DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Motosiklet sürücüsü, arkadaşı ve taşıdığı iki dev yatakla tehlike saçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet üzerinde arkadaşıyla birlikte iki dev yatağı taşıyan sürücü kameralara yakalandı.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde motosikletine yüklediği iki yatak ile cadde üzerinde seyreden sürücüyü görenler şoke oldu. Tehlikeli anlar yaşanan olay bir başka sürücünün amatör kamerasına yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, yoğun tepki çekti. Görüntülerde motosiklet üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün dışında arkada oturan arkadaşının olduğu ve önlerine de birer dev yatağı aldıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosikletli sürücüden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Kızların kavgası güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle iki grup ayrıldı. Polisin çağrıldığı söylenince kızlar hızla olay yerinde uzaklaştı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Güvenlik kamerası

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN

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VEDAŞ ekipleri atlarla karlı dağları aşıp arızaya ulaşıyorlar (1)

Van'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımında atlar devreye girdi. Kapanan yollarda ekipler zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor.

Van'da 3 gün önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kapanan mezra ve mahalle yolları açılırken kar ve tipi nedeniyle elektrik enerji nakil hattında arızalar meydana geldi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) kent genelinde 367 personel ile çalışmalarını yürüten ekipler, araçların çıkamadığı zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Nurduz bölgesine giden VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve beraberindeki 5 kişilik ekip araçlarla bir bölgeye kadar gidebildi. Araçların çıkamadığı bölgeye ekipler, köylülerden temin ettikleri 2 at ile kar kalınlığının 1 metre olduğu bölgeye atların sırtında zorlu bir yolculuk yaparak ulaştı. Arızayı bulan VEDAŞ ekipleri, kopan elektrik tellerini onardıktan sonra kırsaldaki grup mahallelere enerji verdi.

VEDAŞ İl müdürü İsmail Özdemir, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldiğini, bu arızaları gidermek için Van'da 367 kişilik personel ile bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özdemir, "Soğuk hava ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede araçlar çıkamayınca çığ tehlikesi olan bölgelere atlarla ulaşmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz bölge Nurduz bölgesi, Van'ın en zor bölgesi. Hava sıcaklığı zaman zaman -25 dereceye kadar indiği oluyor. Tek amacımız halkımıza güzel hizmetler sunmak, ekiplerimiz zor şartlarda bu görevi yapıyor. Bizde böyle bir günde onları yalnız bırakmadık, onların yanındayız. Van'da, VEDAŞ olarak Van, Bitlis, Muş ve Hakkari bölgelerinde yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veriyoruz, 650 bin abonelerimiz var. Bu abonelerimize güzel hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Toplam 8416 km bir bölgede çalışmalarımız oluyor. Trafo sayısı ise toplam 3154" dedi.

Ekipler yabanı hayvanlar için yem ve ekmek kırıntılarını bıraktı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: VAN

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Güvenlik korucusu ve 3 kişi sahte parayla yakalandı

DİYARBAKIR'da, aralarında bir güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 kişi, sahte paraları satarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğil ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin, Diyarbakır'daki Y.E.'den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 14 Ocak Salı günü Yenişehir ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik korucusu H.U. sahte paraları sattığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada farklı seri numaralarda, 1 adet sahte 100 Amerikan doları ile 515 adet sahte 50 TL ve 248 adet sahte 100 TL olmak üzere toplam 50 bin 550 TL sahte banknot ele geçirildi.

Sahte paralar, muhafaza altına alınması için Merkez Bankası'na gönderilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen paralar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Bariyere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi, bariyerlere çarpan otomobil devrilmesi sonucu sürücü Gülsen Çimen yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Körfez Döküm kavşağı yan yol ayrımında meydana geldi. İzmit yönüne giden Gülsen Çimen idaresindeki 41 B 1670 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen otomobilden çıkan sürücü Gülsen Çimen, acil sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İzmit yönünde yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

Devrilen otomobilin görüntü

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Tarihi Zaza Konağı restore edilecek

ŞANLIURFA'nın geleneksel mimari özelliklerini taşıyan, tescilli yapı olarak koruma altında bulunan Zaza Konağı, restore edilerek gelecek kuşaklara kültür mirası olarak aktarılmak üzere Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından satın alındı.

