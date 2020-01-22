DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki ay önce boşandığı eşi Orkun Çevik tarafından sokak ortasında darp edildikten sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Yabaşkul'un korneaları bağışlandı. Genç kadının annesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda fenalık geçirirken, zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Buca ilçesi 914/1 Sokak'ta meydana geldi. Büşra Yabaşkul, işe gitmek için otobüs beklerken, 2 yıl evli kalıp iki ay önce boşandığı Orkun Çevik yanına geldi ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çevik., Yabaşkul'u dövmeye başladı. Yaşanan boğuşmadan sonra Çevik, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle genç kadına ateş edip tekmeleyip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yabaşkul, yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yabaşkul'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Orkun Çevik ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Çevik'in ifadesinde boşandığı eşinin başkasıyla arkadaşlık kurduğunu, bu durumu kıskandığı, ayrıca kızını göstermediği için tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Çevik'in uzun süredir işsiz olduğu da öğrenildi. Olay anı kayıtta olan bir güvenlik kamerasında, Çevik'in eski eşini darp ettiği ve pompalı tüfekle vurduğu görüntüler yer aldı.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Yapılan otopsinin ardından cenazeyi Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce ve yakınları teslim aldı. Acılı anne ayakta durmakta güçlük çekerken, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Kızının ölümüne sebep olan Çevik ile evliliklerine hiçbir zaman onay vermediğini belirten, acılı anne zanlının en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. İnce, "Nefes alamıyorum. Benin nefesimi kesti. Çocuğumu kopardı benden. Torunum bana annesini sorduğunda ne cevap vereceğim? Gençler, anne ve babalarını dinlesinler. Beni görsünler çünkü ben bu evliliğe hiç onay vermemiştim. Ceza verenler kendilerini benim yerime koyup en ağır cezayı versinler. Kızımı öldüren kişi eğer kendi çocuğunu görmek isterse benim kızımı geri getirecek" dedi. Öte yandan acılı aile, Yabaşkul'un kornealarını bağışladıklarını açıkladı. Boşandığı eşinin kurşunuyla ölen genç kadının korneaları, başka hastalara umut olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adli Tıptan görüntü

Aileden görüntü

Anne ile röportaj görüntüsü

Cenaze çıkarken görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Alacak verecek meselesi cinayeti güvenlik kamerasında

BURSA'da M.K.(38), iki gün önce aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Yıldıray D.(48) ve Nejdet Namık Y.'yi (53) pompalı tüfekle vurdu. Olayda Yıldıray D. hayatını kaybederken, Nejdet Namık Y. ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü merkez Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan M.K. ile Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y. konuşmak için bir araya geldi. Kısa süre sonra çıkan tartışmanın üzerine M.K. aracında bulunan pompalı tüfeği getirerek Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y.'ye ateş etmeye başladı. Başından vurulan Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y., kanlar içinde yere düşerken, M.K. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, Yıldıray D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen Nejdet Namık Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Olay yerinden kaçtığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) M.K.'nın Gürsu ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheli M.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

M.K.'nin, Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y.'yi pompalı tüfekle vurma anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde M.K., Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y. ile bir süre tartıştıktan sonra itişmeye başlıyor. Daha sonra arabasından pompalı tüfeği alan M.K., Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y.'yi başından vuruyor.

Emniyete götürülen M.K. ifadesinde alacak verecek meselesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirtti. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Şüphelinin emniyetten çıkışı ve araca bindirilişi

-Emniyet Müdürlüğü binasından görüntü

HABER: Mehmet İNAN/BURSA,

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Bakan Ersoy: Derbent, ileride iyi kayak merkezi olur

