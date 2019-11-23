DHA YURT BÜLTENİ-10

Dipsiz Göl'e, su doluyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik eylem planı uygulanıyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp, silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.

GÖLE SU VERİLİYOR

Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ve akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütülüyor. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

VALİ TAŞBİLEK, DİPSİZ GÖL'Ü İNCELEDİ

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dipsiz Göl alanında yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Vali Taşbilek, gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattıklarını belirterek, "Çalışmalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle konuya yaklaşımı, gereken her şeyin yapılmasıyla alakalı olarak vermiş olduğu talimatlar ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da konuya el atmalarıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin 19 Kasım'da ilimize teşrifleri oldu. Biliyorsunuz, öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bu alanın sit alanı olarak ilan edilmesi çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde; yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi" dedi.

'ALANI DOĞAL ORTAMDAN ALINAN SUYLA BESLİYORUZ'

Yapılan istişareler sonrası; ivedilikle çalışmaların tamamlandığını açıklayan Vali Taşbilek, "Yine verilen tavsiyeler doğrultusunda; göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda yapılan çalışmaları bugün itibariyle tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

4 MADDELİK EYLEM PLANINDA NE VAR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı 4 maddelik 'Dipsiz Göl Eylem Planı', alanın hassas korunması ile uzmanların gölün oluşumunu tamamlayıncaya kadar takibine içeren süreçlerden oluşuyor. Eylem Planının 1'inci maddesi gölün 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı'nda çalışma yürütülecek. Planın 2'inci maddesi ise gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. ÇED süreci ile gölün gelecekte çevresel faktörlerden korunma esasları belirlenecek. Eylem planının 3'üncü maddesi ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Eylem planının son maddesi ise göl alanına suyun intikali ve takibi başlığı altında göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. Planla birlikte gölün eski haline kavuşması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile Dipsiz Göl detayları

Dipsiz Göl detayları

Su verilen alan detayları

Haber-Kamera: Seçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN GÜMÜŞHANE-DHA

======================

Öldürülen üniversiteli Güleda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından 17 saat süren kaçma çabalarına rağmen öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19), bir arkadaşlarına yaptıkları doğum günü sürprizi ile şarkı söylediği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Güleda Cankel'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın hayat dolu olduğunu gözler önüne seren görüntülerde, Güleda bir grup arkadaşıyla, bir kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapıyor. Üzerine mumlar olan pastayı tutarken de görülen Güleda, başka bir görüntüde ise arkadaşının doğum günü partisinde, elinde mikrofonla şarkı söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Doğum gününden görüntü

Güleda (Ortadaki) ve arkadaşlarıyla şarkı söylerken

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

=======================

Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı anı kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir restoranda yemek yedikten sonra ayrılmak üzere hareket eden avukat Mehmet Demirlek (43), CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün (40) yumruklu saldırısına uğradı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Avukat Mehmet Demirlek, restorandan ayrılacağı sırada, CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Ulaş Ö.'nün saldırısına uğradı. Kenidis de CHP üyesi olan Demirlek, aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başından yara aldı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saldırı sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Demirlek, ardından emniyette Ulaş Ö.'den şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Ulaş Ö.., ifade verip ayrıldı. Kendisine saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Demirlek, olayın takipçisi olacağını vurguladı. Demirlek, Ulaş Ö.'nün kendisini partiden ihraç etmeye çalıştığını, saldırının nedeninin 'çekememezlik' olduğunu söyledi.

İHRACI İSTENMİŞTİ

Öte yandan avukat Mehmet Demirlek, geçen temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Demirlek, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine CHP İl Yönetim Kurulu Başkanlığı, son yerel seçimlerde Turgutlu'da görevlendirdikleri 6 avukattan biri olan Demirlek'i 'devlet büyüğüne hakarette bulunduğu' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Disiplin kurulunun, oybirliğiyle Demirlek'in ihraç istemini kabul etmediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avukat Mehmet Demirlek'e saldırı güvenlik kamerasında

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

======================

Görme engelli eğitimci öğretme azmiyle dikkat çekiyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, görme engelli tarih öğretmeni 48 yaşındaki Arzu Okumuş, öğretme azmiyle takdir topluyor. Öğrencilerin sevgisini de kazanan Okumuş, tarih dersiyle arası iyi olmayan gençlere tarihi sevdirmesiyle dikkat çekiyor.

İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde tarih öğretmeni Arzu Okumuş'un, sol gözü hiç görmezken, sadece sağ gözü yüzde 5 oranında görüyor. Çocukluk hayali öğretmenlik mesleğini 25 yıldır yapan Okumuş, öğrencilerini dersinde adeta tarih yolculuğuna çıkartıyor. Öğrencilerin sevgisini kazanan Okumuş, gençlere tarihi sevdiriyor.

'DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM'

Görme engelini hiçbir zaman mesleğini yapmasına engel olarak görmediğini belirten Okumuş, "Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyorum. Hayat boyu güçlüklerle karşılaştım. Ama hepsiyle mücadele ettim. Şuan mesleğimi yapmaktan çok mutluyum" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Sude Naz, "Arzu hocamızın çalışkanlığı, azmi ve sorumluluk bilincinde olması beni gerçekten etkiliyor. Tarih benim dikkatimi çeken bir ders. Arzu hocamız da gerçekten çok etkileyici bir şekilde bize anlatıyor. Kendisini çok seviyorum" dedi. 9'uncu sınıf öğrencisi Gülsu Küçük ise, "Kendisi çok azimli, çok başarılı bir öğretmen. Ben aslında ilkokulda tarih dersini sevmiyordum. Bu dersi Arzu hoca sayesinde lisede sevmeye başladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öğretmen Arzu Okumuş'un sınıftaki görüntüsü

Öğretmen Arzu Okumuş'un ders anlatması

Sınıftan genel görüntü

Öğretmen Arzu Okumuş röp

Öğrenciler Sude Naz, Gülsu Küçük röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

======================

İnek, kamyon kasasında doğum yaptı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde gebe inek, hayvan pazarından dönüşte, kamyonun kasasında doğum yaptı.

İlçede hayvan alım-satım işleri ile uğraşan Ali Yıldız ve Mehmet Ali Çıtak, satacakları hayvanları kamyon kasasına yükleyip, pazara gitmek için yola çıktı. İki ortak, doğumu yakın olan gebe ineği de tedbir amaçlı yanlarında götürdü. Diğer hayvanları pazarda satan ikili, dönüş yolunda ineğin doğumunun başladığını fark edince Gemerek ilçesindeki özel bir veteriner kliniğine götürdü. Ancak hafta sonu kliniğin kapalı olduğunu görünce, veteriner hekime telefonla ulaşarak yardım istedi. Ancak inek, veteriner gelmeden Yıldız ve Çıtak'ın yardımı ile kamyon kasasında dişi bir buzağı dünyaya getirdi. Buzağının sağlıklı olduğu görüldü.

Olayı anlatan Mehmet Ali Çıtak (45), "Evde kimse olmayınca ineğimizi öbür hayvanlarımız ile birlikte pazar götürdük. Hayvanlarımızı sattık. Gelirken doğum başlayınca doğruca veterinere geldik. Veteriner kapalı olunca, hayvana kendimiz doğum yaptırdık. Dişi bir buzağımız oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Buzağının görüntüsü

-Sahibinin konuşması

-Fotoğraflar

Haber: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas),

=======================

Sular çekildi, ağıl ortaya çıktı

Elazığ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri havzasındaki suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle, 6 ay önce sular altında kalan ağıl ortaya çıktı.

Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nü besleyen ve 6 ay önce doluluk oranı üst seviyeye yükselen Murat Nehri'nde su, 1,5 kilometre çekildi. Çağlar köyünde suyun çekilmesiyle daha önce su altında kalan ağıl ortaya çıktı. Su altında kalan ağılın bazı bölümlerinin yıkıldığı görüldü.

300 haneli Çağlar köyünün muhtarı Abdulmutalip Ülgen, suyun çekilmesi ağılın ortaya çıktığını ifade ederek, "Su seviyesi yükseldiği için bu alan sular altında kaldı. Bu yer zaten istimlak alanıdır. Her yağışlı dönemlerde bu alan sular altında kalıyor. Yağışlar olmadığı zaman ise geri çekilir" dedi.

Görüntü Dökümü

-------

Ağıldan görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

=======================

Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söyledi

Adana'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30)yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A. ile bilezikleri eşinin kendisine 'mihr' parası olarak verdiğini öne süren Hale Nur A. (21), gözaltına alındı.

Çukurova İlçesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Kemal A., iddiaya göre satın almak için 7 burma bilezik siparişi verdi. Yaklaşık bir saat sonra geri geleceğini söyleyip, dükkandan çıktı. Daha sonra geldiği kuyumcuda Kemal A., eline aldığı bilezikleri, arkasından içeri giren eşi Hale Nur A.'ya verdi. Hale Nur A., altınları alıp, kuyumcudan ayrıldı.

Bir süre altın küpelere bakan Kemal A., bilezikleri almaktan vazgeçtiğni söyledi. Kuyumcu da "O zaman altınları neden kadına verdin?" diye sordu. Kemal A.'nın yanıtı ise "Ben o kadını tanımıyorum, sen altınları ver dedin, ben de verdim" oldu. Bunun üzerine, iş yeri çalışanları polisi aradı.

EŞİNİ TANIMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, Kemal A.'yı gözaltına aldı. Hale Nur A. da altınlarla birlikte yakalandı. Hale Nur A.'yı tanımadığını öne süren Kemal A.'nın, kadınla 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı. 'Karşılıksız çek verme', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Uyuşturucu', 'Polise direnme' suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen Kemal A., poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

'MİHR' OLARAK VERMİŞ

Hale Nur A. ise, "Üç gün önce evlendik, bana bu altınların 'mihr' (İslam dininde kadına verilmesi taahhüt edilen para) parası olduğunu söyleyerek, verdi" dedi. Altınlar kuyumcuya teslim edilirken, çift adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Kemal A.'nın kuyumcu ile konuşması

Eşinin kuyumcuya girmesi

Kuyumcunun altın bilezikleri Kemal A.'ya vermesi

Kemal A.'nın bileziklerin olduğu kutuyu eşine vermesi

Eşinin kuyumcudan çıkması

Zanlıların emniyet bunasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,