ve kavga ettiği gençlerin polis ekiplerince polis merkezine götürülmeleri

Haber: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Taksinin aynasını kırdığı için kadını döven taksici ve darbedilen kadın konuştu

Bolu'da, aracının dikiz aynasını kıran kadını sokak ortasında darbeden taksici Nurettin Yıldırım, (52), "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti." dedi. Darbedilen Gülhanım Ş. ise, "Ben alkollü de olsam kimsenin beni darbetmeye hakkı yok." diye konuştu.

Olay, geçen hafta Pazartesi günü Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Gülhanım Ş., iddiaya göre eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü Nurettin Yıldırım, müşteriye gittiğini söyleyerek aracına binen kadını götürmek istemedi. Bu nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine olay sırasında alkollü olan Gülhanım Ş. taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi. Kaydedilen görüntüler dün ortaya çıktı. Olayın ardından taksi şoförü kadından şikayetçi olurken, kadın şikayetçi olmadı.

"ARABAYA VE BANA ZARAR VERECEKTİ"

Kadının sokak ortasında dövdüğü için tepkilerin odağında olan taksici Nurettin Yıldırım, DHA'ya konuştu. Yıldırım, olayı şöyle anlattı:

"Ben yolda müşterime giderken alkollü bir kadın arabaya bindi. Ben de durmak zorunda kaldım. Durunca da ön koltuğa bindi. Ben de 'Müşteriye gidiyorum. İner misin?' dedim. İnmedi, mücadele ettik ışıklara kadar gittik. Arabanın el frenini çektim, durduk. Trafik kapandı. Tekrar inmesini söyledim. İnmedi ve bana küfürler etmeye başladı. Zorla araçtan indirdim. Araçtan indiğim zaman da küfür etti ve aracıma saldırdı. Aracın aynasını kırdı. Elindeki telefonla arabaya vurmaya başladı. Saldırdı daha sonra ben de elimle ittim. Uzaklaştırmaya çalıştım. Taş almış yakamdan tuttu vurmaya çalıştı. Mecbur kaldım. Arabaya ve bana zarar verecekti."

"MECBUREN YAPTIM"

Kendisini savunmak için kadını darbettiğini anlatan Yıldırım, "Mecburen yaptım. Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok alkollüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir bayanla ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı." dedi.

"KİMSENİN BENİ DARBETMEYE HAKKI YOK"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Gülhanım Ş. ise, "Olay günü çok alkollüydüm ve çok kötü haldeydim. Yoldan geçen taksiyi görünce durdurup bindim. Taksici bana müşteriye gittiğini söyleyerek indirmek istedi. Ben de çok kötü durumda olduğumu, beni eve bırakmasını istedim. O da beni indirince tartıştık. Bana saldırdı, darp etti. Şu anda başım aşırı ağrıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ben alkollü de olsam kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. Kendisinden olaydan sonra şikayetçi olmadım. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Taksici ile röportaj

-Darp olayının cep telefonu kamerası görüntüler

Süre: 03.24-Boyut: 383 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisi

Antalya'da kaldırımda yürürken kavşakta kaza yapan iki otomobilden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) kızı Gözde Çalık (30), sürücülerin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Kaza, 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.G. (45) yönetimindeki araç ile Ö.G.'nin (49) kullandığı araç, 1492 ve 1524 sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı. B.G.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'ya çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, ağır yaralı Niyazi Hayırlı ambulansla götürüldüğü hastanede 4 gün sonra öldü. Kaza sonrası ifadeleri alınan iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise mahkemenin kararına itiraz etti.

Hukuk savaşı başlatan Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, sürücülerin tutuklanması için yaptıkları itirazdan sonuç alamadıklarını söyledi. Kazada her iki sürücünün kusurlu olduğunu öne süren Çalık, sürücülerin tutuklanmamasının acılarını katladığını söyledi. Gözde Çalık, "Babam 30 yılı aşkın milli eğitim müfettişliği yaptı. 7 yıl önce emekli oldu. 20 yıldan uzun süredir de fahri trafik müfettişliği yapıyordu. Araç kullanma konusunda birçok kişiye ders vermişti. Bizlere de o öğretti. Bu tip konularda inanılmaz dikkatli bir insandır. Babam kaldırımda yürürken, herhangi bir suçu yokken iki aracın, birinin 'Dur' tabelasına uymadan yola çıkması, diğerinin hızlı olması nedeniyle çarpışması sonucu savrulan araçlardan birinin çarpmasının ardından babamı kaybettik. Suçlular adli kontrolle serbest bırakıldı. Biz itirazda bulunduk ama bunun ilk duruşmada değerlendirileceğini söylediler" diye konuştu.

