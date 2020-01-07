DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı-EK

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTI

Akdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Görüntü Dökümü

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Yük gemilerinden görüntüler

Batan teknelerden görüntüler

Kıyıya vuran ağaç parçaları

Vatandaşların ağaç parçalarını toplaması

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Batan teknelerini çıkarmaya çalışan vatandaşlar

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/MERSİN,

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Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kardan kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini gösteriyor. Tekirdağ- Malkara karayolunun 5'nci kilometresindeki Bağlar rampası kesiminde kar ve tipi nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağışından detaylar

-Malkara yolunda kar ve trafikten detaylar

-Yolda ilerleyen otomobil ve ağır taşıtlar

-Yolda küreme yapan ekipler

-Muhabir Ruhan Yalçın'ın anonsu

-Kar yağışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, fırtına etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.

Balıkesir'de, gece başlayan fırtına, bugün de etkili oldu. Edremit'te bazı evlerin uçan çatıları, elektrik tellerine takılırken, sokak aydınlatmasında arıza meydana geldi. Bazı iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi. Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi 1034 Sokak'ta çam ağacı, İlter Kilerci'ye ait 10 KC 865 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.

Gürültüyle uyandıklarını anlatan Ulvi Kilerci, "Akçay'da en son 15 yıl önce bu kadar kuvvetli fırtına olmuştu. Sabaha karşı 05.30 civarında büyük gürültü oldu ve arabanın üzerine ağacın devrildiğini gördük. Elektrik telleri de koptu. Gece riskli olması nedeniyle çalışmalar sabaha bırakıldı. Neyse ki kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fırtına nedeniyle zarar gören tabela ve ağaçlardan genel ve detay görüntüler

-Ulvi Kilerci röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Rektör Ayrancı: Kanal İstanbul büyük bir proje

KANAL İstanbul projesi için bilimsel çalışma yapan 7 üniversiteden Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, depremsellik riskine karşın tedbirlerin alındığını, tsunami tehlikesinin dalga simülasyonlarıyla elendiğini, su kaybının Melen projesi çerçevesinde katlarca fazlasıyla sağlanabileceğini söyledi. Ayrancı, "Avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte değerlendirildiğinde büyük bir proje olduğunu görmek mümkün" dedi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Kanal İstanbul projesine ilişkin çalışma yürüten ve bilimsel katkı veren 7 üniversiten biri olduklarını bildirdi. Projenin çok büyük olduğunu ve 8 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını söyleyen Ayrancı, "Proje her aşamada bilimsel esaslara göre değerlendirilmiş ve sonuca bağlanmıştır. 55 ayrı kurum ve 7 üniversiteden çok önemli kişilerle çalışılarak bu hale gelmiştir. Kanal İstanbul bir dünya projesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yüzyıllık yaşam diliminde ileri sürdüğü en önemli tekliftir. Projeye dikkatli bakıldığında sadece bir suyolu ve kent yapılanması değil aynı zamanda jeostratejik, coğrafi, ticaret, küresel finansı etkileyen pek çok unsur içeren yapıdan oluştuğunu göreceksiniz. Sadece Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle, sadece su yolu olması nedeniyle değerlendirilmesi bizi yanlış yere götürür" dedi.

'BÜYÜK BİR PROJE'

Ayrancı, projeye ilişkin bilimsel esasa tabi olmayan çok tartışmanın bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Kanal İstanbul Projesi, güzergahı, depremsellik, heyelan, kültür varlıkları açısından ciddi bakımdan analize tabi tutmuştur. Projeye ayrıntılı olarak baktığınızda depremsellik riskine karşın tedbirlerin alındığını göreceksiniz. Tsunami tehlikesinin dalga simülasyonlarıyla elendiğini göreceksiniz. Sazlı dereden kaynaklı su kaybının Melen projesi çerçevesinde katlarca fazlasıyla sağlanabileceğini tespit edeceksiniz. Terkos Gölü'nde meydana gelecek kanal sızmalarına karşı alınan tedbirleri göreceksiniz. Küçükçekmece Gölü'nde kuş türlerinin kaybının engellenmesi için kanalın geçtiği yerin ayrılmasıyla mevcut yerin korunduğunu göreceksiniz. Pek çok açıdan değerlendirebilirsiniz bunları. Bu konuların tamamına bakıldığında, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte değerlendirildiğinde bu projenin gerçekten büyük bir proje olduğunu görmek mümkün."

'7 ÜNİVERSİTE GÖREVLERİNİ ÇOK İYİ YAPTI'

Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin araştırmacı bir üniversite olduğunu söyleyerek, "Projede, çok üstün bir gizlilik ve sadakat üzerine yürütülmüştür işler. Belli bir zamana kadar bilgilerin muhafaza edilmesi ve projenin olgunlaştırılması sürecinde 55 kurum ve 7 üniversite görevlerini çok iyi yapmışlar. Bu muhteşem projeyi ortaya koymuşlardır. ÇED raporunu hazırlayanlardan, bilim insanlarına, teknik personellere ve hükümet yetkililerine kadar emeği geçenleri tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rektör Ayrancı ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'yı 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa örenyerleri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St.Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Mazı, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentlerini 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2018 yılında Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 2 milyon 949 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile kapadokyadan kar görüntüsü

-Balondan genel ve detay görüntü

-Turistlerden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı

KARAMAN'ın Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek ilçesinde Bozdağ Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışının ardından kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları, sezon açılışını pekmezli kar yiyerek kutladı.

Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek'teki 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Genellikle bölge ve çevre illerden gelenlerin kullandığı kayak merkezinin sezon açılışı yoğun kar yağışının ardından yapıldı. Kayak severler, karlı pekmez yiyerek sezon açılışını kutladı.

Görüntü Dökümü

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Kayak yapanlardan detay

Kayak merkezi detay

-Röportaj

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

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