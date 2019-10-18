DHA YURT BÜLTENİ-10

BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLGEDE SESSİZLİK HAKİM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile varılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara vermesiyle birlikte, bölgede sessizlik hakim oldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn ilçelerinde silah sesleri susarken, sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün ele geçirdiği alanlardaki sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlaması, Türkiye'nin tepkisine yol açtı. Teröristlerin sınır güvenliğini tehdit etmesinin ardından Türkiye bölgeye operasyon yapacağı mesajını verdi. Bunun üzerine Türkiye ile ABD arasında Ağustos ayında yapılan görüşmelerde Fırat'ın doğusundaki bölgenin güvenli hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki ülke askerlerinin görev aldığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ortak kara ve hava devriyelerinin yapıldığı merkezin istenilen şekilde ilerleyememesi üzerine Türkiye, 9 Ekim günü Barış Pınarı ismini verdiği harekatı başlattı.

Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristler, sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından etkisiz hale getirildi. Köyleri bir bir terör örgütünden arındıran TSK ve SMO askerleri, Akçakale'nin karşısındaki Telabyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn kentlerinde de kontrolü sağladı. Aynı süreçte teröristler tarafından işgal ettikleri alanlardan atılan roket ve havanlar Türkiye'de sivillerin hayatını kaybetmesine neden oldu. 20 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı alanlar da sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından ateş altına alındı.

120 SAATLİK ARA SESSİZLİK GETİRDİ

Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer ile yapılan toplantıların ardından harekata 120 saatlik ara verilmesi ve bu süreçte teröristlerin tahkimatlarını tahrip ederek, 32 kilometre geriye çekilmesi kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından sabah saatlerinden itibaren Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da sessizliğin hakim olduğu görüldü.

RESULAYN'DA SİLAH DEPOSU BULUNDU

Öte yandan dün geceye kadar çatışmaların sürdüğü Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da TSK ve SMO askerlerinin yaptığı aramalarda teröristlerin büyük bir silah deposu bulundu. Resulayn'ın güneyinde TSK ve SMO askerlerince yürütülen operasyon kapsamında ilçenin güneyinde kalan M4 karayolundaki Aliye silolarında da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi. Titizlikle yürütülen operasyonlarda ayrıca PKK/YPG terör örgütünce teknolojiyle donatılmış gözlemevi olarak kullanılan bir binaya da ulaşıldı. Çok sayıda ekranın bulunduğu gözlem odasında Resulyan bölgesinde yürütülen operasyonların teröristler tarafından 24 saat canlı yayınlarla izlendiği belirtildi.

SINIR HATTINDA TEYAKKUZ HALİ SÜRÜYOR

Sessizliğin hakim olduğu sınır hattında güvenlik güçlerinin teyakkuz hali ise sürüyor. Zırhlı araçlarla önlemlerin alındığı sınır hattına askeri sevkiyat da devam ediyor. Teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, her türlü saldırı girişimine karşı da eli tetikte görev yapıyor.

Görüntü Dökümü

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Gece Resulayn'da yaşanan çatışmalar Ceylanpınar'da yankılanması

Gündüz sessizliğin hakim olduğu Resulayn'dan genel görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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HDP'Lİ BAŞKANLARI TUTUKLANAN HAKKARİ VE YÜKSEKOVA BELEDİYELERİNE GÖREVLENDİRME(2)

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE, VALİ AKBIYIK GÖREVLENDİRİLDİ

Tutuklanan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca Vali İdris Akbıyık görevlendirildi. Hakkari Belediye Başkanvekilliğine atanan Vali Akbıyık, belediye binasına gelerek göreve başladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbıyık, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Hakkari Belediye Başkanvekilliğine atandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılama devam ederken, 'terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde eş başkanlık sistemini uyguladığı, personel mevzuatına aykırı görevlendirmeler yaptığı, imar ve ihale mevzuatına aykırı davranarak, belediyeyi zarara uğrattığı' hususları ile ilgili olarak bakanlığımıza ve valiliğimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. Adı geçen şahıs hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza Hakimliği'nce 17.10.2019 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden, bakanlığımızın 17.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildim."

Akbıyık'ın belediyeye gelişi sırasında izinsiz gösteri yaptıkları belirlenen 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin belediye binası önünde güvenlik önlemi alması

Belediye personelinin belediyeye girişi

İzinsiz gösteride bulunan 3 kişinin gözaltına alınması

Belediye Başkanvekilliğine görevlendirilen Vali İdris Akbıyık'ın açıklaması

Genel ve detaylar

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PATATES İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI; 13 YARALI

Niğde'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde- Kayseri Yolu Hüyük mevkisi yakınlarında meydana geldi. Patates tarlasına giden işçileri taşıyan, 51 JA 635 plakalı minibüs, adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 13 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Acil önündeki ambulanslardan görüntüler

Hastane girişi ve tabelasından görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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ALEVLERİN SARDIĞI EVDEN KURTARILAN YASİN BEBEK, HASTANEDE ÖLDÜ

