DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Antalya'da sazlık yangını (2)

GÜÇLÜKLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Antalya Yamansaz'daki sazlık yangınını söndürme çalışmaları aralıklı olarak devam ediyor. Zaman zaman kontrol altına alevler rüzgarın yönünü değiştirmesi ile yeniden büyüdü. Bölgede çok sayıda sera ve ikametin bulunması nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. Yangında bir sera ve bir ahır küçük çaplı zarar görürken ahırdaki büyükbaş hayvanlar tahliye edilerek kurtarıldı. Yanan bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangınla ilgili inceleme yaptı, bilgi aldı.

Yangının ise sazlık alanda avlanmak isteyen avcıların küçük bir bölgede yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle büyümesi sonrasında çıktığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Depodaki plastik ve kağıt gibi yanıcı özelliğe sahip atıklar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanlar, kentin büyük bir bölümünden görülürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 15 itfaiye aracı ile çok sayıda personel müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın bir bölümünün kullanılmaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikadan çıkan dumanlar, şehrin pek çok noktasından da görülürken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BURSA (DHA

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Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü

KARAMAN'da, hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi.

Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, bazı bölgelerde elektrik telleri koptu. Uçan çatılardan biri park halindeki 2 aracın üzerine düşerek zarar verdi. Belediye ekipleri ise çatıların uçması nedeniyle kapanan caddeleri yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

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-Uçan çatılardan görüntüler

-Düşen çatıların etrafa verdiği zarar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(KARAMAN)- )

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İnfaz koruma memuru, evinde tabancayla intihar etti

MUĞLA Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görevli infaz koruma memuru Üzeyir G. (35), evinde, tabancayla başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde görev yapan Üzeyir G.'nin işe gelmemesi ve telefonunu açmaması üzerine arkadaşları, saat 10.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Üzeyir G.'nin Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde yaşadığı 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zili çalan polis, kapının açılmaması üzerine eve, merdivenle balkona çıkarak, girdi. Üzeyir G., başından vurulmuş halde bulundu. Polisin kapıyı açmasıyla içeri ve giren sağlık görevlileri kontrolünde, Üzeyir G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da olay yerine gelerek, incelemede bulundu.

İntihar ettiği belirlenen Üzeyir G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morgunun kaldırıldı. Üzeyir G.'nin sabaha kadar yüksek sesle müzik dinlediği ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın yaşandığı apartmandan genel görüntü

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Üzeyir G.'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 arttı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, kış ortası kuş sayımının tamamlandığını söyledi. Bu yıl Batı Akdeniz'deki 18 alanda 43 farklı türde 739 bin 142 kuş saydıklarını belirten Kamil, "Geçen yıl bu sayı 583 bin 183 idi. Bu da değişim olarak yüzde 26.74'lük artışa denk geliyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede yürütülen kuş sayımı çalışmalarıyla ilgili Karataş Gölü kenarında gazetecilere açıklamada bulundu. Göller Bölgesi'ndeki Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir'deki 18 sulak alanda yapılan sayımlarda geçen yıla göre yüzde 26.74'lük bir artış gözlendiğini belirten Rıza Kamil, geçen yıl 583 bin 183 olarak sayılan su kuşlarının sayısının bu yıl 739 bin 142'ye yükseldiğini söyledi.

Kamil, "Göller yöresinde her yıl olduğu gibi Avrupa ile eş zamanlı kış ortası su kuşu sayımlarını gerçekleştiriyoruz. 6'ncı Bölge Müdürlüğü olarak 11 Ocak'ta başlayan kış ortası kuş sayımlarını tamamladık. Bu su kuşu sayımlarının amacı kısa ve uzun vadede su kuşu popülasyonlarının değişimini izlemek, bu değişimle ortaya çıkan veriler ışığında hem su kuşu bazında hem de alanlar bazında planlama yapmak ve koruma tedbirleri almak" dedi.

