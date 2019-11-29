DHA YURT BÜLTENİ -10

Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'a (39) otopsi yapılması kararlaştırıldı. Durmuş Ay'ın kabri savcı gözetiminde açtırıldıktan sonra cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın, diş çekimi sonrası apse oluştuğu, boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞ

Hüseyin Arslan, ifadesinde, yaklaşık 20 yıldır Serik'te oturduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ve ailecek görüştüklerini anlatan Hüseyin Arslan, Durmuş Ay'ın kendisini telefonla aradığını ve dişini çekmesini istediğini, bunun üzerine Ay'ın iş yerine gittiğini, babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüğünü aktardı. Spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpetenle Durmuş Ay'ın sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektiğini kaydeden Hüseyin Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay'ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti. Arslan, diş çekimi sırasında sadece ikisinin olduğunu, olayı başka kimsenin görmediğini aktardı.

5 DİŞ DEĞİL, 1 DİŞ ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

24 Kasım Pazar günü Durmuş Ay'ın çocuklarından birinin kendisini aradığını, babasının rahatsızlandığını ve kendisine 'hastaneye götürelim' dediğini söyleyen Hüseyin Arslan, kendisinin ilçe dışında olduğu için gelemeyeceğini ve hastaneye gitmelerini söylediğini ifade etti. 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde bu kez Durmuş Ay'ın kendisini aradığını, rahatsızlandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istediğini, yanında bir akrabasıyla gelerek hastaneye götürdüklerini ve müdahale edildiğini anlatan Arslan, o sırada eşi ve çocuklarının kendisine 'Senin yüzünden öldü, sebebi sensin' diyerek tepki gösterdikleri söyledi. Sonra hastaneden ayrıldığını, ertesi sabah da Durmuş Ay'ın öldüğünü öğrendiğini aktaran Hüseyin Arslan, kendisinin 5 diş değil, sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay'dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

CENAZE MORGA KONULDU

İlk etapta ölümü normal görülen Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz tarafından Serik Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatan savcılık, Durmuş Ay'a otopsi yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Durmuş Ay'ın Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kocadayılar Mezarlığı'ndaki kabri bugün açıldı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde, jandarma ve olay yeri ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlık ekiplerinin katıldığı işlemi Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz ve diğer yakınları da takip etti. İş makinesiyle açılan mezardan Durmuş Ay'ın cenazesi çıkarıldı ve cenaze aracına konularak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazma işleminden görüntü

Cenazenin araca taşınması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı

ERZİNCAN'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğinin nefes alamadığını farkedince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kuçağındaki çocuğun öksürdüğünü ve nefes alamaz durumda olduğunu fark etti. Otobüsdeki diğer kadınlardan anneye yardım ederek bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini isteyen Sezgin otobüsü Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Acil Serviste yapılan müdahale ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayhan Sezgin, "Otobüse binen annenin kucağındaki çocuk öksürüyor ve nefes alamıyordu. Hemen dikkatimi çekti. Anneyi ve otobüsdeki diğer kadınların çocuğun başını aşağı doğru eğmelerini söyledim. Onlar çocukla ilgilenirken bende kendi güzergahımdan çıkıp hızla hastaneye gittim. Şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Benim yerimde kim olsa aynı yeşi yapardı" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadının otobüse binmesi

-Şofore para vermesi ve ön koltuğa oturması

-Şoförün kadını uyarması

-Otobüsdeki diğer kadınların bebeğe yardımı

-Şoförün otobüsle hastaneye gitmesi

-Şoför ile röp

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürerek, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle kentten gerçekleştirilen uçak seferlerinde de rötarlar yaşandı.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sis nedeniyle uçak seferlerinde de rötarlar yaşandı.

Görüntü Dökümü

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Sisli hava

Hareket halindeki araçlar

Araçların sis lambaları açık ilerlemesi

Yoldan geçen vatandaşlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Rihan Alp/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 216 MB

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HDP önündeki eylemde 88'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 88'inci günde de sürdürdü. 5 yıl önce kaçırılan ve Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye (19) için oturma eylemine katılan Hüsniye Kaya, "Kızım, bana 'Ana ben okuyacağım, polis olacağım, polisliği seviyorum' dedi. Bu zalimler bırakmadı" dedi. Anne Kaya, yetkililerden kaçırılan çocuklarının getirilmesi için heyet kurulmasını istedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 88'inci günde de 57 aile tarafından sürdürüldü.