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'daki Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ersoy, "İstediğimiz raporlar, umduğumuz gibi çıkarsa, inşallah çıkacak gibi gözüküyor. Derbent, ileride iyi bir kayak merkezi olur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Konya'ya geldi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'ne geçerek, incelemelerde bulundu. Projenin maketi üzerinden yetkililerden bilgi alan Ersoy, Aladağ kayak bölgesinin, önemli turizm merkezi olacağını belirtti. Bakan Ersoy, "Derbent kayak bölgesini bir kayak merkezi haline nasıl getirebiliriz, onunla ilgili çalışmaları başlatıyoruz. Doğru planlamalar yapabilmek için istediğimiz raporlar var. Onlarla ilgili sezon boyu çalışılması gerekiyor. 1 hafta, 10 günde çıkacak işler değil. Karın hareketliliğine göre çıkarılması gereken bazı raporlar var. O raporları da tamamlayacaklar. Nisan gibi tekrar geleceğiz. Tam olarak buraya nasıl bir proje oturtabiliriz, ona bakacağız. Derbent aslında Konya'nın hızlı tren bağlantılarından dolayı şanslı, özellikle iç pazardan beslenebiliyor. İstanbul, İzmir ileride tamamlanacak olan hızlı tren sistemleriyle Ankara bağlantıları 3 büyük şehirden de çok rahat kayakçı alma potansiyeline sahip. Sadece kayakçı da değil her türlü turist alma potansiyeline sahip. İstediğimiz raporlar da umduğumuz gibi çıkarsa, inşallah çıkacak gibi gözüküyor. Derbent ileride iyi bir kayak merkezi olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Ersoy'dan detay

kayak merkezini izlemesi

Bakan Ersoy açıklama

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

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Kitapları tersten okuyan Yüksekovalı Ömer, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Işık ailesinin 10 yaşındaki çocuğu Ömer Işık, herhangi bir yazıyı veya konuşmayı bir çırpıda tersten okuyarak, yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor.

İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan Işık ailesinin çocuğundan en küçüğü olan Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Işık, 3 yıl önce öğretmeninin 'Her şeyi okuyun' demesiyle birlikte okuma yazmayı öğrenip, cümleleri ve isimleri tersten okumaya başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Işık, konuşurken de tersten konuşmaya başladı. Işık'ın bu yeteneği çevredekileri de şaşırttı.

'KİTAPLARI TERSTEN OKUYORUM'

Tersten okumaya 3 yıl önce merak sardığını söyleyen Ömer Işık, ilk önce konuştuğu kelimeleri sonra da cümleleri tersten okumaya başladığını ifade etti. Işık,"1'inci sınıfta öğretmenimiz bize okuma yazma öğrettiğinde 'Nerede bir şey görürseniz okuyun' demişti. Ben okumayı çözdükten sonra tersten okumaya da başladım. Herkesin ismini tersten okuyabiliyorum. Okuduğum kitapları ters okuyup ters yazıyorum" dedi.

YETENEĞİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ömer Işık'ın halası Halime Işık ise, "Ömer'in durumunu 1'inci sınıfta fark ettik. Okula ilk başladığı zamanlarda okuma yazmayı öğrendi. Sonra da okuduğunu tersten okumaya başladı. Böyle sürekli eline aldığı her hikaye kitabını önce normal, sonra da tersten okumaya başladı. Şimdi 4'üncü sınıfa gidiyor. Artık ders kitaplarını da ters okuyor ve okuduğu kitapları da tersine yazıyor. Bu yeteneğiyle de herkesi şaşırtıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hikaye kitaplarını tersten okuyan Ömer Işık

-Okuduğunu ters yazan Ömer Işık

-Baba Hamit Işık, oğluna şehirlerini isimlerini söyleyip ters cevaplaması

-Ömer Işık ile röportaj

-Halası Halime Işık ile röportaj

-Genel ve detaylar

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari)

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Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor

ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ihalesinin projesinin iptal edilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. İhaleyi alan Alkoçlar İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, yargı yoluna başvuracaklarını kaydetti. Toprak, belediyenin dün kiracılarıyla düzenlediği toplantıya yönelik suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nin işletilmesine yönelik ihalesinin iptalinin yankıları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi alan ALSE firmasının sözleşmeye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini kamuoyu ile paylaştı. Dün akşam ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ihalenin iptal edilmesini eleştirdi. Bugün de ihaleyi alan Alkoçlar'ın İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, gazetecilere açıklama yaptı. O dönem ihaleye 12 firmanın başvuru yaptığını, 11 firmanın ihaleye girmediğini belirten Toprak, "Kanunlara uygun bir ihaleye dahil olduk. İhale denetlendi, askıda kaldı ve ihalenin bizde kaldığı kesinleşti" dedi.

