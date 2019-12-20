DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Siirt'te PKK'lı 3 terörist teslim oldu

Siirt'te jandarmanın, aileleriyle görüşmesiyle ikna edilerek terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Dağ kadrosunda yer alarak, Irak ile Suriye'de faaliyet gösteren gösteren ve sözde lider seviyesinde olan PKK'lı 3 teröristin ikna edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı, ailelerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından ailelerinin ikna ettiği 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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3 yıldır aranan Erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış

Gaziantep'te 2017 yılında kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay'ın ortağı Cahit Ergül tarafından arazi anlaşmazlığı nedeni ile öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı ve adliyeye sevk ettiği 6 şüphelinin, Erbay'ın cesedini parçalara ayırarak yaktıkları da ortaya çıktı.

Olay, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Muharrem Erbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Erbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Erbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis soruşturmayı sürdürürken, bir televizyon kanalında yayınlanan programa kızını aramaya giden Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Programa daha sonraki günlerde de katılan Cahit Ergül, kız kardeşi Zeynep Ergül ile akrabaları M.E., A.E., A.E. ve E.M., kayıp olarak aranan Erbay ile ilgili çeşitli itiraflarda bulundu. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, canlı yayına da katılan Cahit Ergül ile kız kardeşi Zeynep Ergül ve 4 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında Cahit Ergül suçlamaları kabul etmezken, diğer şüpheliler Mehmet Muharrem Erbay'ı, Cahit Ergül'ün öldürdüğünü ve parçalara ayırdıktan sonra yaktığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban gittiği belirlenen Erbay'ın cesedinin bulunmasına yönelik polisin çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpelilerin adliyeye getirilişi

Şüpheli Cahit Ergül'ün suçlamaları kabul etmemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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HDP Önündeki eylemde 109'uncu gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin evlat nöbeti 109'uncu gününde de devam etti. 5 yıl vatani görevine yapmaya hazırlanırken, çalıştığı İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götütülen oğlu Ömer (24) için oturma eylemi yapan Ağrılı Salih Gökçe, "Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin evlat nöbeti, 109'uncu gününde devam etti.

'DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR'

Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götütülen oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapıyor. Bir an önce oğluna kavuşmak istediğini belirten Gökçe, şunları söyledi:

"109 gündür buradayız. HDP binası önünde bekliyoruz. Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Daha önce de söyledim, kar da yağsa, yağmur da yağsa ben buradan ayrılmayacağım. HDP daha önce 'Biz binayı kapatıyoruz' dedi. Oysa milletvekilleri gelip gidiyorlar buraya. Onların binaya gidip gelmeleri değil, çadıra gidip gelmeleri gerekiyordu. Buradaki ailelerin sorununu dinlemeliydiler. Ben HDP'den bir açıklama bekliyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP milletvekilleri başka zaman, laf lafa gelince, 'Biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz' diyor. Hayır, Kürtlerin hakkını savunduklarını zannetmiyorum. Başka ülkelerin haklarını savunuyorlar. Bizim çocuklarımızı da bu ülkelere peşkeş çekiyorlar. Devlet yetkililerine de sesleniyorum, buna bir el atsın. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Eli uzun. Devletimiz buna bir çözüm bulur."

Görüntü Dökümü

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-HDP il binasından görüntü

-Oturma eylemindeki aileler

-Genel ve detay görüntüler

-Salih Gökçe ile Röp.

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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İznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

Bursa'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu. 3 kahveden televizyon, birinden de para çalan hırsızlar, jandarma tarafından aranıyor.

İznik'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'üne gece yarısı kimliği belirsiz hırsızlar girdi. Sabah kahvelerini açtıklarında soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri jandarmayı aradı. Yapılan incelemede 3 kahveden televizyon, birinden para çalındığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, kahvelerin kapılarının levye ile açıldığını tespit etti. Mahalledeki MOBESE kameralarının kayıt yapmadığı ortaya çıkarken, işletmeciler duruma tepki gösterdi. Jandarma hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Kıraathanelerden detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

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Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor

Şanlıurfa'da kaldırım taşı altında yükselen duman ekipleri harekete geçirdi. Görenleri şaşırtan dumanın çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, Sülemaniye Mahallesi'nde market işleten Sabri Çelik'in iş yeri önündeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece saatlerinde temizlik ekipleri suyla kaldırımı yıkadıkları sırada dondurma dolabının bulunduğu kaldırım taşları arasında yükselen buhar dumanını fark etti. Bir süre bu durumu normal karşılayan iş yeri sahibi dumanın çıkmaya devam etmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye geçen ekipler, söz konusu yükselen buharla ilgili bir şey bulamazken, DEDAŞ ekipleri ise bölgedeki yer altı kablolarında arıza olabileceği ihtimali üzerine enerjiyi kesti. Mahallede merak uyandıran dumanın sırrını çözmek için çevredeki vatandaşlar, streteskopla kaldırım taşını dinleyip, elleriyle taşları çıkarttı.

Ekipler, saatlerdir çıkmaya devam eden dumanın çıkış sebebini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaldırım taşı arasında yükselen duman

Dumanı merak eden çevredeki vatandaşlar

Görevliler incelemede bulunması

İşyeri sahibi Sabri Çelik'le yapılan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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