Sulak alanların bütün dünya için çok önemli olduğuna işaret eden Rıza Kamil, "Bu alanları korumak ve geliştirmek adına elde ettiğimiz bilimsel verilerle buraları ancak koruyup geliştirebiliriz. 2020 yılı su kuşu sayımı 18 alanda 43 farklı kuş türünde 739 bin 142 kuş türü saydık. Geçen yıl bu sayı 583 bin 183 idi. Bu da değişim olarak yüzde 26.74'lük artışa denk geliyor. Bölgemizde en çok sayılan ilk 5 su kuşu türü Sakarmeke 434 bin 990, Elmabaş patka 97 bin 191, Macar ördeği 75 bin 478, Çamurun 30 bin 559 ve Bahri 12 bin 288 olarak sayıldı" diye konuştu.

Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen su kuşu sayımları sırasında kaçak avcılara da müdahale edildiğini ve para cezası uygulandığını kaydeden Rıza Kamil, şöyle dedi:

"Göller Bölgesi Kış Ortası Su Kuşu Sayım (KOSKS) çalışmalarının koordinasyonu Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölge müdürlüğümüz şube müdürleri, bağlı şefliklerdeki teknik personel, bölgedeki uzmanlar ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sayımlar esnasında av koruma ekipleri de çalışmalara eşlik ederek kaçak avcılara yönelik denetim yapmış ve yasal işlem uygulamıştır. Özellikle ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteği ile denetim yapılmış olup, drone kullanılarak yakalanan kişilere yasal işlem yapılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sayımlardan

Drone çekimleri

Rıza Kamil ile röportaj

Gölden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Zernek Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kafes balıkçılığının da yapıldığı baraj gölündeki kafesler ve tekneler, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu Van'da, karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor.

Van- Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar ilçesinde bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi de aşırı soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölündeki kafesler ve tekneler yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesinin içinde kaldı.

ÇILARIN UĞRAK YERİ OLDU

Yüzeyi tamamen buz tutan baraj gölüne gelen doğa fotoğrafçıları, bol bol fotoğraf çekip, o anları ölümsüzleştirdi. Doğa Fotoğrafçısı Şahin Aslan, "Kışın çetin geçtiği Zernek Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tutmuş durumda. Burası 50 bin metrekare alan üzerinde bir yer. Baraj aynı zamanda bölgedeki balıkçılar için de geçim kaydağı. Burada yılda bin ton balık üretimi yapılıyor. Üretilen balıklar Van merkez ve çevre 5 kente satılıyor. Burası kış mevsimi ile birlikte seyrine duyum olmayan bir manzara da sunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Donan Zernek Baraj Gölünden drone ile genel görüntüler

-Alabalık tesislerinin buzlar içinde kalması drone ile

-Baraj gölünden detaylar

-Baraj gölü üzerinde fotoğraf çeken ve kayan vatandaşlar

-Muhabir anonsu

-Drone ile baraj ve balık tesislerinden genel görüntüler

-Fotoğraf çekmek için gelen vatandaş ile röportaj

-Barajdan detaylar ve buz üstünde yürüyen vatandaşlar

-Drone ile genel görüntüler

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), -

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Anamur'da çocuklara kar topu hediyesi

ANAMUR Belediyesi, yarıyıl tatili nedeni ile çocuklara kar keyfi yaşattı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kar şenliğinde Yeni Cumhuriyet Meydanı'na Abanoz ve Kaş yaylalarından getirilen 6 kamyon kar ile öğrenciler gönüllerince eğlendi. Meydana yığılan 120 ton kar ile oluşturulan tepeye çocuklarla birlikte çıkan Başkan Kılınç, onlarla birlikte hem kar topu oynadı, hem de tatilde okumaları için kitap dağıttı. Kılınç, "Çocukların sağlıklı bir eğitim alması ve aynı zamanda gönüllerince eğlenebilmesi için bu etkinliği düzenledik. İnşallah geleneksel hale gelen bu etkinliği bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

Veliler, etkinliği düzenlediği için Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonlar meydana kar yığarken

-Başkan Kılınç çocuklara kitap dağıtırken

-Çocuklar kar topu oynarken

-Belediye başkanı çocuklarla kar topu oynarken

-Başkan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

-Veliler ve çocuklarla röp.

-Çocuklar kar topu oynarken ve kayarken

Süre: 3 Dk. Boyut: 137 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),