'TEBLİGATTA İPTAL GEREKÇESİ YOK'

Bu ihaleye girmelerinin tamamen ticari olduğunu belirten Toprak, "Firmaya farklı iş kolları açmak adına yaptığımız bir girişimdir. İş olarak baktık, siyasi bir amaç taşımadık. 2 yıl Alkoçlar olarak yerel ortağımız olduğu için konuya girmedik. Sahaya çok karışmadık. Temmuz ayında ortağımızdan ayrıldık ve Alkoçlar olarak burada yolumuza devam ettik. Belediye yönetiminin değişiminin ardından belediye bize karşı değişik bir tutum içine girdi. Sürekli bir itham oluştu. Buna üst perdeden cevap vermedik. İşin siyasi tarafına hiç girmedik. Dün belediye, zarar ettiğine yönelik ve kamu yararı gözetilerek ihaleyi iptal ettiğini açıkladı. Ancak bize gönderilen tebligatta ihalenin iptal gerekçesine yönelik basındaki bilgiler yer almıyor. Bize gönderilen tebligatta kiracıların masaları fazla koyduğu, plajdaki alanı daha fazla kullandığı, yeşil alanların işgal edildiğine yönelik fesih hakkını kullandığını aktarıyor. Milletin hoşuna gidecek ifadeleri açıklamalarında kullanıyorlar ama tebligatta böyle bir şey yok" diye konuştu.

'LİNÇ KAMPANYASI VAR'

Belediyenin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Turan Toprak, "Açıklamalarındaki delilleri mahkemede ispat edemezler. Bir kaos yaratılmak isteniyor. Kiracılarımızı dün bir toplantıya çağırdılar. Toplantıda belediyenin genel sekreteri söze 'Adını ağzıma almayacağım bir firma' diye başlamış. Biz de Türkiye Cumhuriyeti şirketiyiz. Toplantıda elektrik borçları ödenmediğini söylemiş. Bir kuruş elektrik borcumuz yok. Görevimiz olmamasına rağmen elektrik faturalarını biz topluyoruz. Ödenmemiş tek fatura yok. Linç kampanyası var. Biz Antalya'ya kötü bir iş yapmadık. Seçimden sonra bir defa dahi bizimle görüşmediler. Hukuksuz yollarla üzerimize geliyorlar. Mahkeme yoluna gideceğiz. Buranın yapılışına yönelik bir sıkıntı varsa mahkemeye taşınması gerekiyor. Belgelerle ithamları mahkemeye taşıyacağız. Belediyenin gücünü kullanarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Bu belediyeye yakışmıyor" dedi.

Sahildeki alanın 1 milyon metrekarelik alandan oluştuğunu belirten Turan Toprak, ihalede plajlarla beraber sadece 25 bin metrekare alanda söz sahibi olduklarını aktardı.

MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ

Yanlış bir şey varsa önce ikaz edilmesi gerektiğine vurgu yapan Toprak, kimsenin kimseyi aşağılayamayacağını belirterek, "Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Kapalı kapılar ardında değil, yargı önünde hesaplaşalım. 'Zarar ediyorum' diye feshetme hakkınız yok. Bunu mahkemeye taşımanız gerekiyor. Yargı kararına uyacağız. Bize karşı bir önyargı var. Muhittin Böcek döneminde Konyaaltı Belediyesi'nce yapılan Kent Meydanı ihalesinin de incelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'TOPLANTIYI SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİK'

Sorumlu oldukları alanın temizliği ve güvenliğini kendilerinin sağladığını dile getiren Turan Toprak, 1 milyon metrekarelik alanın hepsinden sorumlu olmadıklarına vurgu yaptı. Bazı alanların temizliği konusunda belediyeye kendi personeliyle yardımcı olduklarını kaydeden Toprak, "Açıklamalarında yalan söylüyorlar. ALSE'nin çıkması durumunda, Konyaaltı Kent Meydanı'nda neler yapabileceklerinin işaretiyle burada neler yapacaklarını görüyoruz. Haksız fesihte çok ciddi tazminatlar ödenmek durumunda kalacak. Belediye başkan yardımcısı bir toplantıda 'Tazminat ödeyerek halledecek gibiyiz' demiş. Sanki kendi parasıyla tazminat ödeyecekler. O halkın parası. Demek ki insanlar böyle zengin ediliyor. Kötü firmalar için bu fırsattır. Kamu zararının kişilere rucü edilmesi söz konusu olduğu için Belediye Başkanı Böcek, tebligatı kendisi imzalamadı. Görüşmek için 3 defa resmi talepte bulunduk. Hiçbir şekilde yoklar. Dünkü toplantıyı da valiliğe şikayet edeceğiz. Savcılığa, kiracılarımızın Büyükşehir Belediyesi'ne toplantıya çağrılıp, kullandıkları ifadelere yönelik suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan detay görüntüler

