DHA YURT BÜLTENİ -10

Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3.4 milyon yeni nesil pasaport, 7,3 milyon sürücü belgesi verilmiş olup verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden, ülke genelinde 1328 noktadan günde 250 bin kişinin hizmet aldığını söyledi. Ehliyet ve pasaport işlemlerinin de devriyle büyük iş yükü ve bunun gerektirdiği yatırımların söz konusu olduğunu belirten Soylu, yeni nüfus müdürlüğü konseptinin bu yeni dönemin ihtiyaçları gözetilerek, oluşturulduğunu aktardı. Bakan Soylu, "Özellikle personel takviyemiz ve yeni randevu verme sistemimizle randevu verme süresi 1 güne, işlem süreleri 8 dakikaya düştü. 2017 yılından sonra yıllık işlem hacmi yaklaşık 50 milyona yükseldi. 3'ü bir yerde projesiyle pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı için tek başvuru ve bir kez verilen parmak izi, fotoğraf ve imza ile işlem gerçekleştirilir hale geldi. Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1,3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yıl bittiğinde 50 milyonu aşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Toplantı sonrası bakan Soylu Adil öksüz sorusuna turizm cevabı vermesi

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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TIR'ın yedek deposunda 165 kilo eroin ele geçirildi

Edirne 'den takibe alınarak, Nevşehir girişinde durdurulan TIR'da, 165 kilo likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul yönüne giden TIR'ı takibe aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla, TIR, Nevşehir girişinde durduruldu.

YEDEK YAKIT DEPOSUNDA 165 KİLO LİKİT EROİN

Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında TIR'da arama yaptı. Aramada aracın yedek deposunda 165 kilo likit eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüpheliler sağlık kontrolün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü

Şüphelilerin gelişi

Araçtan inişi

Hastaneye girişi

Çıkışı

Araçlarra bindirilmesi

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Tekirdağ'da iki kamyonun karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde süt kamyonunun, hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Malkara – Hayrabolu yolu üzeri Çöplük mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu istikametinden Malkara yönüne giden Serhat Kanbur (29), yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt kamyonu, aynı istikamete giden Bülent Mendilli (30), yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu şarampole devrilirken, süt kamyonunun kabini ise hurdaya döndü. Hurdaya dönen kabinde sıkışan sürücü Serhat Kanbur ile hafriyat kamyonu sürücüsü Bülent Mendilli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, Jandarma ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

'EKİPLER ÇIKARDI'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi kaza kırım ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Serhat Kanbur ile diğer kamyon sürücüsü Bülent Mendilli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLDİ'

Kazadan dolayı Malkara – Hayrabolu yolu yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritli olarak ulaşıma açılırken, yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulans, polis, jandarma ve kaza kırım ekiplerinin gelişi

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Yaralıların ambulansla hastaneye sevki

Kaza yerinden detay

Kaza yapan araçlardan detay

Ekiplerin çalışmasından detay

Olay yerinden detay

HABER - KAMERA: MURAT YAYIN/ MALKARA, TEKİRDAĞ,

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Mersin'de evlerin duvarlarındaki tarihleri, yardım toplayan kadın yazmış

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bazı evlerin duvarlarındaki tarihlerin, lösemi hastaları için yardım toplayan kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığı ortaya çıktı.

Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayan ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi. İlçe sakinleri arasında tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için inceleme başlattı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, duvarlardaki tarihleri, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. adlı kadının girdiği binaları unutmamak için yazdığının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, "İlimizde bazı binaların kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili olarak 01.12.2019 günü bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde Mersin'de de Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlendiği şeklinde çıkan haberler ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Alevi vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir işaretlemenin olmadığı, Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili kadın da verdiği ifadede, gezdiği bölgeler ile girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Apartmanlardan genel ve detaylar

Duvara yazılı tarihlerden görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Düzce'de kış lastiği denetimleri başladı

Düzce'de, trafik ekipleri terminalde yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada kış lastiği takmayan otobüse rastlanmadı.

1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Düzce'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, ölçümleri yapıldı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada kış lastiği takmayan otobüse rastlanmadı.

Sürücüler araçlarına kış lastiklerini taktırdıklarını belirterek, "Lastiklerimizi taktık kışa hazırız. Bir sıkıntımız yok, evraklarımız tam. Uygulamalar bizim ve yolcuların canının güvenliği için." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denetlemelerden görüntü

Polis memurlarının lastikleri ölçüm yaparken görüntüsü

Şoförlerle röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,