DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (3)

VALİ SU'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali İhsan Su, klima tamiri yapılırken, meydana gelen patlama sonucu 5 teknisyenin yaralandığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde inceleme yaptı. Yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Vali Su, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ameliyata alınan teknisyenin sağlık durumunun ağır olduğunu belirten Vali Su, "Bir yaralının da parmaklarında sıkıntı var. Bir diğer yaralı da Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Gözetim altındalar. Hastanemizin işleyişinde herhangi bir sıkıntı yok, herkes rahat olsun. İnşallah yaralı arkadaşlarımız, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın yaşandığı kazan dairesindeki atölye

Patlayan klima üniteleri

Haber: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin)

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Dernek başkanının yeğeni Norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü

DÜNYA Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş (54), Norveç'te yaşayan yeğeni 21 yaşındaki Halil Kara'nın ırkçı saldırı sonucu başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü söyledi. Yaşanan olaya tepki gösteren Kuş, yurt dışında benzer ırkçı saldırıların önlenmesini istedi.

Dünya Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş, yaklaşık 27 yıldır Norveç'te yaşayan kız kardeşinin, burada doğup büyüyen ve öğretmenlik yapan oğlu Halil Kara'nın geçen cuma günü okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla her zaman gittikleri bir restoranda yemek yediklerini anlattı. Yemekten sonra dışarı çıktıkları sırada bir grubun arkadan yaklaşıp, otoparkta tabancayla yeğeni Halil Kara'nın başına ateş ettiğini aktaran Mustafa Kuş, yanındaki arkadaşının ise bıçakla yaralandığını vurguladı.

Yeğeninin ırkçı saldırı sonucu öldürüldüğü düşündüklerini aktaran Mustafa Kuş, yeğeninin cenazesinin halen Norveç'te bulunduğunu ve otopsi işlemlerinin ardından perşembe ya da cuma günü Serik'e getirilerek toprağa verileceğini söyledi. Mustafa Kuş, ayrıca yurt dışında bu tür ırkçı saldırıların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Mustafa Kuş

Detay görüntüler

Ölen yeğeninin fotoğrafını göstermesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının ateşe verilmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde 2 çocuğun ellerindeki odunlarla parka doğru yürüdüğü, ardından yangının başladığı görüldü. Polis, görüntüdeki çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Yangın, dün sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı alanındaki çocuk parkında meydana geldi. Parktaki oyun aletleri bir anda alevlerin arasında kaldı. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Polis, parkı ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmada parkın yanında boş benzin bidonu bulundu. Bidonun sahibi olduğu belirtilen bir kişi, gözaltına alındı. İsmi açıklanamayan kişi, parkın yanında park halinde bulunan aracının yakıt deposuna bidondan benzin doldurup, boş bidonu oraya attığını, parkı ateşe vermediğini söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 çocuğun ellerinde odun parçaları ile parka doğru yürüdüğünü, kısa süre sonra da parkta yangın çıktığını gördü. Polis, yangın çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaları görüntüye yansıyan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta hasar tespit çalışması yaptı. Yanan park ekipler tarafından tamamıyla sökülürken, hasarın da 100 bin lira olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Kemal Yılmaz ile röportaj

-Yanan parktan görüntü

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ

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Elazığ'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent merkezinde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araç içinde narkotik köpeği 'Nina' eşliğinde yapılan aramalarda 10 paket içerisinde 5 bin 54 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el konulurken araçta bulunan K.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçta dedektör köpeğini araması

Uyuşturucu haplardan görüntü

Şüphelilerin adliye götürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/Kamera: ELAZIĞ,

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Hastaneye giderken kazada yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşını hastaneye götürmekte olan İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Yasemin Ş.(22) yönetimindeki 16 SFJ 75 plakalı otomobil, iddiaya göre ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta Altay Caddesi'ne çıkınca, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Remzi C.(45) yönetimindeki 16 KPP 43 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucunda 16 SFJ 75 plakalı otomobilde bulunan hasta İlayda A.(19) yaralandı. Yaralı olay yerinden geçen özel bir araçla Hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası

-Araçtan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Aksaray Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı

AKSARAY Adliyesi'nde, Adalet Bakanlığı'nca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan adli görüşme odaları, hizmete girdi. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınması amaçlanıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Adliyesi'nde adli görüşme odalarının hizmete açılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanacağını belirten Cansever, şöyle konuştu:

"2017 yılı sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyor. Bu odalarda görüşme yapacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan özel odalardır. İfade için gelen mağdur veya tanık, suça sürüklenen çocuk ilk önce bekleme odasında bekletilip, kaygı düzeyi azaltılıp, belli bir rahatlama sağladıktan sonra görüşme odasına alınıyor. Burada da adli görüşmeci ile birlikte, bekleme odası veya duruşma salonundan sorulan sorular ilk önce adli görüşmecinin kulaklığına geliyor. Görüşmeci bu soruyu mağdura anlayacağı şekilde soruyor. Mağdur da o soruları cevaplıyor. Bu şekilde ifadeler alınıyor."

Cansever, bakanlığın desteğiyle adli görüşme odalarını kurduklarını, bu süreçte mağdurların ikincil örselenmelerinin önüne geçen uygulamaları yapacaklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye sarayının dış görüntüsü

-Adliye görüşme odaları görüntüsü

-Aksaray Cumhuriyet Baş savcısı İbrahim Cansever röp.

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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İzmir'den mülteci ölümlerini durdurun çağrısı

İZMİR'de basın açıklaması yapan sivil toplum ve dernek üyeleri, mülteci ölümlerinin durdurulması için iltica hakkının uygulanmasını istedi.

Konak'ta bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) binasındaki basın toplantısında, mültecilerin daha iyi bir hayat için farklı ülkelere gitmek isterken hayatlarını kaybettikleri anımsatıldı. Toplantıda, Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamları da paylaştı. Raporda, 2019 yılı içerisinde Ege Denizi'nden 60 binin üzerinde mültecinin geçiş yaptığı ve bir o kadar da mültecinin geçiş yaparken engellendiğini bilgisine yer verildi. Yine Ege Denizi'nde geçen yıl 71 insanın hayatını kaybettiği, son 20 yıldır Avrupa topraklarına giriş yaparken ölenlerin sayısının ise 34 bini aştığı belirtildi. Açıklamayı yapan İHD Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Akel, Suriye iç savaşının başlamasının üzerinden 9 yıl geçtiğini, bu sürede dünyanın birçok başka ülkesinde de çatışmalarla beraber açlık ve yoksulluğun her geçen gün arttığını belirterek, dünyanın en varlıklı ülkelerinin sınırlarını mültecilerin yasal girişine kapatarak, onları göçmen kaçakçılarına muhtaç ettiğini söyledi. Dünya genelinde her 113 kişiden birinin yurtlarını terk ederek güvenli bir bölgeye geçiş yapabilmek için yollara düştüğünü söyleyen Akel, "Türkiye ise çatışma ve siyasi belirsizlik ortamlarının sürdüğü Suriye, Afganistan, Kongo, Filistin, Irak ve İran gibi ülkelerden gelen mültecilerin Avrupa'ya geçiş noktasında bulunuyor. Mülteciler, ölümü göze alarak, insan onuruna yakışır hayatlar yaşayabileceklerine ve güvende olacaklarına inandıkları Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. Ancak Avrupa'nın artarak devam eden güvenlik politikalarından dolayı yüz binlerce mülteci Türkiye'ye sıkışmış durumda" dedi.

'ÖLÜMLERİN DEVAM ETMESİNE YÖNELİK ENDİŞEMİZ VAR'

Hükümetlerin, Akdeniz'de ölümlerin durdurulması için harekete geçmediğini savunan Akel, bu durumun da, zor durumda olan mültecileri, insan kaçakçılarına mahkum ettiğini ileri sürdü. Mehmet Akel, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasından imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Mart 2016 AB-Türkiye Mutabakatı ve yüksek güvenlik önlemleri, Ege Denizi'ndeki geçişleri tamamen engelleyemediği gibi ölümleri de durduramadı. Mart 2016'dan beri azalan geçişler 2019'da yeniden arttı. Geçişlerin artmasının arkasındaki neden Türkiye'nin değişen mülteci politikası. Belirsizlik ortamının devam ettiği ve ağır ekonomik krizlerin yaşandığı ülkelerine geri gönderilme korkusuyla, Türkiye'de yıllardır yaşayan mülteciler de hayatlarını riske atarak Avrupa'ya geçmeye çalışıyor" dedi.

Akel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son olarak İzmir Çeşme açıklarında batan mülteci teknesinde 8'i çocuk 11 mülteci yaşamını yitirdi. Böylece, 2020'nin ilk 10 gününde Muğla ve İzmir açıklarında batan 3 ayrı mülteci teknesinde 24 mülteci yaşamını yitirirken 6 mülteci ise denizde kayıp. 11 Ocak'ta da Yunanistan ile İtalya arasında batan mülteci teknesinde 12 mülteci hayatını kaybetti. Endişemiz ölümlerin devam etmesidir. Akdeniz'de daha çok mülteci ölümü yaşanmadan, Avrupa Birliği mültecilere sınırlarını açmalıdır. Güvenlik perspektifi üzerine kurulup, insan haklarına aykırı uygulamalara yol açan sınır politikalarından vazgeçilmeli ve düzensiz göçü önlemek adına yapılan anlaşmalar iptal edilmelidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dernekten görüntü

Toplantıya katılanlardan görüntü

Mehmet Akel'in açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Marmaris'te klasik müzik keyfi

MARMARİS Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), oda orkestrası tarafından klasik müzik konseri düzenledi.

Diş doktoru, avukat, cerrah, öğretmen, işadamı, turizmci ve emekli memurların oluşturduğu MAKSAD Oda Orkestrası, klasik batı müziği konseri verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü, Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan İngiliz, Alman, Rus ve Ukraynalı kişilerden oluşan 800 kişilik topluluk katıldı. Şef Dr. Samir Gülahmedov yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Antonio Vivaldi, Mozart ve Georg Friedrich Handel gibi pek çok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde Mezzo Soprano Aydan Genç ve Solist Tenor Şenol Talınlı'nın düetleri yer aldı. Çocuk korusunun Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemesiyle konser sona erdi. Marmaris Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Derya Ön, "Bu yıl sanatçılarımızın katılımıyla ilk konserlerimizi düzenledik. Klasik müzik severlerin yoğun isteği üzerine ilkini gerçekleştirdiğimiz konserler yıl boyunca devam edecektir. Ayrıca bale ve müzik kurslarında başarı gösteren kursiyerlerimizle de önümüzdeki günlerde mini etkinliklerimiz olacaktır. Ayrıca ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları izleyicilerimize sunacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konserden genel-ayrıntılı görüntü

MAKSAD Başkan Yardımcısı Derya Ön ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Kadriye Gümüş (82), 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak engellilere bağışlanmak üzere Darıca Belediyesi'ne verdi.

Hollanda'da çalışan 6 çocuk annesi Kadriye Gümüş, yıllar önce emekli oldu. Kadriye Gümüş yılın 6 ayını Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde geçirirken, 2 yıl içerisinde engellilere bağışlanmak üzere 30 tekerlekli sandalye alarak Darıca Belediyesi'ne teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'ü makamında ağırlayarak, elini öperek, plaket verdi.

Yılın 6 ayını Hollanda'da, 6 ayını da Türkiye'de geçirdiğini belirten Kadriye Gümüş, ömrü yettiğince tekerlekli sandalye bağışlamaya devam edeceğini ifade ederek, "Çok büyük sevabı var, maddi durumu iyi olanların ellerinden geliyorsa yardımlarda bulunmaları gerekir. Ben hayrımı yapmaya devam edeceğim. Çocuklarım da benim bu davranışım nedeniyle gurur duyuyor." dedi.

Hollanda'da demir yollarından emekli olan eşini 5 yıl önce kaybettiğini de belirten Kadriye Gümüş, "Benim okur yazarlığım yok. Hollanda'da çamaşır fabrikasında ve plastik imalatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben emekliyim ama oradaki para bu kadar değerli değil. Oranın şartları buradan pahalı ama Allah'ıma çok şükür kendi yağımla kavruluyorum." diye konuştu.

Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'e teşekkür ederek, "Kadriye teyzemiz belediyemize düzenli olarak tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu yıl da 14 tekerlekli sandalye bağışlayarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesini istedi. Kadriye Teyzemize biz de teşekkür plaketimizi taktim ettik. O güzel yüreğinize sağlık. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın inşallah." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadriye Gümüş Ropörtaj

Kadriye Gümüş, komşusunun bahçesinden evine yürürken

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),