Basın mensuplarından detay görüntü

CEO Turan Toprak ın açıklaması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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Sokak ortasında moloz yığına vatandaş tepkisi

İZMİR Bornova'da, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yol kenarında biriktirilen moloz yığını, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. İnşaat malzemelerinden oluşan atıkların özellikle akşam saatlerinde aynı noktaya döküldüğü iddia edilirken, belediye yetkilileri, molozların toplanması için çalışma başlattı.

Bornova'da sanayi kuruluşlarının bulunduğu Pınarbaşı mevkisinde, yol kenarında çöp yığını oluştu. İlçe sakinleri, çoğu inşaat atıklarından oluşan moloz yığını nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Belirli aralıklarla bölgedeki molozları topladıklarını belirten Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Rasim Güney, atıkların kimliği belirsiz kişilerce aynı yere döküldüğünü öne sürdü. Özellikle gece aynı sokağın ıssız olduğunu belirten Güney, "Gece burası ıssız olduğu için Bornova'nın dışındaki ilçelerden gelip, rahat rahat döküyorlar. Hatta plakalarını söküp, yapıyorlar" dedi.

Belediye olarak sivil ekip kurduklarını ve denetim başlattıklarını anlatan Güney, "Ekiplerimiz başka ilçeden gelen bir kamyonu plakası sökülmüş şekilde yakaladı. Zifiri karanlıkta bu molozları atıp kaçıyorlar. Biz sürekli mücadele ediyoruz. Bizim görevimiz evsel atıkları ve çöpleri toplamak ama bunlar çöp değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu konuda yetkilidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olup bize bildirim yapması gerekir. Aynı bölgeyi daha 10 gün önce temizledik. Ama yine bu hale gelmiş. İnşaat atıkları, çimento ve beton yığınları var. Biz gezip görüyoruz. Gelmesek burası dağ olurdu. Toplayıp dökülmesi gerekenlere yere götürüyoruz" diye konuştu.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Güney, ilçedeki sorumluluk alanlarının çok geniş olduğunu belirterek, gerekli tedbirleri aldıklarını ancak yetersiz kaldıklarını vurguladı. Güney, ilçe sakinlerinin bildirmesi durumunda evlerinin önündeki molozları dahi çok düşük bedelle alıp, bertaraf ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atıklardan detay görüntü,

-Anons,

-Belediye kamyonlarının atıkları toplamasından görüntü,

-Şantiye Şefi Rasim Güney ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Türkiye'nin ilk ticari kahve üretimi başlıyor

TÜRKİYE'de ilk defa Gazipaşa'da bir üreticinin hobi amaçlı üretmeyi başardığı kahve meyvesinin ticari üretimi için Antalya Valiliği öncülüğünde proje başlatıldı. Proje kapsamında Gazipaşa ve Antalya'da kurulacak ticari amaçlı ilk deneme bahçeleri, hem açık alan, hem de serada kurulacak.

Türkiye'de ilk defa Gazipaşa'da bir üreticinin hobi amaçlı üretimini başardığı kahve meyvesiyle ilgili Antalya Valiliği öncülüğünce adım atıldı. Dünyada 10 milyon hektar alanda üretilen ve yıllık ticari hacmi 173 milyar doları aşan kahve meyvesinin Türkiye'de de ticari üretimiyle ilgili Antalya Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında protokol imzalandı.

Antalya'da 'Akdeniz Bölgesinde Kahve Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar' adlı projenin tanıtım toplantısı ve imza protokolüne Antalya Valisi Münir Karaloğlu, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gökhan Karaca ile kurumların teknik ekipleri katıldı.

