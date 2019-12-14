DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Belediyeden işçi çıkartılmasına tepki

MERSİN'in Tarsus İlçesinde bir araya gelen yüzlerce ülkücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'i ve belediyeden işçi çıkartılmasını protesto etti.

Tarsus Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı Ziya Körüklü, işçi çıkartmalarla açıklama gerçekleştirdi. Körüklü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk milletinin gözünün İçine baka baka işçileri çıkarmayacağına dahi namus ve şeref sözü vermişlerdi. Bugün burada toplanmamızın amacı namus ve şeref sözü verenlerin sözlerinin arkasında durmamasıyla alakalıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız sırf milliyetçi, ülkücü oldukları için baskıya ve zulme mazur kalmış, kurum içerisinde hesapsızca yerleri değiştirilmiş ekmekleriyle terbiye olunmak istenmiştir. Performans adı altında işçi arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkartıp adeta hukuku yok saymışlardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Tarsus Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı Ziya Körüklü'nün basın açıklamasını okuması

SÜRE: 01'35" BOYUT: 178 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (MERSİN),

===============

Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardımcı oldu. Karaya çıkan domuz daha sonra gözden kaybolurken, bu anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Gelibolu ilçesinde balıkçı Yusuf Özen (55), arkadaşları ile balık avlamak için 'Börü' adlı teknesi ile denize açıldı. Balıkçı Yusuf Özen ve arkadaşları Lapseki ilçesi Şevketiye önlerinde denizde yüzen bir yaban domuzu gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan balıkçılar boğazı karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil boyunca yüzen domuza karaya çıkması için tekneyle yanına kadar yanaşıp, yönlendirdi. Balıkçılar, 1 saat süren çabalar sonucunda denizde yüzen yaban domuzunu Alpat altı mevkiinde karaya çıkmasını sağladı. Karaya çıkan yaban domuzu gözden kayboldu. Domuzun denizde yüzme ve karaya çıkma anı balıkçılar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Denizin ortasında yüzmeye çalışan bir domuz görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ve karaya çıkması için domuzu yönledirdiklerini belirten tekne sahibi balıkçı Yusuf Özen, "Boğazın ortasında karşılaştık, karşı tarafdan geliyordu. 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik, ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), -

===================

4 bin 115 yaşındaki ağaç için klip çektiler

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde yaşayanların oluşturduğu Gümeli Çevre Platformu üyeleri, 4 bin 115 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı için klip çekip, türkü söyledi.

Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı, türünde ise en yaşlı ağaç olan 'Gümeli Porsuğu' adı verilen 4 bin 115 yaşındaki ağacın bulunduğu Gümeli beldesi, yaylalarıyla Batı Karadeniz'in en önemli yayla turizmi yeri olma yolunda hızla ilerliyor. Beldelerinin doğal güzelliğini tanıtmak için bir araya gelerek Gümeli Çevre Platformu'nu kuran belde sakinleri, Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' türküsüne klip çekti. Klipte oynayan beldede yaşayan 17 genç, enstrümanlarıyla birlikte türküyü seslendirdi. Klip ise 4 bin 115 yaşındaki porsuk ağacının yanı sıra bin 990 ve bin 167 yaşlarındaki diğer porsuk ağaçları ile Bacaklı ve Bölüklü yaylalarında çekildi.

'4115 Yıl Daha Gümeli' adlı verilen klibin tanıtım toplantısında konuşan Gümeli Çevre Platformu Başkanı Şinasi Bilgen, beldede yaşayan gençlerin bir araya gelerek dünyanın en yaşlı porsuk ağacı unvanına sahip 4 bin 115 yaşındaki Gümeli Porsuğu için klip çektiklerini söyledi. Gümeli'nin doğasıyla Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu ifade eden Bilgen, "Gümeli'de hep birlikte iç içe yaşıyoruz. Gümeli milyonlarca yıl önce bize atalarımızdan yadigar kalmış. Bundan 20 yıl önce Gümeli Çayı'nda ben ve benim yaşımda olanlar yüzüyorduk. Yaklaşık 10 yıldır da alabalık bile kalmadı. Bizler hep birlikte bu yaşadığımız doğaya sahip çıkarsak bizden sonraki nesillere güzel bir doğa bırakırız. Beldemizde yaşayan 17 kardeşimiz kendi sesleri ve enstrümanlarıyla 4 bin 115 yaşındaki porsuk ağacı ve yaylamızda klip çektiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Beldede yaşayan Tanju Türkyılmaz da doğalarını ve porsuk ağacını tanıtmak amacıyla güzel bir klip hazırladıklarını anlatarak, "Gümeli'de kurulan Çevre Platformunu ardından biz gençler olarak bir şeyler yapmak istedik. Ağabeylerimiz ve gençleri bir araya getirerek 4 bin 115 yaşındaki porsuk ağacını çevresinde ve yaylamızda 'Aşık Veysel'in Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' türküsünü seslendirerek tüm dünyaya mesaj vermek istedik. Çok güzel bir kilp olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Klip

