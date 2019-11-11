DHA YURT BÜLTENİ - 10

8 yaşındaki Şerife'yi alevlerin arasından komşuları kurtardı

Konya'da, evde yalnızken, odasında yangın çıkan zihinsel engelli Şerife Erdem'i (8) alevlerin arasından komşular kurtardı. Hastaneye kaldırılan Şerife'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Fehime Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katındaki evde, saat 09.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Babası işte, annesi hastanede olan zihinsel engelli Şerife Erdem'in odasındaki yangını, komşu Hakkı Özdemir fark etti. Kızın evde yalnız olduğunu öğrenen Özdemir, odanın camını kırarak, içeri girdi. Hakkı Özdemir, Şerife'yi alevlerden kurtarırken, ilk yardımı bilen diğer komşu Ali Hızaraslan da ilk müdahalede bulundu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, sağlık görevlileri ise Şerife'yi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şerife Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şerife'yi yangından kurtaran Hakkı Özdemir, "Dumanları görünce arka odanın camını kırıp içeri girdim, bayağı dumanlıydı. Çocuğu kurtardım. O sırada bir komşum da yardımcı oldu. Çocuk duman nedeniyle simsiyahtı" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

Evin dışından detay

-Yanıp atılan eşyalar

Evin içinden detay

Komşularından detay

İlk yardım müdahalesini yapan Ali Hızarslan röp.

Kurtaran Hakkı Özdemir röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

===================================

Bitlis'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dikimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikimi yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'te 9 farklı noktada 123 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanımızın himayesinden Türkiye genelinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidan dikiyoruz. Bitlisimiz de bu bayrama katılıyor. Bitlis genelinde 9 bölgede 123 bin fidanı beraber toprağa kavuşturacağız. Fidanlarımız tutacak, Bitlis bu güzellikten nasibini alacak. Bugün malumunuz 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Tekrar tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis'te Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine kadar katılan tüm öğrencilerimize, kamu görevlilerimize hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidan dikimi yaptı. Dikilen her fidana yanına da Türk bayrağı bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın f,idan dikiminden detay

-Vali Çağatay'ın çocuklarla birlikte fidan dikmesi

-Vali Çağatay'ın gazetecilere açıklama yapması

-Fidan dikenlerden detay görüntüler

-Dikilen fidanların altına Türk bayrağı dikilmesi

-Öğrencilerin fidan dikmelerinden detay

-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

===================================

Bolu genelinde 108 bin 225 fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı ve 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Bolu'da 108 bin 225 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Bolu'da 108 bin 225 adet fidan dikiminin gerçekleştirilmesi için tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Bolu'daki fidan dikimine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikimi öncesi konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Biz de bu saat ve bu noktada önce bu fidana birlikte toprak koyacağız. Bolu dağ fındığının köküyle, Karadeniz fındığının dallarını buluşturalım. Çünkü Karadeniz fındığında verim var, dağ fındığında da güç kuvvet var. İkisi beraber olduğu zaman çok daha güzel olacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise, "Valimiz ve belediye başkanımızla dikeceğimiz bu fidan Bolu dağ fındığı fidanıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde Bolu'muzun her yerinde yetişmeye müsait bu fındığı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle vatandaşlarımıza diktireceğiz. Hem yöresel ürünümüzün gelişimini sağlayacağız. Hem de yöre insanımıza katma değer üretmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kentin çeşitli noktalarında aynı anda 108 bin 225 adet fidanın dikimi yapıldı. Fidan dikiminde gencinden yaşlısına bir çok vatandaş dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu. Bolu'da yetişebilen bir çok ağaç türünün dikildiği etkinlikte çoğunlukla dağ fındığı ağacı dikildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Konuşmalar

-Fidan dikimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===================================

Adana'da 205 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Adana'da 43 noktada 205 bin fidan dikildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde seferbelik halinde törenlerle fidan dikildiğini belirterek, "Adana'da hemşehrilerimizle birlikte geleceğe nefes olma adına el ele bir şölen havasında fidanlarımızı diktik. Ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı olsun. Bu kampanya hem çocuklarımıza yeşil bir doğa bırakma konusunda hem de çevre duyarlılığı sağlamasına vesile oldu. Tüm Türkiye'de dikilen fidanlar ağaç olsun, orman olsun, geleceğimize nefes olsun" dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakılmasını sağlayacak ve rahat bir nefes aldıracak kampanyanın Türkiye'ye ve Adana'ya hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.

Saat 11.11'de öğrenciler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları fidanları dikerek, can sularını verdi. Kampanyanın start almasıyla Adana'da 43 noktada 205 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu açıklaması

Ağaç dikimi

Genele ve detaylar

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

===================================

Siverek'te 40 bin fidan toprakla buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 3 saat içinde 40 bin fidan dikildi.

İlçenin TOKİ bölgesinde ilçe belediye tarafından hazırlanan alanda ağaç dikme töreni düzenlendi. Törende konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, yapılan fidan dikme kampanyasının tüm eko sisteme yararlı olacağını belirterek, "Sadece burada değil, yurdumuzun dört t bir kösesinde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Malumunuz yaşam alanları doğal hayat gittikçe kirleniyor. Burada sadece ağaç dikme çalışması değil, tüm eko sistemin korunmasına katkı sağlayacak bir çalışma yapılıyor" dedi.

Konuşmanın ardından binlerce öğrenci türküler ve marşlar eşliğinde fidan dikti. İlçe merkezinin yanı kırsal bölgelerde bulunan okullara dağıtan fidanlar eş zamanlı olarak toprakla buluştu. Elleri ile toprağı düzenleyerek fidan diken yaşlı kadınlar ve minik öğrenciler dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-------------

Öğrenciler ve davetliler

Anasınıfı öğrencileri

Kaymakamın konuşması

Öğrencilerin ağaç dikmesi

Kaymakamın ağaç dikmesi

Ağaç diken yaşlı kadınlar

Marş ve türkü söyleyen öğrenciler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA

===================================

Bisikletlilerden, otobüs şoförlerine farkındalık eğitimi

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerine karanfil, çıkartma ve broşür vererek trafikte, bisiklet ve bisikletlinin fark edilmesini istedi.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliği ile otobüs şoförlerine yönelik farkındalık çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı otobüs terminaline giden dernek üyeleri ilk olarak şoförlere kahve ikram etti. Daha sonra ise şehir içi ulaşımda en sağlıklı, çevreci ve ekonomik ulaşım aracı olan bisikleti tercih edenlerin cadde ve sokaklarda en çok karşılaştıkları taşıtlardan olan belediye otobüslerinin sürücülerine dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından broşür dağıtıldı.

Etkinlikte sürücüler bisikletlileri desteklediklerini ve yollarda daha fazla dikkat edeceklerini belirtti.

Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir ulaşım amaçlı bisiklet kullananların özellikle şehir içi yollardaki farkındalığını artırmak için zaman zaman toplu taşıma sürücüleri ile bu tür etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, "Sürücüleri bir arada bulmak ve daha fazla sürücü ile konuşup farkındalık oluşturmak için etkinliğimizi sabah 5: 30'da yaptık. Sürücü arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyip yollardaki bisikletlilere dikkat etmelerini, kornaya değil frene basmalarını istedik" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Bisikletçilerin otobüs şoförlerine kahve ikram etmesi

-Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir şoförlerle konuşurken

-Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, proje ile ilgili konuşurken

-Otobüs şoförlerine bilgi ve broşür verilirken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN;

===================================