DHA YURT BÜLTENİ - 10

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'da özel eğitimli öğrencilerin sınıflarının diğer öğrenci velileri tarafından kapatılması istendiği öne sürülen okulda incelemede bulundu. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, her iki grup aileyle birebir görüşüp, konuyu araştırıp, çözüm için rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre geçen hafta diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılıp, başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, okul müdürü Kuddisi Kurt'u açığa aldı, yerine yeni müdür görevlendirdi. Aksaray Valiliği de, özel eğitimli öğrencilerin 5 yıldır okullarında öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini belirterek soruşturma başlattı.

KOMİSYON ÜYELERİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu da bugün, konuyu araştırmak için kente geldi. Valilik ve belediyeyi ziyaret eden komisyon üyeleri okulda incelemede bulunduktan sonra özel eğitimli öğrenci ve velilerle ön görüşme yaptı.

Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, her iki grup aileyle birebir görüşüp, konuyu araştırıp, çözüm için rapor hazırlayacaklarını söyledi. Yaşanan olay nedeniyle Aksaray halkının suçlu olarak ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu olaylar Türkiye'nin her yerinde olabilir. Zaten ortada olmuş olay diye bir şey yok. Ama şu var, biz komisyon üyeleri arkadaşlarımız, sizler gibi bizler de birer aileyiz. Biz araştırma komisyonuz, biz soruşturma komisyonu değiliz. Valilik gerekli soruşturmayı başlattı "dedi.

Mehmetçik İlkokulu'nun kaynaştırma eğitiminin verildiği bir okul olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Bu okulun bir özelliği kaynaştırma eğitiminin olduğu okuldur. Kaynaştırma eğitiminin ideal olanı, çocukların burada bir arada yaşaması, kaynaşması, birbirinden etkilenmesidir. Bu çocukların diğer çocuklardan, eğitim olarak alacakları var. Diğer çocuklarında bu çocuklardan alacak dersleri var. Örneğin bir mimar, mühendis yetişti, ileride yaptığı inşaatı bu çocuklara göre planlayacak. Bunların hepsi önemlidir. İleride vicdan olayına sahip olacak. Benim de böyle kardeşim, çocuğum olsa nasıl hareket ederim, diyecek."

'OTİZM HIZLA YAYILIYOR'

Otizm oranın yüksek olduğunu, bunun sebep ve çözümleriyle ilgili de komisyon olarak araştırma yaptıklarını belirten Çelik, "Bu otizm hızla yayılıyor. 59 doğumdan 1'i otizmli oluyor. Bu yüksek bir oran. Biz hem sebeplerini araştırıyoruz, hem de bunun önüne nasıl geçebiliriz onu araştırıyoruz. Bu çocuklar için tek önemli şey, erken tanı ve erken eğitime başlamadır. Bu çocuklardaki eğitim önemli. Bu çerçevede de kaynaştırma eğitimi önemli" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 0-18 YAŞ ARASI 352 BİN EĞİTİM BEKLEYEN ÇOCUĞUMUZ VAR'

Komisyon üyelerinden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, eğitimin anayasal bir hak olduğunu belirtti. Arık, "Eğitim hakkı, anayasal bir haktır, hiçbir kimse hiçbir diğerini dışlama hakkı, yok sayma hakkı yoktur. Otizmli kardeşlerimizin de, ailelerin de eğitim alması, analarının ak sütü gibi helaldir. Türkiye'de 0-18 yaş arası 352 bin eğitim bekleyen çocuğumuz var. Bunlardan eğitime ulaşabilenlerin sayısı 27 bin. O da bu şartlarda eğitim görüyorlar. Geri kalanlar ise evlerinde. Bizim komisyon olarak görevimiz, onları evlerinden çıkartıp, eğitimle buluşturmak. Tabii ki nasıl bir eğitim, nitelikli bir eğitim. Şimdi otizmli çocuklara haftada 2 saat veriliyor. Tipik gelişen çocuklara haftada 40 saat veriliyor. Ancak bu çocuklarla, tipik gelişen çocuklar aynı sınava tabi tutuluyor. Bu adaletsizliktir. Bunu ortadan kaldırıp, eğitim saatini artıracağız."

Özel eğitim öğretmeni eksikliğinin olduğunu ifade eden Arık, "Bir diğer şey, nasıl bir eğitim? Nitelikli eğitim. Okullarımızı geziyoruz, görüyoruz ki, özel eğitim öğretmen eksikliği var. Sadece 1 ay eğitim alarak, bu çocuklara eğitim vermeye çalışıyorlar. Onların emeklerine sağlık ama olmaz. Sertifikayla 1 saat eğitim alarak, sosyoloji bölümü uzmanının, din kültür bölümü uzmanının, işletme bölümü mezunun bu çocuklara eğitim vermesi olmaz. Bizim görevimiz bu eksiklikleri yerinde tamamlamak" dedi.

'BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN'

Komisyon üyelerinden AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, münferit bir olay yaşandığını ve bunun bir siyasi partiye, kuruma ve şehre bağlanamayacağını belirtti.

Araştırma komisyonu olduklarını, soruşturma komisyonu olmadıklarını ifade eden Ayvazoğlu, "İnsanlarımızın yüreğini derinden etkileyen bir olay varsa, komisyonumuzu ilgilendiren her alanda varlık göstermek zorundayız. Siyaset üstü bir pozisyonumuz var. Bu ayın 27'sinde sanırım noktalayacağız ama bir komisyon raporu çıkartıp, onu sadece yazılı metinler üzerine hapsedip, sonrasında takip etmemek üzere bir çalışma yok. Sürdürülebilir olmasına, çözüm önerisi sunmasına, yasama organında değerlendirilmesine çok önem veriyoruz. Bu çocuklar hepimizin. Onlar için elimizden ne geliyorsa, onu da yapacağız. Bu anlamda sizlerin de desteği çok önemli. Bu bize şunu göstermiştir. Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Bu zihniyet dönüşümü toplumun her kesiminin bir araya gelebilmesi ve aynı yöne bakabilmesiyle mümkün. Burada siz basın mensuplarımızdan da hassasiyet bekliyoruz." dedi.

Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak

Trabzon'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapının, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye gelen heyet tarafından yapılan inceleme tamamlandı. İncelemeler sonucunda, 118 yapıdan 17'sinin, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan yeni plan çerçevesinde kısmi olarak tıraşlanacağı, 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durumun olmadığı için yıkımın yapılmayacağı belirtildi. Diğer yapıların yıkım işleminin ise ödeneğin gelmesiyle başlayacağı bildirildi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.

118 YAPIYA YIKIM KARARI

Başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği'nden Çaykara Belediyesi'ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi, yıkımlara 5 Ekim'den itibaren başlanacağı belirtildi. Sahiplerine yapıları boşaltmaları için tebligatla verilen süre doldu. Ancak yapılar boşaltılmayınca, yıkıma başlanamadı.

BAKANLIK HEYET GÖNDERDİ

Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl'e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, geldiği Uzungöl'de incelemede bulundu.

17 BİNA TIRAŞLANACAK

Bakanlık heyeti, 118 yapının yanı sıra bölgede imar tartışmalarına ilişkin talep ve sorunları dinleyip, tamladığı incelemeleri de rapor haline dönüştürdü. Yapılan incelemeler sonucu Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan yeni planlamayla; yıkım kararı beklenen bahse konu 118 yapının 17'sinin bazı katlarının kısmi olarak tıraşlanması kararlaştırıldı. 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için yıkıma gerek duyulmadığı belirlendi. Alınan karar yıkım bekleyen yapı sahipleri sevindirirken, diğer kaçak yapıların yıkım işlemine ise ödeneğin gelmesi ve binaların yıkıma hazır hale getirilmesiyle başlanacağı bildirildi.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Saliha K.'nin otomobiliyle çarptığı motosikletli İlhan Uyanık (73), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sağlık görevlileri, Uyanık'a ilk müdahaleyi yaparken, Saliha K. de sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Kaza, öğle saatlerinde, Ahmet Türkel Caddesi'nde meydana geldi. Saliha K.'nin (35) kullandığı 16 JJJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlasından topladığı patatesleri evine götüren İlhan Uyanık'ın motosikletine çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Uyanık, ağır yaralandı. Saliha K., panikle aracından inerken, çevredekiler de sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uyanık'a ilk müdahalede bulunurken, Saliha K. de gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunanlar, Saliha K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Uyanık, kurtarılamadı. Saliha K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 42 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan yüklenen insani yardım malzemeleri, konvoy eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar girdikleri gümrük sahasından sonra İdlib ve kırsalına hareket etti. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği 42 TIR'daki insani yardım malzemeleri, bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.

Fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir kadının kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, operasyon düzenlenen masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutulandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan bir kadının masaj salonunda, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 7 Kasım'da eş zamanlı söz konusu mesaj salonu ve şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Salonda yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, fuhuşa zorlanan kadınlara imzalattırılan sözleşmeler, çeşitli hesapların tutulduğu ajandalar ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında masaj salonunun işletmecisi ve elebaşı olan S.Ş.'nin yanı sıra, D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşı S.Ş.'nin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı,

2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf gözaltında

Mardin merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 muvazzaf gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 muvazzafın yakalanması için operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'taki eş zamanlı operasyonlarda 12 asker gözaltına alındı.

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -