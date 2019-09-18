Dha yurt bülteni - 10



Ormanı istila eden tırtıllar endişe yarattı



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı tırtıllar istila ederken, adeta ağaçlarda yaprak bırakmadı. Tırtıllara yönelik biyolojik müdahale başlatılırken, Tüfekçikonak Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, "20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyorö dedi.

İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı adeta tırtıllar istila etti. Yakın mahallelerde oturanlar arasında endişe yaratan tırtıllar kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülüyor. Tırtıllar kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları yok ederken, ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil rengini bozkıra bıraktı.

İnegöl ilçesine bağlı Tüfekçikonak mahallesi eski muhtarı Hüseyin Ordu, çok kısa bir sürede tırtılların, ormanın büyük bir bölümüne zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu İkisular Mevkiinde tesislerim var. Geçen Pazar burada su borum patladığı için kontrole gelmiştim. Sol tarafım yemyeşildi, sağ tarafımdaki ağaçlarda sonbaharı andırıyordu. Bu tırtıllar burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca tırtıl nereden geldi? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta binlerce varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor."

BİYOLOJİK MÜDAHALE BAŞLADI

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanda tırtıllarına yönelik biyolojik mücadele başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Ormandaki tırtıllar

-Ağaç yapraklarındaki tırtıllar

-Tırtıl detay

-Hüseyin Ordu'nun ormanda gezmesi

-Ordu ile röp.

-Suyun içindeki tırtıllar

-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),



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Eşi boşanmak istediğini söyledi, yarım saat sonra fenalaşıp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söylediği Mustafa Uslu (44), yarım saat sonra, denetimli serbestlık kapsamında temizlik görevlisi olarak çalıştığı caminin bahçesinde fenalaşıp öldü. Olayı haber alıp camiye gelen eşi Fehime Uslu (37), "Keşke ben ölseydim, sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

Darp nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Göçmen Camii'nde çalışan Mustafa Uslu, cami bahçesinde temizlik yaparken fenalaştı. Durumu fark eden cami imamı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen eşi Fehime Uslu, eşinin cansız bedenini görünce, "Keşke ben ölseydim sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Uslu, olaydan yarım saat önce eve gelen eşine 'Boşanalım' dediğini belirtti.

Mustafa Uslu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden detaylar

-Eşinin isyanı

-Camiiden detaylar



Süre: 1.39 dakika, Boyut: 218 MB



HABER: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



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Dünya ikincisi Sümeyye, Eskişehir'de Türk bayraklarıyla karşılandı



İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'de Türk bayraklarıyla karşılandı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden Boyacı, gözyaşlarına hakim olamazken, "Daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında birincilik almak istiyorumö dedi.

Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'e döndü. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Sümeyye Boyacı'nın sadece Eskişehir'i değil, tüm Türkiye'yi gururlandırdığını ifade eden Vali Çakacak, "Sümeyye kızımız, Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikinciliğini elde ederek, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştır. Ama bizim birincimiz Sümeyye'dir. Ben, Sümeyye kızımızı canı gönülde kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. ve senin azmin ve zaferinin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını Sümeyye kızımız hepimize gösterdiö dedi.

HEDEFİ TOKYO OLİMPİYATLARI

Çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ifade eden milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ise yarışma esnasında başta kendisinin birinci olduğunu zannettiğini söyleyerek, "Fakat rakibimin birinci olduğunu görünce çok şaşırdım, aynı zamanda üzüldüm. Ama rakibim Teresa benden 20 yaş büyük, 27 kere paralimpik şampiyonu olmuş, ona sadece 3 salise ile yenilmiş olmak tabii beni mutlu etti. Çünkü yaşım çok genç olduğu için önümde uzun yıllar var. Daha başka şampiyonlukları alma gibi şansım var. İnşallah daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında birincilik almak istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyorum dedi. Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'nın fotoğraf çekmeyi ve çektirmeyi çok sevdiğini bilen Vali Çakacak, ziyaret esnasında milli yüzücüye fotoğraf makinesi takımı ve Cumhuriyet altını hediye etti. Vali Çakacak, Boyacı'nın antrenörü Mehmet Bayrak'a da başarılı çalışmalarından dolayı günün anısına hediye verdi.

TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu milli yüzücü Sümeyye Boyacı, valilik ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçti. Kapıda belediye personeli tarafından marşlar ve Türk bayraklarıyla karşılanan Boyacı, gördüğü ilgi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Boyacı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Büyükerşen, başarılarının devamını dileyerek Boyacı'ya hediyeler verdi. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'ya ziyaretlerinde babası İsmail Boyacı ile antrenörü Mehmet Bayrak da eşlik etti.

3 SALİSE FARKLA İKİNCİ OLDU

2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde, İspanya'yı temsil eden Teresa Perales 44.71 zamanla birinci olurken, Türkiye adına yarışan Sümeyye Boyacı 44.74 ile ikinci olmuş, üçüncülüğü ise 45.30 zamanla İtalya'yı temsil eden Monica Boggioni kazanmıştı.



Görüntü Dökümü

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-Sümeyye Boyacı'nın valilik ziyareti

-Vali Çakacak'ın konuşması

-Sümeyye Boyacı'nın konuşması

-Vali Çakacak'ın hediye vermesi

-Belediye önündeki karşılama

-Personelin Türk bayraklı karşılaması

-Sümeyye Boyacı'nın ağlaması

-Boyacı yakın detay

-Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyareti

-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,



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1 kişinin öldüğü kaza anı kameraya yansıdı



Konya'nın Ilgın ilçesinde TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü Mustafa Güner'in öldüğü kaza anı, mobese kamaresına yansıdı.

