DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)

EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTI

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 16 saatlik zorlu yolculuğun ardından çığ altındaki işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Baskınlarda 4 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İskenderun İlçesi Topboğazı mevkiinde şüplehendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılar arama torpido bölümüne zulalanmış 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. Polis ayrıca, ilçe merkezinde bulunan boş arsada taşların altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

Torpido bölümüne tepki vermesi

Torpidonun açılması

Uyuşturucu hap dolu paketlerin bulunması

Operasyonda ele geçirilen hapların fotoğrafları

Haber-Kamera: HATAY,

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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgar, hayvan çiftliği ile bir deponun çatısını uçurdu. Olayda çiftlik ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Malkara'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir hayvan çiftliği çatısı ile Kürtüllü Mahallesi'nde bir evin yanındaki balya deposunun çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatılardan biri tarlaya savrulurken, diğeri ise evin bahçesine düştü. Ayrıca şiddetli rüzgardan bazı elektrik direklerinin kabloları koptu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince, hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kürtüllü Mahallesi Muhtarı Gültekin Karadeniz, "Mahallemizde saman deposunun çatısı, şiddetli bir rüzgarla uçtu. Çatı komple gitmiş durumda. Bizi sevindiren, sadece maddi hasar olmasıdır. Allah'a şükür herhangi bir kimseye zarar vermemesi tesellimiz. Kolay kolay uçmayacak çatıyı uçurmuş rüzgar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uçan çatılardan detaylar

-Çiftlik ve saman deposundan detaylar

-Kopan elektrik kabloları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü

KOCAELİ'de yaşayan Şenay ve Ercan Köse çifti, ikiz çocuklarından Caner'den 2 yıl sonra Taner'i (4) de 'beyaz cevher' olarak bilinen lökodistrofi hastalığından kaybetti.

İzmit 'te bir fabrikada çalışan Ercan Köse ile Şenay Köse çiftinin 2016 yılından ikiz çocukları dünyaya geldi. Caner ve Taner ismini verdikleri çocuklarına halk dilinde 'beyaz cevher' olarak bilinen lökodistrofi hastalığı teşhisi konuldu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuklardan Caner Köse, iki yıl önce hayatını kaybetti. Köse çiftçi, çocuklarının acısını yaşarken ikizi Taner Köse'nin sağlığına kavuşması için mücadeleye devam etti. Taner Köse de dün tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi. İkinci kez evlat acısı yaşayan aile, yıkıldı.

Taner Köse'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Baba Ercan Köse, Çağlı köyünde evinde taziyeleri kabul etti. Taner Köse, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında ikizi Caner Köse'nin yanında toprağa verildi. İkiz kardeşlerden geriye, aileleriyle birlikte çektirdikleri fotoğraf ve videolar kaldı.

BEYAZ CEVHER HASTALIĞI

Beynin beyaz cevher tabakasını etkileyen ve dejenere eden kalıtsal ve ilerleyici hastalıklara 'lökodistrofi' adı verilmektedir. Bu hastalık grubunda kazanılmış becerilerin kaybından ağır nörolojik tutuluma kadar değişen bir klinik tablo gözlenir. Lökodistrofilerin büyük çoğunluğu kendilerini çocukluk ya da adölesan dönemde gösterirler. Bu hastalık grubunun tanısında özellikle kraniyal görüntüleme, elektrofizyolojik çalışmalar, enzim analizleri ile moleküler çalışmalardan yararlanılmaktadır. Lökodistrofilerin henüz kesin bir tedavisi bulunmayıp, tedavi konusundaki araştırmalar halen devam etmektedir.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış

EDİRNE'de, Saros Körfezi'nde 1'inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu'ndan kumları kaçak olarak alanın, Mecidiye köyü muhtarı Ali Balaban olduğu ortaya çıktı. Balaban'ın, 9 kamyon kumu, köyün muhtarlık binası ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullandığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan Balaban, "Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım" dedi.

Keşan'a bağlı Mecidiye köyündeki Saros Körfezi'nde 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan ve 'İtalyan Koyu' olarak bilinen bölgeden kaçak kum alındığı yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, sahil kumunun, kamyonlarla Mecidiye köyü muhtarlığınca alındığını tespit etti. Kumlar nedeniyle çökmelerin meydana geldiği sahil, jandarma tarafından şerit çekilerek, girişe kapatıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan köy muhtarı Ali Balaban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta avukatı ile birlikte ifade veren muhtar Balaban, kum almanın suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcılıkça serbest bırakılan muhtar Ali Balaban hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten başlatılan soruşturma sürüyor.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, OTEL İNŞAATI İÇİN KULLANDIK'

Mecidiye köyünün muhtarı Ali Balaban, kumun alınmasının suç olduğunu bilmediğini savunarak, "Bilseydim almazdım, aldığımız kumları köy muhtarlığı ve köy tüzel kişiliğine ait olan otel inşaatında kullandık. Eski belediye binasını köyümüze otel olarak kazandırmak için restorasyona başladık. Bu restorasyon sırasında da bizim tadilat için kuma ihtiyacımız oldu. Oradan kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Ben kamu görevlisiyim. Kumu kullandığımız yer de kamu malı. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de aldığınız kumu yerine götürün, diyen de olmadı" dedi.

Sahilden 9 kamyon kum aldıklarını belirten Balaban, "Kimseye para karşılığı vermedik. Plajdan aldığımız kumu, muhtarlık binasının içerisinde kullandık. Kum bize Edirne'den geldiği için ve muhtarlığın imkanlarıyla yaptığımız için ödeme yapmamam gerekiyordu. Bütçemiz de buna yetersizdi. O yüzden bu kumu ihtiyaç olduğu için aldım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kum alınan sahilden detay

-Kumdan detay

-Yukardan kum alınan bölge sahil detayı

-Jandarma şerit çekmesi

-Jandarma çalışmaları

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Alınan kumdan detay

-Muhtar Ali Balaban ile röp

-Tadilat yapılan muhtarlık binası

-Tadilat yapılan otelden detaylar

-Muhtarın otel önündeki açıklaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kaçak kazıda bulunan mozaik, müzeye teslim edildi

Şanlıurfa'da, yapımı devam eden bir binanın bodrumundaki kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait mozaikler müzeye teslim edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mozaiklere ilişkin incelemenin devam ettiği belirtilirken, kaçak kazı sırasında yakalanan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan Haleplibahçe Mahallesinde, polis ekipleri dün ihbar üzerine yapımı devam eden 2 katlı bir inşaata baskın yaptı. İnşaatın bodrumunda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye giden polisler yaptığı araştırmada 2 kişiyi kazı malzemeleri ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Faruk Ç. ve Emrah Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bodrumdan aşağı açılan bir bölüm olduğu fark edildi. Polisler bodrumdaki çukurdan indiği zemin katta 4 metre karelik taban mozaiği bulunduğunu belirledi. Bazı bölümlerinin tahrip edildiği belirlenen mozaik ile ilgili olarak Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. İhbarla bölgeye gelen Müze Müdürlüğü arkeologlarının incelemesinde mozaiğin M.S. 4 ve 5'inci yüzyıla ait olabileceği belirtildi. Roma dönemine ait mozaiklerin daha önce kentte bulunan mozaikler ile benzerlik gösterdiğini de kaydeden arkeologların çalışmasının detaylı şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından mozaik, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BİNA KAPATILDI, ARKEOLOGLAR İNCELEMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan ve polis operasyonuyla kaçırılması engellenen mozaiğin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından bulunduğu binaya giriş yasaklandı. Binanın sivillere kapatılmasının ardından mozaiklerin detaylı incelemesinin yapılacağı ve bulunduğu alandan sökülerek müzeye taşınarak sergilenmesine çalışıldığı kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞKIN

Mahalle halkı, yıllardır komşuları olan kişinin eski yapı olan binasını 6 ay önce yıkarak yenisini yapma kararı aldığını söyledi. Binanın tamamlanma aşamasında olduğu ve burada son zamanlarda 2 kişinin kazı yaptığını belirten mahalle sakinleri, "Biz burada temel kazısı yapıldığını sanıyorduk. Burada 2 kişi çalışıyordu ve zaman zaman içeriden taşlar çıkarıyorlardı. Biz çıkarılan taşın mozaik olduğunu bilmiyorduk. Burada kaçak kazı yapıldığını da polisler operasyon yapınca anladıkö dedi.

