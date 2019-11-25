DHA YURT BÜLTENİ-10

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi, 3 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Azez Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bombalı terör olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

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Akçakale Sınır Kapısı, insani yardım araçlarının geçişine açıldı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısı, ' Barış Pınarı Harekatı ' ile 5 yıl sonra yeniden hizmete açıldı. Tel Abyad'a insani yardımın taşındığı araçlarla bugünden itibaren Akçakale Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapılabilecek.

İlçenin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine ulaşımın sağlandığı Akçakale Sınır Kapısı, bölgenin terör örgütü DEAŞ kontrolüne girmesiyle 2014 yılında ulaşıma kapatıldı. DEAŞ'ın ardından 2015 yılının Temmuz ayında terör örgütü PKK/ YPG kontrolüne giren Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütlerinin işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, bölgeye insani yardımın hızla ulaştırılması amacıyla Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden hizmete açılması kararı alındı.

GEÇİŞLER BAŞLADI

Karar doğrultusunda geçen hafta Akçakale ile Tel Abyad sınır kapılarında düzenleme çalışmalarına başlandı. İlk etapta olası terör saldırılarının önüne geçmek için Türkiye 'nin tampon bölgede bulunan beton blokları kaldırıldı ardından fiziki çalışmalara başlandı. Çatışmalar ve saldırılar nedeniyle hasar gören binalar onarıldı, yollar asfaltlandı. Teknik altyapı konusunda da çalışmaların tamamlanması ve gerekli görevlendirmelerin yapılmasından sonra bugün itibarıyla Akçakale Sınır Kapısı, insani yardım araçlarının geçişine açıldı.

Daha önce askeri amaçlı açılan balistik zırhlı kapıdan geçişin yapıldığı Kızılay AFAD ve diğer STK'lara ait insani yardım araçlarıyla bugünden itibaren Akçakale Sınır Kapısı kullanılarak, malzemeler Suriyeli sivillere ulaştırılabilecek.

Yetkililer, ilerleyen günlerde ülkelerine dönüş yapacak Suriyelilerin de Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak, Resulayn ve Tel Abyad'a gidebileceklerini, sonraki aşamada kapının ticari araçların geçişine açılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Akçakale gümrük kapısı

Personellerin kapıda inceleme yapması

Belediye personellerin temizlik çalışması yapması

Gümrük sahasında çalışan işçiler

Hasan Kırmızıtaş anos

Genel detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Minik Belinay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretine 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın sözleri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken, yanında ayakta duran minik Belinay'ın Erddoğan'ın sözlerini 'Dede Selamünaleyküm' diyerek kesmesi, salonda bulunanların gülümsemesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken hemen yanı başında ayakta duran AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız 'ın torunu 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın, "Dede Selamünaleyküm" diyerek söze girmesi, Erdoğan'ın yanı sıra salondaki yüzlerce kişinin gülümsemesine neden oldu. Konuşmasını yarıda kesen Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" yanıtını verdi. Daha sonra salondakilerin, "Devam et" demesi üzerine minik Belinay, "Tayyip dede sana selam olsun" dedi. Erdoğan da, "Aleykümselam olsun" sözleri ile karşılık verdi. Daha sonra minik Belinay, "Selamünaleyküm, Aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an, bir Allah'a inanan, Müslüman'ım Müslüman" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler, Belinay Yıldız'ı alkışladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın görüntüleri

HABER: İZMİR,

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Dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dere yatağında kimliği henüz belirlenemeyen kolu kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinden geçen vatandaşlar, bugün saat 10.30 sıralarında, içi kuru dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz haldeki kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Çevrede yapılan aramada kopan kol bulanamadı. Ölen kişinin kimliği, cinayete mi kurban gittiği ya da olağan sebeplerden ölüp hayvan saldırısına mı uğradığı araştırılıyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekiplerinin çalışması

Cesedin cenaze aracıyla götürülmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Temizlik işçisinden sokak köpeğine masaj

Düzce şehir merkezinde sokakları temizleyen temizlik işçisi bir sokak köpeğine süpürgesi ile masaj yaptı. Köpeğin keyifli hali dikkat çekerken, süpürgeyi bırakan işçinin yanına yeniden yanaştığı görüldü.

Düzce Anıtpark civarında sokakları temizlemekle görevli temizlik işçisi bir sokak köpeğine süpürgesi ile dakikalarca masaj yaptı. Temizlik işçisinin masaj yaptığı köpeğin keyfi yerine gelirken, işçinin masajı bırakması üzerine yeniden yanına yaklaştığı görüldü. İşçi yeniden süpürge ile masaj yaparken, bu sırada yoldan geçen bir kadın da bir süre köpeği sevdi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen temizlik işçinin masaj görüntüleri ise yürekleri ısıttı.

Görüntü Dökümü

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-Temizlik işçisinin köpeğe masaj yaparken görüntüsü (vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Pamukkale'ye 27 yeni çöp kamyonu

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, bünyesine kattığı 27 çöp kamyonunu törenle hizmete aldı.

Pamukkale Belediyesi araç filosuna kattığı 27 çöp toplama ve nakil aracı için hizmete alım töreni düzenledi. Belediye bahçesinde yapılan törene; Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan , AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan , Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu , Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki , kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan ve Pamukkale'nin yılda 2.5 milyon turisti ağırladığını belirten Başkan Örkirek, konuklara ve kent sakinlerine temiz bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirtti. Kiralama yerine araçları satın alarak önemli bir tasarruf sağladıklarını ifade eden Örki, "Biz 27 çöp kamyonunu 14 milyon 500 bin liraya alarak, 5 yılda tam 65 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Aldığımız araçlar 14 ayda kendini amorti edecek. Bu 65 milyon lira ile halkımıza daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız" dedi. Vali Hasan Karahan ise, "Yeni çöp kamyonları hayırlı olsun. Denizli ülkenin en temiz kentlerinden birisi. Bunu korumak kolay değil ama bunun daha ileri boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Emeği geçen Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Araçları kullanacak olan arkadaşlarımıza da Allah, kaza-bela vermesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek araçlar hizmete alındı.

Görüntü Dökümü

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Açılış töreninden drone görüntüleri

Protokolden detaylar

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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