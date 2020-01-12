DHA YURT BÜLTENİ-10 - Son Dakika

Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (2)

'BİRÇOK REFORMU HAYATA GEÇİRDİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Varank, "İŞGEM'in doğrudan ve dolaylı şekilde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam oluşturmasını ve şehrimizin ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. İŞGEM'den mezun olanların da organize sanayi bölgesi gibi üretim alanlarında yeni başarılara imza atmasını, yurt dışı pazarında rekabet etmesini bekliyoruz. Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz, kalkınma hızınız da o denli yüksek olur. Buradan hareketle, girişimciliği 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel bileşenlerinden biri olarak belirledik. Bakanlık olarak girişimciliği ve eko sistemi çeşitli mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Kalkınma ajansımızın yeni uygulamaya başlayacağı hemşehri yatırım programı da devreye girecek" dedi.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH VERDİ

Tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili de konuşan Bakan Varank, "17 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok reformu hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlere imza attık. Bunların hepsini de 82 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırmak için yaptık. Vatandaşımızın Avrupalıdan, Amerikalıdan eksiği yok, fazlası vardır. Ulaşımda adeta çağ atladık. Eskiden günler alan yolculuklar, bugün saatler, hatta dakikalarda kat edilebiliyor. Bilim sanayi alanlarında ülkemizi yeni teknolojilerin merkez üssü haline getirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bu adımlar sayesinde Türkiye bugün 'devrim' otomobilini üretecek seviyeye geldi. Gittiğim her yerde vatandaşlarımızın olumlu görüşleriyle karşılaşıyorum. Bize selam verir vermez Türkiye'nin otomobilinden bahsediyor, ne kadar beğendiklerini anlatıyor. Bizler tabi bundan memnun olmanın yanında, omuzlarımıza ne kadar yük bindiğinin de farkındayız. İnşallah 2020 yılının sonunda Türkiye'nin otomobilini Türkiye'nin yollarıyla buluşturmuş olacağız. Biz de heyecanla bu projeyi takip etmekteyiz" diye konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının ardından kurdele kesimiyle açılan merkezde incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Varank konuşma

-Merkezin açılışı

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA

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Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor (2)

BALIKÇI AĞLARI BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan ve bir daha haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ile Oktay Avcı'nın kullandığı sanılan balıkçı ağları, denizin 2 kilometre açığında bulundu. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otcu, "Su altında, karada ve havada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç beklentisindeyiz" dedi.

Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın arkadaşları da arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Mahalle bekçilerinin aileleri ise kendileri için kurulan çadırda ekiplerden iyi haber bekliyor.

Görüntü Dökümü

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Özel donanımlı arama uçağının uçması

Çaresiz bekleyen aileler, vatandaşlar

Devlet görevlilerinin beklemesi

Denizde arama yapan sahil güvenlik botları

Uçan helikopter

Kayıkla arama yapan vatandaşlar

Özer ve Avcı'nın arkadaşı Erdal Cengiz ile röportaj

Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile röportaj

Teknenin arama yapması

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Uludağ yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistler, Uludağ'ın girişinde 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı kayakseverler ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye köyünü piste çevirdi.

Bursa- Uludağ arasındaki yolda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Teleferikte de yoğunluk yaşanırken, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir merkezinde yağan yağmura aldırış etmeden teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

ULUDAĞ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖYLERİ PİSTE ÇEVİRDİLER

Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye Köyü'ndeki eğimli arazileri piste çevirdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, Süleymaniye köyünde kayak yaparak, kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Birçok kişi, piste çevirdikleri arazide doyasıya eğlendi.

'İSTANBUL'DAN GELDİK, ULUDAĞ'A ÇIKMAK MÜMKÜN OLMADI'

Trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadıkları için kendilerine alternatif üreterek kar yağışının keyfini çıkardıklarını söyleyen Livanur Gürgen, "Karda oynamak istedik. Bursa şehir merkezine kar yağmayınca biz de Uludağ'a çıkmak istedik. Hafta sonu çok trafik olduğu için Uludağ'a çıkılmıyor. Biz de çıkamadık. Trafik olunca biz de buraya geldik. Kayıyoruz, kartopu oynuyoruz" dedi.

Hafta sonu tatilini Uludağ'da değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini fakat trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadığını söyleyen Oğuzhan Suzan ise "Uludağ'da kayak yapmak istedik. 4-5 kilometre trafik var. Çıkmak mümkün olmadı. Biz de aşağılarda eğlenmeye çalışıyoruz. Geçen yıl geldiğimizde de 5-6 saat çıkmakta zorlanmıştık. Geçen yıldan tecrübeliyiz. İstanbul'da kar olmayınca biz de buralarda kar görmeye geldik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uludağ yolundan drone görüntüleri

-Trafik yoğunluğundan detaylar

-Teleferik istasyonundan detaylar

-Süleymaniye Köyü'nde eğlenen vatandaşlardan detaylar

-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar

-Röportajlar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırdılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü. Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

Büstün kırılma anı(güvenlik kamerası)

Okul bahçesinden görüntü

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

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Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çanakkale- İzmir yolunda meydana geldi. Adyar kavşağından ana yola çıkan Cemal Deniz yönetimindeki 34 GK 0527 plakalı otomobil ile Ayvalık yönüne giden Hüseyin Kavukçu'nun kullandığı 34 ET 1373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği de devrildi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Kavukçu, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Cemal Deniz ile yanında bulunan 1'i kadın, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),