-Platform başkanının konuşması

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

===================

Kuruyan kuş cennetine 'can suyu'

KARS'ın Arpaçay ilçesinde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti için aranan su bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kars'ın önemli turistik bölgelerinden biri olan ve Afrika- Avrasya kuş göçü yolu üzerinde yer alan Kuyucuk Gölü'nde 'can suyu' sağlayacak kuyu açıldı.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti'nin suyunu da olumsuz etkiledi. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı. Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'nin kuruması, kuşların da gölü terk etmesi üzerine seferber olundu.

SU KUYUSU AÇILDI

Kars Valiliği, Kuyucuk Gölü'nün, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle önemli düzeyde kuruduğunu, civarda gölü besleyen herhangi bir su kaynağının olmaması nedeni ile doğal yaşam dengesinde bozulmalar başladığından, gölü beslemek amacıyla DSİ Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından bir adet su sondaj kuyusunun açılmasını talep etti. Kuraklıktan dolayı flora ve faunada daha ağır sorunların yaşanmaması açısından gölü beslemek üzere, DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından, Kuyucuk Gölü ve çevresinin yeraltı suyu durumunu araştırmak amacıyla hidrojeolojik etüt çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda görevlendirilen Erzurum DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü sondaj ekibi tarafından, belirlenen mevkide 12 Eylül 2019'da su sondajı çalışmalarına başlandı. 18 gün sonra 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11 metre, dinamik su seviyesi 80 metre ve kuyu verimi 20 litre/saniye olan su kuyusu tamamlanarak Kars Valiliğine teslim edildi. Valilik tarafından gerekli pompa ve iletim hattı yapılarak, ihtiyaç duyulacak periyotta suyun Kuyucuk Gölü'ne aktarılması temin edilecek. Yapılacak bu çalışmalar ile Kuyucuk Gölü'nde kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-DSİ tarafından çekilen sondaj çalışması

+++

Gölün kuruduğu dönemden arşiv görüntüler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

=======================

Kartepe yılbaşına hazır

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde yılbaşı hazırlıkları tamamlanırken, otel yüzde yüz doluluk oranına yaklaştı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezinde yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Meteorolojik tahminlere göre yılbaşı öncesi kar beklenen bölgede yoğun yağış olduğu taktirde 17 kayak pisti açılacak. Kartepe'de her yıl başı olduğu gibi bu yılda kar yağışı beklediklerini söyleyen Otel Genel Müdürü Servet Akça, "Kartepe yılbaşına hazır. İnşallah yılbaşından önce de kar yağışı bekliyoruz. Güzel bir kar keyfiyle güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Meteorolojik durumlara göre biz yılbaşından önce kar bekliyoruz. Burada iyi bir kar olacağı gözüküyor. Pistlerimiz açık olacak, bütün misafirlerimizi Kartepe'ye bekliyoruz." dedi.

Yılbaşı öncesi otelde doluluk oranı arttığını ve çok az oda kaldığını söyleyen Akça. "Kartepe'ye gelecekler kayak, snowboard ve birçok aktivite yapma imkanı bulacak. Eğlenceyi en yüksek dozda yaşayacaklar. Her zaman olduğu gibi yılbaşı doluluk oranımız şu anda ful gözüküyor. Çok az odamız kaldı, onun için misafirlerimizin biraz daha acele etmesi gerekir. Canlı müziğimiz olacak, istedikleri kadar limitsiz yemek olacak, çocuklar için palyaçolar olacak. Eğlence çok güzel olacak, herkesi bekliyoruz. Burada özel ATV'lerimiz var, yeni açılan tesislerimiz var. Gelecek konuklarımız burada kızak yapabilirler, artık iki tane büyük kızak pistimiz de var 17 kayak pistimizle burada hazır bulunmaktayız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kartepe'den görüntüler

-Drone

-Otel Genel Müdürü Röp

-Anons

Haber-Kamera-Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli)