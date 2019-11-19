DHA YURT BÜLTENİ - 10

Üniversiteli Güleda, öldürüldü (3)

'SEVER Mİ HER KALP KATİLİNİ' PAYLAŞIMI

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu. Cankel'in, öldürüldüğü gün olan 17 Kasım'da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, 'Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın' yazdığı görüldü. Cankel'in önceki günlerde ise 'Nefes almak değilmiş yaşamak', 'Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye' yazdığı ortaya çıktı.

Güleda Cankel'in 14 Kasım'daki paylaşımında 'Sever mi her kalp katilini' yazdığı, bir diğer paylaşımında ise 'İnsanları tanıdıkça kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum' yazdığı görüldü.

LAR

ISPARTA,

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Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar

Karaman'nın Kazımkarabekir ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun özel aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Şüpheliler, aracın üzerine 'Bu seni son uyarımız' yazılı not bıraktı.

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun 42 K 3540 plakalı park halindeki hafif ticari aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Başkan Boyacıoğlu, aracının üzerinde 'Bu seni son uyarımız' yazılı not buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç ve çevrede detaylı inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH'TAN GAYRISI ALAMAZ'

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi belediye başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun aracına tüfekle ateş açıldığı belirlenirken, saçmaların evine de isabet ettiği öğrenildi. Saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapan Boyacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gece saat 01.30 sıralarında ilçe merkezindeki evimin bulunduğu sokakta park halindeki şahsıma ait araç ve ikamet ettiğim eve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Hamd olsun maddi hasardan başka bir kaybımız yoktur. Gerek ilçedeki hemşehrilerim gerekse gönül daşlarım emin olsunlar. Ben göreve geldiğim günden bu yana helal dairesinde görmediğim, ilçenin ali menfaatlerine bulmadığım hiçbir işe olur vermedim. Beytülmal bildiğim, necip milletimizin emaneti olan Kazımkarabekir Belediyesi'ni doğup büyüdüğüm memleketime bir hizmet aracı olarak gördüm. Ne izah edilmeyecek işim, ne de karşılığında iş almadığımız bir ödememiz yoktur. Şu ana kadar kimse ile herhangi bir hasımlığım söz konusu değildir. Hak, hukuk ve helal süzgecinden geçemeyen taleplerin mermiyle geçeceğini düşünenler aldanır. Gözdağı vermek isteyenler, sarsılmaz iman ve inancımızın dağ gibi olduğunu elbette göreceklerdir. Recep Boyacıoğlu'da her canlı gibi fanidir ancak, Allah'ın verdiği canı Allah'tan gayrı kimsenin alamayacağı bilinmelidir. İlçeye hizmet yolundaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, -

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Madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı

İzmir'in Bornova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D. (21), annesi Esma S.'yi (43) 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Esma S.'nin, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S. ile oğlu Muhammed D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla, Esma S.'yi 11 yerinden bıçakladı. Esma S. kanlar içinde yere yığılırken Muhammed D. ise kaçtı.

Gelen sesler üzerine komşuları, polise haber verdi. ihbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esma S., yapılan ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI DA YARALAMIŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S.'yi 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., polise giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Muhammed D.'nin, annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman B.'yi de bıçakla yaraladığı belirtildi. Annesinin birlikteliğine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammed D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu arada, Süleyman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Esma B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Otomobilin çarptığı aracın tekerlekleri yerden kesildi: 2 yaralı

Bolu'da, otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Otomobilin çarpması sonucu hafif ticari araç 2 tekerleğinin üzerinde dururken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin yandan çarparak altına girdiği hafif ticari araç iki tekerleğinin üzerinde durdu. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan Fatih Savaş ile otomobilde bulunan Mukaddes Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçların aldığı hali gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda vatandaş, kaza yapan araçların başında toplandı. Polis, vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Toplanan kalabalık

-Araçların çekilmesi

-Detaylar

Boyut: 136 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kayıp papağanına 101 gün sonra kavuştu

GAZİANTEP'te yaşayan Murat Sinan Bozkurt'un (47) kaybolan 'Baba' isimli papağanı 101 gün sonra bir havyansever tarafından bulunarak Bozkurt'a teslim edildi. Bozkurt, papağanını bulup getiren hayvansevere, arabasını ve evinin halılarını ücretsiz yıkayarak teşekkür etti.

İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ve oto yıkama işiyle uğraşan yapan Murat Sinan Bozkurt'un 5 yıl önce sahiplendiği 'Baba' ismindeki sultan cinsi papağanı, 10 Ağustos günü kafesindeyken kayboldu. Bozkurt, sosyal paylaşım siteleri üzerinden ve çevreye astığı ilanlarla Baba'yı aramaya başladı. Bozkurt, kendisine gelen telefonla 101 gün sonra papağanına kavuştu. Adının açıklanmasını istemeyen bir hayvansever, ağaçta gördüğü papağanı ekmek kırıntısı ile eve çektikten sonra sosyal medyadan gördüğü ilan üzerinden Murat Sinan Bozkurt'a ulaşarak teslim etti.

BABA'YI GETİREN KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ VE HALILARINI ÜCRETSİZ YIKADI

Baba'ya kavuşan Murat Sinan Bozkurt, papağanını bulup getiren hayvansevere, arabasını ve evinin halılarını ücretsiz yıkayarak teşekkür etti. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Murat Sinan Bozkurt, "İsminin verilmesini istemeyen hayvansever bir arkadaş bulmuş getirdi sağ olsun. Ağaçta görmüşler, daha sonra ekmek kırıntılarını yemek için balkona gelmiş. Evin içerisinde papağanı yakalayıp, sahibini aramaya başlamışlar. Sosyal paylaşımlarımızdan ve çıkan haberlerin ardından beni bulup papağanımı getirdiler. Ben de daha önce söz verdiğim gibi getiren arkadaşımızın arabasını ve halılarını yıkadım. İlk beni gördüğünde hemen ıslık çalmaya, babacık demeye başladı. Şu anda çok mutluyum, bununla artık baba oğul gibi olmuşuz. Papağanın gelmesiyle çocuklarım çok sevindi. Kayıp olduğunda en çok korkumuz, kedi ve köpek gibi hayvanlara yem olmasıydı. Çok şükür bir şey olmadan Baba'mıza kavuştuk. Şimdi çalışırken bile gözlerimin önünden ayırmıyorum. Sağ olsun medya ve hayvanseverler yardımı ile papağanımız Baba'ya kavuşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hacıali Öztürk Mahallesi

İşyeri

Papağan kafesinde

Oto ve halı yıkama

Murat Sinan Bozkurt'un Baba ile sohbeti

Murat Sinan Bozkurt ile röp

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 235MB

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Akhisar'da hırsızlığa 5 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık zanlısı olarak 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, zanlılardan 7'sini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kentten gerçekleştirilen hırsızlıklarda çalınan tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, 2 televizyon, 1 buzdolabı, 1 müzik seti, değişik marka- modellerde elektronik eşyalar ile 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, ayrıca hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen 2 binek araç, 1 arazi aracı, spiral, matkap ve kaynak makineleri ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 ayrı çelik kasası bulundu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. (47) ve Z.K. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. (35), C.İ. (33), G.Y. (33), Ö.G. (21) ve Y.A. (40) ise tutuklandı. Ayrıca 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Zanlıların yakalanmasıyla 16 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Adliye çıkışından görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),