DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (6)

YAKINININ EVİNDE ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA YAKALANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i aynı tabancayla öldürdüğü ileri sürülen, çıkan çatışmada da polis memurunu ağır yaralayan Enver Yıldız'ın (30), Atatürk Mahallesi, 1591 Sokak'taki bir evde saklandığı belirlendi. Harekete geçen polisler, Yıldız'ın saklandığı zeminle birlikte 3 katlı binanın bulunduğu sokağın çevresindeki 10 sokağı boşaltıp, bu sokakların giriş ve çıkışlarını otomobillerle kapattı. Sokaktaki yayalar da uzaklaştırıldı. Ardından özel harekat polislerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 150 polis, binanın çevresini sardı. Polis, 'akrep' olarak bilinen zırhlı araçla şüpheli Yıldız'ın bulunduğu eve yaklaşıp, teslim olmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak Yıldız, polislere direndi. Bunun üzerine özel harekat polisleri, son hazırlıklarını da tamamlayıp, binanın orta katına operasyon düzenledi. Yıldız, yaralı olarak yakalanıp, evden sedye ile çıkarıldı. Evdeki 2 kişi de gözaltına alındı. Evin, Yıldız'ın bir yakınına ait olduğu öğrenildi.

ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen Enver Yıldız (30), ilçede saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin şüpheli Enver Yıldız'ın saklandığı evin çevresinde önlem almasından görüntü

-Şüpheli Enver Yıldız'ın yaralı olarak yakalanıp, sedye ile evden çıkartılması

-Operasyon öncesinde polisin hazırlık yapması

-Kapatılan yollardan görüntü

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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Kula'ya yılın ilk karı düştü

Muğla'nın Kula ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kar yağışında en çok etkilenen ilçenin en uzak ve en yüksek kırsal mahallesi Çarıkballı oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, buzlanma nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Karın keyfini ise kartopu oynayan öğrenciler çıkardı.

Kula'da geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları, bu hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kula'nın en uzak ve en yüksek kırsal mahallesi olan Çarıkballı Mahallesi'nde biriken kar, yer yer buzlanmalara neden olup, ulaşımı da etkiledi. Yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle Çarıkballı Mahallesi'ndeki ilkokulda görevli öğretmenler, derse yetişmekte güçlük çekti. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise, okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi. Mahalledeki diyaliz hastaları ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı araçlarla tedavileri için Kula Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ayrıca yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karla kaplı yerlerden görüntü (Köylülerin cep telefonu ile çektiği görüntüler)

Çarıkballı İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin kartopu oynamasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Ayakkabının tabanında esrar bulundu

Diyarbakır'daki denetimlerde durdurulan otobüste arama yapan ekipler, şüpheli bir kişiyi ayakkabı tabanlarına gizlediği 412 gram uyuşturucu ile ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Kayapınar ilçesi Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Denetimlerde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden S.Y., şüpheli görülerek arandı. Narkotik köpeği 'Çiko' ile yapılan aramada S.Y.'nin her 2 ayakkabısının iç kısmına yapılan özel tabanlık içerisinde 412 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, S.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Otobüse Jandarma ekibinin binmesi

Otobüste narkotik köpeğin arama yapması

Ayakkabı tabanından esrar çıkması

Genel ve detay

Haber: Elif FİLİZ- Kamera: DİYARBAKIR,

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Temyize gitti, cezası 25 yıldan 30 yıla çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ile kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk'a (38) verilen 25 yıl hapis cezası, Bursa Bölge Mahkemesi'ne yaptığı temyizin ardından 30 yıl 10 aya çıktı. Daire, kararı çok bularak bozulmasını isteyen sanığa, yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indirimini fazla buldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçtiğimiz 2017 yılı ocak ayında meydana gelen olayda, kayınpederi Hilmi Şen (55) ile aynı evde yaşayan Ali Çelik (33), iddiaya göre apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a "Bahçedeki kulübede yaşayan köpeğin sürekli havlıyor. Yeni doğan bebeğimiz havlama sesinden korkup uyuyamıyor" diyerek, duruma bir çözüm bulmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından da silah sesine gelen kayınpederi Hilmi Şen'i vurarak, öldürdü.

Bu sırada koridorda bulunan Yasin Uzal da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı. Köpek yüzünden işlenen çifte cinayet sonrası Konuk tutuklanırken, ailesi köpeği alarak siteden taşındı. Hacı Murat Konuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuk, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, "Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Sitede, köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe yiyecek verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darbetmeye başladılar. Kamelyadaki olay aklıma geldi. Korku ve panikle havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım" dedi. Mahkeme, Hacı Murat Konuk'u, Ali Çelik'i ağır tahrik altında öldürmekten 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen'i ağır haksız tahrik ile olası kastla öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal'ı olası kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

KARIMIN YANINDA BENİ DÖVDÜLER

Konuk'un avukatları, kararı temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Bursa Bölge 1. Ceza Dairesi'nde yapılan temyiz duruşmasında Konuk, "Daha önce kamelyada dayak yedim. Eşime peçeteye sarılı salata gönderip, küfür ettiler. Ben evliya ve makine değilim. Ben onları vuracak olsam, 16 yıldır ruhsatlı tabancam var, yukarı çıkardım. Karımın yanında beni dövdüler. Olay anında karımın çığlıklarından dövüldüğünü düşündüm. Beş kat yukarıdan aşağıya indiler. Olay anlık oldu. Benim silahım 17 artı 1 kapasitelidir. Silahı 9 mermi ile polise teslim ettim. Ambulansı ve polisi ben aradım. Olayın mağduru benim ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

BÖLGE 1. CEZA DAİRESİ, CEZAYI 5 YIL 10 AY ARTIRDI

1. Ceza Dairesi, yapılan tahrik indirimini fazla bularak, yerel mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını bozdu. Konuk'a Ali Çelik'i kasten öldürmek suçundan 14 yıl 2 ay hapis, Hilmi Şen'e karşı kasten öldürmek suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Yasin Uzal'ı yaralama suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylelikle, Konuk'un cezası 5 yıl 10 ay artarak, 30 yıl 10 aya yükseldi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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