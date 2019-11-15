DHA YURT BÜLTENİ - 10

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (2)- Yeniden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerinde önceden belirlenen 17 adrese, polis ve jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Belediye Başkanı Hatice Çevik'in, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından Suruç Belediyesi girişinde Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, önlem aldı. Belediye personellerinin alınmadığı binada arama yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Suruç Belediye binasında önlem alan polis

Giriş ve çıkışlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 215MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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HDP önündeki eylemde 74'üncü gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 74'üncü günde de sürdürüyor. 5 yıl önce İstanbul'dan kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, diğer ailelere de seslenerek, "Gel burada çocuğuna sahip çık" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 56 aile, oturma eylemini 74'üncü günde de sürdürdü.

'HDP'LİLER AİLELERDEN KAÇIYOR'

2014'te Arnavutköy'de "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, HDP'lilerin oturma eylemi yapan ailelerden kaçtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Suçlu oldukları için kaçıyorlar. Bizim çocuklarımız onların elinde olduğu için kaçıyorlar. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 74 gün değil 74 sene de olsa burada bekleyeceğiz. Bu insanlar hepsi çocukları için burada. Kayyum atıyorlar. Diyorlar ki bize niye kayyum atıyorlar. Siz PKK'ya yardım ediyorsunuz. Çocuk kaçırıyorsunuz. PKK'ya buradan yardım gönderiyorsunuz. PKK'nın siyasi kolusunuz. Benim çocuğum 2014'te HDP İstanbul Arnavutköy başkanlığı tarafından çayına ilaç atılıp, uyutularak Kandil'in bu binasına getirildi. Burada kaydını yaptılar. Tekrar uyutarak dağa gönderdiler. Ben hepsini araştırdım. Üç sene sonra yanından bir arkadaşı geldi. YPG'de olduğunu söyledi. Başka bir bilgimiz yok. Oğlum beni izliyorsa, dinliyorsa biz burada bekliyoruz. Dört gözle onun gelmesini bekliyoruz. Gelsin teslim olsun. Her zaman onun yanındayız, her zaman onun arkasındayız. Onun için buradayız. O olmadan bizim burada işimiz ne?"

'GEL ÇOCUĞUNA SAHİP'

Çocuğu dağa kaçırılan diğer ailelere de seslenen Bingöl, "Eğer sen çocuğunu seviyorsan, önemli olan çocuğu doğurup sokağa atmak değil. Bu çocuğa sahip çıkmak, bu çocuğun geleceğini düşünmek. Yani doğurup da sokağa atıp, Amerika'ya askerlik yapsın değil. Gel burada çocuğuna sahip çık. PKK'ya de ki, 'Benim çocuğumu bırak.' HDP'ye gidip, HDP'ye tapma. HDP, PKK'nın siyasi koludur" diye konuştu.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Şevket Bingöl'ün konuşması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 486 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi

Konya'da, 3 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş, içinde kurt bulunan patatesi yedikten sonra zehirlendi. Geceyi hastanede geçiren kardeşler, sabah taburcu edilerek, evlerine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Anne Rukiye Çiftçi, kızı Rabia Çiftçi'nin (11) satın alıp getirdiği patatesleri sobada pişirdi. Ardından da Rabia ile birlikte diğer çocukları Özgül (9), Sıla (5) ve Devran Çiftçi'ye (3) yedirdi. 4 kardeş, patatesleri yedikten kısa süre sonra rahatsızlandı. Çocukların vücutlarındaki kızarıklıkları fark eden anne Çiftçi, kontrol ettiği patateslerde kurt olduğunu gördü. Anne, çocuklarını hemen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Zehirlendikleri tespit edilen 4 kardeş tedaviye alındı. Sabaha kadar hastanede müşahade altında tutulan kardeşler, taburcu edildi.

Anne Rukiye Çiftçi, "Kızım eve patates getirdi. Ben de sobada pişirip, çocuklarıma yedirdim. Bir süre sonra çocuklarda kızarıklıklar olmaya başladı. Hemen hastaneye götürdüm. Zehirlenmişler. Sabaha kadar hastanede kaldık. Çocukların durumu şimdilik iyi. Bu patatesleri insanlara nasıl satıyorlar anlamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çocuklar ve anneden detay

Hastaneden detay

Anne röp.

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Fırıncıyı dolandırıp, telefonda 'Acıyorum size' dedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, internetten 3 bin liralık simit tepsisi siparişi veren fırıncı Halil İncesoy, parayı gönderdiği halde ürün gelmeyince satıcıya ulaştı. İncesoy, satıcının telefonda kendisine, "Tepsiler gelmeyecek, acıyorum size" deyince dolandırıldığını anladığını söyledi.

İskenderun'daki sanayi sitesinde fırın işleten Halil İncesoy, internet sitesinde gördüğü simit tepsilerinden sipariş verdi. Yaklaşık 3 bin lira değerindeki tepsilerin parasının peşin ödenmesini isteyen ve Ankara'da olduğunu iddia edilen satıcı, ödemeden sonra ürünlerin kargoya verileceğini belirtti. Beklediği tepsiler ödeme yaptığı halde gelmeyince İncesoy, satıcı ile irtibata geçti.

Telefonda konuştuğu satıcının, kendisine tepsileri göndermeyeceğini söylediğini anlatan Halil İncesoy, "Paranın yattığı yer ve çeken belli. Halen internet üzerinden fotoğraflar koyarak, dolandırıcılığa devam ediyor. Telefonlarıma çıkmıyor. Konuştuğumda bir de utanmadan 'Acıyorum size' diyor. Ben dolandırıldım, başkalarının dolandırılmasını istemiyorum. Yetkililerin bu konuya el atarak, bu insanları yakalayarak, gerekli şekilde cezalandırmalarını istiyorum. Yasalar önünde hakkımı arayacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fırında ocak başından görüntüler

-Dolandırılan fırıncı Halil İncesoy ile röp

-İncesoy'dan detay

SÜRE: 02'22" BOYUT: 107 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Bu okulun yıllık cirosu 3 milyon lira

Kütahya'da Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulamalı oteli öğrenci aşçılar, kentteki 40 okulda eğitim gören 2 bin 500 öğrenci için öğlen yemeği hazırlıyor. Okul Müdürü Hakan Gölpınar, öğrencilerin hem eğitim alıp hem de okul bütçesine de yıllık 3 milyon liralık ciro ile ciddi destek sağladığını belirterek, "Hem üretiyorlar hem de üretirken kazanıyorlar. Böylelikle üretimden doğan bir hazzı da yaşamış oluyorlarö dedi.

Kütahya'da Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, turizm sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirirken, hazırladıkları öğle yemeklerini 40 kadar okula satarak, ekonomik katkıda bulunuyor. 10'uncu sınıftan itibaren Yoncalı Uygulama Oteli'nde edindikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulan öğrenciler, öğretmenleri ve usta öğreticiler gözetiminde turizm alanında hizmet sektörünün her aşamasını öğreniyor. Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Gölpınar, öğrencilerin kent merkezi ve bazı ilçelerdeki 40 ilkokulun öğlen yemeklerini hazırladıklarını söyledi. Öğrencilerin bu sayede okulu yıllık 3 milyon liralık ciro sağladığını ifade eden Gölpınar, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimiz hep birlikte bir ekip olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda da şu anda Kütahya Merkez ve bazı ilçelerdeki kurumlar için günlük 2 bin 500 kişiye öğlen yemekleri üretiyoruz ve dağıtımını yapıyoruz. Döner sermayeli okullar arasında bu katkılarla Türkiye'de ilk 20 il arasına girdik. Sevinçliyiz, gururluyuz. Öğrencilerimiz de gayet memnun, velilerimiz de öğrencilerin gidişatından çok memnunlar. Hem üretiyorlar hem de üretirken kazanıyorlar. Böylelikle üretimden doğan bir hazzı da yaşamış oluyorlar. Şu anda 330 öğrencimiz var. Aynı zamanda burada otelcilik de yapıyoruzö dedi.

Yiyecek ve İçecek Alan Şefi Gülden Doğru da, öğrencilere okulda bir şeyler öğretip uygulamalı otelde bu bilgileri pekiştirmelerini sağladıklarını kaydetti. Doğru, öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara götürdüklerini ve geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Katıldıkları yarışmalardan derecelerle dönen öğrenciler, okul sayesinde akademik kariyerlerinin yanında meslek sahibi olduklarına dikkat çekti. Ustalarından öğrendiklerini okula bağlı olarak hizmet veren otelde uygulama fırsatı yakaladıklarını ifade eden öğrencilerden 12'nci sınıf öğrencisi Bahar Kara, "Ustalarımızın yardımlarıyla daha da çok geliştiriyoruz ve ileride bu mesleği geliştirerek dünyaya açılmak istiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin yemek hazırlıkları

-Mutfakta servis hazırlığı

-Hazırlanan yemek tabakalarının masaya servisi

-Öğretmenin röportajı

-Okul müdürünün röportajı

-Okulun dış görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

KONYA'nın Karatay ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Köpek, kazada yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan köpek ise hızla uzaklaştı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Görüntü dökümü:

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- Otomobilin kaza yapması

Köpeğin otomobilin altında kalmaktan kurtulması

Haber-Kamera: KONYA DHA))

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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 18 kilo 283 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 lira ile bin 110 euro ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'he bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Mıdık mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, şüphelilere ait evde ve otomobilde yaptıkları aramada, 18 kilo 283 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edilen 24 bin 115 bin ve bin 110 euro ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Aracın bagajında bulunan bavul

Polislerin bavulu açması

Bavul içindeki narkotik madde

Bavul içindeki torbaların sayılması

Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE: 58" BOYUT: 108 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Eğik binalar için imar planı hazırlanacak

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, 40 yıldan fazla süredir yatık duran ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için valiliğin tahliye tebligatı göndermesiyle mülk sahiplerinin boşaltmaya başladığı 5 bina için imar revizyonu yapılacak. Karşıyaka Belediyesi, en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunu gerçekleştireceğini duyurdu.

Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir eğik bulunan binaların depreme dayanıklı olmadığının raporlanması üzerine İzmir Valiliği, 15 Kasım'da tahliye tebligatı gönderip, 5 binanın 1 hafta içinde boşaltılmasını istedi. Sürenin kısa olması nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ve mülk sahiplerinin Vali Erol Ayyıldız ile görüşmesi üzerine, bina analizlerinin yeniden yapılması ve bu süreçte oturanların binada ikamet etmemesi kararına varıldı. Karardan yaklaşık 1 ay sonra 5 binadaki dairelerin çoğu boşaltılırken, Karşıyaka Belediyesi binalarda riskli yapı etüdü çalışmalarının sürdüğünü, en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunu gerçekleştirileceğini bildirdi. Belediye yaptığı yazılı açıklamada, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların görüşleri dikkate alınarak ada ya da parsel bazında yapılacak planlama yapılacağı bildirildi. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, şöyle dedi:

"Tahliye kararı elimizde ulaştığı günden bu yana mülk sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Söz konusu binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilmesi, vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı ve çeşitli sosyal yardımlar alabilmelerini sağlayacak. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede, 11 binanın da dahil olduğu, herkesin hakkını koruyacak bir planlama yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun."

Görüntü Dökümü

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Eğik binaların tahliyesinden

Eğik binaların drone görüntüsü

İZMİR,

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Belediye başkanı bağındaki üzümü yoksullar için topladı

Batman'ın Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 5 dönümlük bağında yoksullar için üzüm topladı.

Gercüş Belediyesi tarafından ilçede ilk kez bağ bozumu festivali düzenlendi. 'Mezrone' ile 'Tayfi' üzüm çeşitlerinin yetiştiği Gerçüş'te bağ bozumu, festival etkinlikleriyle yapıldı. Gercüş Belediye Başkanı AK Parti'li Gündüz Günaydın da kendisine ait 5 dönümlük bağda yetişen üzümleri topladı.

Günaydın, üzümlerin gelirini yoksullara dağıtacağını söyledi. Gercüş'te yetişen üzümün çok kaliteli olduğunu ifade eden Gündüz, birçok yerden talep edildiğini kaydetti. Başkan Gündüz, bağ bozumunda elde edilecek gelirin dar gelirli ailelere verileceğini belirterek, "Hasat mevsiminde üzümümüze büyük şehirler ile komşu illerden talep oluyor. Bugün mezrone üzümünü dünyaya tanıtmak için bağbozumu festivali gerçekleştirdik. Üzümün gelişmesi için çiftçilerimizi bilinçlendireceğiz. Bu üzümünden çok güzel pekmez elde edilmektedir. Ayrıca tanıtımı için bundan böyle çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu mezrona uzumu sadece Gercüş, Midyat bölgesinde yetişmektedir. Üzüm bağlarını büyümesi için tanıtımı ve projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yapılan etkinlik

Belediye Başkanı'nın konuşması

Bağda üzüm toplanırken

Vatandaşların görüşü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 373 MB

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/ GERCÜŞ, (Batman),

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Kayseri'de 'Arap Ocağı' ziyarete açıldı

Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan, 'Arap Ocağı' olarak bilinen tarihi yapı ziyarete açıldı.

Kent merkezinde 27 kilometre uzaklıktaki olan Ağırnas Mahallesi'nde bulunan tarihi yapının restorasyon çalışması geçen yıl Melikgazi Belediyesi tarafından tamamlandı. Kentin kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan, 'Arap Ocağı' ziyarete açıldı. Yerin altında bulunan yapıyı, geçmiş yıllarda ziyaret eden kişiler dua ederek, dilek diliyor.

Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, 'Arap Ocağı'nın dua anlamına gelen bir yer olduğunu söyleyerek, "Her şey Allah'a mahsustur. İnsanlarımız inancına göre bu tür yerlere gelerek dua edip, adak adıyorlar. Buraya farklı dinlerden insanlar da geliyor ve adak adıyor. Bazı insanlar şifa aramak için geliyor. Çocukları için gelen anneler ise çocuklara ait bir şeyleri alıp, buraya bırakıp gidiyorlar. Arap Ocağı, Pazartesi günü hariç her gün ücretsiz olarak gezilebilen bir yer" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arap Ocağından genel ve detay görüntü

Yardım için gelen insanların astıkları eşyalardan görüntü

Yetkili Ahmet Bektaş'ın açıklaması

-Diğer detaylar

SÜRE: 5.03 BOYUT: 566 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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