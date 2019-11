DHA YURT BÜLTENİ - 10

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı

Rusya'nın Soçi kentindeki mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasıyla Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri arasındaki Suriye topraklarında, Türk- Rus ortak kara devriyesi başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarındaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de, 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat devam ederken, ABD ile yapılan görüşme sonrası teröristlerin çekilmesi için 120 saatlik süre verildi. Bu sürenin tamamlanmasına rağmen teröristlerin çekilmemesi ve sınırdaki kentlere taciz ile saldırılar üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk yetkililer, Soçi kentinde Rusya Federasyonu yetkilileri ile 22 Ekim'de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından imzalanan 13 maddelik mutabakat kapsamında, teröristlerin çekilmesi için 150 saat süre verildi. Bu süre de salı günü saat 18.00'de sona erdi.

Türk askerleri ile Rus askeri polisleri, mutabakat gereği bugün sabah saatlerinde ilk ortak kara devriyesi için hazırlıklarını tamamladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Şenyurt Hudut Bölüğü'nden Suriye'nin Derbesiye bölgesine geçen Türk askeri, Şeri köyünde Rus askeri polisi ile buluştu. Türkiye'den 4, Rusya'dan ise 5 zırhlı araç ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı, Şeri köyünden doğuya ortak devriyeye başlandı. Zırhlı araçlarla Kamışlı'ya doğru 70 kilometre boyunca devriye faaliyeti yürütülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Sınır hattı

Türk askerleri

Zırhlı araçlar

Türk bayrakları

Rus askerleri

Ortak devriye

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Mehmet Mucahit CEYLAN-Mehmet Ali DİMLER/KIZILTEPE(Mardin), -

======================

Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Seyran Mahallesi'ndeki sahada meydana geldi. Yıkım çalışmasını üstlenen firmanın işçilerden Mehmet Karagöz, dört tarafındaki duvarlardan 3'ü yıkılıp, 1'i ayakta duran binanın çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi. İş makinasının kepçesinin yardımıyla çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp sökmeye çalıştığı sırada kalan tek duvar yıkıldı. Bunun üzerine çelik konstrüksiyonlarda devrildi. Devrilen konstrüksiyonların enkazının altında kalan Karaöz, diğer mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılıp, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Karaöz'ün iş makinası yardımıyla konstrüksiyonun üzerine çıkması

-Konstrüksiyonu sökmeye çalışması

-Duvarın yıkılması

konstrüksiyonun devrilmesi

-Karaöz'ün düşmesi

-Arkadaşlarının kurtarmaya çalışması

Haber: Ali Rıza ETCİ ERMENEK/ KARAMAN DHA))

=====================

CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de toplandı

İstanbul'da ilki gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları çalıştayının ikincisi İzmir'de yapıldı. Çalıştaya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet beklediklerini belirterek, "2 ay önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'ya gitmiştik ve orada hazırlanmakta olan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık 2 ay geçti, bu komisyon davet edilmedi ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Otelde bir araya gelen belediye başkanları, toplantı salonuna birlikte geldi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açıklamasının başında önceki gün bazı CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bir programda omuz atılmasını anımsatarak, yaşananları kınadı.

'SİYASET KURUMU SORUNLARA CEVAP VERMEKTEN UZAKLAŞIYOR'

Küreselleşmenin, bilgi toplumu olmanın ve ülkedeki toplumsal, siyasal süreçlerin getirdiği bir değişim yaşandığını aktaran Tunç Soyer, şöyle konuştu:

"31 Mart ve 23 Haziran'da ete kemiğe bürünen bir değişim bu. Halkımız son seçimlerde, sadece yaşadığı şehri yönetecek belediye başkanını seçmedi. Bununla birlikte, hakim siyasi dile, kutuplaştırma, ötekileştirme söylemlerine ve ekonominin gidişatına 'dur' demek istedi. Farklı düşüncelere tahammül edemeyen, karşısındakinin haklarına saygı göstermeyen yaklaşımların yerini, demokratik bir ortamın, uzlaşmanın ve barış dilinin alacağı bir alternatif yaratmak istedi. Elbette ki altyapı, yol, su, imar ve diğer kentsel hizmetler, halen temel görevimiz. Ancak bunun ötesine geçmemizi bekleyen ve yapacağımız her çalışmada, sarf ettiğimiz her sözde, yönünü yerel yönetimlere, yani bize dönmüş bir toplum var. Hal böyle iken, yani halk gözünü yerele dönmüş iken, ne yazık ki daha da katılaşan bir merkezi anlayışla karşı karşıyayız."

Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde gündeme gelen, boğazın kültürel ve tarihi değerlerini korumayı amaçlayan Boğaziçi Kanunu'nun değiştirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yetkilerine son veren ve boğazı imara açacak taslak düzenleme bunun kanıtı niteliğinde. Ankara'da alınan karar ve tüm politikaların olumsuz sonuçlarının yansıdığı yerellerin zaten kısıtlı olan yetkilerinin bile alınması, merkezi idarelerin ve siyaset kurumunun, artık sorunlara cevap vermekten gittikçe uzaklaştığını gösteriyor. Yetki paylaşımını, güçler ayrılığını kabul etmeyen, katı bir merkezi yaklaşım, sorunların katmerleşmesinin en temel sebeplerinden biri."

Halkın karar süreçlerine katılmasının, söylemden öteye taşıması gerektiğini ancak sorunun bizzat muhataplarını, bu süreçlere dahil ederek mümkün olduğuna dikkat çeken Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Aksi durumda çözdüğümüzü sandığımız sorunlar, büyüyerek devam eder. Halka en yakın yerde kamusal hizmet sunan ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin; yansıması doğrudan kentlerde olan bu sorunların çözümleri için çok daha cesur, çok daha kararlı adımlar atması gerekiyor. Toplum, geçmiş alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı, mevcut siyasi, kamusal yaklaşımları değiştirmemizi ve dönüşüme öncülük yapmamızı talep ediyor. Ülkemizin yarısının yaşadığı şehirlerin belediye başkanları olarak burada, İzmir'deki bu buluşmamızın, bu hususlarda tartışmalar yürüteceğimiz bir zemine dönüşeceğinden şüphem yok. Buluşmalarımızın, kapsamlı değerlendirmelerle, sorunlarımıza ortak bir akılla çözüm geliştirebileceğimiz ve yeni bir yerel yönetim anlayışını geliştirebileceğimiz fırsatlar yaratacağına yürekten inanıyorum."

'DAVET BEKLİYORUZ'

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen büyükşehir belediye başkanları toplantısını hatırlatan Soyer, şunları söyledi:

"2 ay önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'ya gitmiştik ve orada hazırlanmakta olan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık 2 ay geçti, bu komisyon davet edilmedi ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlanan bu çalışmalar sırasında komisyonda yer alan büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve hazırlanmasında katkıda bulunmasını bekliyoruz. Biz her halükarda büyükşehir belediye başkanları olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz ve Türkiye için hayırlı olduğuna inandığımız çalışmaları sürdüreceğiz."

Konuşmanın ardından basına kapatılan toplantı, gün sonuna kadar sürecek ve ardından açıklama yapılacak.

Görüntü Dökümü

-----------

-Başkanların toplantı salonuna gelişi

-Toplantı salonundan görüntü

-Başkanların toplu fotoğraf çekilmesi

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut karakoyun-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

========================

112 görevlisi yağmurda ıslanan minik Azra'yı montuyla ısıttı

Karabük'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. 112 Acil görevlisi, montunu çıkarıp kazada hafif yaralanan ve ıslanan 3 yaşındaki Azra Ece Aksu'nun üzerine örttü.

Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa Altuntepe yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Remziye Altuntepe (73) ve Azra Ece Aksu hafif yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ve polis ekipleri olay yerine geldi. 112 Acil görevlisi montunu çıkarıp yağmurda ıslanan üşüyen Azra Ece Aksu'nun üzerine örtüp ambulansa götürdü. 112 görevlisi minik Azra'yı başını okşayıp konuşarak rahatlatmaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Otomobil ve devrilen sinyalizasyon direği

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Sağlık görevlisinin üzerine örttüğü çocuğu sevmesi, konuşması

Boyutu: (211 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

==================

Mezardaki ağaçtan her yıl 600 kilo elma

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, 1973'te hayatını kaybeden Mehmet Erenler'in mezarının içinde yetişen elma ağacından her sene 600 kiloya yakın ürün toplanıyor.

