DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki camekanlı bölümün çatısı, düşen kar kütleleri nedeniyle çöktü. Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü girişinde meydana geldi. Hastane binasının çatısında biriken kar kütleleri bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düştü. Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastane personeli tarafından acil servise kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, can kaybının olmadığını belirterek, "Saat 12.30 civarında aşırı kar yağışı nedeniyle bir çökme olayı gerçekleşti. Bu olayda tüm kurumlarımızla beraber zamanında müdahale edildi. Şu anda 7 vatandaşımız hafif yaralı, diğer 2 vatandaşımız da camın atında kaldıkları için kafalarında yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Bunların şu anda ağır bir durumu yok. Ancak takip etmemiz gerekiyor. Yaralı diğer 7 vatandaşımızdan biri de güvenlik elemanımız. O da yaralıları kurtarırken eli yaralandı. Yaralılardan 7'si taburcu edilebilir durumda. Şu anda ağır yaralı herhangi bir hastamız yok. Herhangi bir paniğe, herhangi bir acil afet durumuna gerek yok. Şu anda emniyet ekipleri de gerekli tedbiri aldı. İkinci bir olayın önüne böylelikle geçilmiş olundu. Dünden bu yana aşırı bir kar yağışı var. Olayı çökme olabilecek yerlerde önlemlerimizi aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden genel görüntü

-Çöken çatıdan detaylar

-Çevreden detaylar

Polis ve itfaiye ekiplerinin önlem alması

-Hastane bahçesinde yapılan kar çalışması

-Başhekimin açıklaması

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Zakir Bayrak (28), memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Memuru Zakir Bayrak, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bekar olan polis memuru Bayrak'ın cenazesi Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından dün memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi. Polis korteji eşliğinde Erzurum'a getirilen Zakir Bayrak'ın cenazesi Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Bugün hastane morgundan alınan Bayrak'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki evinin önüne götürüldü. Al yıldızlı bayrağa sarılı polis memurunun cenazesi, daha sonra Aslanpaşa Camisi'ne getirildi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Oltu Kaymakamı Şenol Turan , Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal , Göle Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları, çok sayıda meslektaşı ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Zakir Bayrak'ın naaşı, tören mangasıyla cenaze aracına konuldu. Leman-Metin Bayrak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Zakir Bayrak'ın cenazesi gözyaşları arasında Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazenin konvoy eşliğinde getirilişi

-Morga konuluşu

-Cami önünde tabut başında duran polis memurları

-Cenaze namazı

-Cenazeye katılanlar

-Tabutun cenaze aracına konuluşu

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum),

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Uğur Mumcu Marmaris'te anıldı

Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 27'nci yıldönümünde Muğla 'nın Marmaris ilçesinde anıldı.

Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde, Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu ve dernek üyeleri bir araya gelerek, Mumcu'yu 27'nci ölüm yıldönümünde andı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şube yönetiminin organize ettiği anma programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, öldürülen devlet büyükleri, yazar ve aydınların adlarını okudu. CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ise, "Korkmadan, yılmadan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için mücadele veren Mumcu'yu rahmetle anıyorum" dedi. Törende, şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'da unutulmadı. Anma programı sonunda, Uğur Mumcu'nun fotoğrafının üzerine karanfiller bırakılarak Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anma töreninden görüntü

ADD Başkanı Dilay Uçar ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı'nın kürsüde açıklaması

Uğur Mumcu'nun fotoğrafına karanfil bırakılmasından görüntü

Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekiminden görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Mardin beyaza büründü, kırsaldaki yollar ulaşıma kapandı

Mardin'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tarihi kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı 100'e yakın mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, Mardin'de de kendini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar, tipi ve soğuk hava; hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda sıkıntıları da beraberinde getirdi. Mardin'in yüksek rakımlı ilçelerinden Savur, Dargeçit, Midyat ve Mazıdağı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 100'ye yakın kırsal mahalle ve mezranın yolları ulaşıma kapandı. Tarihi mekanların beyaza bürünmesini fırsat bilen birçok vatandaş, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Mardin şehir merkezinde etkili olan kar ve soğuk hava yüzünden kent içi ulaşımı güçlükle yapılıyor.

Zincirsiz birçok aracın yolda kaldığı kentte, kar nedeniyle vatandaşların yürümekte zorlandıkları gözlendi. Belediye ve Karayolları ekipleri ise sabahın erken saatlerinden itibaren kar temizleme çalışması başlattı. Belediye ekipleri, ana caddeleri iş makineleri ile temizledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda trafik akışını sağlamak ve zincirsiz araçları trafiğe çıkmasını engellemek için denetim yapmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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Şehir merkezinden detay

Tarihi mekanlardan detay

Oluşan tipi

Fotoğraf çektiren vatandaşlar

Kar temizleme çalışmaları

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü

SİİRT'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen Kenan Erbek (2), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünde ikamet eden Kenan Erbek, evde oyun oynarken ayağına kaynar su döküldü. Ayağından yaralanan Erbek'in yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Düğüncüler köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Erbek, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Kenan Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin köyü gelmesi

Yaralı çocuğa müdahale edilmesi

Çocuğun Ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay

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Doç. Dr. Özçelik: Akyaka'daki deniz çekilmesi sıra dışı bir durum değil

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka'da deniz, yaklaşık 30 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bunun gel-git süreci olduğunu belirterek, "Bunlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık salınımlar içeren doğal süreçlerdir. Şu an için korkulacak sıra dışı bir durum görülmüyor" dedi.

Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi. Çekilmeyi ilk defa görenler, deprem endişesi yaşarken, Akyakalılar ise bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu söyledi. MSKÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgeye gelerek ölçümler yaptı. Ölçümlerde 30-50 metre arasında çekilme, su seviyesinde ise ortalama 30 santimetre bir alçalma gözlendi.

Doç. Dr. Özçelik, ayın çekim etkisine bağlı olarak günde 2, ayda ise 60 kez gel-git gözlemlendiğini belirtip, "Ayın yörüngesel hareketi sebebi ile dolunay ve ilk ay zamanlarında ay, güneş ve dünyanın aynı hizaya gelir. Birleşen çekim kuvveti bu etkiyi maksimum seviyeye ulaştırır. Ayın, güneşin ve dünyanın periyodik hareketlerine bağlı olarak çekim kuvvetlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Özellikle ay ile yer küre arasındaki mesafenin en az olduğu zamanlarda dolunay gerçekleşmesi durumunda süper ay zamanlarına bu etki çok daha hissedilebilir hale gelir. Gel-git süreçleri günlük, haftalık, aylık ve yıllık salınımlar içeren doğal süreçlerdir. Şu an için korkulacak sıra dışı bir durum görülmüyor. Bir depremin habercisi olarak yorumlamak uygun değildir" dedi.

Doç. Dr. Özçelik, deniz gel-gitleri gibi karasal gel-gitlerin de söz konusu olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Suların kabarması ve çekilmesi gibi yerkürede bu tarz çekme ve gevşeme süreçlerine maruz kalır. Yerkürenin reaksiyonu bir katı davranışı olup, deniz sularının davranışından farklıdır. Deniz gel-gitlerine benzer bir biçimde dolunay ve ilk ay zamanlarında güneş, ay ve dünya aynı hizaya geldiklerinden karasal çekim de fazla olmaktadır. Yer kabuğunun dönemsel periyodik gerilme ve gevşemeye maruz kalması özellikle küçük çaplı depremlerle ilişkili olduğuna yönelik literatürde çeşitli çalışmalar bulunuyor. Bu bir yayın sürekli olarak gerilip bırakılması gibi düşünülebilir. Bu nedenle sürekli olarak gerilip bırakılan yer kürede dinamik etkiler beklenebilir. Ancak, bu dinamik etkilerin ne zaman, nasıl ve ne ölçüde yer küreyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği detaylı analiz gerektiren konulardır. Konun yer bilimcileri tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Deniz çekilmesinden görüntü

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik'in bölgede ölçüm yapması

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA

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Minik yelkenciler yarıyıl tatilini değerlendiriyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ortaokulda eğitim gören bir grup yelken kulübü öğrencisi, yarıyıl tatilini antrenman yaparak geçiriyor. Çoğunluğu kız çocuklarından oluşan 20 öğrenci, gelecek yarışlar için hazırlanıyor.

Marmaris ve Ankara Yelken Kulübü öğrencileri, yarıyıl tatilinde antrenmanlarına devam ediyor. Çoğunluğu ortaokul öğrencisi kızlardan oluşan yelkenciler, günün 8 saati ilçe körfezinde tur atarak deneyimlerini artırıyor. Ankara'dan 10 ve Marmarisli 10 olmak üzere toplam 20 öğrenci, antrenörleri eşliğinde teknik ve pratik eğitimlerini alıyor. Geçen sene Aralık ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 'Rodos Kış ve Yeni Yıl Yelken Yarışması' kapsamında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, birincilikle dönmüşlerdi. Lazer ve optimist dallarında Marmaris, Muğla, Türkiye'ni çeşitli şehirlerinde yarışmalara katılan öğrenciler, önümüzdeki aylarda Slovenya'da düzenlenecek yelken yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek. Eski milli yelkenci antrenör Doğa Serhan Akalın, "Sömestr kapsamında kamp programı hazırladık. Kardeş Ankara Yelken Kulübü burada. Onlarla beraber sıkı bir kamp eğitimlerimiz olacaktır. Nisan ayında Slovenya'da yarışmalara katılacağız. İlçemiz, il ve Türkiye çapında sürekli yarışmalar oluyor. Antrenmanlarımız sonrası bu yarışlara iştirak edeceğiz" dedi. Öğrenci Defne Öztürk ise, "Yelken öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Birçok yarışmaya girdim. Ankara'da deniz olmadığı için kardeş olan Marmaris Yelken Kulübü'nde hem antrenman yapıyorum hem de tatil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Minik yelkencilerin yelken antrenmanlarından genel-ayrıntılı görüntü

Ankara'dan gelen yelkenci ortaokul öğrencisi çocuklarla röportaj

Eski milli yelkenci antrenör Doğa Serhan Akalın röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),