Adalete inançlarını tekrar kazanmak istediklerini söyleyen Çalık, "Trafik kurallarını ihlal ederek, tamamen hatalı araç kullanarak bu kazayı yaptılar. Ehliyetlerine dahi el konulmadan serbest kaldılar. Alacakları ceza inşallah benzer davalar için emsal teşkil eder. İnşallah gerekli cezayı alacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

-Gözde Çalık'ın konuşması

-Adliye dış plan

243 MB - 2.10'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Yılmaz'ın kullandığı 02 HL 833 plakalı otomobil ile Ahmet Küçükkelepçe yönetimindeki 44 AAB 251 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Yılmaz ile Fatma Yılmaz ve Hüseyin Çelenk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Ambulansın gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralıları müdahalesi

Yaralıların ambulanslara taşınması

Ambulansların hastaneye gidişi

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Vatan Partisi İzmir'den 'Diyarbakır anneleri'ne destek

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nca terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek amacıyla bir araya gelindi. Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, direnişi ülke geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemi yapan annelere, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan destek geldi. Direnişi Türkiye geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek istediklerini belirten Vatan Partililer, Konak Meydanı'nda buluştu. Ellerinde 'Diyarbakırlı anaların yanındayız' ve 'Anaların isyanı HDP-PKK'yı yenecek' yazılı dövizler taşıyan partililer, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Bu sırada meydan geçen Mardinli kadınlar da gruba katılarak, sloganlara eşlik etti. Kadınlar, yaşadıkları bölgede birçok kaçırılma olayına tanıklık ettiklerini belirterek, terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Partililer adına basın açıklamasını okuyan, Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, Diyarbakır'daki ailelere destek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Aytar, "Analar için bir imza kampanyası başlatıyoruz. İzmir'de de PKK tarafından evlatları kaçırılan analar olduğunu biliyoruz ve onlara sesleniyoruz. Siz de Diyarbakır'da nöbette olan diğerleri gibi cesur olun. İzmir'de de tüm gövdemizle yanınızdayız. Gelin, hep birlikte evlatlarımızı kurtaralım; PKK terör örgütüne Türk milletinin gücünü gösterelim" diye konuştu.

Annelerin isyanının, PKK'yı yeneceğini vurgulayan Aytar, şöyle devam etti:

"Yürekleri evlat hasretiyle yanan anneler, çocuklarının elinde kalem görmek istiyor; silah değil. Biz buradan, eylemin adresinin siyasi parti kapısı olmadığını söyleyenlere sesleniyoruz. Çocukları dağa kaçıranların adresinin HDP olduğunu herkes biliyor. Analar doğru adreste eylem yapıyor. PKK geçmişte esnafa zorla kepenk kapattırıyordu. 24 Temmuz 2015'ten bu yana Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdü, dağlarda bitirdi. Analar artık PKK'dan korkmuyor; HDP'nin kapısına dayanıyor, kepenk kapattırıyor. İşte bu, cesur Diyarbakır analarının zaferidir, Türk milletinin zaferidir. 'Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin mücadelesini destekliyorum. Türkiye'mizin birliği ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım' diyen herkesi imza vermeye çağırıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasından görüntüler

-Sloganlardan görüntü

-İncisel Aytar'ın konuşması

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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Minik Yıldız, böbrek nakli bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'nefrotik sendrom' (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası olan Yıldız Lale (3), Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Daha önce 2 çocuklarını aynı hastalıktan kaybeden Kasım ve Hacer Lale çifti, kızlarının acil olarak böbrek nakli beklediğini söyleyip, yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Ayvanat Mahallesi'nde oturan Hacer ve Kasım Lale çiftinin daha önce dünyaya gelen 2 çocuğuna doğuştan 'nefrotik sendrom' teşhisi konuldu. Yıllarca hastalıkla mücadele eden çiftin 2 çocuğu da, hayatını kaybetti. Bir çocukları sağlıklı olan Lale çiftinin 2016 yılında kızları Yıldız dünyaya geldi. Ancak Yıldız'da da aynı hastalık görüldü. Bir süredir bu hastalıkla mücadele eden Yıldız, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Acil olarak böbrek nakli bekleyen kızlarına, dokuları uymadığı için böbreklerini veremeyen baba Kasım ve anne Hacer, uygun organın bulunması için yardım bekliyor.

Görüntü Dökümü

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Evde çocuğun görüntüsü

Kullandığı ilaçlar

Aile ve çocuk

Ağabeyi ile Yıldız ile kız çocuğu

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 188 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