Şanlıurfa'nın tarihi yapılarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin'in, Eyyübiye ilçesi Beykapısı Mahallesi 970'nci sokakta bulunan Zaza Konağı'nın yaşatılması için verdiği talimat yerine getirildi. Yaklaşık 30 yıldır Şanlıurfa'nın kültürüne, sanatına, eğitimine ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yüzlerce proje uygulayan ŞURKAV'ın, başta Dergah-Balıklıgöl Kent Platosu Çevre Düzenleme Projesi olmak üzere Şanlıurfa'nın tarihi yapılarından Mustafa Hacı Kamiloğlu Evi, Narlı Ev, Çardaklı Köşk, Mahmut Nedim Konağı, Gümrük Hanı gibi 93 tarihi eseri restore ederek yaşatmayı başardığını hatırlatan Vali Erin, ŞURKAV Mütevelli Heyeti ile daha önce yaptıkları istişare sonucu tarihi Zaza Konağı'nın satın alınarak yaşatılmasına karar verdiklerini, böylece tarihi bir eseri daha yok olmaktan kurtararak kültür adına yaşatılmasına ve gelecek nesillere bir kültür mirası olarak bırakmak istediklerini söyledi.

Zaza Konağı'nın 426,26 metrekare alan üzerine kurulu bulunduğunu ve kullanılamaz halde olduğunu kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa, uygarlığın doğduğu, medeniyetlerin buradan dünyaya yayıldığı bereketli hilalin merkezindeki bir müze şehirdir. Bu müze şehrin yapılarının korunması, ihya edilmesi bu şehirde yaşayan herkesin en önemli görevidir. Fiilen bu görevi üstlenen ŞURKAV, kurulduğu 1990 yılından bu yana yüze yakın tarihi eseri restore ederek hayata katmıştı. Aldığımız kararla, açık hava müzesi özelliği taşıyan Beykapısı Mahallemizde bulunan Zaza Konağı'nı satın aldık. Hazırlanacak restorasyon projesi doğrultusunda bu yapının restorasyonu en kısa süre içinde başlayacak ve Şanlıurfa'nın yok olmaya yüz tutan tarihi bir yapısı daha kurtarılmış olacakö diye konuştu.

Vali Erin, bu kararın alınmasında katkıları bulunan ŞURKAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi.Tarihi Zaza Konağı, zerzembe adı verilen bodrum katı, giriş kat ve çardak adı verilen üst kattan oluşan, geleneksel Urfa mimarisinin en önemli özelliklerini taşıyor. Haremlik-selamlık bölümleriyle konak, üstün taş işçiliği, ahşap oymacılığı, tezhip sanatının önemli örneklerini de barındırıyor. Tarihi konağın bir kısmı kullanılamaz halde olmasına rağmen yapı olarak büyük oranda ayakta duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konakta incelemede bulunan Vali Abdullah Erin

Konak hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Erin

Zaza konagından genel görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

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Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği

MİLLİ kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenledi. Konser ve tadımlarla zenginleşen etkinlikte, Osmanlı konseptli kıyafetlerle düzenlenen tiyatral oyun büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin kültür mirasını dünyaya tanıtmak, kültür ve değerleri araştırmak, geleneksel el sanatlarını güncelleyip yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet veren İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 'Bir Taşımlık Bin Tadımlık' adlı kahve tadım etkinliği düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 40 yıllık hatırı dile getiren ve kız isteme geleneklerinin de olmazsa olmazı olan Türk kahvesi tanıtıldı. Asırlık bir lezzetten geleneksel bir tutkuya dönüşen Türk kahvesinin pişirme metotlarının anlatıldığı etkinlikte, Osmanlı konseptli kıyafetler ile hazırlanan defile sergilendi. Konser ve tadımlarla zenginleşen etkinlikte sergilenen tiyatral oyun ise büyük beğeni topladı.

'ÖZEN VE DEĞERİN GÖSTERGESİDİR'

Etkinlikte konuşma yapan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, "Kadim kültürümüze ait değerlere sahip çıkan ve onları yarınlara taşıyan bir kurumda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tadı ile Osmanlı'dan günümüze ulaşarak toplumsal hayatımızın bir parçası olan Türk kahvesini sohbetlerin vazgeçilmezi bildik. Kahve zahmettir, kıymettir, özenin ve değerin göstergesidir. Ağır kabaran köpüğü ile olgunlaşmanın ve büyümenin sembolüdür. Kahve kültürümüze ait bütün incelik ve gelenekleri yaşatmak amacıyla başladığımız çalışmaları heyecanla sürdürmeye devam ediyoruz. Basımını tamamladığımız 'Osmanlı Şerbetleri' kitabının ardından Osmanlı reçelleri ve Türk kahvesi kitaplarının da hazırlıklarında son aşamaya geldik. Her zaman yanımızda olan Sayın Valimizin değerli eşi Dilek Didem Ayyıldız hanımefendiye teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Defileden görüntü

Konserden görüntü

Kahve tadımlarından görüntüler

Şule Aydın konuşması

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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