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Mustafa Gümüş'e ait evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı evden itfaiyecilerin çıkardığı, dumandan etkilenen Yasin Yaşar Gümüş (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yasin bebeğin anne- babasının yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Karesi'ye bağlı Toygar Mahallesi'ndeki Murat Sokak'ta bulunan, Mustafa Gümüş'e ait evde, dün gece yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangının ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, söndürülmeye çalışılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Yasin Yaşar Gümüş bebeği kurtardı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yasin'in babasının yangın sırasında işte olduğu, annesinin ise evde bulunmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen ve sağlık görevlilerince ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Yaşar Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Özel hareket polisleri ile narkotik dedektör köpek Larissa'nın da katıldığı uygulamada önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 4 fişek kokain, 36 gram skunk uyuşturucu maddeler ile 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 mermi, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 ses kolonu, 1 araba aküsü ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polislerin arama yapması

Narkotik köpek Larissa'nın arama yapması

Özel Harekat timlerinden görüntü

Uyuşturucu bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERDEN ÇOCUKLARA MATEMATİK VE BİLİMİ SEVDİREN PROJE

Kayseri'de düzenlenen 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 3'üncü olan mühendislik fakültesi öğrencileri, çocukların bilimi ve matematiği sevmeleri için farklı eğitim konularından oluşan videolu içerikler hazırladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde eğitim gören Melih Onur Tan (23), Zeki Batuhan Meral (22), Hakan Amaratlı (22) ve Yakup Emre Üstüner (23), 7 ile 17 yaş arasındaki çocuklara bilimi ve matematiği sevdirmek için videolu eğitim içerikleri hazırladı. Öğrenirken eğlenmeyi ve somut projeler ortaya koymalarını hedefleyen ekip, bu doğrultuda oyun tasarımları, algoritma, kodlama ve robotik gibi konularda içerikler gerçekleştirdi. Ücretsiz eğitim videoları hazırlayarak çocuklarla buluşturan ekip, 260 projenin katıldığı 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 'Endüstri 4.0 Odaklı Çocuk Eğitim Platformu STEM Fabrikam' projesi ile 3'üncü oldu.

'DESTEK VE YATIRIMLARA AÇIĞIZ'

Proje ortaklarından Melih Onur Tan, sosyal medyada birçok içerik üreterek eğitim modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Belirlediğimiz eğitim modelinin Türkiye'de doğru şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Yurtdışında edindiğimiz tecrübeleri burada uygulamaya çalışıyoruz. Birçok eğitim kitapçıkları üretiyoruz. Yakın zamanda çocuklar için patent eğitiminde içerik ürettik. Çocukların küçük yaşta mucit olmasıyla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bir laboratuvar kurmamız için çalışmalarımız var. Projemiz üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekiptir. Biz şuanda desteklere ve yatırımlara açık bir grubuz. Biz Kayseri'de çalışıyoruz; ama bunu Türkiye geneline de yaymak istiyoruz" diye konuştu.

'BİLİMİ VE MATEMATİĞİ ÇOCUKLARA SEVDİRMEK İSTİYORUZ'

Teknolojik yönden bilgilendirmek için birçok okula giderek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerine değinen Tan, "İçeriklerin sayısını arttırarak, bütün çocukların videolara ulaşabilmesini sağlıyoruz. Biz eğitimlerimizde daha çok bilimi ve matematiği çocuklara sevdirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Teorik eğitimden çok çocukların aldığı dersteki bilgileri somut birer proje ortaya koymaları için çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerle yüz yüze görüşerek ve hazırladığımız video içerikleriyle onlara ulaşıyoruz. Biz elektronik temelli eğitimler üstünde çalışarak çocukların düşünme becerisini geliştirebilecek birçok atölye hazırlıyoruz. Bizim her eğitimimiz, bir projenin çıktığı bir ders oluyor. Teknolojik yönden bilgilendirmek için de birçok okula giderek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Çalışma ekibinden detaylar

-Projeden detaylar

-Melih Onur Tan ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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PARKTAKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanını düşüren öğretmen Orhan Akdaş(61), polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, geçen 13 Ekim'de kent merkezindeki İsmet Paşa Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla parktaki bankta oturan öğretmen Orhan Akdaş'ın arka cebindeki cüzdanı yere düştü. Parka bulunan biri kadın 3 kişi, Orhan Akdaş'ın cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Orhan Akdaş da cüzdanının düştüğünü fark etmeyerek parktan ayrıldı. İki erkek parkın etrafını gözetlerken genç kadın, bankın arkasındaki cüzdanı hızla alarak uzaklaştı. Park dışında buluşan şüpheliler, daha sonra olay yerinden birlikte ayrıldı.

Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Orhan Akdaş, parka geri geldiğinde cüzdanını bulamadı. Polise giderek şikayetçi olan Orhan Akdaş, çevredeki güvenlik kameralarını alarak polise teslim etti. Cüzdanında paradan önemli kimliklerinin ve kredi kartlarının bulunduğunu belirten Orhan Akdaş, "Cüzdanı düşürmüşüm bir süre sonra fark ettim. Geri geldiğimde yoktu. Aradık ama bulamadık. Daha sonra çevredeki kameralardan 3 kişinin cüzdanı aldığını fark ettik. Görüntülerle polise başvurdum. Yakalanmalarını istiyorum." dedi. Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamerası görüntülerinde bankta oturan öğretmen

-Arkasında bekleyen genç kadın

-Öğretmenin banktan kalkması

-İki erkeğin gelmesi

-Parkın girişine gitmeleri

-Kadının cüzdanı alması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,