Kaza, 14 Eylül Cumartesi günü Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Emrah Kılıçer'in kullandığı 42 GV 915 plakalı TIR, kavşakta Mustafa Güner yönetimindeki 42 AB 628 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza da sürücü Güner yaşamını yitirdi. Kaza anı ise mobesse kamerana yansıdı.



Görüntü Dökümü

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- TIR'ın minibüsle çarpışması



Haber: Mehmet IŞIK KONYA,



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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (2)

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN AĞABEYİ ÇIKTI



Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusu ile aranırken Seyhan Nehri'nde cesedi bulunan İbrahim Çelik'in (21) Adıyaman'da doğum gününde bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Çelik'in Adıyaman'da yaşayan ailesi de acı haber üzerine Adana'ya geldi.

30 Temmuz'da kaybolan ve 3 gün sonra cesedi bulunan Hüseyin Nasrullah Çelik'in katil zanlısı olarak yakalanan Murat Çekiç'in (36), 2013 ve 2017 yıllarında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı, 2 davadan birinde verilen 10 aylık mahkumiyet kararının ise üst mahkemede bozularak, beraat ettirildiği de belirlenmişti.



HABER: ADANA,



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Gümüşhaneli Kore Gazisi: Allah o günleri tekrar yaşatmasın



Gümüşhaneli Kore Gazisi Mehmet Şenel (91) savaşın üzerinden 66 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını hiç unutmadığını söyleyerek, "Allah o günleri tekrar yaşatmasın" dedi.

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen savaşın üzerinden 66 yıl geçti. 27 Temmuz 1953 yılında sona eren savaşa Türk askerleri de katıldı. Savaşa katılan Kore Gazisi Mehmet Şenel, o yılları anlattı. 1952 yılında Ankara'da askerken, İzmir'e gönderilip 3 ay eğitime tabi tutularak Kore'ye gönderdiklerini anlatan Gazi Şenel, "Kore'ye gittiğimizde orada 3 gün misafir kaldık. Bizi bir adaya götürdüler. Seyahatleri hep gece yapardık. Trende yolculuk yaparken, trenin hiçbir lambası açık değildi. Yolculuklarımızı daha güvenli bir şekilde yapardık. Çünkü her yerde tuzaklarda vardı. İlk gittiğimiz cephede 2 gün kaldık. Sonra yine gece yola çıkarak bizi Vegas Cephesine götürdüler. Vegas cephesine gittiğimiz de orada bulunan Türk askerleri cepheyi bize emanet ettilerö diye konuştu.

'O GÜNLER ÇOK AĞIRDI'

Vegas Cephesinde savaştıklarını belirten Gazi Şenel görevinin topçu olduğunu söyledi. Gazi Şahin, 20 gün Vegas Cephesinde savaştıklarını kaydederek, "Bizi daha sonra başka bir cepheye götürdüler. 6 ay da bu cephede savaştık. Sonrasında bir duyuru yapıldı. 28 gün dinlenme olacağı söylendi. Kore'ye gittiğimiz de bizi daha önce giden askerlerimiz vardı. İnanılmaz bir tablo vardı. Kulağı kesilmiş, kolu olmayan, gözlerini kaybetmiş askerle vardı. O yaralı askerlerle biraz sohbet ettik. Bize rahat olun, inşallah siz daha başarılı olacaksın dediler. Bize moral vermeye çalıştılar. Onların hallerini görünce zaten moralimiz bozulmuştu. O günler çok ağır günlerdi" dedi.

'TUZAKLAR ÇOK ARKADAŞIMIZIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU'

Gazi Şenel, "Şimdi harp dediklerinde gençler çok kolay sanıyor. Öyle göründüğü gibi değil. Bizim kafileden 500 kişiyi orada bıraktık. Savaş da çok kayıp verdik. Bunun en büyük nedeni düşmanın yaptığı tuzaklar. Bize bubi tuzakları hazırlıyorlardı. Çakmağa, arabaya bomba koyuyorlardı. Yollarda mayınlar vardı. Tuzak olduğu anlaşılamadığı için de çok arkadaşımızı kaybettikö diye konuştu.

12 ay Kore'de kaldığını belirten Gazi Şenel, "Koskoca şehirler hep yok oldu. Bizim gittiğimiz şehrin 40 bin nüfusu vardı. Şehirden izler kalmamış, harabe içindeydi. Evler orman içindeydi. Ev belli olmasın diye sarmaşıklarla kapatılmış. Evleri güvenilir hale getirmek isteniliyordu. Kore'de 15 milletin askerleri vardı. Bizden önce giden tugaylar da vardı. Gittiğimiz çok fazla şehit vardı. Belirtilen sayıların aksine çok fazla asker vardı. Büyük bir saha vardı ve orada ölen askerlerin mezarlıkları vardı. 15 devletin bayrağı orada asılıyorduö dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kore Gazisi Mehmet Şenel Ropörtaj

-Kore Gazisi Mehmet Şenel askerlik fotoları

-Kore Gazisi Mehmet Şenel evinden görüntü

-Genel ve detay çekimleri



Haber-Kamera: Sinan Uçar, (GÜMÜŞHANE),



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DHA-Bölge - Türkiye -