Kent merkezine bağlı Uçhisar beldesinde, 1973 yılında, 68 yaşındayken hayatını kaybeden Mehmet Erenler, vasiyeti üzerine kendilerine ait elma bahçesinde toprağa verildi. Erenler defnedildikten bir süre sonra mezarının içinden elma tohumu filizlendi. Fidanı kesmeyen aile bireyleri, yıllar içinde yetişen ağaçtan artık her sene 600 kiloya yakın elma topladıklarını söyledi. Mehmet Erenler'in torunu Musa Erenler (68), geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri'de hayatını kaybeden dedesini elma bahçesine defnettiklerini söyledi. Erenler, dedesinin mezarını yaptırdıktan sonra topraktan elma fidanı çıktığını belirtip, kök salarak, büyüdüğünü ve 1990 yılından beri de ürün verdiğini anlattı. Musa Erenler, mezardaki ağacın da diğer araçlar kadar verimli olduğunu ve her yıl ailesi birlikte gelip, ürün topladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Mezar içerisindeki elma ağacından genel ve detay görüntü

-Mezar altına dökülen elmaları tarla sahiplerinin toplaması ve traktöre yüklemeleri

-Mehmet Erenler'in torunu 68 yaşındaki Musa Erenler ile röportaj

-Mehmet erenlerin torunları ve gelinleri mezar başında Dua etmelerinden genel görüntü

Süre: 4 Dakika 13 saniye - 473 MB

NEVŞEHİR,

======================

Kayseri'de mozaik eserlere yoğun ilgi

Kayseri'de mozaik sanatçısı Ekrem Betbaşı'nın (32), seramik fayanslardan yaptığı portre, figür ve motifler yoğun ilgi görüyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde okurken mozaik sanatıyla tanışan evli 1 çocuk babası Ekrem Betbaşı, seramik fayanslardan sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Betbaşı, kendi atölyesinde seramik fayansları ölçüye göre keserek, portre, figür ve motif tarzında eserler yapıyor. 35 farklı eser ortaya çıkaran ve 4 kez sergi açan Betbaşa'nın çalışmaları, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

'MOZAİK, SABIR GEREKTİREN BİR SANAT'

Üniversitede seçmeli mozaik dersi alarak işe başladığını anlatan Betbaşı, "Yaklaşık 10 yıldır mozaikle uğraşıyorum. Mozaik sanatının yanında yağlı boya tabloları, kara kalem ve sulu boya gibi işler yapıyorum. Mozaik sanatı, yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu eski zaman eserleri daha küçük taşlarla yapılırdı ve renklerini bitki köklerinden alırlardı. Ben yapılan bir eserin tekrar kopyasını yapmayı sevmediğim için kendi tarzımı oluşturuyorum. Seramik malzemeyle başladım. Yaklaşık 35 tane eserim var. Bir eserin 1,5 ay sürdüğünü hesap edebiliriz. Uzun zamandan beri de bu iş ile uğraşıyorum. Bu meslek sabır ve bilek gücü gerektiriyor. Kerpetenle her parçayı tek tek formlara göre kırıyorum. Fazla zaman alıyor ve sabır istiyor. İşinizi sevmeseniz yapamazsınız. Ben yaptığım çalışmaları günümüze uyarlamaya çalışıyorum" dedi.

'HER PARÇAYI HESAPLAYARAK KIRIYORUM'

Ekrem Betbaşı, her zaman elinden gelenin en iyisini ortaya çıkarmak için çalıştığını vurgulayarak, "Zor bir iş yaparak ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Her parçayı tek tek hesaplayarak kırıyoruz. Eserlerimi ortaya çıkarırken ışık ve gölgeyi kullanmaya çalışıyorum. Bunu yapmak gerçekten zordur. Hem taşları formuna uygun kırarak hem de ışık için ton geçişleri yapmanız gerekiyor. Bu da sizi bayağı zorluyor. Ben elimden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız işler ebatına göre değişebiliyor. Ortalama bir eser 1,5 ay sürebiliyor. 10 veya 20 metrekarelik bir iş olursa 1 seneye kadar çıkabiliyor. Büyük projelerimi hayata geçirmeye çalışıyorum. Atölyemde günlük 7 saat ayakta çalışıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ekrem Betbaşı'nın dükkanını açması

-Ekrem Betbaşı'nın çizim yapması

-Çalışmalardan detaylar

-Ekrem Betbaşı ile röportaj

-Tablolardan detaylar

-Diğer Detaylar

Süre: 6,50 dk.- 750 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

===========================

Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü ve patates yüklü TIR'ın devrilmesiyle meydana gelen kazalarda, toplam 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki ilk kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Çalışkan yönetimindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATATES YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

İkinci kaza da aynı saatlerde Afyonkarahisar- İzmir Çevre Yolu, Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 38 TT 710 plakalı patates yüklü TIR, yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. TIR sürücüsünün yaralandığı kazada, binlerce çuval patates yola saçıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sürücü ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazalar nedeniyle Afyonkarahisar- İzmir karayolunda yaklaşık 2 saat trafik kontrollü verildi.

Görüntü Dökümü

------------

Devrilen tır

Yola savrulan patatesler

Araçtan görüntü

Trafikten görüntü

Yoldan görüntü

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR,

==============================