TROPİK MEYVE ÜRETİMİNDE YENİ BİR TÜR DAHA

Antalya'da son dönemde tropik meyvelerle ilgili birçok gelişme sağlandığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, şimdi başka bir tropik meyve olan kahve çekirdeği yetiştiriciliğiyle bir noktaya gelindiğini söyledi. 1950'li yıllardaki ilk denemelerin o günkü teknolojik koşullar, hatta Antalya'da belki hiç sera bile olmadığı için açık alanda yapıldığını ve ticari bulunmamış olduğunu dile getiren Karaloğlu, günümüzde iklim değişiklikleri ve teknolojik faktörler dikkate alındığında Antalya, Gazipaşa, Alanya, Manavgat gibi Akdeniz sahillerinde kahve çekirdeği yetiştirilebileceğini kaydetti.

10 SENE SONRA BELKİ KAHVE İTHALATI OLMAYACAK

Türkiye'nin 2018 rakamlarına göre 200 milyon dolar değerinde 60 bin ton kahve çekirdeği ithalatı olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, "Biz Antalya'da, nasıl muzda 10 sene önceye göre bugünkü üretimimizle ithalatı engellediysek, 10 sene sonra da kahve çekirdeği ithalatının da belki bir kısmı, belki tamamını yerli üretimden sağlayabileceğimiz bir noktaya varabileceğimizi şimdiden görüyorum. Zaten BATEM'in bir tecrübesi var. Güçlü bir üniversitemiz ve Antalya'da çok güçlü tohumdan fideye, fidana çok güçlü bir özel sektörümüz var" dedi.

ÇİFTÇİ İÇİN YENİ BİR GELİR KAPISI

En uygun türler belirlendikten ve Antalya için adaptasyon süreçleri tamamlandıktan sonra özel sektörün de mutlaka fidan üretiminde işin içinde olması gerektiğini belirten Karaloğlu, "Antalya'da çiftçi için yeni bir gelir kapısı. Bizim en büyük amacımız ithalatı azaltmak, ihracatı artırmak. İthalatta ikame ürünler oluşturmak ve bu da ikame ürün oluşturmadır aynı zamanda. Onun için bu çalışmayı önemsiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem Antalya'da ve Türkiye'de kahve çekirdeğinden daha çok söz edeceğimiz bir döneme bugünkü imzayla beraber gireceğiz" diye konuştu.

MUZ SERALARINDA BİRLİKTE YETİŞTİRİLEBİLİYOR

Hem BATEM, hem üniversitede bu işi yapabilecek yetişmiş teknik elemanlar olduğunu da kaydeden Karaloğlu, "Biz bu işi Antalya'da başarırız, zaten muzla beraber yetiştiriliyor olması, muz seralarının aynı zamanda kahve için de kullanılıyor olması, en büyük avantajımız. Yeni bir sera yapmaya gerek yok, muz bahçesi veya serasında aynı zamanda kahve de yetiştiririz. Belki dünyaya da yeni bir model buradan sunmuş oluruz" dedi.

MUZ-KAHVE KOMBİNASYON YAPILACAK

Projenin teknik sunumunda ise protokol kapsamında Gazipaşa'da açık ve örtü altı muz seralarında, BATEM'in Kayaburnu'ndaki arazisinde örtü altında ve açıkta, Akdeniz Üniversitesi'ne ait muz serası olmak üzere toplam 5 farklı deneme üretim bahçeleri oluşturulacağı açıklandı. Dünyada tüketimi en çok olan türlerin çekirdekleri getirilerek, tüp içinde çimlendirilerek fide ve fidana dönüştürülecek projede ilk fidelerin 2021 yılında dikimi planlanıyor. Kahve muz kombinasyonunun deneneceği deneme üretimlerde, dünyada da bilinen gölgeli veya yarı gölgeli daha kaliteli kahve meyvesi elde edilmesi amaçlanıyor. Muz seralarında üretimin, üretici açısından ayrı bir sera kurmayı gerektirmeyecek, hem muz, hem kahvenin birlikte üretileceği bir model oluşturulması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gazipaşa'da bir bahçede yetiştirilen kahve haberinden arşiv görüntüler

Drone ve kahve toplama arşiv görüntüleri

Antalya Valiliği toplantı salonundaki imza töreninden detay

Kahve sunumundan detay görüntüler

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açıklamaları

Protokol imza töreninden detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,