'KIZIM POLİS OLMAK İSTİYORDU, ZALİMLER BIRAKMADI'

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan ardından da Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Kızının polis olmak istediğini anlatan Kaya, "Okusaydı şu an üniversite ikinci sınıfta olacaktı" dedi. Çocuklarının getirilmesi için yetkililerden heyet kurulmasını isteyen Kaya, şunları söyledi:

"Kızım için burada eylem yapıyorum. Kızım 14 yaşındaydı, okuyordu, bırakmadılar okusun. Kızım okusaydı şimdi üniversite ikinci sınıfta olacaktı. Kızımın boyu uzundu, bana, 'Ana ben okuyacağım polis olacağım, polisliği seviyorum' dedi. Bu zalimler bırakmadı. Kızım küçüktü, alıp götürdüler. 88 gün oldu, yağmur da yağsa, kar da yağsa, ne olursa olsun, oturmaya devam edeceğim. Kızım için canımı feda ederim. Zaten beş yıldır ölmüşüm, bari kızım gelsin, o yaşasın. Hepimiz anneyiz, tüm anneler burada, çoğu hasta oldu soğuklardan, ne hakları var bizim çocuklarımızı kaçırıp, götürüyorlar. Diyorlar ki 'Biz Kürt'üz', bu Kürt davası değil. Ben de Kürdüm, niye kendi çocukları yabancı ülkelerde okul okurken, bizim küçücük çocuklarımızı kaçırıp dağa götürüyorlar, savaştırıyorlar. Savaş istemiyorum, barış istiyorum, huzur istiyorum ve kızımı istiyorum. Kızım gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Anneler, gelin bize destek verin. Beş yıl oldu kızımın sesini duymamışım. Rica ediyorum heyet kurun, belki çocuklarımızı getirirsiniz."

Anne Kaya kızına da "Mekiye, sesimi duyuyorsan eğer bak, annen perişan oldu. Sen biliyorsun ben hastayım, kurban olayım sana gel. Devlet güçlüdür, devlet sana bir şey yapmaz, söz vermiş seni hapishaneye atmayacak. Sınıra gel orada askere teslim ol, sana bir şey yapmayacaklar, seni getirip annene teslim edecekler" diye seslendi.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

57- Mehmet Aytekin, 2015 yılında İstanbul'a inşaat işçisi olarak giden ve oradan da dağa götürülen kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek 21 Kasım'da oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Hüsniye Kaya'nın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 448 MB

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Tokat'ta 'Sürü Yönetimi Kursu'

TOKAT'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açılan 'Sürü Yönetimi Kursu' ile bilinçli çobanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nce Tokat'ın Almus ilçesinde 'Sürü Yönetimi Kursu' açıldı. 104 saat sürecek kursa, ilçeden 20'si kadın olmak üzere toplam 25 kişi katıldı. Almus'taki özel hayvan işletmesinde başlayan kursta eğitim süresi boyunca kursiyerlere 20 ile 50 TL arasında harçlık veriliyor. Kursiyerlere küçükbaş hayvancılık hakkında uygulamalı temel bilgiler verilecek. 'Sürü Yönetimi Kursu' ile bilinçli çobanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kurs hakkında bilgi veren veteriner Serkan Alp Bilgiç, "Kurslar talep üzerine açılmaktadır. Burada yaygın bir hayvancılık olduğu için süt hijyeni, süt sığırcılığı yetiştiriciliği ve sürü elemanı yetiştiriciliği gibi kurslarımıza talep olmaktadır. Burada İŞKUR ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen bir kursumuzdur. Kursumuzda 104 saat üzerinden kurs veriliyor, 25 kursiyerimiz mevcut. İŞKUR bunlara 30 lira cep harçlığı veriyor. Bizim çobanlık dediğimiz artık eskide kaldı. Artık günümüzde bunun adı 'sürü yönetimi elemanı' olarak geçiyor. Çobanlığı meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde adı değişiyor. Sürü yönetimi elemanı olarak geçiyor. Bu kursumuzdan mezun olanlar 'Biz çoban değiliz, sürü yönetimi elemanıyız' diyor. Aynı zamanda bu kurstan almış oldukları bilgileri kendi sürülerine uygulayarak sürülerini çoğaltabilecekler. Sürülerindeki hastalıklara karşı koruyabilecekler" dedi.

'Sürü Yönetimi Kursu'na katılan Berra Kurt, "Bu sevgi bana eşimden geldi. Burada öğrendiğimiz bilgilerle sürüyü büyütmek istiyoruz. Ayrıca bunun getirisi de çok güzel" diye konuştu.

Kursiyer Sanem Zengin ise "Hayvanlara karşı büyük ilgim var. Çobanlık gibi bir deneyimim olmadı ama ileri dönük planlarım var. Onun için bu kursa katıldım" dedi.

Görüntü Dökümü

-Koyunlardan görüntüler

-Çiftlikten görüntüler

-Kursiyer ve koyunlardan görüntüler

-Kurstan görüntüler

-Veteriner Hekim Serkan Alp Bilgiç röportaj

-Kursiyer Berra Kurt röportaj

-Kursiyet Sanem Zengin röportaj

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), -

(639 MB)

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