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kaçak kazı yapmakla suçlanan ve polis operasyonunda gözaltına alınan Emrah Ç. ile Faruk Ç., emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Sorgulamalarında suçlamaları reddettiği öğrenilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA VALİSİ: MOZAİK ÇOK DEĞERLİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaçak kazı yapılan alanda bulunan mozaiğin müzeye teslim edildiğini söyledi. Şanlıurfa'nın tarih fışkıran bir şehir olduğunu anlatan Vali Erin, "Roma döneminden kalma olduğunu değerlendirdiğimiz, kaçak kazı yapılması sırasında ortaya çıkarılan, kolluk kuvvetlerimizin müdahalesiyle de bugün itibariyle müzeye teslim edilmiş olan çok değerli bir mozaik parçası bulundu. Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir şehir ve hala birçok eserimiz keşfedilmeyi bekliyorö dedi.

UNCU: ŞANLIURFA'NIN TAŞI TOPRAĞI TARİH

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin ortak olduğu Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa'nın taşı ve toprağı tarih bir şehir olduğunu söyledi. Bölgede kazı yapılması halinde daha çok alanda mozaiğe ulaşılabileceğini anlatan Uncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Vatandaşları kaçak kazılara karşı duyarlı olmaya davet eden Uncu, bölgedeki tarihi zenginliğin ortaya çıkarılmasının Şanlıurfa turizmini canlandıracağını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mozaiklerin bulunduğu kazı alanı

Tahrip edilmiş mozaikler

Vali Abdullah Erin'le röp

Turizm Gelişteirme Müdürü Mehmet Uncu'yla röp.

Hasan Kırmızıtaş anons

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Tunceli'de, 4 gündür haber alınamayan Gülistan, aranıyor

Tunceli'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan kente gelip çalışmaları takip eden Gülistan'ın yakınlarından dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

Gülistan Doku'nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Diner Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. Gülistan'ın baraj gölüne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne görevli sualtı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri Uzunçayır Barajı'nda arama çalışması başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gülistan'ın izine rastlanmadı.

VALİ SONEL, ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

ANNE VE ABLASI FENALAŞTI

Gülistan Doku'nun Diyarbakır'dan gelen annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, arama çalışmalarını takip ederken fenalaştı. Anne Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü. Gözyaşlarıyla kardeşinin arama çalışmalarını takip eden abla Aygül Doku, ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını söyledi. Aygül Doku'nun çığlını duyan çevredekiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

'YEĞENİMİN BULUNMASI İÇİN TÜM TUNCELİ SEFERBER OLMUŞ'

Gülistan'ın dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin bulunması için tüm Tunceli'nin seferber olduğunu söyledi. Dinar Köprüsü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Kan, şunları söyledi:

"Vali ve emniyet müdürüyle görüştük. Bize çok yardımcı oluyorlar. Yeğeninim bulunması için tüm Tunceli'nin seferber olmuş durumda. Polisinden, jandarmasına, siviline kadar herkes şu anda Gülistan'ın bulunması için elinden geleni yapıyor. Ancak endişemiz giderek artıyor. Herkes duacı olsun, inşallah sağ salim bulunur. Tek dileğimiz budur."

TELEFONDA BİR ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI İDDİASI

Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduklarını söyledi. Kan, bunun üzerine polis ekiplerinin bu kişinin ifadesine başvurduğu belirtti.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışmaları

Detektör köpekleri

Baraj gölünde sualtı kurtarma ekiplerinin aramaları

Vali Sonel'in arama çalışmalarını takip etmesi

Anne Bedriye Doku'nun fenalaşması

Abla Aygül Doku'nun çığlık atması

Mehmet Nur Kan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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